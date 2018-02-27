17:01 27 февраля
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Ситуация в Сирии

Удары коалиции США привели к гибели 29 мирных жителей в Дейр-эз-Зоре. Лидер сирийских курдов был арестован в Чешской Республике по требованию Турции. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



После начала наступления в Восточной Гуте правительственным силам удалось немного продвинуться в районе населенного пункта Хараста. Под контроль сирийской армии перешли несколько строений в квартале Аль-Аджай на западе Харасты, а также вершина Таль Фарзат. В свою очередь, боевики антиправительственных формирований уничтожили бульдозер армии САР ударом из американского ракетного комплекса TOW, который, предположительно, был, передан боевикам Сирийской свободной армией (ССА). К вечеру стало известно, что по указанию Владимира Путина сегодня в Восточной Гуте вступает в силу гуманитарная пауза, которая будет действовать ежедневно с 9.00 до 14.00.


Объединенные силы Сирийской свободной армии (ССА) и Турции на протяжении дня продолжили вести бои с курдскими Демократическими силами Сирии (SDF) на сирийско-турецкой границе. Курды потеряли населенный пункт Карманлук. Поступала информация о том, что к протурецким формированиям присоединятся члены бригады ССА «Аль-Хамза», сформированной преимущественно из этнических курдов, которые проживают в районе города Азаз. Новобранцы прошли обучение и готовы присоединиться к борьбе против Отрядов народной самообороны (YPG) и Рабочей партии Курдистана (РПК) в Африне.

ВВС западной коалиции, возглавляемой США, возобновили бомбардировки населенных пунктов Аль-Шафаа и Дахрат-Алтуни в районе сирийско-иракской границы (провинция Дейр-эз-Зор), в результате чего погибли 29 гражданских лиц. Также под ударами коалиционной авиации оказался город Аль-Хаджин.

В минувшие сутки в административном центре провинции Ракка прошли митинги в поддержку задержанного в Чехии лидера курдской партии «Демократический союз», связанной с Отрядами народной самообороны (YPG). Салех Муслим прибыл на конференцию в Прагу, где был арестован по требованию Турции. По предварительным данным, Анкара уже направила запрос об экстрадиции.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 17

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:23
    ВВС западной коалиции, возглавляемой США, возобновили бомбардировки населенных пунктов Аль-Шафаа и Дахрат-Алтуни в районе сирийско-иракской границы (провинция Дейр-эз-Зор), в результате чего погибли 29 гражданских лиц.

    И к сожалению не в последний раз.
    a.s.zzz888
    1. Anarchist Сегодня, 09:27
      в административном центре провинции Ракка прошли митинги

      Самое время по митинговать... "Собирайтесь дети в кучу..."
      Anarchist
    2. Anyone Сегодня, 09:32
      Мирное намеление в Сирии, к сожалению, гибнет везде под бомбами. Это вот в Хаме...
      Anyone
    3. bouncyhunter Сегодня, 09:46
      Цитата: a.s.zzz888
      И к сожалению не в последний раз.

      Сергей , привет ! hi Для матрасов это давно стало нормой - даже смехотворные отмазки уже не считают нужным придумывать .
      bouncyhunter
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:52
        bouncyhunter Сегодня, 09:46

        Привет, Паша! hi К сожалению у залужной убийство мирных людей стало простым и обыденным делом...
        a.s.zzz888
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:56
          Вот получили бы у себя что-то подобное - может , поумнели бы и начали искать корень проблемы в себе , а не у чёрта на куличках ? Вряд ли ... recourse
          bouncyhunter
  2. Теренин Сегодня, 09:35
    Салех Муслим прибыл на конференцию в Прагу, где был арестован по требованию Турции. Вот так все министерства Турции работают по единому направлению (МО, МВД...), без лишних "озабоченностей, согласований" ...
    Теренин
  3. rotmistr60 Сегодня, 09:45
    Салех Муслим прибыл на конференцию в Прагу, где был арестован по требованию Турции
    Чего это вдруг чехи так прогнулись? Учитывая, что YPG курируются Сша, то следует ожидать вмешательства в ситуацию. Либо как обычно бросят на произвол судьбы.
    rotmistr60
  4. Опер Сегодня, 10:06
    А почему нет обсуждения истинных целей удара ВКС России по Восточной Гуте?! О нахождении там американских и других в частности немецких инструкторов, ЧВК и подразделений НАТОвского спецназа?! Точнее будет наверное сказать, что до начала массированных ударов Су-57, Су-34 и Су-24М они там находились... По христиански не хорошо но не могу не улыбнуться! Вернее ухмыльнутся - прости Господи!
    Опер
    1. Aleksandr21 Сегодня, 10:14
      Цитата: Опер
      А почему нет обсуждения истинных целей удара ВКС России по Восточной Гуте?! О нахождении там американских и других в частности немецких инструкторов, ЧВК и подразделений НАТОвского спецназа?! Точнее будет наверное сказать, что до начала массированных ударов Су-57, Су-34 и Су-24М они там находились... По христиански не хорошо но не могу не улыбнуться! Вернее ухмыльнутся - прости Господи!


      Если не секрет, откуда информация о нахождение немецких и американских инструкторов + ЧВК в Восточной Гуте ? И информация о нанесение ударов там с Су-57 ? Судя по источникам которые я смотрел, это был просто фейк, сброс называйте как хотите, никакой даже полуофициальной информации об этом нет, а сообщения в основном распространяются нашими патриотами и источниками которые не заслуживают доверия от слова совсем.
      Aleksandr21
      1. Опер Сегодня, 11:08
        Откуда информация?! А оттуда же откуда вы узнали о гибели бойцов ЧВК Вагнера!) Могу вам много привести источников. но лучше сами вбейте в поисковике толковый запрос.) Сами увидите! Это же не трудно? Источники о 600 погибших вагнеровцах у вас доверие заслужили?! Ну так к вашим услугам теперь целый массив информации просто наберите - удар Су 57 по Восточной Гуте. У меня теперь к вам вопрос - наши западные партнеры так озаботились перемирием и гуманитарными коридорами исключительно из любви к сирийцам?))) Эта информация по вашему заслуживает доверия?)
        Опер
        1. Aleksandr21 Сегодня, 12:20
          Неужели Стрелков сообщил ? :) Я вбивал источники и по ссылкам вышел на американский сайт halturnerradioshow в котором сообщалось о нанесение ударов с Су-57 в Восточной Гуте. И через переводчик посмотрел другие их новости, скажу вам довольно интересные у них статьи. Одна из статей была в котором наш солдат-контрактник рассказывает где дивизию из 200 человек Американцы положили, заголовок: "Phone Recording from Russians in Syria: "The US Beat Our Asses Like We Were Little Pieces of Shit" посмотрите, если будет интересно. А источников много, только либо они не дают ссылок либо перекидывают с одного сайта на другой, так я кстати на Американцев и вышел. Поэтому эта информация и вызывает у меня большое сомнение..... ну а насчёт ЧВК Вагнера там другая история была, то что США нанесли удар по проправительственным силам, сообщило много источников и что самое главное официальных, как с нашей стороны так со стороны министерства обороны США, а вот инфа о участие в этой операции ЧВК Вагнера пришла от Стрелкова, и со временем даже официальные источники признали что наши действительно там были. Почему США озаботились бомбардировками Восточной Гуте ? Ну наверное потому, что не хотят чтобы САА добили там группировки боевиков + обвинить Россию во всех смертных грехах они всегда рады, а насчёт участия там американских ЧВК это уже сказки наших патриотов, если будет какая то информация а не голимые фейки, то тогда будет что обсуждать а так большие сомнения в реальности этой истории.

          P.S. Кстати резолюцию о перемирие в Сирии, не США внесли.
          Aleksandr21
        2. Aleksandr21 Сегодня, 12:36
          А вот кстати название статьи на которую ссылается медуза и ещё 3-4 источника: "As Warned, Russia Begins Destruction of Ghouta, Syria; Rebel Enclaves under attack by SU-57 Jets!"
          с сайта halturnerradioshow (через переводчик)
          "Как предупреждено, Россия начинает уничтожение Гуты, Сирия; Повстанческие анклавы под атакой самолетов SU-57!

          Самый совершенный многоцелевой реактивный самолет в ВВС России, СУ-57 впервые был развернут в Сирию около 36 часов назад. Сегодня они начали делать то, что Россия сказала, будет сделано: атаковать анклавы «повстанцев» в восточной части Гуты, Сирия, область к востоку от Дамаска. Атаки были жестокими, и они продолжаются с 9:20 по восточному времени США. Гута выравнивается.

          Было всего 24 часа назад, что российский генерал вылетел на самолете ВВС России из Дамаска в Рийхад, Саудовская Аравия, и сказал саудитам (на их лице), что, если саудовцы не вытащит своих «повстанцев» из Гуты, район будет уничтожен «Грозный стиль». Грозный был городом в Чечне во время войны в Чечне в 1999-2000 годах, когда Россия попала в Термобарические бомбы, возглавляя в то время генерального секретаря ООН, чтобы описать это место как «самый разрушенный город на земле».

          Сегодня Гута начал ощущать мощь России, поскольку новые самолеты SU-57 от Российских аэрокосмических сил начали колотить Гуту с невероятно тяжелой бомбардировкой.

          К усилиям России присоединилась сирийская армия, которая стреляла ракетами типа «земля-поверхность», «малой дальности», в здания, в которых находились повстанцы повсюду в Гута. Значительная часть этого места сейчас горит после того, как Белый Вельф был предположительно использован вечером там.

          По мере того, как это происходило, Совет безопасности ООН выработал для Сирии резолюцию о прекращении огня, которую Россия заявила, что согласятся, до тех пор, пока прекращение огня не будет применяться к Аль-Нусре и другим террористическим / повстанческим силам , США и его коалиция НЕ согласны с таким оговором. После нескольких раундов переговоров голосование по резолюции ООН было ОТПРАВЛЕНЫ до 1700 часов по ГРС в субботу, что составляет 2:00 вечера по восточному времени США. К тому времени Ghouta, скорее всего, больше не существует.

          На этой неделе и сегодняшние атаки на Гуту отмечают поразительную эскалацию военных действий внутри Сирии, а линии битвы очищаются. Одна из сторон - законное сирийское правительство со своим российским союзником. С другой стороны, США, Австралия и несколько европейских стран и ряд региональных арабских государств. США ***** ЗАЯВЛЯЮТСЯ *****, чтобы поддержать Мятежников, и Россия теперь пинает живое дерьмо из этих повстанцев.

          Мотивация россиян сегодня является признанием того, что 218 российских частных военных подрядчиков (ПМК) были убиты в Сирии после того, как они нанесли атаку на американскую базу на прошлой неделе, и после трех часов нападения на нее ударили воздушные удары в США, которые были уничтожены нападавших. В то время как нападавшие не были русскими ВОРОТАМИ, они были русскими, и это, кажется, большая часть России, поразившей Гуту очень тяжело прямо сейчас."
          Aleksandr21
  5. Aleksandr21 Сегодня, 10:08
    Интересно в этой ситуации следующие, если САА+ Курды ( YPG+РПК) столкнутся с ССА + Турцией в районе Африна и между ними начнутся боевые действия, а это вполне реальный сценарий, курды передают контроль над районами Африна правительственной армией и по видео там были замечена наша военная полиция.... то как будет реагировать наша страна ? Судя по заявлениям Турции они готовы и с САР воевать, если те начнут им мешать курдов в Африне добивать....
    Aleksandr21
    1. мерцание Сегодня, 10:41
      Судя по заявлениям Турции они готовы и с САР воевать
      У Турции есть одна особенность, с кем бы они не начали воевать, в конечном итоге они получат войну с курдами. Если начнется война между Турцией, с одной стороны, и Сирией и курдами с другой, то Турция проиграет эту войну.
      мерцание
  6. donavi49 Сегодня, 11:08
    В Идлибе между тем гражданочка набирает обороты. ХТШ (Нусра) воюет против JTS (Ахрар, Зинки, части туркобабахов и ССА). Проблема для JTS в том что основные и самые боеспособные подразделения сейчас под знаменами Султана режут курдов. Малочисленные заслоны и майдаун молодежь (вангую в резне детей обвинят лично Асада) - не могут противостоять узбекам и закаленным бабахам Нусры.

    Первые итоги. В руки Нусры перешел фактически весь ремонтный фонд Ахрарок.
    3 Гвоздики. До десятка танков разной степени убитости (как минимум 2 танка работают - один ездит, другой завели), одна БМП дефицитная, несколько убитых Шилок и пусковая от Квадрата (если на ходу, то загрузят туда тонну бабахи и утилизируют). Град, гаубица и куча всякого другого барахла.
    https://vimeo.com/257526110

    Собственно карта контроля.
    donavi49
    1. donavi49 Сегодня, 11:11
      Ну и майдан в Идлибе против ХТШ - за демократию.

      donavi49
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