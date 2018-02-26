В состав Северного флота введены два катера типа БК-16
В Североморске были торжественно подняты флаги на двух вступивших в состав Северного флота скоростных транспортно-десантных катерах проекта 02510 (БК-16), сообщает bmpd.
По данным ресурса, это первые катера, построенные в рамках контракта, заключенного в 2017 году с АО «Концерн "Калашников"». Всего было заказано 6 катеров типа БК-16 и 10 катеров типа БК-10.
Ранее в 2015-2017 годах Минобороны РФ получило четыре катера проекта 02510 (БК-16).
«Катер проекта БК-16 (проект 02510), разработанный "Рыбинской верфью", является еще одним российским клоном известных шведских малых боевых катеров проекта CombatBoat 90 (СВ 90) разработки компании Dockstavarvet, и выступает конкурентом по отношению к другому клону СВ 90, серийно строящемуся для ВМФ России – катеру проекта 03160 ("Раптор") постройки АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла"», – говорится в материале.
Кроме того, в Североморске состоялась церемония присвоения противодиверсионному катеру проекта 21980 («Грачонок») названия «Валерий Федянин» в честь погибшего в Сирии в сентябре 2017 года командира 61-й отдельной бригады морской пехоты СФ полковника В.В. Федянина. Это четвертый катер указанного проекта, который был сдан ВМФ России 9 ноября 2017 года. Производитель – АО «Судостроительный завод "Вымпел"» (Рыбинск).
По данным ресурса, это первые катера, построенные в рамках контракта, заключенного в 2017 году с АО «Концерн "Калашников"». Всего было заказано 6 катеров типа БК-16 и 10 катеров типа БК-10.
Ранее в 2015-2017 годах Минобороны РФ получило четыре катера проекта 02510 (БК-16).
«Катер проекта БК-16 (проект 02510), разработанный "Рыбинской верфью", является еще одним российским клоном известных шведских малых боевых катеров проекта CombatBoat 90 (СВ 90) разработки компании Dockstavarvet, и выступает конкурентом по отношению к другому клону СВ 90, серийно строящемуся для ВМФ России – катеру проекта 03160 ("Раптор") постройки АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла"», – говорится в материале.
Кроме того, в Североморске состоялась церемония присвоения противодиверсионному катеру проекта 21980 («Грачонок») названия «Валерий Федянин» в честь погибшего в Сирии в сентябре 2017 года командира 61-й отдельной бригады морской пехоты СФ полковника В.В. Федянина. Это четвертый катер указанного проекта, который был сдан ВМФ России 9 ноября 2017 года. Производитель – АО «Судостроительный завод "Вымпел"» (Рыбинск).
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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