Канада будет выбирать новый истребитель
Минобороны Канады начало подготовку к проведению тендера на поставку 88 новых истребителей. Как сообщает портал defensenews.com, военное ведомство готовится потратить на новые самолёты $15 млрд.
Пятью компаниями, допущенными к тендеру, названы Lockheed Martin, Boeing, Saab, Dassault и Airbus. Самолёты, среди которых ВВС Канады будут выбирать свою новую основу — F-35, Super Hornet, Typhoon, Rafale и Gripen.
Победителя тендера планируют назвать в 2021 году, а поставка новых самолётов должна пройти в период с 2025 по 2031 год.
Изначально ВВС Канады планировали закупить американские истребители F-35, но в ноябре 2016 года министр обороны Канады Харджит Саджан объявил, что страна официально отказывается от закупки запланированной партии. Новые истребители для ВВС Канады будут выбираться на открытом тендере, передает "Warspot"
Истребитель CF-18 Hornet канадских ВВС
Пятью компаниями, допущенными к тендеру, названы Lockheed Martin, Boeing, Saab, Dassault и Airbus. Самолёты, среди которых ВВС Канады будут выбирать свою новую основу — F-35, Super Hornet, Typhoon, Rafale и Gripen.
Победителя тендера планируют назвать в 2021 году, а поставка новых самолётов должна пройти в период с 2025 по 2031 год.
Изначально ВВС Канады планировали закупить американские истребители F-35, но в ноябре 2016 года министр обороны Канады Харджит Саджан объявил, что страна официально отказывается от закупки запланированной партии. Новые истребители для ВВС Канады будут выбираться на открытом тендере, передает "Warspot"
Использованы фотографии: twitter.com/cf18demo
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