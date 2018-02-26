16:22 26 февраля

Индия организует военно-морские маневры «Милан-2018» при участии 17 стран

По меньшей мере 17 государств примут участие в организуемых Индией масштабных военно-морских маневрах "Милан-2018", которые пройдут в районе Андаманских и Никобарских островов с 6 по 13 марта. Как сообщил прессе официальный представитель ВМС Индии капитан Ди Кей Шарма, основная цель маневров - развитие сотрудничества для борьбы с незаконными действиями в ключевых районах Индийского океана.

Индия организует военно-морские маневры «Милан-2018» при участии 17 стран


Маневры "Милан" превратились из учений субрегионального масштаба в престижное международное событие с участием военно-морских сил не только стран Бенгальского залива и Юго-Восточной Азии, но и всего региона Индийского океана
- приводит в понедельник телеканал NDTV слова капитана Шармы.


По данным военно-морского командования страны, в маневрах наряду с Индией примут участие ВМС Австралии, Бангладеш, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Кении, Малайзии, Мальдивской Республики, Маврикия, Мьянмы, Новой Зеландии, Омана, Сингапура, Таиланда, Танзании, Шри-Ланки. Как сообщает телеканал, среди проблем, которые будут обсуждаться в ходе маневров, важное место будет отведено растущему военному присутствию в Индийском океане Китая, передает ТАСС.

Военно-морские учения "Милан" ВМС Индии организуют раз в два года у берегов принадлежащих стране Андаманских и Никобарских островов. Первые такие маневры прошли в 1995 году, тогда в них приняли участие ВМС пяти стран.

Использованы фотографии: http://dambiev.livejournal.com/699198.html
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Комментарии 13

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  1. Арон Заави Сегодня, 12:01
    Коалиция однако.
    Арон Заави
    1. Гигант мысли Сегодня, 12:04
      А Россию почему-то не пригласили участвовать в этих учениях, видимо не нуждаются индийцы в нашей помощи по этому вопросу.
      Гигант мысли
      1. ul_vitalii Сегодня, 12:07
        Лишь бы не столкнулись друг с другом, чудаков много там среди приглашенных.
        ul_vitalii
        1. Shurik70 Сегодня, 13:30
          Да уж ... Многовато участников.
          С китайцами учения проводим, и ладно. А в такой толпе - нафиг-нафиг. Взаимодействие в толпе не отработаешь, а больше такие учения незачем проводить и не нужно.
          Shurik70
      2. cniza Сегодня, 12:12
        Первые такие маневры прошли в 1995 году, тогда в них приняли участие ВМС пяти стран.


        И Россия в них никогда участия не принимала.
        cniza
      3. Chertt Сегодня, 12:27
        Цитата: Гигант мысли
        А Россию почему-то не пригласили участвовать в этих учениях, видимо не нуждаются индийцы в нашей помощи

        hi Ну в статье все ж написано (нет погуглите) "Милан" это региональные, и хотя это не афишируется, анти Китайские учения. Где здесь вы видите, возможность участия России ?
        Chertt
      4. ПалБор Сегодня, 12:56
        Япония и Китай тоже не участвуют.Наверное,они тоже не важные игроки в Индийском океане...Фиг с ними,с японцами,США где?!
        ПалБор
  2. предки с Дона Сегодня, 12:02
    Индусов очень интересуют технологии российских вооружений, ситуация такая ведут переговоры о закупке, что-то решают, но как дело доходит до подписания договора тут же вставляют пункт о передачи технической документации. Не гнушаются мелким шантажом, типо купим у конкурентов.
    предки с Дона
    1. Rusland Сегодня, 12:14
      Это они кокетничают так. smile
      Rusland
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 12:06
    важное место будет отведено растущему военному присутствию в Индийском океане Китая, передает ТАСС.
    Китайцы наблюдали за этим с интересом и продолжали гнуть свою линию.. smile
    КВУ-НСвД
  4. Rusland Сегодня, 12:12
    Водный велосипед тоже плавсредство. smile
    Rusland
  5. Separ Сегодня, 12:14
    Что-то ВМС Италии не наблюдаю..
    Separ
    1. Vik66 Сегодня, 12:54
      И Украины тоже что-то не видать... lol
      Наверно, на веслах идти далековато laughing
      Vik66
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