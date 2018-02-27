Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Пентагон: новая российская ракета нарушает договор РСМД
Россия испытала новую крылатую ракету, и это нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает РИА Новости заявление помощника замминистра обороны США по политическим вопросам Дэвида Трахтенберга.
Представитель Пентагона пояснил, что речь идет о крылатой ракете SSC-8, «которой в России присвоен индекс 9M729». По его мнению, разработка и развертывание этой ракеты осуществлены в «в нарушение ДРСМД».
В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении ДРСМД. Американский конгресс в военном бюджете, принятом в декабре, выделил деньги на разработку ракеты наземного базирования, которая прямо нарушает этот договор.
В МИД РФ ранее заявляли, что серьезно озабочены тем, что Вашингтон выдвигает ничем не подкрепленные аргументы, обвиняя Москву в нарушении договора. Сергей Лавров подчеркивал, что Россия неоднократно подтверждала приверженность обязательствам по соглашению и каких-либо нарушений не допускала.
Представитель Пентагона пояснил, что речь идет о крылатой ракете SSC-8, «которой в России присвоен индекс 9M729». По его мнению, разработка и развертывание этой ракеты осуществлены в «в нарушение ДРСМД».
Москва продолжает подрывать Договор по открытому небу и Договор об обычных вооружениях в Европе,добавил Трахтенберг.
В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении ДРСМД. Американский конгресс в военном бюджете, принятом в декабре, выделил деньги на разработку ракеты наземного базирования, которая прямо нарушает этот договор.
В МИД РФ ранее заявляли, что серьезно озабочены тем, что Вашингтон выдвигает ничем не подкрепленные аргументы, обвиняя Москву в нарушении договора. Сергей Лавров подчеркивал, что Россия неоднократно подтверждала приверженность обязательствам по соглашению и каких-либо нарушений не допускала.
Использованы фотографии: РИА Новости
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти