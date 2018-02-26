16:15 26 февраля

В состав Северного флота введены два катера типа БК-16

В Североморске были торжественно подняты флаги на двух вступивших в состав Северного флота скоростных транспортно-десантных катерах проекта 02510 (БК-16), сообщает bmpd.



По данным ресурса, это первые катера, построенные в рамках контракта, заключенного в 2017 году с АО «Концерн "Калашников"». Всего было заказано 6 катеров типа БК-16 и 10 катеров типа БК-10.


Ранее в 2015-2017 годах Минобороны РФ получило четыре катера проекта 02510 (БК-16).

«Катер проекта БК-16 (проект 02510), разработанный "Рыбинской верфью", является еще одним российским клоном известных шведских малых боевых катеров проекта CombatBoat 90 (СВ 90) разработки компании Dockstavarvet, и выступает конкурентом по отношению к другому клону СВ 90, серийно строящемуся для ВМФ России – катеру проекта 03160 ("Раптор") постройки АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла"», – говорится в материале.

Кроме того, в Североморске состоялась церемония присвоения противодиверсионному катеру проекта 21980 («Грачонок») названия «Валерий Федянин» в честь погибшего в Сирии в сентябре 2017 года командира 61-й отдельной бригады морской пехоты СФ полковника В.В. Федянина. Это четвертый катер указанного проекта, который был сдан ВМФ России 9 ноября 2017 года. Производитель – АО «Судостроительный завод "Вымпел"» (Рыбинск).

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 3

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  1. КВУ-НСвД Сегодня, 14:05
    Мал кораблик , да нужный . А нужны всякие , от грозных крейсеров до работяг-буксиров...
    КВУ-НСвД
    1. Донской Сегодня, 15:14
      Вот и новые катера приняли на вооружение. До этого ещё буксиры сдали. Каждый год сдают по одному Ивану Грену и Адмиралу Горшкову. Их уже наверное штук по 5-6 на вооружении. Вот ещё мощнейший авианосец собираются сдать в 2023 году. А там и Лидеры и Хаски будут готовы. lol
      Донской
  2. san4es Сегодня, 15:17

    Катер проекта БК-16 (проект 02510), разработанный "Рыбинской верфью"

    выставка международного военно-технического форума "Армия-2015". На катере был установлен тактический беспилотный летательный аппарат ZALA 421-16EM. Кубинка, 19.06.2015 (с)
    san4es
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