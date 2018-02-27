17:01 27 февраля
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Крымчане в День ССО благодарят "Вежливых людей"

Жители и гости Симферополя несут цветы к памятнику «Вежливым людям», установленному в административном центре Республики Крым. Таким образом люди хотят отблагодарить тех, кто смог буквально вырвать Крым из надвигавшегося в 2014 году майданного хаоса, и благодаря кому оказался в родной российской гавани. В День Сил специальных операций возложение цветов к памятнику в Симферополе стало доброй традицией.

РИА Новости приводит заявление главы общественной организации «Русская община Крыма» Валерия Ильичёва:
Именно 27 февраля над зданием Верховного Совета и над Советом министров взвились флаги России. Вежливые люди блокировали воинские части Украины, они блокировали технику, взяли под охрану госучреждения, чтобы люди могли спокойно прийти на референдум (...)Никакого пренебрежения, никакого насилия не было. Этот памятник с девочкой и котом – это практически реальные кадры из жизни, тех дней. Памятник этот стал очень популярным, здесь постоянно фотографируются люди.


Крымчане в День ССО благодарят "Вежливых людей"



На территории Крыма проходит выставка фоторабот «Крымская весна. Строим будущее». Работы напоминают о тех трудностях, с которыми столкнулись крымчане в 2014 году, и которые поэтапно успешно преодолевались. Пресс-служба министерства информации Республики Крым:
Плакаты предлагают вспомнить о трудностях, с которыми столкнулись крымчане в 2014-2015 годах и о победах республики над ними: за какой рекордный срок был проложен газопровод по территории полуострова через Керченский пролив, что даёт запуск новой теплоэлектростанции, как Крым справляется с нехваткой пресной воды после перекрытия Северо-Крымского канала, как пришлось полностью перестраивать и модернизировать систему мобильной и фиксированной связи. Есть место и для рекордов на уровне всей страны.

Особый раздел выставки посвящён многонациональному народу, населяющему Крым сегодня. По последним данным, в российскому Крыму проживают представители 168 национальностей и народностей.

Использованы фотографии: ВК/Жанна Иванова
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Комментарии 16

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  1. Alex_Rarog Сегодня, 12:19
    Вежливых с праздничком))))
    Alex_Rarog
    1. ul_vitalii Сегодня, 12:27
      Вежливость и сила - всё в одном. С праздником!
      ul_vitalii
      1. Татьяна Сегодня, 15:11
        Крымчане в День ССО благодарят "Вежливых людей"

        И от нас крымчанам сердечный привет за их правильный выбор в 2014 году!

        "Прощание Славянки". "Янычар" прощается с укропами. Эпизод фильма "72 метра".
        Татьяна
    2. Монос Сегодня, 12:30
      Вперёд, глубинная разведка!
      Монос
      1. rotmistr60 Сегодня, 12:37
        А плакатик действительно хорош и в тему. С праздников в/сл ССО!
        rotmistr60
      2. bouncyhunter Сегодня, 13:08
        Братка Витя , приветище !!! hi drinks
        Плакат - яркая иллюстрация к действиям ССО ! Всех причастных - с Праздником !!! soldier drinks
        bouncyhunter
        1. андрей юрьевич Сегодня, 13:14
          Крымчане в День ССО благодарят "Вежливых людей"
          адекватных Крымчан-с Праздником,без них,лютая каша заварилась бы... soldier
          андрей юрьевич
          1. BecmepH Сегодня, 14:44
            Цитата: андрей юрьевич
            Крымчане в День ССО благодарят "Вежливых людей"
            адекватных Крымчан-с Праздником,без них,лютая каша заварилась бы... soldier

            Присоединяюсь!
            Хотелось бы услышать мысли коренных Крымчан, а не СМИ. Нет ли разочарования после смены паспортов?
            BecmepH
        2. Монос Сегодня, 14:03
          Паша! Сколько лет, сколько зим! Приветствую, дружище! hi
          Присоединяюсь к твоим поздравлениям! ССО - элита, штучный товар.
          Монос
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 12:25
    Примите поздравления, "вежливые люди"!!! drinks Погибшим - вечная память! soldier
    a.s.zzz888
  3. bazzbazz Сегодня, 12:47
    Это было великолепно! Недавно пересматривал хронику событий, аж мурашки по коже!
    В чем сила брат? Сила в правде: у кого правда, тот и сильней!

    С праздником!
    bazzbazz
  4. shans2 Сегодня, 13:29
    США и их филиалы еще долго скулить будут по поводу своих несостоявшихся баз в Крыму.
    shans2
  5. LASVEGAS Сегодня, 15:06
    Цитата: BecmepH
    Цитата: андрей юрьевич
    Крымчане в День ССО благодарят "Вежливых людей"
    адекватных Крымчан-с Праздником,без них,лютая каша заварилась бы... soldier

    Присоединяюсь!
    Хотелось бы услышать мысли коренных Крымчан, а не СМИ. Нет ли разочарования после смены паспортов?

    После смены паспортов ... Я бы рассказал, из Севастополя, на сколько упали доходы, какой " недорогой " бензин, какие зарплаты... Кто же поверит - КрымНаш :)
    Одно только и радует - бандерлогов у нас нет., в противовес чёрных навалом стало :)
    И фишка "Денег нет, но вы держитесь" у нас работает точно так же, как и везде.
    Однозначно отмечу - с дорогами сейчас у нас отлично, даже междудомовые и частный сектор обустраивают.
    Может и будет лучше, если санкции не забибикают, толком нет ни крупных банков, ни крупных торговых сетей, зато до сих пор работают Новусы, прибалтийские. Как-то так...
    LASVEGAS
    1. Bosch Сегодня, 15:53
      А что, в хохланде бензин дешевый был? В полтора раза дороже, чем в России. А может хохлы дороги строили или содержали существующие? Товарисч пишет из Севастополя под жовто-блакитным прапором.
      Bosch
    2. Кочегаркин Сегодня, 16:16
      Крымчанам скажу - друзья, братья, сограждане...
      тут видите ли какой казус, да мы бы могли завалить Крым деньгами, а сами ходить без штанов, но проку от этого было бы не намного больше, дайте время и все будет ...или нет... все же не забывайте - в России с з/п не особо, цены формируются не только исходя из затрат, но еще и из жадности продавцов, коих на пути к вам больше чем к среднестатистическому жителю российской глубинки... ну и плюс воровство на всех уровнях...и опять же, в частном секторе. а это 90 % предприятий з/п определяется одним человеком, вот и вся математика, если бы руководители не были столь жадны, получал бы работник больше, и налоговых сборов было бы больше, и прибыль торговых сетей больше, замкнутый круг
      Кочегаркин
  6. Bosch Сегодня, 15:50
    У меня в Крыму много друзей и все они рады освобождению от хохляцкого ига.
    Bosch
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