17:03 27 февраля
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Подразделения ТОС «Солнцепек» появятся в каждой армии

В общевойсковых армиях появятся подразделения тяжелых огнеметных систем «Солнцепек». По мнению экспертов, такой шаг предпринят, исходя из успешного опыта их применения в Сирии. Об этом сообщает газета Известия.



Ранее считалось, что для борьбы с терроризмом достаточно одной батареи таких машин на все ВС РФ.


По данным газеты, «в каждом военном округе появится батальон с девятью ТОС-1А «Солнцепек», в армиях – по роте с тремя боевыми машинами. Всего в войска поступит более 70 огнеметных систем; батальоны появятся в составе бригад радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), а роты усилят химполки». В настоящее время в ВС РФ числится пять бригад и 10 полков РХБЗ.

Первый ротный комплект «Солнцепеков» в начале 2018 года поступил в 10-й отдельный полк РХБЗ 41-й общевойсковой армии ЦВО.

По словам военного эксперта Алексея Хлопотова, ТОС-1А продемонстрировали высокую эффективность в ходе операции в Сирии.

Это эффективное штурмовое оружие для разрушения в том числе укрепрайонов в горах или в жилой застройке. От него не укроешься в окопе или блиндаже. Мощность взрыва термобарической смеси такова, что выжить, попав в зону поражения, невозможно. Применение "Солнцепеков" позволит спасти жизнь российских солдат при штурме оборудованных опорных пунктов врага,
рассказал эксперт.

Газета напоминает, что неуправляемые реактивные снаряды в термобарическом снаряжении калибра 220 мм обеспечивают дальность стрельбы в 6 км, модернизированные – до 10 км. Залп полным пакетом накрывает территорию в 4 кв. км.

Использованы фотографии: https://i-korotchenko.livejournal.com
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Комментарии 23

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  1. Владыка Ситх Сегодня, 10:52
    Я так полагаю при инженерной роте 6 единиц.
    Владыка Ситх
    1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 11:28
      6 единиц это уже батарея, по идее на всю бригаду))
      Генерал Песчаных Карьеров
      1. Владыка Ситх Сегодня, 11:34
        Ну верно, а рота в бригаде, а бригада при Армии. В новости сказано про Армию, вполне возможно соберут в общей сложности дивизион - 18 единиц.
        Владыка Ситх
    2. Alex_Rarog Сегодня, 12:14
      Я так понимаю что испытания на живых бармалеях прошли успешнее чем боло на бумаге)))))
      Alex_Rarog
      1. андрей юрьевич Сегодня, 13:17
        Подразделения ТОС «Солнцепек» появятся в каждой армии

        вот положительные результаты, боевых действий...
        андрей юрьевич
  2. Svarog Сегодня, 10:56
    Что бы супостат не замерз..
    Svarog
  3. алекс-сп Сегодня, 11:02
    снаряды в термобарическом снаряжении калибра 2220 мм
    Понимаю, что опечатка... но было бы интересно... Это ОДАБ - 500 почти.
    Но вообще-то я думал что такое оружие для дивизионного звена...
    алекс-сп
    1. ul_vitalii Сегодня, 11:10
      Приписаны к инженерным войскам, из этого и исходят, похоже чисто оперативного подчинения.
      ul_vitalii
  4. Дормидонт Сегодня, 11:04
    рассчитывать количество подобных систем нужно, исходя из поголовья фашистов
    Дормидонт
    1. Омскгазмяс Сегодня, 11:08
      Кашу маслом не испортишь.
      Но и чтобы зря стояли годами - тоже не по-хозяйски.
      Омскгазмяс
  5. КВУ-НСвД Сегодня, 11:07
    Отличная новость про мощное усиление ударных возможностей ВС . Этим комплексам ещё дальность бы хотя б км до 25-30 увеличить...,а то позиции батареи досягаемы даже для миномётов с "передка"..
    КВУ-НСвД
  6. Zaurbek Сегодня, 11:08
    А это оружие выдержит контр батарейный огонь 155мм гаубиц?
    Zaurbek
    1. Владыка Ситх Сегодня, 11:11
      Не выдержит. Более того, дальность применения крайне мала. Разрабатывается модернизация для увеличения дальности.
      Владыка Ситх
    2. алекс-сп Сегодня, 11:11
      когда дело дойдет до солнцепеков, гаубиц в деле уже не будет
      алекс-сп
      1. Zaurbek Сегодня, 11:20
        О чем и ранее говорилось. Штурмовое оружие для подавления пехоты в укреплениях. Даже 120мм миномет (в теории) может ответно попасть. Противостояние с артиллерией (с контрбатарейными радарами) смерти подобно!
        Zaurbek
        1. To be or not to be Сегодня, 12:45
          Время реакции ..
          "В зависимости от обстановки, огонь по целям может производиться одиночными и парными выстрелами из двух стволов. Управление пусками НУРС автоматическое, длительность полного залпа при парных пусках — 6 секунд, при одиночных — 12 секунд, а время готовности к открытию огня по видимой цели с момента остановки боевой машины — 90 секунд. "
          To be or not to be
    3. Alex_Rarog Сегодня, 12:15
      Другой вопрос) а артбатарея выдержит их залп?))))
      Alex_Rarog
      1. Zaurbek Сегодня, 12:27
        Выдержит...не долетит до нее просто.
        Zaurbek
        1. Stas157 Сегодня, 14:56
          Цитата: Zaurbek
          Выдержит...не долетит до нее просто.

          Когда солцепеки в движении, попасть в них сложно. Но, если они остановились дать залп с 8 км, то отвечать будет возможно не кому. Главное держать их в глубине, а на позицию выдвигаться только после разведанной цели.
          Stas157
  7. ul_vitalii Сегодня, 11:08
    Котлы хорошо этой штуковиной вычищать. smile
    ul_vitalii
  8. Xscorpion Сегодня, 11:38
    Цитата: ul_vitalii
    Приписаны к инженерным войскам, из этого и исходят, похоже чисто оперативного подчинения.


    К войскам РХБЗ они приписаны.45 машин на 5 бригад РХБЗ,и 30 машин на 10 полков.Всего 75 значит.
    Xscorpion
    1. ul_vitalii Сегодня, 12:22
      Спасибо за полную информацию hi
      ul_vitalii
  9. Xscorpion Сегодня, 11:40
    Цитата: КВУ-НСвД
    Отличная новость про мощное усиление ударных возможностей ВС . Этим комплексам ещё дальность бы хотя б км до 25-30 увеличить...,а то позиции батареи досягаемы даже для миномётов с "передка"..


    Дальность нормальная.По вашему у огнеметчика со Шмелем на расстоянии 400 метров от противника больше шансов уцелеть?
    Xscorpion
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