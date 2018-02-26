Белорусский МАЗ минус российские комплектующие равно украинский Богдан-63172?

Богдан-63172 представляет собой модификацию МАЗ-6317 без использования российских комплектующих. Автомобиль оснащен 6-цилиндровым дизельным двигателем с турбонаддувом WP10.380E32 компании WeichalPower, рабочим объемом 9,726 л и мощностью 380 л.с. и КПП компании FastGear.



Одним из первых их получил криворожский 78-й отдельный батальон материального обеспечения оперативного командования «Восток». После вывода из зоны проведения АТО в пункт постоянной дислокации в декабре прошлого года, батальон получил десять новых грузовиков Богдан-63172.

Украинский портал «Укрмилитари» сообщает о том, что 78-й и 227-й батальоны ВС Украины получили новые грузовые автомобили Богдан-63172. Речь идёт о военных автомобилях с колёсной формулой 6х6, которые недавно были допущено до эксплуатации в вооружённых силах Украины после проведения испытаний. Особо подчёркивается, что на Богданах-63172 «нет российских комплектующих».Из материала (перевод):Командир 78-го батальона материального обеспечения Андрей Полянский ВСУ заявил о том, что такие автомобили эффективно использовать при подвозе имущества.Некоторые характеристики Богдана-6317: грузоподъёмность – 11,5 т (вместимость до 48 человек в кузове); кабина с двумя местами и спальным местом.Заявлено, что в течение месяца в украинские войска поступят ещё 10 таких же автомобилей.ТРК Рудана: