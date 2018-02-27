Крымчане в День ССО благодарят "Вежливых людей"

Именно 27 февраля над зданием Верховного Совета и над Советом министров взвились флаги России. Вежливые люди блокировали воинские части Украины, они блокировали технику, взяли под охрану госучреждения, чтобы люди могли спокойно прийти на референдум (...)Никакого пренебрежения, никакого насилия не было. Этот памятник с девочкой и котом – это практически реальные кадры из жизни, тех дней. Памятник этот стал очень популярным, здесь постоянно фотографируются люди.

Плакаты предлагают вспомнить о трудностях, с которыми столкнулись крымчане в 2014-2015 годах и о победах республики над ними: за какой рекордный срок был проложен газопровод по территории полуострова через Керченский пролив, что даёт запуск новой теплоэлектростанции, как Крым справляется с нехваткой пресной воды после перекрытия Северо-Крымского канала, как пришлось полностью перестраивать и модернизировать систему мобильной и фиксированной связи. Есть место и для рекордов на уровне всей страны.