16:25 26 февраля

Хейли возмутилась участием иранского чиновника в сессии Совета по правам человека

Постпред США при ООН Никки Хейли выразила свое возмущение по поводу предстоящего выступления министра юстиции Ирана Али Авайи на сессии Совета по правам человека (СПЧ) в Женеве, передает ТАСС.



Авайя выступит перед СПЧ на следующей неделе. Западные правозащитники обвиняют его в причастности к расправам над политическими заключенными в конце 1980-х годов. В 2011 году ЕС ввел в отношении него санкции, которые запрещают министру въезд в страны сообщества. Однако Швейцария не является членом ЕС, поэтому ограничения не помешают приезду Авайи в Женеву.


Совету по правам человека должно быть стыдно за то, что он позволяет господину Авайе выступать перед своими членами. Совет в очередной раз дискредитировал себя, позволив серийным нарушителям прав человека отобрать у него работу и насмехаться над возложенной на него задачей по поощрению всеобщих прав человека. Это лишь подтверждает призыв Соединенных Штатов к проведению столь необходимых реформ в Совете, чтобы он стоил нашего времени и наших денег,
заявила Хейли.

СПЧ был создан в 2006 году, заменив Комиссию по правам человека, которую часто критиковали за предвзятость. В состав Совета входят 47 стран, каждая из которых избирается большинством голосов членов ГА ООН. В последнее время Вашингтон высказывает недовольство по поводу деятельности этого органа, сосредоточившегося на Израиле и его оккупационных действиях в Палестине. Как сообщалось ранее, США пригрозили покинуть СПЧ, если его руководство не начнет реформу подотчетных структур.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 38

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  1. g1washntwn Сегодня, 08:10
    Слежка за всеми подряд, Гуантаномо, пытки заключенных... Тыкать моськой как нашкодивших котят пока не начнут тихо гадить в свой лоток.
    g1washntwn
    1. Logall Сегодня, 08:53
      Цитата: g1washntwn
      Слежка за всеми подряд, Гуантаномо, пытки заключенных...

      По моему мнению, г-жа Хейли, должна была вставить своё имя! Но что-то в этом мире не так... belay
      Совету по правам человека должно быть стыдно за то, что он позволяет господину Авайе выступать перед своими членами
      Logall
      1. Татьяна Сегодня, 09:15
        Слушайте, какая отвратительная злая баба - эта Никки Хейли! Она, наверное, и дома такая же - с мужем и с прислугой! Ну, прямо стерва!!!
        У неё муж - военный. Наверное, он от неё сбегает и гуляет "налево" только так! С нею ведь, наверняка, и полчаса нельзя пообщаться без её придирок! Достала!

        Только такую "ведьму", как Никки Хейли, и мог поставить Вашингтон постоянным представителем США при ООН!
        Татьяна
        1. красноярск Сегодня, 09:47
          Цитата: Татьяна
          Слушайте, какая отвратительная злая баба - эта Никки Хейли! Она, наверное, и дома такая же - с мужем и с прислугой! Ну, прямо стерва!!!
          У неё муж - военный. Наверное, он от неё сбегает и гуляет "налево" только так! С нею ведь, наверняка, и полчаса нельзя пообщаться без её придирок! Достала!

          Только такую "ведьму", как Никки Хейли, и мог поставить Вашингтон постоянным представителем США при ООН!

          Да дело сдесь не в "злой бабе". Дело в том, что никто не смеет обвинить США в нарушении прав своих граждан и, что самое главное, в нарушении прав граждан других стран. И сдесь, на мой взгляд, недоработка нашего МИДа. Надо научиться у самих американцев поднимать вой на всю вселенную по любому малейшему поводу и обвинять, обвинять и обвинять США при каждом удобном случае. Надо сделать так, чтобы США оказались в положении постоянно оправдывающегося.
          красноярск
          1. Татьяна Сегодня, 10:14
            красноярск
            Согласна с Вами, кроме якобы не "злой бабы". Как специалист финансово-экономических и административных подразделений, а также кадровой службы, скажу Вам, что побор кадров и расстановка кадров для успеха в деле и достижения поставленных стратегических целей в любой корпорации играет колоссальную роль. И многое при этом зависит от личных психологических - человеческих - качеств претендентов на должность.

            Возьмите, к примеру, Била Клинтона с его секретаршей Моникой и Хиллари Клинтон с её восторженным "Вау!" при просмотре ею видеозаписи растерзания толпой Каддафи! А потом мы узнаём, что на самом деле представляла из себя эта полусумасшедшая Хиллари дома, в семье! И всё в кадровой политике объяснимо встанет на свои места!
            Уж какой у меня ласковый характер, а мне и то иногда хочется эту Никки Хейли за её поведение схватить её за волосы и вдарить её "личиком" об тейбл! Чтобы на телевизоре в голове картинка выровнялась от искажений!
            Это такие люди - с явно психически болезненными отклонениями! К старости у Никки Хейли это станет абсолютно очевидным! Вот увидите!

            Кроме того, она ещё и сектантка! При этом вспомните ещё, что, к примеру, что тот же Турчинов в Украине является сектантом по прозвищу "Кровавый пастор"! И что мы видим в Украине на Донбассе! Спецслужбы США - надо отдать им должное - умеют расставлять кадры для достижения своих стратегических целей!
            Татьяна
            1. dauria Сегодня, 10:25
              Это такие люди - с явно психически болезненными отклонениями!


              Она на работе. Высокооплачиваемой и ответственной. Я скорее поверю в её специальную подготовку, чем в "болезнь". И диагноз ставить по телевизору вроде не принято у врачей.
              dauria
              1. Татьяна Сегодня, 10:33
                dauria
                Я скорее поверю в её специальную подготовку, чем в "болезнь". И диагноз ставить по телевизору вроде не принято у врачей

                Визуальное наблюдение за клиентом существует давным-давно и поставлено оно спецслужбами на профессиональную основу. Вербальные и невербальные отношения говорят о многом в психиатрии, а также в бизнесе и личной жизни.
                Используется скрытое наблюдение спецслужбами при охране объектов, а также и на переговорах для правильной оценки мнения и истинных намерений каждой переговорной стороны!
                Татьяна
        2. Pete Mitchell Сегодня, 10:12
          Цитата: Татьяна
          какая отвратительная злая баба - э

          Сеньора hi love. Эта баба, не могу назвать ее по другому, вообще пример "перевернутой реальности" с короткой памятью: в соревновании по цинизму она точно была бы в лидерах: подтвердят афганцы, ливийцы, иракцы....
          Pete Mitchell
    2. donavi49 Сегодня, 09:18
      Напомню истину конца 19-начала 20 века.
      На каждый вопрос есть четкий ответ:
      У нас есть «максим», у них его нет.

      Просто США могут позволить себе все, другие нет.
      donavi49
      1. Chertt Сегодня, 09:33
        Цитата: donavi49
        На каждый вопрос есть четкий ответ:
        У нас есть «максим», у них его нет.
        Просто США могут позволить себе все, другие нет.

        Вот Россия и работает над тем, что бы весь мир увидел - США это просто бандос с самой большой (пока) пушкой, и вся эта "свобода и демократия" исчисляется количеством бомб и крылатых ракет
        Chertt
    3. сибиралт Сегодня, 09:53
      Россия, Иран и Сирия настаивают на открытой дискуссии в Совбезе по происходящему в Сирии. А генсека ООН обвиняют в потакательстве США по сирийскому вопросу и распространению фейковой информации. Похоже, начавшаяся неделя будет горячей!
      сибиралт
    4. РУСС Сегодня, 10:37
      Цитата: g1washntwn
      Слежка за всеми подряд, Гуантаномо, пытки заключенных... Тыкать моськой как нашкодивших котят пока не начнут тихо гадить в свой лоток.

      У амеров в друзьях Саудиты ,а там про права человека вообще как то не слышно.
      РУСС
    5. sgazeev Сегодня, 12:05
      Цитата: g1washntwn
      Слежка за всеми подряд, Гуантаномо, пытки заключенных... Тыкать моськой как нашкодивших котят пока не начнут тихо гадить в свой лоток.

      Кто она такая? Неуч,как Псаки.Каков поп,таков приход.Все они выужены из бассейнов с хлоркой.
      sgazeev
    6. Венд Сегодня, 13:16
      А с каких это пор США стали Европой, чтобы что-то там реформировать laughing
      Венд
  2. Дормидонт Сегодня, 08:11
    Бог в помощь Ирану в борьбе с нашими общими врагами
    Дормидонт
  3. Романенко Сегодня, 08:11
    Ну это уже чистой воды расизм и ксенофобия. Госпожа Хейли, пора принять успокоительные таблетки.
    Особенно, раз вы считаете, что в Иране не все в порядке с правами человека, то ваша святая обязанность встретиться с представителем и донести до него свою (государственную со стороны США) точку зрения на происходящее в стране.
    По-моему последнее время всех представителей США просто пучит от собственного превосходства и исключительности, с некоторыми представителями неугодных стран просто общаться не хотят.
    А может это от того, что нет убедительной аргументации в споре, а это тоже последствия внешней политики последних лет, использующей аргументы в виде беспардонного вранья.
    Один из тестов на шизофрению - если все вокруг ду-ра-ки , глянь в зеркало, не ду-рак ли ты сам...
    Романенко
    1. sgazeev Сегодня, 12:11
      Цитата: Романенко
      Ну это уже чистой воды расизм и ксенофобия. Госпожа Хейли, пора принять успокоительные таблетки.
      Особенно, раз вы считаете, что в Иране не все в порядке с правами человека, то ваша святая обязанность встретиться с представителем и донести до него свою (государственную со стороны США) точку зрения на происходящее в стране.
      По-моему последнее время всех представителей США просто пучит от собственного превосходства и исключительности, с некоторыми представителями неугодных стран просто общаться не хотят.
      А может это от того, что нет убедительной аргументации в споре, а это тоже последствия внешней политики последних лет, использующей аргументы в виде беспардонного вранья.
      Один из тестов на шизофрению - если все вокруг ду-ра-ки , глянь в зеркало, не ду-рак ли ты сам...

      Вот её уровень по свалкам болтаться.Хейли работала в корпорации FCR, занимающейся переработкой и утилизацией отходов[3][4], после чего в 1994 году перешла в фирму своей матери Exotica International, выпускающую одежду.
      sgazeev
  4. cniza Сегодня, 08:18
    В последнее время Вашингтон высказывает недовольство по поводу деятельности этого органа, сосредоточившегося на Израиле и его оккупационных действиях в Палестине. Как сообщалось ранее, США пригрозили покинуть СПЧ, если его руководство не начнет реформу подотчетных структур.


    Кто о чем , а США себе не изменяет.
    cniza
  5. кедр Сегодня, 08:21
    Соединённые Штаты по гроб своей исторической жизни должны Сиону.
    "Кто кому должен, тот тому и раб".
    кедр
  6. NKT Сегодня, 08:21
    Самая «демократическая» СА была в этом совете в 2013-2016гг, возмущений не было, а тут на тебе - дернули за веревочку.
    NKT
  7. Pacifist Сегодня, 08:23
    А я например не понимаю, что там вообще США делают? Страна виновная в нарушении прав человека больше любой другой страны мира. Одно Гуантанамо чего стоит. А про тайные тюрьмы вообще можно даже не начинать. Санкции впрямую нарушают права человека в странах, против которых они вводятся. В общем можно до бесконечности продолжать перечень виновности этих лицемерных тварей, так что г-же Хейли можно просто сказать чтоб заткнула гнилую варежку.
    Pacifist
    1. Orionvit Сегодня, 08:49
      Цитата: Pacifist
      А я например не понимаю, что там вообще США делают?

      Что, что, весь мир учат. И это страна, в которой, для достижения своих целей, не постеснялись в своё время даже привалить собственного президента. (И не один раз). laughing
      Orionvit
  8. Vard Сегодня, 08:33
    "Западные правозащитники обвиняют его в причастности к расправам над политическими заключенными в конце 1980-х годов." Если верить западным правозащитникам... у нас до сих пор по улицам медведи ходят...
    Vard
    1. Mechanikistanka Сегодня, 08:48
      Цитата: Vard
      у нас до сих пор по улицам медведи ходят...

      А разве уже и это запрещено?! ))))
      Mechanikistanka
    2. Spez Сегодня, 09:56
      Вообще-то ходят...
      Spez
  9. Балу Сегодня, 08:47
    Представитель преступного античеловечного режима США лицемерно вмешивается во внутренние дела еще и Ирана.
    Предки Хейли на том свете не простят ее поведения, наверное снимут скальп и выгонят из вигвама.
    Балу
  10. андрсон Сегодня, 08:53
    Ну работа у неё такая.. собачий представитель.
    андрсон
  11. Под куполом Сегодня, 09:10
    Это недопустимо.
    Под куполом
    1. Dym71 Сегодня, 09:23
      Цитата: Под куполом
      Это недопустимо.

      краткость - сестра таланта! laughing
      - "Рабинович", это Вы? crying
      Dym71
      1. AlexKissner Сегодня, 11:49
        Мяу.... это ми, кошки..
        AlexKissner
  12. котовский Сегодня, 09:22
    СПЧ должно быть стыдно,или красивая или умная..Ни то ни се.. yes
    котовский
  13. Алекс.. Сегодня, 09:42
    ...
    Алекс..
  14. Alex66 Сегодня, 09:51
    Еще одна "мать Тереза" забыла видно какую страну представляет, вот и понесло ее. Вся история сша построена на истреблении и эксплуатации других народов.
    Alex66
  15. Anyone Сегодня, 09:52
    Так я и не понял из заметки: этот Али Авайя действительно экс-палач КСИРа, пытавший в иранских застенках нерадивых девиц, неправильно намотавших на башку хиджаб или г-жа Н. Хейли всё выдумывает, насмотревшись "Пятьдесят оттенков серого"?
    Anyone
  16. нивасандер Сегодня, 10:28
    а вот щас будет интересно--ставлю 30 пфенингов что швейцарцы прогнутся
    нивасандер
  17. егерь650 Сегодня, 11:16
    Не Хейли , а Хуйли.
    егерь650
  18. кедр Сегодня, 12:57
    Цитата: Pacifist
    А я например не понимаю, что там вообще США делают? Страна виновная в нарушении прав человека больше любой другой страны мира. Одно Гуантанамо чего стоит. А про тайные тюрьмы вообще можно даже не начинать. Санкции впрямую нарушают права человека в странах, против которых они вводятся. В общем можно до бесконечности продолжать перечень виновности этих лицемерных тварей, так что г-же Хейли можно просто сказать чтоб заткнула гнилую варежку.


    Гуантанаму вспомнили. Вы вспомните Хиросиму и Нагасаки. Атомные бомбёжки Соединёнными Штатами мирного населения Японии. Сотни тысяч испепелённых, убитых, покалеченных, раненых и облучённых. Это преступление на них висеть будет до тех пор, пока Штаты будут...
    кедр
  19. 1536 Сегодня, 16:23
    Вот ведь хабалка! Чем представитель Ирана хуже неё, разве что не сидит за круглым столом в зале заседаний СБ ООН? Но после испорченного там англичанами и украинцами воздуха, а также студенистой американской лжи, в этом зале находится порядочным людям долго противопоказано.
    1536
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