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Ситуация в Сирии
Удары коалиции США привели к гибели 29 мирных жителей в Дейр-эз-Зоре. Лидер сирийских курдов был арестован в Чешской Республике по требованию Турции. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
После начала наступления в Восточной Гуте правительственным силам удалось немного продвинуться в районе населенного пункта Хараста. Под контроль сирийской армии перешли несколько строений в квартале Аль-Аджай на западе Харасты, а также вершина Таль Фарзат. В свою очередь, боевики антиправительственных формирований уничтожили бульдозер армии САР ударом из американского ракетного комплекса TOW, который, предположительно, был, передан боевикам Сирийской свободной армией (ССА). К вечеру стало известно, что по указанию Владимира Путина сегодня в Восточной Гуте вступает в силу гуманитарная пауза, которая будет действовать ежедневно с 9.00 до 14.00.
Объединенные силы Сирийской свободной армии (ССА) и Турции на протяжении дня продолжили вести бои с курдскими Демократическими силами Сирии (SDF) на сирийско-турецкой границе. Курды потеряли населенный пункт Карманлук. Поступала информация о том, что к протурецким формированиям присоединятся члены бригады ССА «Аль-Хамза», сформированной преимущественно из этнических курдов, которые проживают в районе города Азаз. Новобранцы прошли обучение и готовы присоединиться к борьбе против Отрядов народной самообороны (YPG) и Рабочей партии Курдистана (РПК) в Африне.
ВВС западной коалиции, возглавляемой США, возобновили бомбардировки населенных пунктов Аль-Шафаа и Дахрат-Алтуни в районе сирийско-иракской границы (провинция Дейр-эз-Зор), в результате чего погибли 29 гражданских лиц. Также под ударами коалиционной авиации оказался город Аль-Хаджин.
В минувшие сутки в административном центре провинции Ракка прошли митинги в поддержку задержанного в Чехии лидера курдской партии «Демократический союз», связанной с Отрядами народной самообороны (YPG). Салех Муслим прибыл на конференцию в Прагу, где был арестован по требованию Турции. По предварительным данным, Анкара уже направила запрос об экстрадиции.
После начала наступления в Восточной Гуте правительственным силам удалось немного продвинуться в районе населенного пункта Хараста. Под контроль сирийской армии перешли несколько строений в квартале Аль-Аджай на западе Харасты, а также вершина Таль Фарзат. В свою очередь, боевики антиправительственных формирований уничтожили бульдозер армии САР ударом из американского ракетного комплекса TOW, который, предположительно, был, передан боевикам Сирийской свободной армией (ССА). К вечеру стало известно, что по указанию Владимира Путина сегодня в Восточной Гуте вступает в силу гуманитарная пауза, которая будет действовать ежедневно с 9.00 до 14.00.
Объединенные силы Сирийской свободной армии (ССА) и Турции на протяжении дня продолжили вести бои с курдскими Демократическими силами Сирии (SDF) на сирийско-турецкой границе. Курды потеряли населенный пункт Карманлук. Поступала информация о том, что к протурецким формированиям присоединятся члены бригады ССА «Аль-Хамза», сформированной преимущественно из этнических курдов, которые проживают в районе города Азаз. Новобранцы прошли обучение и готовы присоединиться к борьбе против Отрядов народной самообороны (YPG) и Рабочей партии Курдистана (РПК) в Африне.
ВВС западной коалиции, возглавляемой США, возобновили бомбардировки населенных пунктов Аль-Шафаа и Дахрат-Алтуни в районе сирийско-иракской границы (провинция Дейр-эз-Зор), в результате чего погибли 29 гражданских лиц. Также под ударами коалиционной авиации оказался город Аль-Хаджин.
В минувшие сутки в административном центре провинции Ракка прошли митинги в поддержку задержанного в Чехии лидера курдской партии «Демократический союз», связанной с Отрядами народной самообороны (YPG). Салех Муслим прибыл на конференцию в Прагу, где был арестован по требованию Турции. По предварительным данным, Анкара уже направила запрос об экстрадиции.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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