16:25 26 февраля

Эксперты предсказали новую войну на Ближнем Востоке

Анализирую действия Израиля и Ирана, эксперты журнала The National Interest пришли к выводу, что в 2019 году между этими государствами может начаться полномасштабная война.



«Иран уже сегодня проявляет в регионе большую активность. Его военные и бойцы из Корпуса стражей исламской революции принимают участие в войне в Сирии. Иран также поддерживает отряды ливанской организации "Хезболла"», – приводит статью Лента.ру.


Авторы напоминают, что в первой половине февраля Иран и Израиль уже столкнулись напрямую: израильтяне перехватили над своей территорией иранский беспилотник, после чего нанесли по иранским силам удар. В ответ войска ПВО Сирии сбили израильский истребитель F-16.

По мнению экспертов, если дальнейшие события будут развиваться в том же ключе, то есть в сторону эскалации, то война между странами начнется уже в 2019 году.

Они также называют и другую возможную причину начала войны – внутренние проблемы Ирана.

Иранское руководство может пойти на конфликт, «чтобы отвлечь собственное население от экономических трудностей», говорится в статье.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 36

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  1. Anarchist Сегодня, 09:00
    Анализирую действия Израиля и Ирана, эксперты журнала The National Interest пришли к выводу, что в 2019 году между этими государствами может начаться полномасштабная война.
    The National Interest что-то знают? Вряд-ли! В последние несколько лет пишут лишь популистские либо заказные статьи. Работа СМИ - это бизнес. Не нужно искать объективности...
    Anarchist
    1. Svarog Сегодня, 09:04
      Цитата: Anarchist
      Анализирую действия Израиля и Ирана, эксперты журнала The National Interest пришли к выводу, что в 2019 году между этими государствами может начаться полномасштабная война.
      The National Interest что-то знают?

      Наверняка, не бывает дыма без огня..
      Svarog
      1. Чёрный Сегодня, 09:30
        Иранское руководство может пойти на конфликт, «чтобы отвлечь собственное население от экономических трудностей», говорится в статье.
        То есть , следуя логике , эксперты говорят о том, что войну прежде всего хотят...США и их союзники, которые необоснованно вводят всё новые и новые санкции против Ирана, тем самым подталкивая его к войне. smile
        Чёрный
        1. Svarog Сегодня, 09:41
          Цитата: Чёрный
          Иранское руководство может пойти на конфликт, «чтобы отвлечь собственное население от экономических трудностей», говорится в статье.
          То есть , следуя логике , эксперты говорят о том, что войну прежде всего хотят...США и их союзники, которые необоснованно вводят всё новые и новые санкции против Ирана, тем самым подталкивая его к войне. smile

          В случае с Ираном инициатором все же выступает Израиль, по моему мнению.
          Svarog
      2. сибиралт Сегодня, 09:38
        Похоже, мы перестали утираться и стали действовать в Сирии руководствуясь своими интересами, не прислушиваясь к мнению США. Ночью уже появилась инфа, что там что-то началось довольно значительное.
        сибиралт
    2. Vard Сегодня, 09:05
      Вряд ли... К этому времени в Сирии всё успокоиться... А так как общей границы нет... то и войны не будет...
      Vard
    3. сибиралт Сегодня, 09:28
      В инете появилась инфа со ссылкой на сирийские СМИ, о том, что с утра 23 февраля САР, Иран с помощью ВКС начали "равнять Восточную Гуту с землей". При этом было уничтожено около 2 тыс. американских наемников ЧВК и террористов разных мастей. И, что якобы бомбометания проводились, в том числе, СУ-57 с применением зажигательных и, предположительно, теромобарических боеприсов. Выкладываются видеоролики. Эти сообщения увязываются с резолюцией ООН по перемирию, и понуждению США к прекращению руководства провокациями террористами по обстрелу Дамаска, в том числе, тактическими ракетами.
      сибиралт
      1. Мар.Тира Сегодня, 09:45
        Да нет,все СМИ указывают на один и тот же ресурс.Это деза.Бомбить бомбили,но позиции боевиков.Ни кого там не ровняли.Тем более американцев.Что они забыли в окружении войск САА,и ВКС в Восточной Гуте?Они поближе к Израилю,и Турции находятся.
        Мар.Тира
      2. Chertt Сегодня, 09:47
        Цитата: сибиралт
        В инете появилась инфа со ссылкой на сирийские СМИ, о том, что с утра 23 февраля САР, Иран с помощью ВКС начали "равнять Восточную Гуту с землей

        Давно гуляет. Про В.Гуту факт, а про Су-57 и тысячи убитых полосатых из той же серии, что и "Вагнер", хотите верьте, хотите нет.
        Chertt
    4. Magic Archer Сегодня, 09:35
      Было бы интересно узнать мнение Профессора и других жителей необетованной по этому поводу.Как ни как они там проживают,знают обстановку в стране.
      Magic Archer
      1. Shahno Сегодня, 09:56
        На данный момент игра мускулами. Никаких выходящих из ряда военных приготовлений нет.
        Shahno
        1. Anarchist Сегодня, 10:37
          Цитата: Shahno
          Никаких выходящих из ряда военных приготовлений нет.

          Трезвое мнение из "эпицентра"...
          Anarchist
  2. Горный стрелок Сегодня, 09:05
    Израиль с Ираном на территории Сирии будет воевать? Или у них общая граница образовалась? Ох уж эти иксперды
    Горный стрелок
    1. Арон Заави Сегодня, 09:59
      Цитата: Горный стрелок
      Израиль с Ираном на территории Сирии будет воевать? Или у них общая граница образовалась? Ох уж эти иксперды

      Ну как то так. Между нами 1500 км. Так что Сирия подходит.
      Арон Заави
  3. Под куполом Сегодня, 09:09
    Надеюсь Россия нам поможет
    Под куполом
    1. Дормидонт Сегодня, 09:16
      Кудрины и чубайсы - точно помогут
      Дормидонт
    2. собаковод Сегодня, 09:28
      Под куполом
      Надеюсь Россия нам поможет
      А почему не Америка? Это же Америка пытается столкнуть лбами Иран и Израиль! США выгодно иметь конфликты по всему миру, Спецы по конверсии человеческой крови жертв конфликтов в банковские счета.
      собаковод
    3. Мар.Тира Сегодня, 09:47
      Знатно потролил:):):):)
      Мар.Тира
    4. мерцание Сегодня, 11:44
      Надеюсь Россия нам поможет
      Россия хочет стабильный БВ. Соответственно помогает и поможет всем кто стремится к тому же.
      мерцание
  4. dojjdik Сегодня, 09:11
    а че ждать 19год то можно уже сейчас начинать войну-ток вот господа евреи надеются что они и Иран превратят в груду обломков и потопят в крови народ так же как в Сирии; детоубийца нетаеьяху может совершить ошибку и уже тогда "непобедимый" израиль тоже так же превратится в полигон для испытания самого новейшего "Иранского" ну да ясен пень Иранского оружия-попробуй еврей докажи что оно не иранское
    dojjdik
  5. Дормидонт Сегодня, 09:12
    Миром помолимся за Иран
    Дормидонт
    1. Krasnodar Сегодня, 09:27
      За бородатых аятол в платьицах и подругу их Кончиту Вюрст.
      Да продолжат власти Ирана арестовывать отроков и девиц за совместные танцульки - ведь это от лукавого. Ибо Дядя в платье хорошо, Дядя с тетей плохо.
      Аминь.
      Krasnodar
  6. Egorovich Сегодня, 09:13
    Главный носитель нестабильной обстановки на Ближнем Востоке - это Израиль. Чем беспокойнее обстановка в этом регионе, тем лучше себя чувствуют хитросделанные, а в особенности их хозяин-скунс матрасия.
    Egorovich
  7. Алексей N Сегодня, 09:13
    The National Interest - известная помойка и фейкомет.
    Су-57 в Сирии :
    https://inosmi.ru/military/20180226/241555522.htm
    l
    Как образец .
    Алексей N
  8. iliitchitch Сегодня, 09:19
    В Сирии не получилось у товарищей . Ну чего , израиль на войну подпишут недоделки полосатые ? Чего-то сомнительно , израиль их и сам подписать может , достаточно на титры любого голливудского фильма посмотреть , чтобы понять кто в америке рулит .
    iliitchitch
  9. КВУ-НСвД Сегодня, 09:23
    эксперты журнала The National Interest пришли к выводу, что в 2019 году
    Какая точность ! , а почему не в этом ? или не через 10лет ? ...Короче , Ванга отдыхает...Ткнуть пальцем в небо , выдать на-гора набор слов и ждать результата исходя из принципа , что каждая обезьяна может напечатать случайно Британскую Энциклопедию при неограниченном времени...Верх экспертизы..Ну а вдруг повезёт...вдруг угадают...
    КВУ-НСвД
  10. XXXIII Сегодня, 10:06
    Эксперты предсказали новую войну на Ближнем Востоке
    Если Нетаньяху не посадят или не отстранят от власти, война будет, локальная. В правительстве Израиля много говорят о войне, пока не видно прагматичного курса, да еще штаты ведут себя как беспризорник, своей страны мало, ищут себе место обетованное на БВ. Внутренние конфликты тоже могут поспособствовать, так сказать проще развязать будет. Украинская модель "национализма" у евреев приживается хорошо, Нетаньяху улучшенный вариант порошенко, так сказать премиум модель, его лозунги о войне могут стать явью. Игра с иерусалимом тоже серьезно подорвало отношение к Израилю, а штаты подливают бензинчика, так что еврии стануть спасительным кругом для политической элиты америки. Израилю нужен политический путь на миропорядок в регионе, а не на поджигание заборов у своих соседей.
    п.с. Жадность застелила глаза, "иуда" у храма побирается.....
    Беспрецедентно: храм Гроба Господня закрыт из-за ссоры с Израилем
    Главы христианских конфессий в Иерусалиме приняли беспрецедентное решение о закрытии Церкови Гроба Господня в знак протеста против законопроекта о передаче государству прав на некоторые церковные земли и против взимание городского налога (арнона) с церковной недвижимости. Вход в главную святыню христианского мира будет закрыт на неопределенное время впервые за почти 70 лет существования Израиля. https://news.israelinfo.co.il/events/70898
    XXXIII
  11. БАБА ШУРА Сегодня, 10:06
    Начинать войну при экономических трудностях?
    БАБА ШУРА
    1. XXXIII Сегодня, 10:46
      Цитата: БАБА ШУРА
      Начинать войну при экономических трудностях?
      Вот тут и есть слабое место, трудности иногда заставляют принимать очень сложные и плохие решения, так сказать выход из сложностей может стать война или мир..... hi
      XXXIII
  12. prapor75m Сегодня, 10:08
    Цитата: Под куполом
    Надеюсь Россия нам поможет

    как то так wink
    prapor75m
  13. prapor75m Сегодня, 10:15
    Цитата: Дормидонт
    Кудрины и чубайсы - точно помогут

    эти точно , помогут так помогут
    prapor75m
  14. Brekset Сегодня, 12:24
    ПЕндестан спит и видит как бы поджечь еще по соседству России костер. Это естественно, западный зоопарк пока и за свойх шкурных интересов питается астановить войну с Ираном но у запада нет суверенитета, запад марионетка в решающий момент пЕндестан не будет оглядываясь и за спасения собственной экономики начнет войну с совершенно без винным государством. ПЕндес не может без войны, это их форма существование, этому может помешать только Россия. Конечно если сегодня заключит договор о стратегичеком партнерстве . Иначе война будет у наших границ. Иран чуток не понимает свое истенное положение, ведет с нами через чур мягко говоря дерзко. Но ведь за это мальчишеки поведение не нужно бросать целый народ на седане волков. Это наш внутренний двор и мы обязаны держать там в порядке.
    Brekset
  15. ASG7 Сегодня, 14:25
    Евреи - это образованный и умный народ, они никогда не затаят войну с сильным или хотя бы равным врагом. Они будут тихой сапой подгрызать врагу корни, и когда тот ослабнет нанесут молниеносный безжалостный удар(вера у них такая).
    ASG7
  16. Zina389 Сегодня, 15:14
    На БВ мира не было и не будет никогда. Это хорошо, что Пу подписали на эту бодягу, а он и повелся. Верный путь к банкротству. Глупые иранцы думают спрятать тело жирное в утесах и стрелять с территории Сирии и Ливана. Думают, что не пострадают сами. Напрасно так думают. Начнут именно с них. Россия многим не поможет, но то что бородатые в платьях получили С -300, тогда как турки и сауды получают С-400 тоже можно считать зачетным. А у сирийцев с-200. Им вообще не нужно оружие, оне и так страшные.
    Zina389
  17. андрсон Сегодня, 15:27
    Обе стороны узнают о начале войны...И не из журнала за большой лужой..
    андрсон
  18. Иванов ИВ Сегодня, 16:02
    Войны между Ираном и Израилем нельзя допустить. У Израиля есть ядерное оружие, есть оно и у Ирана. Только площади и плотность населения этих стран несопоставимы. Для полного уничтожения Израиля потребуется не более трех БЗ, а с учётом наличия ядерного центра у Израиля и того меньше. Три ракеты пройдут на Израиль почти 100%. И всё, на несколько столетий лунный пейзаж.
    У Ирана будут тоже большие потери. Но, Иран будет и дальше жить.
    Ну и кому это всё надо??????????
    Иванов ИВ
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