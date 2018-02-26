Полученные Ираком Т-90СИ вызвали зависть у российских танкистов
Основные боевые танки иракской армии Т-90С вызывали восхищение у российских танкистов, и они жалеют, что у них нет пока такой техники, пишет Вестник Мордовии, проанализировав отклики на публикации в Сети фотографий прибывших в Ирак машин.
По мнению специалистов, при производстве именно этих танков был полностью учтен опыт прошедших локальных войн. «Так, прицелы получили специальные защитные шторки. Командир машины имеет управляемую из-под брони крупнокалиберную пулеметную установку, чего нет на всех версиях Т-72Б3 и модернизированном Т-80БВМ. В результате, в отличие от поступающей сейчас в войска обновленной техники, танкистам не придется под огнем вылезать по пояс из люка», – отмечает автор публикации Лев Романов.
В той же Сирии, во время боев под Дамаском, экипажи Т-72 снимали свои НСВТ, потому под огнем снайперов любой пытавшийся вести стрельбу с башенного пулемета превращался в смертника.
Кроме того, на иракских Т-90СИ установлены кондиционеры, чего пока нет на российских танках.
«К сожалению, долгое время на технике, идущей в войска, можно было видеть странные меры по экономии на многом необходимом. До сих пор в войсках эксплуатируются Т-72Б3 первых выпусков, у которых в самых обстреливаемых частях башни не установлены элементы динамической защиты», говорится в материале.
Справедливости ради надо заметить, что большинство недостатков Т-72Б3 и ранних версий Т-90 будут устранены на Т-90М, которые с этого года должны поступать в российские войска.
По мнению специалистов, при производстве именно этих танков был полностью учтен опыт прошедших локальных войн. «Так, прицелы получили специальные защитные шторки. Командир машины имеет управляемую из-под брони крупнокалиберную пулеметную установку, чего нет на всех версиях Т-72Б3 и модернизированном Т-80БВМ. В результате, в отличие от поступающей сейчас в войска обновленной техники, танкистам не придется под огнем вылезать по пояс из люка», – отмечает автор публикации Лев Романов.
В той же Сирии, во время боев под Дамаском, экипажи Т-72 снимали свои НСВТ, потому под огнем снайперов любой пытавшийся вести стрельбу с башенного пулемета превращался в смертника.
Кроме того, на иракских Т-90СИ установлены кондиционеры, чего пока нет на российских танках.
«К сожалению, долгое время на технике, идущей в войска, можно было видеть странные меры по экономии на многом необходимом. До сих пор в войсках эксплуатируются Т-72Б3 первых выпусков, у которых в самых обстреливаемых частях башни не установлены элементы динамической защиты», говорится в материале.
Справедливости ради надо заметить, что большинство недостатков Т-72Б3 и ранних версий Т-90 будут устранены на Т-90М, которые с этого года должны поступать в российские войска.
Использованы фотографии: twitter.com/AlSuraEnglish
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