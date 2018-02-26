16:18 26 февраля

Белорусский МАЗ минус российские комплектующие равно украинский Богдан-63172?

Украинский портал «Укрмилитари» сообщает о том, что 78-й и 227-й батальоны ВС Украины получили новые грузовые автомобили Богдан-63172. Речь идёт о военных автомобилях с колёсной формулой 6х6, которые недавно были допущено до эксплуатации в вооружённых силах Украины после проведения испытаний. Особо подчёркивается, что на Богданах-63172 «нет российских комплектующих».

Из материала (перевод):
Богдан-63172 представляет собой модификацию МАЗ-6317 без использования российских комплектующих. Автомобиль оснащен 6-цилиндровым дизельным двигателем с турбонаддувом WP10.380E32 компании WeichalPower, рабочим объемом 9,726 л и мощностью 380 л.с. и КПП компании FastGear.

Одним из первых их получил криворожский 78-й отдельный батальон материального обеспечения оперативного командования «Восток». После вывода из зоны проведения АТО в пункт постоянной дислокации в декабре прошлого года, батальон получил десять новых грузовиков Богдан-63172.



Командир 78-го батальона материального обеспечения Андрей Полянский ВСУ заявил о том, что такие автомобили эффективно использовать при подвозе имущества.

Некоторые характеристики Богдана-6317: грузоподъёмность – 11,5 т (вместимость до 48 человек в кузове); кабина с двумя местами и спальным местом.

Заявлено, что в течение месяца в украинские войска поступят ещё 10 таких же автомобилей.

ТРК Рудана:

Использованы фотографии: YouTube
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Комментарии 18

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  1. Jovanni Сегодня, 14:21
    Командир 78-го батальона материального обеспечения Андрей Полянский ВСУ заявил о том, что такие автомобили эффективно использовать при подвозе имущества.

    А главное, не менее эффективны они и при увозе имущества. 11,5 тонн стырить за раз - не шутка...
    Jovanni
    1. Кент0001 Сегодня, 15:07
      На это и весь расчет делался.
      Кент0001
    2. BAI Сегодня, 15:50
      Да еще по пересеченной местности, в обход всех постов и блок-постов ...
      BAI
  2. Геркулесыч Сегодня, 14:24
    Да, некто в Белоруссии явно пытается на трех стульях усидеть! Только вот , как бы пятую точку от потуги не порвал!
    Геркулесыч
    1. Piramidon Сегодня, 14:33
      Цитата: Геркулесыч
      Да, некто в Белоруссии явно пытается на трех стульях усидеть! Только вот , как бы пятую точку от потуги не порвал!

      Да ладно вам на батьку наезжать. Он белорусскую казну наполняет, как может. И в то же время
      РИА Новости. Товарооборот между Россией и Украиной в период с января по ноябрь 2017 года вырос на 28,6% — до 9,36 миллиарда долларов.
      Piramidon
      1. Геркулесыч Сегодня, 14:52
        Пирамидон hi -я его похвалю, в следующей жизни! Давно бы провел референдум по вступлению Белоруссии в состав России! Так он за свой троник трясется!
        Геркулесыч
        1. Тралл Сегодня, 15:06
          Цитата: Геркулесыч
          Так он за свой троник трясется!

          У него поддержка в Беларуси выше, чем у Путина в России, как бы. С чего бы трястись?
          Тралл
        2. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 15:54
          Стесняюсь спросить с кем в состав - с этими:
          Россия заявила о запрете с 26 февраля ввоза из Беларуси молока, сливок и другой молочной продукции.
          Читать полностью: https://news.tut.by/economics/582675.html
          Ну с такими друзьями и врагов не надо.
          А что касается поставок автомобильной техники в(на) Украину - таки вроде Беларусь не агрессор и Украина может свободно торговать с данной страной СНГ. Нужны и вам хорошие машины - покупайте, не вопрос. Быстро, качественно, под клиента.
          МИМО ПРОХОДИЛ
    2. Кот_Кузя Сегодня, 14:45
      Ничего личного, просто бизнес. Как будто российские производители не торгуют до сих пор с украинцами. Это секрет Полишинеля.
      Кот_Кузя
    3. loginovich Сегодня, 14:54
      Цитата: Геркулесыч
      Да, некто в Белоруссии явно пытается на трех стульях усидеть! Только вот , как бы пятую точку от потуги не порвал!

      Это батька передавал военную технику с Крыма в 14 году ВСУ? И вы о батькиных стульях рассуждаете Про зеркало не хотите вспомнить?
      loginovich
      1. SOF Сегодня, 15:26
        Цитата: loginovich
        Цитата: Геркулесыч
        Да, некто в Белоруссии явно пытается на трех стульях усидеть! Только вот , как бы пятую точку от потуги не порвал!

        Это батька передавал военную технику с Крыма в 14 году ВСУ? И вы о батькиных стульях рассуждаете Про зеркало не хотите вспомнить?

        ...не хотим...
        Потому как в 14-м, с Крыма, не нужный хлам хозяевам отдавали. Причем ни разу не за деньги... а просто так, ровно до того момента как этот хлам не стали применять на Донбассе...
        Не стоит путать политику, как в случае с Крымом, и бизнес с МАЗами-Богданами.
        SOF
  3. ustinov.yuri Сегодня, 14:24
    Для Батьки деньги не пахнут. Хотя... Мараться из-за двух десятков..
    ustinov.yuri
    1. vovanpain Сегодня, 14:35
      Цитата: ustinov.yuri
      Для Батьки деньги не пахнут. Хотя... Мараться из-за двух десятков..

      А батяне деваться особо и не куда laughing рынок сбыта в основном страны СНГ. yes
      vovanpain
  4. Zaurbek Сегодня, 14:37
    КРАЗ и данный МАЗ, я так понял, сейчас используют одни комплектующие...Украине КРАЗов не хватает и они МАЗами восполняют? Это же машины одного класса, в отличие от Камаза?
    Zaurbek
  5. bazzbazz Сегодня, 14:38
    Это просто бизнес!
    bazzbazz
  6. ltc35 Сегодня, 14:39
    Нормально! Спецзаказ для свидомых. Ставят же дизельные моторы на старые зилы... Да хоть стразы на лобовое. Кто платит тому и делают yes
    ltc35
  7. Кот_Кузя Сегодня, 14:47
    Кастрюльки даже не понимают, что такая компоновка, когда кабина находится прямо над колесом, смертельно опасна для экипажа при подрыве на мине, так как вся энергия взрыва мины уходит вверх. Поэтому во всем мире военные отказываются от закупки машин с такой компоновкой. И только кастрюльки радостно скачут.
    Кот_Кузя
  8. Волька Сегодня, 15:26
    любая война никогда не бывает одинокой, у нее всегда имеются спонсоры и всякого рода кредиторы...
    Волька
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