Представители РФ не будут участвовать в конференции Госдепа по борьбе с ИГ

Они (россияне) не участвуют в конференции. Россия не является членом коалиции против ИГ,

Российская сторона на конференцию по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, группировка запрещена в РФ) не приглашалась, передает РИА Новости сообщение представителя Госдепа США.пояснил представитель внешнеполитического ведомства.При этом он затруднился ответить на вопрос, будут ли участвовать в конференции только члены западной коалиции.Госдеп США 27-28 февраля совместно с Интерполом проведет конференцию правоохранительных органов и дипломатов по борьбе с ИГ. В форуме должны принять участие представители 90 государств и организаций.Как сообщалось ранее, участники конференции будут искать «общее взаимопонимание по глобальной угрозе со стороны ИГ» и обсуждать «конкретные правоохранительные методы», такие как «списки потенциальных террористов, обмен информацией, биометрика, уголовное законодательство, отслеживание финансирования терроризма». Кроме того, будут обсуждаться пути предотвращения террористических нападений.