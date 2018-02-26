Хейли возмутилась участием иранского чиновника в сессии Совета по правам человека

Совету по правам человека должно быть стыдно за то, что он позволяет господину Авайе выступать перед своими членами. Совет в очередной раз дискредитировал себя, позволив серийным нарушителям прав человека отобрать у него работу и насмехаться над возложенной на него задачей по поощрению всеобщих прав человека. Это лишь подтверждает призыв Соединенных Штатов к проведению столь необходимых реформ в Совете, чтобы он стоил нашего времени и наших денег,

Постпред США при ООН Никки Хейли выразила свое возмущение по поводу предстоящего выступления министра юстиции Ирана Али Авайи на сессии Совета по правам человека (СПЧ) в Женеве, передает ТАСС Авайя выступит перед СПЧ на следующей неделе. Западные правозащитники обвиняют его в причастности к расправам над политическими заключенными в конце 1980-х годов. В 2011 году ЕС ввел в отношении него санкции, которые запрещают министру въезд в страны сообщества. Однако Швейцария не является членом ЕС, поэтому ограничения не помешают приезду Авайи в Женеву.заявила Хейли.СПЧ был создан в 2006 году, заменив Комиссию по правам человека, которую часто критиковали за предвзятость. В состав Совета входят 47 стран, каждая из которых избирается большинством голосов членов ГА ООН. В последнее время Вашингтон высказывает недовольство по поводу деятельности этого органа, сосредоточившегося на Израиле и его оккупационных действиях в Палестине. Как сообщалось ранее, США пригрозили покинуть СПЧ, если его руководство не начнет реформу подотчетных структур.