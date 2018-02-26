В США "окрестили" новый катамаран
ВМС США готовятся к принятию в свой состав нового катамарана. Как сообщает портал navaltoday.com, в порту города Мобил (штат Алабама) состоялась торжественная церемония крещения судна USNS Burlington.
В 2008 году ВМС США подписали с компанией Austal USA контракт на строительство двенадцати судов, разработанных в рамках проекта Joint High Speed Vessel (JHSV). Класс высокоскоростных десантных судов получил название Spearhead, а сам проект позже был переименован в Expeditionary Fast Transport (EPF).
USNS Burlington стал десятым судном в своём классе и получил к названию приставку T-EPF 10. Закладка судна состоялась в сентябре прошлого года, а в состав ВМС США USNS Burlington должен поступить до конца текущего года. Ещё два судна — Puerto Rico (EPF 11) и Newport (EPF 12) — находятся на различных этапах постройки.
Суда типа Spearhead имеют форму катамарана и используются в качестве вспомогательных единиц военно-морского флота (не входят в боевой состав). Водоизмещение каждого из судов превышает 1500 т, при этом они могут нести до 600 т полезной нагрузки, имеют площадку и ангар для вертолёта. Благодаря высокой скорости в 43 узла (80 км/ч) эти суда используются для оперативной переброски грузов, техники, оборудования и персонала ВМС США, передает "Warspot"
Высокоскоростное десантное судно USNS Burlington в порту города Мобил
В 2008 году ВМС США подписали с компанией Austal USA контракт на строительство двенадцати судов, разработанных в рамках проекта Joint High Speed Vessel (JHSV). Класс высокоскоростных десантных судов получил название Spearhead, а сам проект позже был переименован в Expeditionary Fast Transport (EPF).
USNS Burlington стал десятым судном в своём классе и получил к названию приставку T-EPF 10. Закладка судна состоялась в сентябре прошлого года, а в состав ВМС США USNS Burlington должен поступить до конца текущего года. Ещё два судна — Puerto Rico (EPF 11) и Newport (EPF 12) — находятся на различных этапах постройки.
Суда типа Spearhead имеют форму катамарана и используются в качестве вспомогательных единиц военно-морского флота (не входят в боевой состав). Водоизмещение каждого из судов превышает 1500 т, при этом они могут нести до 600 т полезной нагрузки, имеют площадку и ангар для вертолёта. Благодаря высокой скорости в 43 узла (80 км/ч) эти суда используются для оперативной переброски грузов, техники, оборудования и персонала ВМС США, передает "Warspot"
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