16:54 27 февраля
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Пентагон: новая российская ракета нарушает договор РСМД

Россия испытала новую крылатую ракету, и это нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает РИА Новости заявление помощника замминистра обороны США по политическим вопросам Дэвида Трахтенберга.

Пентагон: новая российская ракета нарушает договор РСМД


Представитель Пентагона пояснил, что речь идет о крылатой ракете SSC-8, «которой в России присвоен индекс 9M729». По его мнению, разработка и развертывание этой ракеты осуществлены в «в нарушение ДРСМД».


Москва продолжает подрывать Договор по открытому небу и Договор об обычных вооружениях в Европе,
добавил Трахтенберг.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении ДРСМД. Американский конгресс в военном бюджете, принятом в декабре, выделил деньги на разработку ракеты наземного базирования, которая прямо нарушает этот договор.

В МИД РФ ранее заявляли, что серьезно озабочены тем, что Вашингтон выдвигает ничем не подкрепленные аргументы, обвиняя Москву в нарушении договора. Сергей Лавров подчеркивал, что Россия неоднократно подтверждала приверженность обязательствам по соглашению и каких-либо нарушений не допускала.

Использованы фотографии: РИА Новости
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Комментарии 33

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  1. Злой 55 Сегодня, 08:47
    Ох и повезло этому барабанщику с фамилией...
    Злой 55
    1. Spartanez300 Сегодня, 08:48
      Мнение Пентагона нас не интересует no на наши ракеты существует собственное мнение yes
      Spartanez300
      1. электроОлег Сегодня, 09:55
        Нам нет смысла никакого в нарушении этого договора они несут чепуху! Потому как МРК могут калибрами с любой реки отстреляться.
        электроОлег
        1. dorz Сегодня, 10:15
          Цитата: электроОлег
          Нам нет смысла никакого в нарушении этого договора они несут чепуху! Потому как МРК могут калибрами с любой реки отстреляться.

          Эти ракеты, они же P-500, могут использовать Искандеры.
          dorz
        2. Мимопроходил Сегодня, 11:15
          Все пять единиц? 40 ракет конечно много.
          Мимопроходил
    2. Комментарий был удален.
    3. bouncyhunter Сегодня, 08:55
      Цитата: Злой 55
      Ох и повезло этому барабанщику с фамилией

      Чпок-гора , однако ... wassat Самим нарушать - это сколько влезет , при этом перекладывая вину на Россию . Стандартная наглосаксонская схема .
      bouncyhunter
    4. Felix99 Сегодня, 08:58
      заявление помощника замминистра обороны США по политическим вопросам Дэвида Трахтенберга.
      А сколько он знает анекдотов? Достоин ли он этой славной фамилии?
      Felix99
      1. vovanpain Сегодня, 09:44
        Цитата: Felix99
        сколько он знает анекдотов? Достоин ли он этой славной фамилии

        Он знает только один анекдот, вот этот
        Москва продолжает подрывать Договор по открытому небу и Договор об обычных вооружениях в Европе,

        yes
        vovanpain
  2. игорка357 Сегодня, 08:48
    Да у нас весь МИД озабоченные уже!Может хватит,а то ведь с озабоченными кое-что плохое могут сделать,шлите уже этих партнеров открытым текстом,как в том анекдоте!Русских считают самыми грубыми в мире "да пошли вы нах" ответили Русские!
    игорка357
    1. krops777 Сегодня, 09:43
      Да у нас весь МИД озабоченные уже!Может хватит,а то ведь с озабоченными кое-что плохое могут сделать,шлите уже этих партнеров открытым текстом,как в том анекдоте!


      Ща кокоинчику с Аргентины подвезут и вся озабоченность как рукой снимет. wassat
      krops777
  3. Астория Сегодня, 08:48
    На каждого Трахтенберга у нас найдется свой Гора*б.
    Астория
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 08:53
    А с чего они вообще взяли , что это "Новатор" летал ? Каккие фаши токсатэльстфа...? laughing
    КВУ-НСвД
  5. Million Сегодня, 09:02
    Вы тут поаккуратнее с этой фамилией,а то припишут разжигание....
    Million
  6. CooL_SnipeR Сегодня, 09:02
    А то что ната распространилась так, что сама под рсд попадает даже 500км дальности?
    CooL_SnipeR
  7. алекс-сп Сегодня, 09:04
    "выделил деньги на разработку ракеты наземного базирования, которая прямо нарушает этот договор"
    Отсюда все и вопли... деньги выделены, надо их "осваивать". Да и "калибры" их здорово напрягли.
    алекс-сп
    1. To be or not to be Сегодня, 09:58
      США сами нарушают договор,поэтому и обвиняют РФ
      1.Развернули системы противоракетной обороны AegisAshore в Румынии и Польше. Противоракеты SM-3 располагаются в универсальных пусковых установках (Vertical Launching System) Mk 41, а их можно использовать и для запуска крылатых ракет Tomahawk (максимальная дальность полёта 1600 км). ИЛИ Договор о ликвидации РСМД Не запрещает производство пусковых установок для запрещённых категорий ракет, ????????
      20 02 18 г США заявили о продаже для ВМС ФИНЛЯДИИ четырех Mk 41 Baseline VII Strike-Length Vertical Launching Systems.которые финны планируют установить на четырех новых корветах( four new construction corvettes that will make up the Finnish Navy's Squadron 2020. )
      2. Разработка и использование ракет-мишеней средней дальности для испытания американских систем противоракетной обороны. К примеру, ракета-мишень Hera имеет максимальную дальность полёта 1100 км.
      Сегодня МИШЕНЬ ,а завтра что???
      To be or not to be
      1. KonoGon Сегодня, 11:31
        Цитата: To be or not to be
        Развернули системы противоракетной обороны AegisAshore в Румынии и Польше
        Ну, ведь правительство пригласило, как вас в Сирию.
        KonoGon
  8. rotmistr60 Сегодня, 09:09
    Все идет к тому, что Сша выйдут из всех договоров по сокращению, естественно обвинив Россию во всех грехах. Эти "белые и пушистые" уже бегут мелкой рысью к началу вооруженного конфликта. Надеюсь, что последнего в истории Сша.
    rotmistr60
  9. Симон Сегодня, 09:27
    Цитата: rotmistr60
    Все идет к тому, что Сша выйдут из всех договоров по сокращению, естественно обвинив Россию во всех грехах

    Вот этого американцы и хотят! Вот так они и развязывают гонку вооружения.
    Симон
  10. Урантиец Сегодня, 09:32
    Нужно выйти из всех договоров с америкосами, все они подписывались предателями и в ущерб нашей стране..., с шулерами нет смысла о чем либо договариваться...
    Урантиец
    1. donavi49 Сегодня, 10:59
      Ну так это будет подарком для них. Латвия и Эстония с радостью примут к себе 300-400 шахт с топорами в стандартизированных МК41 контейнерах установленных на суше.

      Это не базы в Польше и Румынии на тех же МК41 но сколько там ячеек? Даже если загрузить все топорами - выйдет ничто.

      Если же ставить ударные базы - то РЛС не нужен, достаточно просто ставить на площадку такие вот шахты, централизованный пункт управления, базовые коммуникации и все... МК41 даже могут ставить б/у со списываемых Тикондерог.

      Дальше есть и Украина - которая также с радостью примет такие базы. Уникальность таких баз в возможности полноценно осуществить доктрину мгновенного удара.
      Флотская составляющая (сильнейшая в США) - должна выйти из баз и пройти недели, это заметят.
      Воздушная составляющая, должна также перегруппироваться перед ударом да и теоретически массовый взлет можно отследить и принять решения (уже не дни как с флотом, а часы).
      Ракетные базы - нет. Они стоят год, два - пришла кодированная команда, все ракеты пошли на цели в Европейской части РФ.


      Это первый этап. Судя по активным ракетным разработкам в США, а также тем как активно они топят этот договор. Першинг 3 в той фазе - когда его утаивать уже нельзя.
      donavi49
  11. kaschey Сегодня, 09:41
    Пентагон: новая российская ракета нарушает договор РСМД
    Как ракета может что-то нарушать, она же ракета.... winked
    kaschey
  12. Владимир К. Сегодня, 09:47
    Все обвинения России делаются лишь для того, что им потом самим выйти из этого договора первыми с минимальными репутационными издержками - типа, не мы первые это начали. Как посмотрю, американцы очень часто используют трюк с, очень часто голословными, обвинениями оппонентов в том, что сами они делают просто регулярно. Такая ситуация и с бомбежками мирного населения и с допингом и с этими нарушениями по ракетам средней дальности.
    Владимир К.
  13. ul_vitalii Сегодня, 09:53
    Они думают мы их в сборочный цех проведём, да с математикой познакомим, а летом на полигон с шашлычком. smile
    ul_vitalii
    1. rocket757 Сегодня, 10:28
      Приветствую soldier
      А шо, при неких известных, недоброй славой, наших "лидерах", сидели эт ребята на самых - самых тайных арсеналах!!! они наверно дубль, подобного мазохизма, хотят?
      rocket757
  14. Alex-a832 Сегодня, 10:00
    Америга удивлено, что Россия также умеет играть по "джентельменмким" правилам с шулером (США). А у них разработка ракет класса СМД исключительно для мирного космоса?! Матрасам такохота из договора по РСМД выйти, обвинив в этом Россию, что аж видно, как по ляжкам потекло...
    Alex-a832
    1. rocket757 Сегодня, 10:24
      Наши ракеты средней дальности янки по барабану, не долетают никак, разве что Кубу сюда приплести. Их такие же, в своё время у нас под боком стояли ...короче. ничего себе сравнение.
      Кажись за союзников они озаботились??? Не вериться чего то, от слова никак!
      rocket757
      1. Alex-a832 Сегодня, 10:34
        Они, как и Гитлер, готовят Европу, как плацдарм для очередного "крестового похода" против нас. Если мы сможем в случае чего быстренько "дезинфицировать" этот плацдарм, то с лужи они не смогут против нас наземную операцию обеспечить, даже если в десятки раз свой десертный флот увеличат.
        Alex-a832
        1. rocket757 Сегодня, 12:12
          Флот фигня, на континенте эт не котируется ... матушка пехота, линейные ударные части, армада бронетехники и именно здесь, на суше!
          rocket757
  15. Vita VKO Сегодня, 10:05
    Россия испытала новую крылатую ракету, и это нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявление помощника замминистра обороны США по политическим вопросам Дэвида Трахтенберга.
    Самое надежное доказательство о соблюдении Россией договора ДРСМД это запустить 9М729 на полигон в США по какой нибудь мишени. с обычной БЧ.
    Vita VKO
  16. Altona Сегодня, 10:17
    Цитата: Злой 55
    Ох и повезло этому барабанщику с фамилией...

    ---------------------------------
    Мне одному кажется, что американцы Стивен Мнучин и Дэвид Трахтенберг как-то этнически сильно связаны с Анатолием Чубайсом, господами Вексельбергом и Ротенбергом?
    Altona
  17. Altona Сегодня, 10:19
    Цитата: Урантиец
    с шулерами нет смысла о чем либо договариваться...

    -------------------------------
    Ракеты на испытаниях надо не на Сары-Шаган приземлять, а где нибудь у Гуама.
    Altona
  18. To be or not to be Сегодня, 11:39
    Цитата: KonoGon
    Цитата: To be or not to be
    Развернули системы противоракетной обороны AegisAshore в Румынии и Польше
    Ну, ведь правительство пригласило, как вас в Сирию.

    Как всегда путаете Божий дар с яйцами!
    Мы говорим о ракетах малой и средней дальности. И их развертывании.
    Вы это понимаете ?
    США в СИРИИ по всем международным законам вместе так называемой коалицией находятся в ранге агрессора против законно избранной власти!
    Или вы и этого не понимаете?
    Чудны дела твои .АМЕРИКА!!
    To be or not to be
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