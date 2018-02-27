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Крымчане в День ССО благодарят "Вежливых людей"
Жители и гости Симферополя несут цветы к памятнику «Вежливым людям», установленному в административном центре Республики Крым. Таким образом люди хотят отблагодарить тех, кто смог буквально вырвать Крым из надвигавшегося в 2014 году майданного хаоса, и благодаря кому оказался в родной российской гавани. В День Сил специальных операций возложение цветов к памятнику в Симферополе стало доброй традицией.
РИА Новости приводит заявление главы общественной организации «Русская община Крыма» Валерия Ильичёва:
На территории Крыма проходит выставка фоторабот «Крымская весна. Строим будущее». Работы напоминают о тех трудностях, с которыми столкнулись крымчане в 2014 году, и которые поэтапно успешно преодолевались. Пресс-служба министерства информации Республики Крым:
Особый раздел выставки посвящён многонациональному народу, населяющему Крым сегодня. По последним данным, в российскому Крыму проживают представители 168 национальностей и народностей.
РИА Новости приводит заявление главы общественной организации «Русская община Крыма» Валерия Ильичёва:
Именно 27 февраля над зданием Верховного Совета и над Советом министров взвились флаги России. Вежливые люди блокировали воинские части Украины, они блокировали технику, взяли под охрану госучреждения, чтобы люди могли спокойно прийти на референдум (...)Никакого пренебрежения, никакого насилия не было. Этот памятник с девочкой и котом – это практически реальные кадры из жизни, тех дней. Памятник этот стал очень популярным, здесь постоянно фотографируются люди.
На территории Крыма проходит выставка фоторабот «Крымская весна. Строим будущее». Работы напоминают о тех трудностях, с которыми столкнулись крымчане в 2014 году, и которые поэтапно успешно преодолевались. Пресс-служба министерства информации Республики Крым:
Плакаты предлагают вспомнить о трудностях, с которыми столкнулись крымчане в 2014-2015 годах и о победах республики над ними: за какой рекордный срок был проложен газопровод по территории полуострова через Керченский пролив, что даёт запуск новой теплоэлектростанции, как Крым справляется с нехваткой пресной воды после перекрытия Северо-Крымского канала, как пришлось полностью перестраивать и модернизировать систему мобильной и фиксированной связи. Есть место и для рекордов на уровне всей страны.
Особый раздел выставки посвящён многонациональному народу, населяющему Крым сегодня. По последним данным, в российскому Крыму проживают представители 168 национальностей и народностей.
Использованы фотографии: ВК/Жанна Иванова
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