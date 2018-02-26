Индия организует военно-морские маневры «Милан-2018» при участии 17 стран

Маневры "Милан" превратились из учений субрегионального масштаба в престижное международное событие с участием военно-морских сил не только стран Бенгальского залива и Юго-Восточной Азии, но и всего региона Индийского океана

По меньшей мере 17 государств примут участие в организуемых Индией масштабных военно-морских маневрах "Милан-2018", которые пройдут в районе Андаманских и Никобарских островов с 6 по 13 марта. Как сообщил прессе официальный представитель ВМС Индии капитан Ди Кей Шарма, основная цель маневров - развитие сотрудничества для борьбы с незаконными действиями в ключевых районах Индийского океана.- приводит в понедельник телеканал NDTV слова капитана Шармы.По данным военно-морского командования страны, в маневрах наряду с Индией примут участие ВМС Австралии, Бангладеш, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Кении, Малайзии, Мальдивской Республики, Маврикия, Мьянмы, Новой Зеландии, Омана, Сингапура, Таиланда, Танзании, Шри-Ланки. Как сообщает телеканал, среди проблем, которые будут обсуждаться в ходе маневров, важное место будет отведено растущему военному присутствию в Индийском океане Китая, передает ТАСС.Военно-морские учения "Милан" ВМС Индии организуют раз в два года у берегов принадлежащих стране Андаманских и Никобарских островов. Первые такие маневры прошли в 1995 году, тогда в них приняли участие ВМС пяти стран.