16:18 26 февраля

В США "окрестили" новый катамаран

ВМС США готовятся к принятию в свой состав нового катамарана. Как сообщает портал navaltoday.com, в порту города Мобил (штат Алабама) состоялась торжественная церемония крещения судна USNS Burlington.

В США "окрестили" новый катамаран

Высокоскоростное десантное судно USNS Burlington в порту города Мобил


В 2008 году ВМС США подписали с компанией Austal USA контракт на строительство двенадцати судов, разработанных в рамках проекта Joint High Speed Vessel (JHSV). Класс высокоскоростных десантных судов получил название Spearhead, а сам проект позже был переименован в Expeditionary Fast Transport (EPF).


USNS Burlington стал десятым судном в своём классе и получил к названию приставку T-EPF 10. Закладка судна состоялась в сентябре прошлого года, а в состав ВМС США USNS Burlington должен поступить до конца текущего года. Ещё два судна — Puerto Rico (EPF 11) и Newport (EPF 12) — находятся на различных этапах постройки.

Суда типа Spearhead имеют форму катамарана и используются в качестве вспомогательных единиц военно-морского флота (не входят в боевой состав). Водоизмещение каждого из судов превышает 1500 т, при этом они могут нести до 600 т полезной нагрузки, имеют площадку и ангар для вертолёта. Благодаря высокой скорости в 43 узла (80 км/ч) эти суда используются для оперативной переброски грузов, техники, оборудования и персонала ВМС США, передает "Warspot"



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Комментарии 24

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  1. Чёрный Сегодня, 11:21
    Да ниспошлёт тебе Нептун рифов - больших и малых... laughing
    Чёрный
    1. Anarchist Сегодня, 11:25
      Сколько же "негров" должно педали крутить, чтобы сдвинуть с места эту "махину" - катамаран?
      Anarchist
      1. Sefevi Сегодня, 12:02
        Очень нужный и хороший корабль. Надо полагать , от проклятий и недоброжелательства пользователей сайта они не станут плохими. И скорость производства впечатляет! Молодцы, ничего не скажешь!
        Sefevi
    2. роман66 Сегодня, 11:26
      и по мине в каждом фарватере lol
      роман66
    3. сибиралт Сегодня, 11:28
      Интересно, а сколько этот катамаран может вместить груза "200" в штуках при отправке к родным берегам? recourse
      сибиралт
      1. Гигант мысли Сегодня, 11:37
        А что ни говори, а скорость строительства кораблей у матрасников впечатляет, тут нам надо подтянуться, чтобы иметь такие темпы строительства кораблей для нашего ВМФ.
        Гигант мысли
  2. IMH Сегодня, 11:21
    Плавучая мишень? winked
    IMH
    1. роман66 Сегодня, 11:27
      высокоскоростная - хрен попадешь
      роман66
      1. IMH Сегодня, 11:29
        Возможно. Но выглядит именно как мишень.
        IMH
        1. роман66 Сегодня, 11:36
          так его охранять будут, благо есть чем
          роман66
  3. Стройбат запаса Сегодня, 11:23
    Лучше бы они на нём крест поставили
    Стройбат запаса
    1. Anarchist Сегодня, 11:29
      hi
      Цитата: Стройбат запаса
      Лучше бы они на нём крест поставили

      Нихай будет yes От требует много сил и средств на его содержание...
      Побольше проектов дорогостоящих и бесполезных - пожелаем нашим "партнёрам".
      Anarchist
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 11:28
    щение каждого из судов превышает 1500 т, при этом они могут нести до 600 т полезной нагрузки, имеют площадку и ангар для вертолёта. Благодаря высокой скорости в 43 узла (80 км/ч) эти суда используются для оперативной переброски грузов, техники, оборудования и персонала ВМС США, передает "Warspot"
    Хороший кораблик для оперативного манёвра силами в десантных операциях , полностью в концепции амеровских морпехов...Рогатую ему под брюхо и глубину поглыбже..
    КВУ-НСвД
  5. тлауикол Сегодня, 11:30


    Свифт - систершип?, после попадания ПКР

    хотя это тримаран был
    тлауикол
  6. Стройбат запаса Сегодня, 11:31
    Кстати, если эти "христиане" свои корабли и суда крестят, то израильтяне своим обрезание делают? А чего обрезают? И что делают мусульмане?
    Стройбат запаса
  7. ButchCassidy Сегодня, 11:43
    А мне катамаран нравится ;)

    Нам бы такие не помешали бы, я думаю.
    ButchCassidy
    1. 30 вис Сегодня, 12:13
      Темп более практика строительства катамаранов есть . Сейчас гоняли бы в Сирию и обратно . Как всегда наши изобретут обкатают и ..... молчок ! Ушлые ребята поднимут ,сдуют пыль , а потом ещё нам и продадут .Обидно ...
      30 вис
      1. Галеон Сегодня, 12:47
        Это МРК проекта 1234 на фото. Он не катамаран.
        Галеон
        1. 30 вис Сегодня, 13:49
          На фотографии 616 МРК -Самум ...----Ракетный корабль «Самум» — малый ракетный корабль (МРК) на воздушной подушке в составе 41-й бригады ракетных катеров Крымской военно-морской базы Черноморского флота, проекта 1239.
          Является крупнейшим в своем подклассе в практике российского и мирового кораблестроения быстроходным боевым кораблем, использующим гидродинамическую платформу — катамаран с аэростатической воздушной разгрузкой Скорость хода 55 узлов (101,9 км/ч)
          30 вис
          1. Romario_Argo Сегодня, 13:53
            нам бы сейчас не помешал пр. 10210 "Бизон" тока с ЗРК Редут, ПКР Оникс, КРМБ Калибр, ЗРПК Панцирь, ПТЗ Пакет
            Romario_Argo
  8. Ураган70 Сегодня, 11:53
    Крестил то наверно раввин из синагоги! Чего уж скрывать то... Значит не будет им счастья!
    Ураган70
  9. Geisenberg Сегодня, 12:42
    Спирохета ? ))) Очень соответствует ...
    Geisenberg
  10. Галеон Сегодня, 12:52
    Люди, абстрагируйтесь немножко! Оставьте зависть, горечь и желчь: посмотрите, какой он красавец! Посмотрите, как он идет по воде, с каким малым сопротивлением! Да наши старые командирские катера посерьезней волну разводили, а тут - никакого волнообразования - какое изящное инженерное решение! Потому и 80км/ч.
    Да, можно нарыть недостатки: мощность вооружения не как у крейсера, авиации мало - не в пример авианосцу, берет сразу не целый полк морпехов - но красавец же. К тому же он простой десантник - на дело он пойдет всегда в серьезном охранении.
    Галеон
  11. Корсар0304 Сегодня, 13:18
    Строится супостат, что и говорить, строится... Волне себе современный корабль.
    Корсар0304
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