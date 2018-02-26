Эксперты предсказали новую войну на Ближнем Востоке
Анализирую действия Израиля и Ирана, эксперты журнала The National Interest пришли к выводу, что в 2019 году между этими государствами может начаться полномасштабная война.
«Иран уже сегодня проявляет в регионе большую активность. Его военные и бойцы из Корпуса стражей исламской революции принимают участие в войне в Сирии. Иран также поддерживает отряды ливанской организации "Хезболла"», – приводит статью Лента.ру.
Авторы напоминают, что в первой половине февраля Иран и Израиль уже столкнулись напрямую: израильтяне перехватили над своей территорией иранский беспилотник, после чего нанесли по иранским силам удар. В ответ войска ПВО Сирии сбили израильский истребитель F-16.
По мнению экспертов, если дальнейшие события будут развиваться в том же ключе, то есть в сторону эскалации, то война между странами начнется уже в 2019 году.
Они также называют и другую возможную причину начала войны – внутренние проблемы Ирана.
Иранское руководство может пойти на конфликт, «чтобы отвлечь собственное население от экономических трудностей», говорится в статье.
«Иран уже сегодня проявляет в регионе большую активность. Его военные и бойцы из Корпуса стражей исламской революции принимают участие в войне в Сирии. Иран также поддерживает отряды ливанской организации "Хезболла"», – приводит статью Лента.ру.
Авторы напоминают, что в первой половине февраля Иран и Израиль уже столкнулись напрямую: израильтяне перехватили над своей территорией иранский беспилотник, после чего нанесли по иранским силам удар. В ответ войска ПВО Сирии сбили израильский истребитель F-16.
По мнению экспертов, если дальнейшие события будут развиваться в том же ключе, то есть в сторону эскалации, то война между странами начнется уже в 2019 году.
Они также называют и другую возможную причину начала войны – внутренние проблемы Ирана.
Иранское руководство может пойти на конфликт, «чтобы отвлечь собственное население от экономических трудностей», говорится в статье.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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