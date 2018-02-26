Курды: Сирийская правительственная армия входит в Манбидж

Вице-премьер правительства Турции Бекир Боздаг подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что турецкая армия завершила «первый этап» операции «Оливковая ветвь» в районе Африна (Сирия). По словам Боздага, теперь турецкая армия сосредоточится на ликвидации командных пунктов «террористов» на севере сирийской провинции Алеппо. Для этих целей будет использоваться армейский спецназ.Отмечено, что спецназовцы проведут зачистку территорий и "возьмут под охрану мирное население", проживающее в районе Африна.Напомним, что ранее в Африн вошли сирийские правительственные войска, а в правительстве Турции заявили, что с основными «террористическими» силами в этом сирийском районе практически покончено. В заявлении ГШ ВС Турции заявлено, что с начала военной операции на севере САР нейтрализовано свыше 2 тысяч представителей курдских вооружённых формирований.На этом фоне курдские информационные ресурсы сообщают о том, что между курдским командованием и сирийской правительственной армией достигнута договорённость о вхождении САА в Манбидж. Эта информация вызывает особый интерес в связи с тем, что в района Манбиджа находится американская база, на которой осуществлялась подготовка тех самых курдских вооружённых отрядов, против которых активно выступает Турция. Заявлено, что передовые отряды САА начали входить в район Манбиджа в минувшую субботу.