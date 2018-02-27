Подразделения ТОС «Солнцепек» появятся в каждой армии

Это эффективное штурмовое оружие для разрушения в том числе укрепрайонов в горах или в жилой застройке. От него не укроешься в окопе или блиндаже. Мощность взрыва термобарической смеси такова, что выжить, попав в зону поражения, невозможно. Применение "Солнцепеков" позволит спасти жизнь российских солдат при штурме оборудованных опорных пунктов врага,

В общевойсковых армиях появятся подразделения тяжелых огнеметных систем «Солнцепек». По мнению экспертов, такой шаг предпринят, исходя из успешного опыта их применения в Сирии. Об этом сообщает газета Известия Ранее считалось, что для борьбы с терроризмом достаточно одной батареи таких машин на все ВС РФ.По данным газеты, «в каждом военном округе появится батальон с девятью ТОС-1А «Солнцепек», в армиях – по роте с тремя боевыми машинами. Всего в войска поступит более 70 огнеметных систем; батальоны появятся в составе бригад радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), а роты усилят химполки». В настоящее время в ВС РФ числится пять бригад и 10 полков РХБЗ.Первый ротный комплект «Солнцепеков» в начале 2018 года поступил в 10-й отдельный полк РХБЗ 41-й общевойсковой армии ЦВО.По словам военного эксперта Алексея Хлопотова, ТОС-1А продемонстрировали высокую эффективность в ходе операции в Сирии.рассказал эксперт.Газета напоминает, что неуправляемые реактивные снаряды в термобарическом снаряжении калибра 220 мм обеспечивают дальность стрельбы в 6 км, модернизированные – до 10 км. Залп полным пакетом накрывает территорию в 4 кв. км.