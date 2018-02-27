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Представители РФ не будут участвовать в конференции Госдепа по борьбе с ИГ
Российская сторона на конференцию по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, группировка запрещена в РФ) не приглашалась, передает РИА Новости сообщение представителя Госдепа США.
При этом он затруднился ответить на вопрос, будут ли участвовать в конференции только члены западной коалиции.
Госдеп США 27-28 февраля совместно с Интерполом проведет конференцию правоохранительных органов и дипломатов по борьбе с ИГ. В форуме должны принять участие представители 90 государств и организаций.
Как сообщалось ранее, участники конференции будут искать «общее взаимопонимание по глобальной угрозе со стороны ИГ» и обсуждать «конкретные правоохранительные методы», такие как «списки потенциальных террористов, обмен информацией, биометрика, уголовное законодательство, отслеживание финансирования терроризма». Кроме того, будут обсуждаться пути предотвращения террористических нападений.
Они (россияне) не участвуют в конференции. Россия не является членом коалиции против ИГ,пояснил представитель внешнеполитического ведомства.
При этом он затруднился ответить на вопрос, будут ли участвовать в конференции только члены западной коалиции.
Госдеп США 27-28 февраля совместно с Интерполом проведет конференцию правоохранительных органов и дипломатов по борьбе с ИГ. В форуме должны принять участие представители 90 государств и организаций.
Как сообщалось ранее, участники конференции будут искать «общее взаимопонимание по глобальной угрозе со стороны ИГ» и обсуждать «конкретные правоохранительные методы», такие как «списки потенциальных террористов, обмен информацией, биометрика, уголовное законодательство, отслеживание финансирования терроризма». Кроме того, будут обсуждаться пути предотвращения террористических нападений.
Использованы фотографии: РИА Новости
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