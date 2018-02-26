16:17 26 февраля

Полученные Ираком Т-90СИ вызвали зависть у российских танкистов

Основные боевые танки иракской армии Т-90С вызывали восхищение у российских танкистов, и они жалеют, что у них нет пока такой техники, пишет Вестник Мордовии, проанализировав отклики на публикации в Сети фотографий прибывших в Ирак машин.

Полученные Ираком Т-90СИ вызвали зависть у российских танкистов


По мнению специалистов, при производстве именно этих танков был полностью учтен опыт прошедших локальных войн. «Так, прицелы получили специальные защитные шторки. Командир машины имеет управляемую из-под брони крупнокалиберную пулеметную установку, чего нет на всех версиях Т-72Б3 и модернизированном Т-80БВМ. В результате, в отличие от поступающей сейчас в войска обновленной техники, танкистам не придется под огнем вылезать по пояс из люка», – отмечает автор публикации Лев Романов.




В той же Сирии, во время боев под Дамаском, экипажи Т-72 снимали свои НСВТ, потому под огнем снайперов любой пытавшийся вести стрельбу с башенного пулемета превращался в смертника.

Кроме того, на иракских Т-90СИ установлены кондиционеры, чего пока нет на российских танках.

«К сожалению, долгое время на технике, идущей в войска, можно было видеть странные меры по экономии на многом необходимом. До сих пор в войсках эксплуатируются Т-72Б3 первых выпусков, у которых в самых обстреливаемых частях башни не установлены элементы динамической защиты», говорится в материале.



Справедливости ради надо заметить, что большинство недостатков Т-72Б3 и ранних версий Т-90 будут устранены на Т-90М, которые с этого года должны поступать в российские войска.

Использованы фотографии: twitter.com/AlSuraEnglish
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Комментарии 26

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  1. Zaurbek Сегодня, 14:39
    Потому, что старые и неполноценные танки мы можем продать только нашему МО. А нормальные люди за СКВ хотят нормальные танки покупать. Вот и покупают.
    Zaurbek
    1. РУСС Сегодня, 14:45
      А мне это напомнило как наш советский автопром гнал за границу автомобили с улучшенными техническими характеристиками и комфортом, а для советского гражданина сойдет и то что есть , только ещё и в очередь!
      РУСС
      1. maxim947 Сегодня, 14:49
        Потому, что старые и неполноценные танки мы можем продать только нашему МО

        Нет, потому что при Союзе этих танков столько нашлепали, что их девать некуда, вот и пошли по пути модернизации и экономии. И это правильно. Вот выработают свой ресурс и их постепенно заменят. А желание взять и все заменить это хотелки.. на все денег не хватит.
        maxim947
        1. Hariton Laptev Сегодня, 15:03
          ну да пусть свои людишки горят синим пламенем.
          Hariton Laptev
        2. Zaurbek Сегодня, 15:22
          Но, в них можно устанавливать новое СУО, ДЗ, связь (чтобы народ с аппаратурой за 1-2 т. долл не прослушивал эфир), с современным тепловизором, а то и двумя. И т.д.
          Zaurbek
    2. Геркулесыч Сегодня, 14:47
      Неполноценный танк belay -нечто новое в мировом танкостроении ! lol Может быть, проблема в тех людях, кто вооружает нашу армию так называемыми "бюджетными "танками, усаживая экипажи в машины, не дающие должной защиты экипажу на поле боя? Может быть, за "бюджетный танк "как таковой, нужно давать пожизненное с конфискацией?
      Геркулесыч
    3. Kars Сегодня, 14:58
      Если честно мне интересно Ирак чем и как платит)
      Kars
      1. SOF Сегодня, 15:15
        Цитата: Kars
        Если честно мне интересно Ирак чем и как платит)

        ...помимо золота и брильянтов есть еще контракты на разработку нефтяных и газовых месторождений...
        SOF
      2. Zaurbek Сегодня, 15:23
        Писали, что с оплатой все у них неплохо.
        Zaurbek
        1. SOF Сегодня, 15:27
          ...Западная Курна, к примеру.... Вокруг нее столько заинтересованных лиц топчется, слюной истекая...
          SOF
    4. tchoni Сегодня, 16:15
      Цитата: Zaurbek
      Потому, что старые и неполноценные танки мы можем продать только нашему МО. А нормальные люди за СКВ хотят нормальные танки покупать. Вот и покупают.

      Когда Б3 пошел в войска (13й год, если не ошибаюсь), он виделся как некий эрзац, позволяющий быстро насытить войска условно современными машинами. На тот момент, как я понимаю, бытовало мнение, что массовое производство т90 нецелесообразно... Ведь на подходе была "армата", поставки котой планировались с 15 года, а, насыщение войск этой техникой - к 20му.
      Но, как говаривал старик-Черномырдин:" Хотели как лучше - получилось как всегда"
      tchoni
  2. Altona Сегодня, 14:47
    Недавно читал статью, что немецкие танкисты воевали не на самых лучших по ТТХ танках в начале Великой Отечественной, но в этих танках был хороший уровень комфорта, который позволял не напрягаясь выполнять боевую задачу. И захватив несколько Т-34 немцы доводили их уровень комфорта до своего стандарта, улучшая обзорность башенкой, установкой бортовой радиостанции, чего у нас тогда не было.
    Altona
    1. rocket757 Сегодня, 15:06
      Многого просто не хватало. По разным причинам, объективным и нет. Так было, есть и ... очень не хочется, шоб так продолжалось.
      rocket757
    2. yehat Сегодня, 15:09
      в основном, радиостанцией - она позволяла координировать нормально действия
      в 41 году только четверть танков была оснащена радио, причем даже та, которая стояла, часто оказывалась бесполезной.
      yehat
      1. SOF Сегодня, 15:19
        Цитата: yehat
        в основном, радиостанцией - она позволяла координировать нормально действия
        в 41 году только четверть танков была оснащена радио, причем даже та, которая стояла, часто оказывалась бесполезной.

        ...и башенкой - обязательно! Привычка много видеть из под брони всегда ставилась у них во главу угла.
        SOF
        1. yehat Сегодня, 15:25
          только в итоге, и немцы и наши наполовину торчали из люков
          и не помогали никакие башенки. Гудериан даже специально приказы выпускал, запрещавшие высовываться.
          yehat
      2. rocket757 Сегодня, 15:34
        Радиостанции трудная тема для нашей промышленности .... только когда по ленд-лизу стали поставлять нужные комплектующие, рации стали вполне приемлемые и больше их стало!
        Сначала ставились только на командирские танки, самолёты ....
        Ленд-лиз сами знаете когда пошёл, когда бриттам писец стал подгребать, а до этого ни-ни! Вот такие они союзники были, впрочем как и всегда!
        rocket757
        1. yehat Сегодня, 15:49
          тут еще другая тема подошла - американцы в разы увеличили выпуск элементной базы для радиоаппаратуры, соответственно больше стали производить всего и не только раций - они единственные, кто выпускал в нужном количестве радиовзрыватели.
          но, что любопытно, свои бомбовые прицелы, позволявшие точно кидать с большой высоты, американцы не спешили поставлять. А наши обеспечивали точность с вдвое меньшей высоты. Даже на немецкой раме стоял прицел, позволявший целиться с 8 км высоты.
          yehat
  3. Геркулесыч Сегодня, 14:49
    Хороша Маша, да не наша! belay Мы можем только вилкой лапшу с ушей скидывать -умеют обывателю ее туда повесить все, кто имеет хоть какую-то власть.
    Геркулесыч
    1. d1m1drol Сегодня, 15:08
      Политику засуньте Анису в ан**с)
      d1m1drol
  4. san4es Сегодня, 14:53
    Основные боевые танки иракской армии Т-90С


    2011 г
    san4es
  5. CentDo Сегодня, 15:06
    Вот не понимаю брюзжания в комментариях. В нашу армию танки бесплатно поступают? Есть бюджет, в рамках которого закупают технику. Наше МО вполне может заказать новейшие модификации Т-90, правда придется отказаться от С-400, Су-35, Буков и т.д. Лучше будет?
    CentDo
  6. Архивариус Вася Сегодня, 15:07
    Вот это правильная статья, правда как таковая. Хоть и неприятная в чем то, без всякого "уря-патриотизма" и "всё пропало шеф".
    Архивариус Вася
    1. кедр Сегодня, 15:41
      А при чём здесь УРА и ПАТРИОТИЗМ?
      кедр
  7. МРоманович Сегодня, 15:07
    большинство недостатков Т-72Б3 и ранних версий Т-90 будут устранены на Т-90М, которые с этого года должны поступать в российские войска

    Будем надеятся. А если надежды не оправдаются, то нам не привыкать.

    МРоманович
  8. МРоманович Сегодня, 15:08
    Цитата: maxim947
    Вот выработают свой ресурс и их постепенно заменят. А желание взять и все заменить это хотелки.. на все денег не хватит.

    Денег всегда будет не хватать - это факт, поэтому срок выработки ресурса будет все дольше и дольше. Т72-е прослужат еще полвека как минимум.
    МРоманович
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