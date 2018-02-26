16:17 26 февраля

Канада будет выбирать новый истребитель

Минобороны Канады начало подготовку к проведению тендера на поставку 88 новых истребителей. Как сообщает портал defensenews.com, военное ведомство готовится потратить на новые самолёты $15 млрд.

Канада будет выбирать новый истребитель

Истребитель CF-18 Hornet канадских ВВС


Пятью компаниями, допущенными к тендеру, названы Lockheed Martin, Boeing, Saab, Dassault и Airbus. Самолёты, среди которых ВВС Канады будут выбирать свою новую основу — F-35, Super Hornet, Typhoon, Rafale и Gripen.


Победителя тендера планируют назвать в 2021 году, а поставка новых самолётов должна пройти в период с 2025 по 2031 год.

Изначально ВВС Канады планировали закупить американские истребители F-35, но в ноябре 2016 года министр обороны Канады Харджит Саджан объявил, что страна официально отказывается от закупки запланированной партии. Новые истребители для ВВС Канады будут выбираться на открытом тендере, передает "Warspot"

Использованы фотографии: twitter.com/cf18demo
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Комментарии 32

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  1. Тралл Сегодня, 11:10
    Су-57 берите, а на сдачу - Западную Украину smile
    военное ведомство готовится потратить на новые самолёты $15 млрд.
    Тралл
    1. Чёрный Сегодня, 11:12
      А как же украинская "Українська авіабудівна корпорація"?...Пошто петькин народ обижает? Не хотите у них брать так хоть просто денеХ дайте wassat
      Чёрный
    2. ПалБор Сегодня, 13:00
      Фиг им,а не Су-57...Миг-15 нормально...и хватит.А Западенщину - да,пусть берут.Будем свидетелями канадско-польской войны. smile
      ПалБор
  2. роман66 Сегодня, 11:16
    конкурс, тендер... юмористы! что штатники скажут, то и возьмут, изображают тут!
    роман66
  3. К-50 Сегодня, 11:18
    Самолёты, среди которых ВВС Канады будут выбирать свою новую основу — F-35, Super Hornet, Typhoon, Rafale и Gripen.

    Да в принципе и выбирать то особо не из чего. Три последних к тому времени уже достаточно , пусть не устаревшие, но и не первой "молодости". Пингвин F-35 к тому времени почти избавится, думаю, от "детских болезней", так что альтернативы нет. request
    Хотя нам до лампочки, что они выберут, их каприз. yes
    К-50
    1. Аскет Сегодня, 12:54
      Цитата: К-50
      Пингвин F-35 к тому времени почти избавится, думаю, от "детских болезней", так что альтернативы нет.

      Возможно так и будет, но одно большое НО...канадцы всеми силами упираются от покупки Пингвина
      Изначально ВВС Канады планировали закупить американские истребители F-35, но в ноябре 2016 года министр обороны Канады Харджит Саджан объявил, что страна официально отказывается от закупки запланированной партии. Новые истребители для ВВС Канады будут выбираться на открытом тендере


      Собственно говоря для этого затеяли тендер, чтобы как минимум затянуть неизбежное...и не облажаться как некоторые страны уже закупившие это чудо.
      Аскет
  4. предки с Дона Сегодня, 11:20
    Очень много стран покушающихся на суверенитет Канады, им без истребителей никак нельзя.
    предки с Дона
    1. Грица Сегодня, 14:37
      Очень много стран покушающихся на суверенитет Канады, им без истребителей никак нельзя.
      Гренландия, что ли?
      Грица
  5. AlexKissner Сегодня, 11:21
    Канада, будучи вассалом Пиндocтaнa, просто обречена на F-35, несмотря на букет недоработок и неподтверждённости показателей этой вундервафли.
    AlexKissner
    1. To be or not to be Сегодня, 11:31
      По размерам ВВП Канада заняла по итогам 2016 года 11-ое место в мире!!
      А самой сделать самолеты ?
      To be or not to be
    2. Западфшоке Сегодня, 11:47
      Канада отказалась от Ф-35, а вы пишите, что они вассалы Пентагона. Где логика?
      Западфшоке
      1. AlexKissner Сегодня, 12:02
        Канадцы первыми поняли что F-35 это сильно перехваленная, запредельно дорогая и еще плохо летающая груда хлама, а вся эта пиар-компания задумана американцами что бы как можно больше втюхать эти еще очень далекие от совершенства произведения американской технической мысли своим союзникам по блоку под предлогом всеобщего единого проекта истребителя для НАТО, при этом в выигрыше останутся лишь только США.
        Канадцы участвуют в этом проекте и уж кому, как не им знать об этой вундервафле всё !
        AlexKissner
        1. Западфшоке Сегодня, 12:23
          Отказ от Ф-35 был идеей только одной политической партии в Канаде, которая выступала за сокращение военных расходов. Она и выиграла выборы. Отказ от Ф-35 не связан с его характеристиками. Вы сказочник и пишите от имени канадцев свои фантазии
          Западфшоке
  6. КВУ-НСвД Сегодня, 11:22
    Победителя тендера планируют назвать в 2021 году
    А я могу сейчас lol Ф-35-й , к гадалке не ходи recourse laughing Просто деньги на перевооружение заложены на "после 21-го года"..
    КВУ-НСвД
  7. Wedmak Сегодня, 11:22
    Самолёты, среди которых ВВС Канады будут выбирать свою новую основу — F-35, Super Hornet, Typhoon, Rafale и Gripen.

    Изначально ВВС Канады планировали закупить американские истребители F-35, но в ноябре 2016 года министр обороны Канады Харджит Саджан объявил, что страна официально отказывается от закупки запланированной партии

    Да,да... отказались, как же. Можно делать ставки на то, что продавят F-35.
    Wedmak
  8. Витас Сегодня, 11:22
    Французы и шведы не пройдут... А почему Одесский авиаремонтный завод, отсеяли? Поди хорваты наябедничали! lol
    Витас
  9. IMH Сегодня, 11:23
    Вот мне кто то может объяснить- зачем Канаде армия вообще? С кем им воевать?- с Россией или с США? laughing Так против России и США им ничего не поможет.
    IMH
    1. Wedmak Сегодня, 11:40
      Так против России и США им ничего не поможет.

      Ну, против России они только разве что в хоккей сильны, а против США вообще бессмысленно - сюзерен и так рядышком, подзатыльник получать легко, беззаботно и быстро.
      Но надо же как-то защищать свои границы от террористов-бабахов за океаном.(Сарказм)
      Wedmak
    2. NKT Сегодня, 11:44
      А вассалить чем тогда перед США и как «демократию» нести другим странам?
      NKT
    3. Западфшоке Сегодня, 11:54
      Канаде армия нужна, чтобы одна турбо-смехдержава не смогла провести рехферендум среди моржей...
      Западфшоке
      1. kirgiz58 Сегодня, 12:18
        Цитата: Западфшоке
        одна турбо-смехдержава не смогла провести рехферендум

        А зачем амерзопакостным в Канаде референдум проводить? Там вполне достаточно дать команду "голос!!" и "лежать!!". Да и атлантического моржа в Канаде осталось "пара человеков", да и те русские, занимающиеся зимним плаванием. Не с кем референдум проводить, да и нах не нужно. Так что выходит смехдержава це америго, причем вся северная, по Гренландию включительно. А вы не отклоняйтесь от линии свего гугумона, он нас назвал "разорванными в клочья", вот по этому завету мы и рвем вам пердаки в клочья. tongue laughing wink
        kirgiz58
    4. Грица Сегодня, 14:43
      Это для защиты от Ирана и Северной Кореи
      Грица
  10. Lester7777 Сегодня, 11:26
    Я так думаю, французам и шведам не светит.
    Lester7777
  11. Вася Свояков Сегодня, 11:35
    Открытый тендер - это читай: Ну кто больше откатит... ?
    Вася Свояков
  12. Bronevick Сегодня, 11:44
    Не понял а хде МиГ-35, Су-35, Су-57?
    Bronevick
    1. Wedmak Сегодня, 11:51
      Обойдутся. Это ж если Канада купит Су-35, соседняя страна захлебнется от потоков приготавливаемых санкций.
      По-моему, США уже готовы выставить санкции всем, кто хоть слово говорит поперек их слова.
      Wedmak
  13. Стройбат запаса Сегодня, 11:44
    15 ярдов на 88 истребителей... Это примерно по 170,45 млн штука. Самолет, обучение, вооружение и т.д. Не, Ф-35 по цене не пролезет. laughing
    Стройбат запаса
  14. ButchCassidy Сегодня, 11:46
    Цитата: IMH
    Вот мне кто то может объяснить- зачем Канаде армия вообще? С кем им воевать?- с Россией или с США? laughing Так против России и США им ничего не поможет.

    Делать заказы американскому ВПК, больше ни за чем канадские ВС не нужны.

    P.S. Если бы американцы Лави не похоронили, то и Израиль бы на F-35 не летал бы.
    ButchCassidy
  15. Ураган70 Сегодня, 12:02
    А шо, старый уже укродиаспора слямзила?
    Ураган70
  16. СМихалыч Сегодня, 12:10
    Как "всегда" вмешаются российские хакеры и тендер выиграет незаявленный СУ-35.
    СМихалыч
  17. Berkut24 Сегодня, 12:32
    Канада будет выбирать новый истребитель

    Думаю, что выбирать будут за Канаду. Я даже знаю кто.
    Berkut24
  18. svp67 Сегодня, 14:48
    Самолёты, среди которых ВВС Канады будут выбирать свою новую основу — F-35, Super Hornet, Typhoon, Rafale и Gripen.
    К 2015 году, все другие самолеты превратятся в металлолом и только Ф-35 еще будет летать...вот к его покупке и вернуться. Ну правда Украина еще с 2014 года обещает представить "легкий боевий литак", может его купят?
    svp67
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