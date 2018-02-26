Евросоюз усилил санкции против КНДР

Совет ЕС усилил санкции против КНДР, приведя их в соответствие с требованиями последней резолюции СБ ООН по КНДР номер 2397

Евросоюз в понедельник усилил санкции против Северной Кореи в соответствии с резолюцией СБ ООН, говорится в сообщении Совета ЕС.- отмечается в заявлении.Новые меры включают полный запрет на коммерческий экспорт в КНДР любых нефтепродуктов, а также снижение максимального объема горючего, которое может поставляться Пхеньяну странами ЕС для гуманитарных нужд с 2 млн до 500 тысяч баррелей ежегодно. ЕС полностью запретил импорт из КНДР любых продуктов питания и аграрной продукции, а также камня и древесины. Запрещен экспорт в эту страну всех видов промышленного оборудования, грузовых машин, а также железа, стали, их сплавов и других металлов.Совет ЕС также принял решение о репатриации в течение 24 месяцев всех граждан КНДР, работающих в странах ЕС по контрактам.Совет безопасности ООН 22 декабря единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной 29 ноября испытание баллистической ракеты. Документ вводит новые ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также требует от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев. Резолюция предусматривает и другие рестрикции, касающиеся импорта в КНДР промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств, а также закупок основных северокорейских экспортных товаров, передает ТАСС