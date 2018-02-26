16:21 26 февраля

Евросоюз усилил санкции против КНДР

Евросоюз в понедельник усилил санкции против Северной Кореи в соответствии с резолюцией СБ ООН, говорится в сообщении Совета ЕС.

Совет ЕС усилил санкции против КНДР, приведя их в соответствие с требованиями последней резолюции СБ ООН по КНДР номер 2397
- отмечается в заявлении.

Евросоюз усилил санкции против КНДР



Новые меры включают полный запрет на коммерческий экспорт в КНДР любых нефтепродуктов, а также снижение максимального объема горючего, которое может поставляться Пхеньяну странами ЕС для гуманитарных нужд с 2 млн до 500 тысяч баррелей ежегодно. ЕС полностью запретил импорт из КНДР любых продуктов питания и аграрной продукции, а также камня и древесины. Запрещен экспорт в эту страну всех видов промышленного оборудования, грузовых машин, а также железа, стали, их сплавов и других металлов.

Совет ЕС также принял решение о репатриации в течение 24 месяцев всех граждан КНДР, работающих в странах ЕС по контрактам.

Совет безопасности ООН 22 декабря единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной 29 ноября испытание баллистической ракеты. Документ вводит новые ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также требует от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев. Резолюция предусматривает и другие рестрикции, касающиеся импорта в КНДР промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств, а также закупок основных северокорейских экспортных товаров, передает ТАСС





Использованы фотографии: News Front
6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 6

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. игорка357 Сегодня, 12:52
    Дрищут западники военными методами,дрищут даже перед Кореей...не говоря уже про Россию...давят санкциями!
    игорка357
    1. предки с Дона Сегодня, 12:59
      Европейские ценности допускают уничтожение части населения КНДР ? а иначе как расценить экономическую удавку. России ни в коем случае нельзя принимать участие в этом геноциде 21 века, корейцы добро помнить умеют в отличии от европейцев.
      предки с Дона
      1. Shurik70 Сегодня, 13:03
        К сожалению, могут и принять. Резолюция СБ ООН принята единогласно, и Россией тоже
        И да, кроме как ГЕНОЦИД это рассматривать нельзя.
        Shurik70
        1. Гигант мысли Сегодня, 13:09
          ЕС в любых вопросах заглядывает в рот матрасникам, этот случай не исключение.
          Гигант мысли
          1. андрей юрьевич Сегодня, 13:51
            не понимаю власти наши...работать нужно с Ыном, что терять то? пусть базу ВМФ там нашу сделают,ПРО поставят, БРЖДК когда -нибудь запустят... какого хрена наши мычат то?нас и так уже запинали и оплевали,нужно как то отвечать. am
            андрей юрьевич
  2. Zubr Сегодня, 13:15
    Если ЫН наладит отношения Россией, с южанами и китаем и пойдёт на реформы, им этот евросоюз, как зайцу стоп сигнал.
    Zubr
Картина дня