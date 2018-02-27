16:55 27 февраля
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Представители РФ не будут участвовать в конференции Госдепа по борьбе с ИГ

Российская сторона на конференцию по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, группировка запрещена в РФ) не приглашалась, передает РИА Новости сообщение представителя Госдепа США.

Представители РФ не будут участвовать в конференции Госдепа по борьбе с ИГ


Они (россияне) не участвуют в конференции. Россия не является членом коалиции против ИГ,
пояснил представитель внешнеполитического ведомства.


При этом он затруднился ответить на вопрос, будут ли участвовать в конференции только члены западной коалиции.

Госдеп США 27-28 февраля совместно с Интерполом проведет конференцию правоохранительных органов и дипломатов по борьбе с ИГ. В форуме должны принять участие представители 90 государств и организаций.

Как сообщалось ранее, участники конференции будут искать «общее взаимопонимание по глобальной угрозе со стороны ИГ» и обсуждать «конкретные правоохранительные методы», такие как «списки потенциальных террористов, обмен информацией, биометрика, уголовное законодательство, отслеживание финансирования терроризма». Кроме того, будут обсуждаться пути предотвращения террористических нападений.

Использованы фотографии: РИА Новости
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Комментарии 33

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  1. Scoun Сегодня, 08:58
    Да и зачем?
    Трампампамушка же лично победил игил. laughing
    Они же не хотят услышать иное)))
    Может стать как то неудобненько. )))
    Scoun
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:00
      Российская сторона на конференцию по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, группировка запрещена в РФ) не приглашалась

      Ясен пень : они же там будут обсуждать как остатки бармалеев спасти - нафига им там Россия ???
      Цитата: Scoun
      Да и зачем?

      bouncyhunter
      1. Татьяна Сегодня, 09:25
        "Они (россияне) не участвуют в конференции. Россия не является членом коалиции против ИГ" -пояснил представитель внешнеполитического ведомства.
        При этом он затруднился ответить на вопрос, будут ли участвовать в конференции только члены западной коалиции.
        Всё понятно: схема приглашения стран для участия на конференции госдепа США по борьбе с ИГ та же самая, что и у МОК и WAD по обеспечению ими неучастия России в ОИ-2018. А именно.

        Это очередная политическая провокация США в мировом масштабе против РФ с целью выгородить себя - Вашингтон - в качестве мирового агрессора - особенно в отношении Сирии, - настроить мир против России и подготовить своих союзников к ТМВ с Россией.
        Татьяна
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:41
          Татьяна love
          Цитата: Татьяна
          Это очередная политическая провокация США в мировом масштабе против РФ

          А по-другому не хотят , да и не умеют .
          Цитата: Татьяна
          настроить мир против России и подготовить своих союзников к ТМВ с Россией.

          При этом они прекрасно понимают что отсидеться за лужей и загрести жар чужими руками не получится .
          bouncyhunter
          1. Татьяна Сегодня, 09:44
            Привет, Павел! hi

            Россия на конференцию госдепа США не приглашена, но "навальнята" там точно будут! Интересно, кого при этом из россиян американцы пригласят на это сборище в Вашингтон?
            Татьяна
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:48
              Цитата: Татьяна
              но "навальнята" там точно будут!

              Это к гадалке не ходи ! yes
              Цитата: Татьяна
              Интересно, кого при этом из россиян американцы пригласят на это сборище в Вашингтон?

              Мне почему-то сразу на ум пришла одна мадам с лошадиными зубами ... feel
              bouncyhunter
              1. Татьяна Сегодня, 09:54
                bouncyhunter
                Мне почему-то сразу на ум пришла одна мадам с лошадиными зубами ...
                Ха! Мне тоже! Просто я писать об этом не стала, чтобы "навальнят" не вспугнуть. Пусть едут! А мы в России соответствующий списочек по ним составим!

                На таких конференциях обычно иностранные спецслужбы проверяют лояльность и рабочий потенциал своих старых кадров, а также проводят заодно кастинг новых приемников по своей потенциальной агентуре для продвижения своих либеральных идей в других странах. Приглянувшихся потом в кулуарах покупают на предложенные им гранты.
                Татьяна
                1. bouncyhunter Сегодня, 09:59
                  Цитата: Татьяна
                  Приглянувшихся потом в кулуарах покупают на предложенные им гранты

                  Так она разве не "уже" ? Недаром же недавно в Матрасию летала . wink Мне вот интересно : Виторган такой же как и она или просто мстит ей каждую ночь за то , что Родину продала ? recourse
                  bouncyhunter
                  1. Татьяна Сегодня, 10:14
                    bouncyhunter
                    Так она разве не "уже" ? Недаром же недавно в Матрасию летала .
                    Летала, но за свой счёт.
                    интересно : Виторган такой же как и она или просто мстит ей каждую ночь за то , что Родину продала ?

                    Я думаю, что в смысле патриотизма он - либерально беспринципный!
                    Татьяна
                  2. helmi8 Сегодня, 10:32
                    Цитата: bouncyhunter
                    Виторган такой же как и она или просто мстит ей каждую ночь за то , что Родину продала ?

                    Надеюсь,месть заключается в том, что он не ночует дома. lol
                    helmi8
                  3. Pete Mitchell Сегодня, 12:04
                    Сеньора, "Охотник за головами" hi
                    А мне кажется что вся это конференция, хотя дефиниция "конференция" подразумевает обмен мнениями, фарс чистой воды: хозяин вызвал вассалов...
                    Встреча обсудить "пчелы против меда".
                    Россия должна, просто обязана следовать СВОЕМУ плану, и... , ну короче наплеватьина них
                    Pete Mitchell
                    1. Татьяна Сегодня, 12:42
                      Добрый день, Пит! hi
                      Pete Mitchell А мне кажется что вся это конференция, хотя дефиниция "конференция" подразумевает обмен мнениями, фарс чистой воды: хозяин вызвал вассалов...
                      Встреча обсудить "пчелы против меда".
                      В данном случае одно другому не мешает, поскольку и то, и другое работает в одном и том же стратегическом направлении. А именно.
                      Статус "конференции" придаётся данному - политически отсорбированному - сборищу в Вашингтоне ещё и с тем, чтобы её(его) политические результаты можно было выдать потом за "единство" якобы всего общественного мнения - т.н. "мирового сообщества" - под эгидой США против России и её союзников.
                      Татьяна
    2. Тралл Сегодня, 09:01
      А можно было бы... Причем постараться пообщаться(поздороваться, похлопать по плечу и т.п.) с максимальным количеством американских чиновников. Так сказать, поставить на них "черные метки" для дальнейшего шельмования их своими же smile
      Тралл
    3. Spartanez300 Сегодня, 09:02
      Не приглашают потому как может всплыть правда о "борьбе" США с террористами .
      Spartanez300
    4. Комментарий был удален.
    5. Комментарий был удален.
    6. Svarog Сегодня, 09:38
      Бармалеев сотворили американцы и они же с ними "борются" и нас на лютую борьбу не пригласили.. театр абсурда ..
      Svarog
    7. предки с Дона Сегодня, 09:44
      Создатели игила из Вашингтона будут "бороться" против них, звучит весело и нам там делать нечего.
      предки с Дона
      1. sub307 Сегодня, 10:37
        Создатели игила из Вашингтона будут переформированием, пополнением и снабжением любой оппозиционной Асаду организации. И совсем не обязательно это будет ИГИЛ.
        sub307
    8. ul_vitalii Сегодня, 09:46
      Мы по другим методичкам работаем.
      ul_vitalii
    9. vovanpain Сегодня, 09:51
      Они (россияне) не участвуют в конференции. Россия не является членом коалиции против ИГ,

      Главное чтобы не забыли пригласить главных борцов с ИГИЛ - Украину и Приболтов. yes Без них победа над бармалеями не возможна. soldier
      vovanpain
    10. Венд Сегодня, 10:10
      Будут в очередной раз решать, куда лучше ударить, чтобы ИГИЛ пошли в наступление на армию Сирии.
      Венд
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 09:03
    Ну не пригласили и не надо..Всё важное и реальное всё равно без нас фиг решат..А говорильня очередная и так была бы напрасной тратой времени и денег..
    КВУ-НСвД
    1. BerBer Сегодня, 09:06
      Согласен. Ещё и неясно, что лучше если бы нас позвали или то, что не позвали.
      BerBer
      1. rocket757 Сегодня, 10:17
        Мутят янки "воду", опять же эт что новое.
        Смотреть со стороны и ждать всяких гадостей ... и не переживать никак, делать то что задумано.
        rocket757
  3. rotmistr60 Сегодня, 09:05
    Россия не является членом коалиции против ИГ,
    А точнее не занимается поддержкой ИГ, а борется с ним вопреки противодействию т.н. "западной коалиции". Соберутся, пошепчутся о том откуда, как и куда эвакуировать очередную партию бандитов попутно обвинив Россию и Асада в "преступлениях" против человечности. Очередной шабаш на "Ведьминой горе".
    rotmistr60
  4. Симон Сегодня, 09:11
    В форуме должны принять участие представители 90 государств и организаций. Скорей всего, на форуме американцы хотят всех напугать игиловцами и заставить эти страны закупать американское оружие, которое они уже не знают куда девать!
    Симон
  5. Урантиец Сегодня, 09:21
    Давно пора перестать участвовать в подобных спектаклях, организованных шулерами и главными покровителями мирового терроризма...
    Урантиец
  6. loginovich Сегодня, 09:22
    Сколько ездить можно !Раз отчитались и хватит!
    По словам директора ЦРУ, темой переговоров стала угроза возвращения боевиков «Исламского государства» (ИГ, организация, запрещенная в России), уехавших в Сирию из России и Центральной Азии. «Это глобальная проблема, та, которую нам необходимо решать вместе, чтобы мы были в состоянии предотвращать такие террористические атаки, которые случались в 2017 году», — пояснил он.


    Подробнее на РБК:
    https://www.rbc.ru/politics/01/02/2018/5a735f969a
    79471b364491a1
    loginovich
  7. ul_vitalii Сегодня, 09:42
    Они их там будут чествовать, а в конце бритвенные приборы подарят с расчёсками. smile
    ul_vitalii
  8. Alex-a832 Сегодня, 09:49
    Россия не входит в клуб амеропоклонников, поэтому в этом кружке по спасению вымирающих игиловцев России нет места.
    Alex-a832
  9. Теренин Сегодня, 09:56
    ...участники конференции будут искать «общее взаимопонимание по глобальной угрозе со стороны ИГ», Это они только ещё взаимопонимание будут искать, и потом определять, есть ли угроза со стороны ИГ? fool Знаем мы их методы, сначала они попросят Россию вывести наши военные структуры из Сирии, потом начнутся дебаты по угрозе ИГ (с заслушиванием представителей ИГ), дальше определяться по угрозе, затем объявят перерыв на фуршет, потом перевыборы сенаторов, президентов..., дальше забор у всех делегатов пробы на допинг-мельдоний... crying Ну, на какой ляд нам эта коалиция???
    Теренин
  10. bratchanin3 Сегодня, 10:08
    Им есть о чём совещаться, немереное количество добровольно впустили в Европу. Вот и приходиться ногами сучить.
    bratchanin3
  11. pvv113 Сегодня, 10:09
    конференции Госдепа по борьбе с ИГ

    Хотел вспомнить поговорку "пчелы против меда", но решил, что в данном случае больше подходит "мухи против навоза"
    pvv113
  12. koshmarik Сегодня, 11:23
    С точки зрения логики борьбы с мировым терроризмом Россия должна принимать участие в этой конференции, хотя бы, в качестве наблюдателя, с точки зрения американских ястребов - русофобов и русоненавистников, у которых с логикой напряженка, нет. Как говорится, комментарии излишни.
    koshmarik
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