16:14 26 февраля

Курды: Сирийская правительственная армия входит в Манбидж

Вице-премьер правительства Турции Бекир Боздаг подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что турецкая армия завершила «первый этап» операции «Оливковая ветвь» в районе Африна (Сирия). По словам Боздага, теперь турецкая армия сосредоточится на ликвидации командных пунктов «террористов» на севере сирийской провинции Алеппо. Для этих целей будет использоваться армейский спецназ.

Отмечено, что спецназовцы проведут зачистку территорий и "возьмут под охрану мирное население", проживающее в районе Африна.

Напомним, что ранее в Африн вошли сирийские правительственные войска, а в правительстве Турции заявили, что с основными «террористическими» силами в этом сирийском районе практически покончено. В заявлении ГШ ВС Турции заявлено, что с начала военной операции на севере САР нейтрализовано свыше 2 тысяч представителей курдских вооружённых формирований.


Курды: Сирийская правительственная армия входит в Манбидж


На этом фоне курдские информационные ресурсы сообщают о том, что между курдским командованием и сирийской правительственной армией достигнута договорённость о вхождении САА в Манбидж. Эта информация вызывает особый интерес в связи с тем, что в района Манбиджа находится американская база, на которой осуществлялась подготовка тех самых курдских вооружённых отрядов, против которых активно выступает Турция. Заявлено, что передовые отряды САА начали входить в район Манбиджа в минувшую субботу.

Использованы фотографии: https://southfront.org
21

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 20

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Govorun Сегодня, 13:04
    Молодцы....
    Govorun
    1. Тралл Сегодня, 13:13
      Заявлено, что передовые отряды САА начали входить в район Манбиджа в минувшую субботу

      Что-то фейком попахивает, ну или кто-то торопит события просто.
      Тралл
      1. мерцание Сегодня, 13:31
        Что-то фейком попахивает
        Ага, и очень сильно.
        мерцание
      2. ПалБор Сегодня, 13:39
        Да,вряд ли.американцы не пустят.
        ПалБор
        1. татарин 174 Сегодня, 14:03
          Цитата: ПалБор
          Да,вряд ли.американцы не пустят.

          Они что, всесильные всё ещё???
          татарин 174
    2. Гигант мысли Сегодня, 13:16
      Припекло курдам задницу, вот и решились запустить правительственные войска, а ведь им предлагали это сделать ещё раньше, но, как говорится , если через голову не доходит, то обязательно дойдёт через задницу, что, конечно, не педагогично, но зато помогает.
      Гигант мысли
  2. кедр Сегодня, 13:11
    Рано или поздно, но разбираться придётся, "Кто в доме хозяин..?"
    кедр
  3. предки с Дона Сегодня, 13:13
    Похоже курды поменяли ставки на кураторов, американская база подготовки переходит в качестве приза, было ваше стало наше.
    предки с Дона
    1. anjey Сегодня, 14:56
      Хотелось бы но верится с трудом ,янки без хороших звездюлей не уйдут, как бы не мечталось нам...
      anjey
  4. Egorovich Сегодня, 13:17
    Да, похоже сломали турки курдов через колено. Из двух зол курды, для себя, выбрали меньшее. Лучше быть под Асадом, чем трупом от турок. Россия добивается своего в Сирии руками Турции. Браво!!! Скоро дело и до Хасаки дойдет! good
    Egorovich
  5. Zubr Сегодня, 13:20
    Что то тут не так, как это матрасные такое позволили ?
    Zubr
  6. Vita VKO Сегодня, 13:23
    Здорово все таки было в 41-45. Как сказали в Совинформбюро так оно и есть. Сейчас в информационном поле хаос такой, что врагу не пожелаешь. Причем большинство СМИ только и делают, что зарабатывают свои рейтинги на распространении фейковой информации.
    Vita VKO
    1. татарин 174 Сегодня, 14:06
      Цитата: Vita VKO
      Сейчас в информационном поле хаос такой, что врагу не пожелаешь

      Вот сайт ВО например во многом помогает... всем. Тут же каждый, кто владеет информацией стремится выложить её. Находка для шпиона... Хотя, надо признать, тут палка об двух концах.
      татарин 174
  7. bazzbazz Сегодня, 13:24
    Отсюда правило! Матрасы по матрасят и бросят))
    bazzbazz
  8. gig334 Сегодня, 13:30
    На этом фоне курдские информационные ресурсы сообщают о том, что между курдским командованием и сирийской правительственной армией достигнута договорённость о вхождении САА в Манбидж. Эта информация вызывает особый интерес в связи с тем, что в районе Манбиджа находится американская база,


    Если это правда, и американцы не стали бомбить правительственные войска Сирии, значит в Гуте реально что-то произошло. После чего американцы стали сдержанней. Ведь не зря же США и некоторые влиятельные люди из ЕС, побежали в ООН просить резолюцию о прекращении огня в Сирии.. Так что в Восточной Гуте, видимо реально утёрли нос американцам.
    gig334
  9. engenius Сегодня, 13:45
    Полагаю, что там палили не различая, есть ли мирное население. Стратегия выжженной земли.
    engenius
  10. Комментарий был удален.
  11. bazzbazz Сегодня, 13:51
    А в Гуте то полная жесть была: https://youtu.be/I15GHS4F3iU
    bazzbazz
  12. Простой русский Сегодня, 13:51
    Про то, что в Гуте кто-то кому-то утер нос это фейк. И про Манбидж тоже.
    https://riafan.ru/1029286-siriya-v-potoke-lzhi-za
    chem-pridumali-tysyachi-amerikanskikh-soldat-ubit
    ykh-udarami-su-57-v-vostochnoi-gute?utm_source=24
    smi.info&utm_medium=cpc&utm_content=15023
    35&utm_term=10762
    Простой русский
    1. gig334 Сегодня, 14:50
      Цитата: Простой русский
      Про то, что в Гуте кто-то кому-то утер нос это фейк. И про Манбидж тоже.
      https://riafan.ru/1029286-siriya-v-potoke-lzhi-za
      chem-pridumali-tysyachi-amerikanskikh-soldat-ubit
      ykh-udarami-su-57-v-vostochnoi-gute?utm_source=24
      smi.info&utm_medium=cpc&utm_content=15023
      35&utm_term=10762

      Нахождение американских наёмников в Восточной Гуте подтверждает тот факт, что в совете безопасности ООН, американцы продавливая резолюцию по прекращению огня, согласились на все условия России.﻿
      gig334
  13. Lek38 Сегодня, 13:58
    Тем временем новость из параллельной вселенной ,к которой себя не относит ВО.
    http://www.haberturk.com/son-dakika-ozel-timler-a
    frin-e-girdi-1853535
    Новость на 13:30 специальные силы Жандармерии и Полиции вошли в Африн .
    "Özel harekatın gitmesi yaklaşan yeni mücadele için hazırlık. Bu konuda uzman olan, tecrübeli olan birliklerimizi hem asker, hem polis hem jandarmada, sivillere zarar vermeden ama bütün teröristleri de etkisiz hale getirerek bu harekatın başarıyla sonuçlanması için çalışıyoruz."
    "Специальные силы вошли для подготовки новой борьбы .В этом вопросе профессионалы и военные и полиция с жандармом будут работать вместе ,чтобы не пострадали мирные но все террористы были обезврежены ,работаем чтобы операция увенчалась успехом ."
    В Чехии взят под стражу один из бывших главарей курдов Салих Мюслим ,турки требуют экстрадиции .
    Представитель правительства Турции Боздаг заявил перемирие в Гуте никак не повлияет на операцию Оливковая ветвь в Африне .Bozdağ, BM'nin Suriye'deki ateşkes kararında Doğu Guta gibi bazı yerlerin olduğunu, Afrin'i kapsamadığını belirterek, "Zeytin Dalı Harekatı'nı ve Afrin bölgesindeki operasyonlarımızı etkilemez" dedi.
    Lek38
Картина дня