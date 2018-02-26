16:23 26 февраля

Советские "броненосцы" Т-55МВ перебросили в район Дамаска

В Сирии средние Т-55МВ хорошо зарекомендовали себя в боях с террористами. Танки не только накрывали боевиков точным огнем из своих орудий, но и успешно выдерживали многочисленные попадания реактивных гранат, спасая жизни своим экипажам.

В 80-е годы в СССР были тысячи устаревших Т-55, путем модернизации их решили довести по эффективности до уровня ранних версий Т-72. Эту работу поручили конструкторам из Омска.

Советские "броненосцы" Т-55МВ перебросили в район Дамаска



Часть "пятьдесят пятых" получили блоки с многослойным бронированием, на другие установили динамическую защиту "Контакт-1", которая надежно прикрыла не только лобовую часть, но и борта машины. Именно этот вариант получил обозначение Т-55МВ.

Новым было и внедрение современной на то время системы управления огнем с баллистическим вычислителем и лазерным дальномером, а также комплекса управляемого вооружения 9К116. Стрельба управляемой ракетой 9M117 производилась из 100-мм нарезной пушки с термозащитным кожухом. К тому же защищенность повысили благодаря установке системы защиты от напалма и дымовых гранатометов.

В результате доработок танк стал весить 37,4 т. Однако двигатель в 620 л. с. позволил сохранить скорость на уровне 50 км/ч. Запас хода составляет 400 км. Экипаж - 4 человека.

В 1997 году Сирия закупила на Украине 200 танков данной модификации. Машины дорабатывались во Львове по документации из Омска.

Первоначально их разместили в районе Голанских высот, но им так и не удалось помериться силами с израильскими "Меркавами". Боевое крещение было получено в боях с террористами. Как оказалось, улучшенные "пятьдесят пятые" по своей живучести превосходят не имеющие динамической защиты Т-72. Точная нарезная пушка позволяет применять не только обычные снаряды, но и управляемые ракеты.

Судя по фото, Т-55МВ по-прежнему в строю, и в настоящее время их перебросили в район Дамаска, передает РГ-Сила

Использованы фотографии: https://twitter.com/KomandanteS17
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Комментарии 10

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  1. Геркулесыч Сегодня, 14:57
    Вот туда и нужно поставить "бюджетные "Т72, а себе в идеале начать делать Т95, попутно леча его от всяких "детских болезней "!Собрать 2000 Т95 только для себя, ни одну никому и никогда не продавать за границу, чтобы это был сугубо для нашей армии танк.
    Геркулесыч
    1. предки с Дона Сегодня, 15:08
      Вон пол Африки еще на Т-34 воюет, вот какой задел прочности у советской бронетехники.
      предки с Дона
      1. rocket757 Сегодня, 15:14
        Да советская техника ещё в строю и воюет.
        rocket757
    2. BerBer Сегодня, 15:17
      Нет большого смысла накачивать Сирию оружием. Если вояки бестолочи им хоть вундервафлю дай - не поможет. Да и для техники нужен персонал, а его там сейчас нет.
      BerBer
  2. Kars Сегодня, 14:57
    Отличный же полигон каз испытывать.почему тот же афганит не обкатывают))
    Kars
    1. svp67 Сегодня, 15:05
      Цитата: Kars
      Отличный же полигон каз испытывать.почему тот же афганит не обкатывают))

      По вопросу установки КАЗ на всю бронетехнику нет единого мнения. А так как бои очень часто ведутся в населенных пунктах, где танки обязаны играть роль броневого щита для пехоты, так там КАЗ просто опасен для своей же пехоты, смертельно опасен
      svp67
      1. Kars Сегодня, 15:23
        В Сирии так пехоту берегут)
        А так в чем проблема при входе в город выключать каз или переводить в ручной режим,что бы использовать как против пехотный.опять же танк должен идти минимум в 30-50 метрах за пехотой,а не лидировать в городе.
        Kars
        1. svp67 Сегодня, 15:30
          Цитата: Kars
          В Сирии так пехоту берегут)

          Очень, так как у САА её "кот наплакал"
          Цитата: Kars
          опять же танк должен идти минимум в 30-50 метрах за пехотой,а не лидировать в городе.

          А теперь представьте, что в танк двигающийся за своей пехотой летит вражеский "сюрприз", с передней полусферы, как Вы считаете останется ли пехота целой при подрыве суббоеприпаса КАЗ
          svp67
        2. Геркулесыч Сегодня, 16:10
          Карс hi -а зачем тогда вообще ставить КАЗ чтобы его где-то отключить, и словить в борт пару -тройку выстрелов из гранатомета? ??
          Геркулесыч
  3. svp67 Сегодня, 15:01
    В 1997 году Сирия закупила на Украине 200 танков данной модификации. Машины дорабатывались во Львове по документации из Омска.
    Странно, во времена СССР работы по модернизации Т-55 и Т-62 до уровня "М"


    и "МВ"


    проводил Киевский БТРЗ.... К слову довольно не плохо это делал, хуже чем в Питере, на уровне Омска, но значительно лучше чем в Уссурийске.
    svp67
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