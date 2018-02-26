Советские "броненосцы" Т-55МВ перебросили в район Дамаска

В Сирии средние Т-55МВ хорошо зарекомендовали себя в боях с террористами. Танки не только накрывали боевиков точным огнем из своих орудий, но и успешно выдерживали многочисленные попадания реактивных гранат, спасая жизни своим экипажам.В 80-е годы в СССР были тысячи устаревших Т-55, путем модернизации их решили довести по эффективности до уровня ранних версий Т-72. Эту работу поручили конструкторам из Омска.Часть "пятьдесят пятых" получили блоки с многослойным бронированием, на другие установили динамическую защиту "Контакт-1", которая надежно прикрыла не только лобовую часть, но и борта машины. Именно этот вариант получил обозначение Т-55МВ.Новым было и внедрение современной на то время системы управления огнем с баллистическим вычислителем и лазерным дальномером, а также комплекса управляемого вооружения 9К116. Стрельба управляемой ракетой 9M117 производилась из 100-мм нарезной пушки с термозащитным кожухом. К тому же защищенность повысили благодаря установке системы защиты от напалма и дымовых гранатометов.В результате доработок танк стал весить 37,4 т. Однако двигатель в 620 л. с. позволил сохранить скорость на уровне 50 км/ч. Запас хода составляет 400 км. Экипаж - 4 человека.В 1997 году Сирия закупила на Украине 200 танков данной модификации. Машины дорабатывались во Львове по документации из Омска.Первоначально их разместили в районе Голанских высот, но им так и не удалось помериться силами с израильскими "Меркавами". Боевое крещение было получено в боях с террористами. Как оказалось, улучшенные "пятьдесят пятые" по своей живучести превосходят не имеющие динамической защиты Т-72. Точная нарезная пушка позволяет применять не только обычные снаряды, но и управляемые ракеты.Судя по фото, Т-55МВ по-прежнему в строю, и в настоящее время их перебросили в район Дамаска, передает РГ-Сила