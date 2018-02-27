16:56 27 февраля
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Остановиться и задуматься. 30 лет трагическим событиям в Сумгаите

27 февраля 1988 года начали развиваться события, которые, по заявлениям историков, можно считать первым случаем масштабного межэтнического конфликта в послевоенной советской истории. Эти же события сегодня многие называют началом разрушения советской государственности на Кавказе. Речь идёт о событиях в азербайджанском городе Сумгаит.

Остановиться и задуматься. 30 лет трагическим событиям в Сумгаите


До сих пор оценки тех событий выглядят противоречиво, что часто связано и с этнической принадлежностью экспертов, такие оценки дающих. Однако одного точно отрицать нельзя: в Закавказье в феврале 1988 года пролилась кровь, и отзвуки этого кровопролития до сих пор трагическим эхом отдаются в Закавказском регионе.


Сумгаитский конфликт, в результате которого по официальным данным, погибли 32 человека и пострадали свыше 110, привёл к первым массовым потокам беженцев внутри Советского Союза за всю послевоенную историю. Армянское население потянулось в Армянскую ССР, а также в Нагорно-Карабахскую автономную область НКАО (в Степанакерт).

Официальные итоги расследования событий Генеральной прокуратурой СССР: 26 погибших – этнические армяне, 6 – азербайджанцы. Армянские источники сегодня утверждают, что число погибших в ходе трагических событий в Сумгаите больше официальных значений как минимум в 10 раз.

Кровавые стычки между азербайджанцами и армянами в Сумгаите произошли на фоне участившихся митингов – с одной стороны «за присоединение НКАО к Армянской ССР», с другой – «за помощь азербайджанскому населению Армении». Первопричиной всех этих событий вполне могла оказаться провокация на фоне готовящегося так называемого «парада суверенитетов» итогового периода горбачёвской перестройки. В историографии имеет место и версия о подстрекательстве сумгаитских погромов со стороны западных спецслужб. Другой вопрос – куда в таком случае смотрели «местные» спецслужбы?

Из книги «Мятежный Карабах» бывшего офицера Управления профилактической службы МВД СССР Виктора Кривопускова:
Распространение клеветнических слухов о том, что в Армении убивают и насилуют азербайджанцев, возбуждение ненависти к армянским землякам на фоне профессиональной и бытовой неустроенности и лишений, призывы освободить квартиры от армян и самим поселиться в них позволили организаторам легко спровоцировать определённую часть мусульманского населения города на погромы и убийства армян.


Трагедия в Сумгаите и до сегодняшнего дня часто остаётся поводом для более чем напряжённых армяно-азербайджанских отношений, что выливается и в военный конфликт в Нагорном Карабахе. Хочется надеяться, что стороны этого конфликта всё же перешагнут как через внешние провокации, так и через собственные амбиции, и положат конец затяжному пути насилия и межэтнических распрей.

Использованы фотографии: YouTube
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Комментарии 48

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  1. Дормидонт Сегодня, 13:34
    Турецкие спецслужбы не зря едят свой лаваш
    Дормидонт
    1. Лопатов Сегодня, 13:47
      Не стоит всё валить на внешних игроков. Тут прежде всего- деятельность советских национальных элит, желающих обособить себе отдельное "княжество". Используя экономические проблемы позднего СССР.
      Ну а спецслужбы, турецкие, американские или уругвайские- эт. вторично. Они никогда не способны создавать такого рода процессы. Только усиливать и подталкивать в нужном для себя направлении.
      Лопатов
      1. Sefevi Сегодня, 15:10
        "Турецкие спецслужбы не зря едят свой лаваш"
        Такого далёкого от реальности коммента давно не читал! На сайте обычно во всём виноваты американцы. теперь и турки добавились? А слабо писать, что если союзное руководство выполняло бы свои обязанности и вовремя, на корню пресекла бы сепаратисткие тенденции в Карабахе и в самой Армении, то никакой дальнейшей эскаляции насилия не было бы!
        Sefevi
    2. сибиралт Сегодня, 14:04
      Помнится, в 88-м я был на курсах усовершенствования прокурорско-следственных работников в Ленинграде на Литейном. Там курсантов со всего Союза сотни 2-3 было. Уже в январе поползли слухи об отделении НКО от Азербайджана. А в марте от курса набрали белорусов, украинцев и русских. Что-то человек 10-12 в следственную группу Генпрокуратуры СССР. Десять дней жили как в карантине не выходя из общежития на Кубинке. Потом дали отбой. Думал пронесло, ан нет. Через полтора с небольшим года все-таки в командировку в Карабах выдернули. В Москве пришлось ждать пока события в Баку закончатся уже с 19 по 21 января 1990 года. Прилетели на место через Ереван. А там уже полно раскуроченных армянских могил и православных храмов. Всё началось с того, что АзССР задобала НКР поборами, да взятками, ущемляла армян по размеру зарплаты. Горбачев пообещал дать НКО более широкую автономию, да так обещения и не выполнил. hi
      сибиралт
      1. Yujanin. Сегодня, 15:06
        Всё началось с того, что АзССР задобала НКР поборами, да взятками, ущемляла армян по размеру зарплаты.

        А сейчас как там обстоят дела? Коррупцию искоренили, зарплаты в полном объеме выдаются?
        Все счастливы?
        Yujanin.
      2. Sefevi Сегодня, 15:16
        а сайт и не вспомнил про геноцид в городе Ходжалы. Если претендуете на непредвзятость (хотя бы на словах), то могли бы помянуть жертв той этнической чистки- самую чудовищную расправу над мирными жителями со времён 2-й мировой войны в отдельно взятом населённом пункте. Были убиты самым бесчеловечным образом 613 мирных жителя- в основном дети, женщины и старики. Люди были убиты, а их имущество было разграблено. Фото сделано французским журналистом утром 26 февраля 1992 в Ходжалы.
        Sefevi
  2. андрей юрьевич Сегодня, 13:37
    Остановиться и задуматься. 30 лет трагическим событиям в Сумгаите
    Сумгаит? а
    Душанбе,а далее по "республикам" ? проглотить и забыть ?«Характерно, — пишет в своей книге «Враг народа» Д.О. Рогозин, — что первыми жертвами озверевших сепаратистов становились русские мирные жители. Например, внутритаджикской резне между «вовчиками» и «юрчиками» предшествовали расправы в Душанбе и других городах над русским населением. В середине февраля 1990 года национал-исламисты буквально растерзали полторы тысячи русских мужчин и женщин в Душанбе. Женщин под грохот автоматных очередей и гогот насильников заставляли раздеваться и бегать по кругу на площади железнодорожного вокзала.



    ***

    «В тот день когда всё началось все морги города Душанбе были переполнены телами русских людей, по этой причине был даже организован дополнительные полевые морги.
    .
    На центральной площади были изнасилованы и публично растерзаны две русских студентки. Можно много рассказывать обо всех ужасах, которые там происходили,… но не хочу тут разжигать ничего, тем более во многое просто трудно поверить. ( мы мирные,но память-хорошая.)
    андрей юрьевич
    1. Vard Сегодня, 13:42
      Русские всегда крайние... а почему... потому что мы всем друзья и братья... а вот нам наоборот...
      Vard
      1. андрей юрьевич Сегодня, 13:53
        Цитата: Vard
        Русские всегда крайние... а почему... потому что мы всем друзья и братья... а вот нам наоборот...

        вооот...доверчивые мы,и предавать-не наше. от чего и страдаем.
        андрей юрьевич
      2. Serg65 Сегодня, 14:52
        Цитата: Vard
        Русские всегда крайние... а почему.

        А потому друг мой, что когда русские сильны своей сплочённостью их боятся, а когда русские друг друга начинают лупить и того хуже убивать, то другие перестают русских уважать - это ВОСТОК!!!!
        Serg65
    2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 13:51
      что первыми жертвами озверевших сепаратистов становились русские мирные жители

      Русские в Карабахе...
      Тот же ЛЕХА
      1. андрей юрьевич Сегодня, 13:59
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        что первыми жертвами озверевших сепаратистов становились русские мирные жители

        Русские в Карабахе...

        ох не стОит Лёха, дальше мысль развивать...приходят на ум забитые арматурой мужики,и старики,изнасилованные девочки ,женщины и старухи..причём прилюдно,и извращённо.сердце русское многое терпело, но предел есть. и это-не понравится кое кому...
        андрей юрьевич
        1. garnik Сегодня, 14:19
          Вы правы ,не стоило эту тему поднимать, ничего кроме ненависти и мести не приходит на ум.
          garnik
        2. Владивосток1969 Сегодня, 14:35
          В тот день русских не трогали.Только армян.А потом была Фергана.
          Владивосток1969
      2. garnik Сегодня, 14:12
        Это Баку 1990 г., во время армянского погрома.
        garnik
        1. Владивосток1969 Сегодня, 14:37
          Арменикенд(если кому-то говорит название )в конце 89года охранялся как воинская часть.
          Владивосток1969
      3. Serg65 Сегодня, 14:50
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Русские в Карабахе..

        Алексей, как вы думаете...почему на воротах написано РУССКИЕ???
        Serg65
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 14:56
          Алексей, как вы думаете...почему на воротах написано РУССКИЕ???

          Не был в КАРАБАХЕ ...не могу сказать точно what ...возможно надеялись что толпа погромщиков не тронет.
          Был в рабочей командировке в Азербаджане в это время ...общался с местным народом...вполне дружелюбный народ ...не могу поверить в жестокость простых азербаджанцев...всегда находятся мерзавцы (в любом народе)сталкивающие народы в войну с друг другом.
          Тот же ЛЕХА
    3. Комментарий был удален.
    4. Pax tecum Сегодня, 14:00
      Хочеться верить, что толерантностью страдать не будем.
      Нужно только унитарное государство, желательно только со своей этно-конфессиональной средой.
      Или есть много желающих жить со зверьками? Жаль цензура сайта много емких выражений суть отражающих не пропустит.
      Pax tecum
      1. андрей юрьевич Сегодня, 14:25
        у меня сосед по саду- бежал с Казахстана... говорит что уже невмогуту жить было,от русофобии(выразился конечно не так) продал всё и уехал...хватило на "гостинку" и на участок 5 соток,-знал что будет трудно,и своё с земли-помощь... двое с женой,за 60 уже...
        андрей юрьевич
      2. LiSiCyn Сегодня, 15:15
        Цитата: Pax tecum
        Нужно только унитарное государство, желательно только со своей этно-конфессиональной средой.

        Это, Вам на укроину... Они сейчас , такое создают..
        А Россия, всегда славилась терпимостью к другим вероисповеданиям и интернациональностью...
        Цитата: Pax tecum
        Или есть много желающих жить со зверьками?

        Не судите, да не судимы будете... hi
        LiSiCyn
    5. Serg65 Сегодня, 14:48
      Цитата: андрей юрьевич
      все морги города Душанбе были переполнены телами русских людей, по этой причине был даже организован дополнительные полевые морги.

      12 февраля 90-го года погибло 25 человек из них 16 таджиков, 5 русских, 2 узбека, татарин и азербайджанец!!!!!!
      А вот раненых было много-это да! При этом из 565-ти человек половина была русскими, но опять Юрич, не спишите с оценкой, на тот момент русские составляли 70% населения Душамбе!
      Цитата: андрей юрьевич
      не хочу тут разжигать ничего, тем более во многое просто трудно поверить

      Да вы уже разжигаете!!!!
      Цитата: андрей юрьевич
      мы мирные,но память-хорошая

      laughing Память у вас хорошая? Ну ну!
      А если я вам скажу что в погромы в Душанбе организовал КГБ СССР со товарищами из Политбюро, то к кому ваша память обратится????
      Serg65
    6. LiSiCyn Сегодня, 15:23
      Вы, там были??? Сами, своими глазами видели ??
      У меня жена оттуда... Знакомые с Душанбе... Многое рассказывали, но такого я не слышал...
      Цитата: андрей юрьевич
      В середине февраля 1990 года национал-исламисты буквально растерзали полторы тысячи русских мужчин и женщин в Душанбе. Женщин под грохот автоматных очередей и гогот насильников заставляли раздеваться и бегать по кругу на площади железнодорожного вокзала.
      LiSiCyn
  3. Копчёный Сегодня, 13:42
    Такие события и пользу имеют. Когда увидишь своими глазами чего могут наделать националисты, потом, перестанешь воспринимать их как людей. Вне зависимости от народа, они все ки.
    Копчёный
    1. LiSiCyn Сегодня, 16:03
      Цитата: Копчёный
      они все ки.

      Я знаю, что Вы написали good
      Я , в таком случае пишу, через пробел wink
      Цитата: Копчёный
      Когда увидишь своими глазами чего могут наделать националисты, потом, перестанешь воспринимать их как людей. Вне зависимости от народа

      Полностью с Вами согласен...
      86-ой год, декабрь, Алма-Ата... На площади, не был.. Но некоторые последствия наблюдал, и с участниками общался...
      LiSiCyn
      1. Siban Сегодня, 16:31
        Цитата: LiSiCyn
        86-ой год, декабрь, Алма-Ата...
        Было тоже, что и в 2006-м году, августе-сентябре, в Кондопоге..
        Цитата: LiSiCyn
        Но некоторые последствия наблюдал, и с участниками общался...
        Хм feel а причины узнать не пробовал..request
        "Audiatur et altera pars" - "Да будет выслушана и другая сторона"
        Давече был в Алматы и от одной женщины слушал следующий рассказ - дескать в раннем детстве в советской Алма-Ате приходилось драться за право говорить на родном языке. Так получилось, что её родная бабушка не знала русский, а посему приходилось говорить с ней на казахском, к вящему неудовольствию некоторых русских..
        Siban
  4. Тот же ЛЕХА Сегодня, 13:45
    Официальные итоги расследования событий Генеральной прокуратурой СССР: 26 погибших – этнические армяне, 6 – азербайджанцы.


    Чисто этнический конфликт...который длится уже не одно десятилетие...турки тут не причем...погибло примерно около 30 000 человек с обоих сторон.
    Плохо что страдает гражданское население с обоих сторон.
    Война неважно какая она всегда плохо и мерзко.

    Тот же ЛЕХА
    1. garnik Сегодня, 14:15
      Вокруг этого конфликта , интересы турок.
      garnik
  5. Владивосток1969 Сегодня, 14:00
    Мы был там(Не только там).Этого могло и не быть!
    Владивосток1969
  6. Yeraz Сегодня, 14:05
    Да ланд прям первое??Начали сначала Азербайджанцев из армении выгонять в 1987 с Кафана.

    Yeraz
    1. garnik Сегодня, 16:00
      А он со слов азербайджанцев и говорит,как ни как проживал в т.н. Азербайджане.Что от него можно услышать? Или вы покажете статью в газете тех лет ,только не местных?
      garnik
  7. Yeraz Сегодня, 14:07
    А сайту респект про Сумгаит вспомнили,а про Ходжалы не вспомнили.

    Yeraz
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 14:26
      Политика гласности Горбачева на Кавказе привела к печальным последствиям...надо было в зародыше пресечь проявления этого конфликта изолировав зачинщиков погромов и мобилизовав представителей всех вовлеченных народностей на переговоры...впервую очередь надо было зачистить партийную верхушку Армении и Азербаджана...но Горбачев жил в своем виртуальном мире и не видел наступающей трагедии народов на КАВКАЗЕ...как впрочем и всего СССР.
      Потом заполыхал весь КАВКАЗ...матушка смерть понеслась со своей косой по всем народам живущим в этом регионе.
      Тот же ЛЕХА
    2. андрей юрьевич Сегодня, 14:27
      у.у.у.у.у.у.. как попёрло...изо всех щелей... вот вам и "братские республики"... как мир то сложен.... и всё же,давайте жить, а не воевать .
      андрей юрьевич
    3. Lek38 Сегодня, 15:15
      Конечно не вспомнили .А зачем ?
      Пора бы уже понять русские считают своими партнёрами армян ,они всегда будут их выгораживать .
      Российское правительство хочет и лавирует в этом вопросе ,а сами русские народ всегда будет за армян .Руководство форума и в том числе участники ,как по другому нам нельзя доверять .
      Всем на Кавказе ,всем народам Кавказа нельзя доверять кроме армян .Армяне этому доверию выслужились не за одно столетие .Всегда за всю историю Кавказа ,каждый раз когда вступала нога русского солдата ,армяне им помогали в то время как другие народы сопротивлялись .
      Да чуть не забыл ,на бытовом уровне русские против всех наций населяющих Кавказ ,стоит всего один раз быть в РФ ,чтобы это понять и армяне тоже чувствуют это на себе .
      Я даже сочувствую армянам в этом вопросе ,я сочувствую всем нерусским Кавказской внешности живущим там по воле или неволе ,являясь гражданином .Трудно быть частью общества где ты всегда будешь не своим ,чужим из за внешности .Трудно наверно иметь гражданство страны ,где для титульной нации ты чужой .Я знаю это ,я тоже живя среди аз-цев не являясь аз-цем в какой то мере чувствовал это ,в политических полемиках в сети .А вот в реальной жизни очень редко ,всего пару раз и то 4 из 5-ти аз-цев поддержали бы меня ,будь оскорбление в отношении меня на нац. почве.Речь о Баку ,всё таки Баку город который имеет такие уличные законы ,не прожившему здесь не понять .
      А в России как бы себя не вёл ,ты чужой если добился уважения в коллективе ,можешь быть исключением .Но на остановке ,в магазине и везде чувствуешь к себе другое отношение ,отношение к чужому .Приехав оттуда русские стали для меня чужими ,я просто начал делить их на наших русских ,мои учителя,соседи и т.д И на тех которых никогда не буду считать за своих !
      Lek38
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 15:39
        А в России как бы себя не вёл ,ты чужой если добился уважения в коллективе ,можешь быть исключением .Но на остановке ,в магазине и везде чувствуешь к себе другое отношение ,отношение к чужому .Приехав оттуда русские стали для меня чужими ,я просто начал делить их на наших русских ,мои учителя,соседи и т.д И на тех которых никогда не буду считать за своих !

        Спасибо за откровения...
        но я вам скажу так...я общался и с армянами и с азербаджанцами и таджиками и узбеками...и т.д.
        так вот некоторые из них в душе больше русские чем некоторые русские в моей среде(которых я даже за людей считать не могу...по чисто моральным качествам).
        Меняться отношение к джигитам с КАВКАЗА начало после известных событий на КАВКАЗЕ когда пошли массовые убийства русского населения... когда мы постоянно видели на экранах ТВ и газетах преступления и угрозы в адрес Русского Народа...для меня это стало шоком.
        Естественно после этого я начал переосмысливать так называемый интернационализм и дружбу народов.
        Не мы это начали...все захотели жить в своих национальных квартирах обособленно ...желательно без соседа другой национальности в соседней комнате.
        Сейчас можно признать политика руководства СССР собрать все народы под одно крыло потерпела крах...Вавилон рухнул в одночастье погребя под себя идеи равенства,братства и дружбы народов.
        Ну что ж значит должно пройти еще не одно столетие или тысячелетие когда человеческое сообщество снова придет к необходимости объединения всех народов перед лицом наступающих природных катаклизмов и катастроф...в одиночку мы не сможем их пережить .
        Тот же ЛЕХА
        1. Lek38 Сегодня, 16:14
          И вам спасибо за откровенность .
          Lek38
      2. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 15:44
        Спасибо за правду а теперь представьте как себя тут граждане Израиля чувствуют если учесть что добрая половина сайта антисемиты
        Спайков Джавелин Тоувич
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 15:49
          граждане Израиля чувствуют если учесть что добрая половина сайта антисемиты


          Граждане Израиля сами дают повод для этого...я зашел на некоторые форумы и сайты израилевы...мама не горюй ...чего я только я не узнал там о русских ...как только там не поносили их ...зайдите почитайте для ликбеза.
          Тот же ЛЕХА
          1. Lek38 Сегодня, 16:42
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            Граждане Израиля сами дают повод для этого...я зашел на некоторые форумы и сайты израилевы...мама не горюй ...чего я только я не узнал там о русских ...как только там не поносили их ...зайдите почитайте для ликбеза.

            А вас не удивляет что это превратилось в тенденцию ?
            Прибалты,евреи,аз-цы,грузины,украинцы,казахи,тадж
            ики,узбеки и даже иногда армянские форумы.Это бывшие соотечественники и я вам даже добавлю ,скопление на форумах Северо-Кавказских народов тоже .Знаете что они говорят на их сообществах в сетях ?Они на русском пишут прочитайте .И это всё не спроста ох как не спроста ,на тех форумах пока есть старожилы которые за вас .Но их соотношение с каждым годом меньше .
            Как говорил товарищ Сталин с русским шовинизмом должен бороться только русский ,а с татарским только татарин и т.д .А если татарин возьмется бороться с русским шовинизмом ,это будет оценено как татарский шовинизм в отношении русских и наоборот .
            Не знаю кто Госдеп или ваши власти ,или наши или руководители в СМИ ,кто бы не был виноват они добились своего !
            Lek38
      3. avt Сегодня, 16:02
        Цитата: Lek38
        А в России как бы себя не вёл ,ты чужой если добился уважения в коллективе ,можешь быть исключением .Но на остановке ,в магазине и везде чувствуешь к себе другое отношение ,отношение к чужому

        bully А как хотели !? Приехать из древнющей , независимой мононациональной республики в независимую Россию и ....моё-моё, твоё тоже моё? bully А не треснете поперёк фэйса , или вдоль?СССР почил уже с 1991 , всё-ё-ё-ё.Имперские фантомные боли ? Ну так правоприемник СССР опять же Россия , а ни как ни одна из древних, великих , независимых государств.
        Цитата: Lek38
        И на тех которых никогда не буду считать за своих !

        bully
        Ты на меня зубами-то не скрипи. Ты хоть до корней сотри их. Мне на твоё скрипенье - тьфу и растереть.
        avt
        1. Lek38 Сегодня, 16:13
          Цитата: avt
          А как хотели !? Приехать из древнющей , независимой мононациональной республики в независимую Россию и ....моё-моё, твоё тоже моё? А не треснете поперёк фэйса , или вдоль?СССР почил уже с 1991 , всё-ё-ё-ё.Имперские фантомные боли ? Ну так правоприемник СССР опять же Россия , а ни как ни одна из древних, великих , независимых государств.

          Вот далеко ходить не нужно )) Типичный Иванушка прочитал мой коммент и умудрился выдать "мононациональной республики" .Выдать то выдал ,видимо орган которым читал барахлит .
          А дальше вообще не связанная с моими словами или вообще с темой слова .
          Читал вроде мой коммент в котором речь и россиянах других национальностей .
          Типичный представитель мальвовых)))
          Lek38
    4. garnik Сегодня, 16:43
      Yeraz
      Красочно оформили.
      Хотел дать ссылку,не знаешь что и вставить ,"море". Есть ролики Мустафаева ,вашего земляка ,проливающего свет на эти события. И которого убили ,чтоб мало говорил,правда преподносят ,что армяне постарались.
      Группа беженцев с отступающими военными дошла до города Агдам(Акна) ,но в метрах 800 их встретили огнем, руководители группы решили обойти тем более по рации им передали чтоб шли в поселок Нахичеванник ,мол отбитый у армян. Непосредственно перед позициями армянских блокпостов Нахичеваника погибло не более 200 человек ,это при том что с гражданскими были и военные которые атаковали армянский блокпост,чтоб пройти, даже удалось взять один блок пост. .
      Мустафаев был на следующий день на месте происшествия (под контрольному на тот момент Баку ,и все зафиксировал,на следующий день он обомлел видя вдвое больше трупов,некоторые были обезображенны. (перевезенные из под Агдама)
      Напомню около 2 десятков заложников армян были в этой группе беженцев,скорее всего их тела и были обезображенны ,чтоб не смогли идентифицировать.
      Если это сделали бы армяне ,они зачистили бы за собой . А
      территорию эту контролировал азербайджанец.формирования.
      Не буду перечислять села ,где ваш омон бесновался.Это уже никому не интересно.
      В этом году ,что то тихо прошли воспоминания,не уж то опомнились.
      garnik
  8. ButchCassidy Сегодня, 15:30
    Цитата: Sefevi
    А слабо писать, что если союзное руководство выполняло бы свои обязанности и вовремя, на корню пресекла бы сепаратисткие тенденции в Карабахе и в самой Армении, то никакой дальнейшей эскаляции насилия не было бы!

    Было бы странно ожидать от коллег из Аз.Р. каких-либо иных комментариев: армяне и русские сами виноваты, что чернь с топорами и заточенной арматурой, подстрекаемая азербайджанской интеллигенцией, устроила погром.

    Типичная логика из Баку. Ну да чему удивляться, если в ранг национального героя возводятся трусливые убл.юдки типа Рамиля Сафарова, подло убившего спящего (!) армянского офицера Гургена Маркаряна во время курсов военных переводчиков по программе НАТО "Партнерство во имя мира". Венгерский суд приговорил его к пожизненному, однако через 8 лет его Баку выкупили, когда приобрели кучу венгерских гособлигаций. По прилету Сафарову, которого встречали как национального героя, выплатили жалование за 8 лет, присудили очередное воинское звание и подарили квартиру.

    А теперь сравните с героизацией Бандеры и Шухевича и найдите 10 отличий.
    ButchCassidy
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 15:57
      Было бы странно ожидать от коллег из Аз.Р. каких-либо иных комментариев: армяне и русские сами виноваты


      Знаете ...в 1977 году была серия террактов в московском метро...
      главным организатором и руководителем терактов был Степан Затикян, Степанян и Багдасарян — их непосредственными исполнителями.
      На допросах Степанян и Багдасарян заявили, что были запуганы Затикяном, который, сидя в заключении, «подвинулся» на идее национализма и твердил, что нужно наказать русских за угнетение армянского народа...
      вот такие армяне бывают...
      а бывают и другие армяне...
      Шава́рш Влади́мирович Карапетя́н 19 мая 1953, Ванадзор, Армянская ССР, СССР) — советский спортсмен в дисциплине подводное плавание, 11‑кратный рекордсмен мира, 13‑кратный чемпион Европы, семикратный чемпион СССР...
      он спас от смерти 46 человек.
      Такая вот штука...одни армяне убивают ...а другие наоборот спасают людей.
      Такие же люди есть и среди азербаджанцев и русских... what вообщем не все так однозначно.
      Тот же ЛЕХА
  9. Yujanin. Сегодня, 15:43
    Что интересно, в следственных материалах главным организатором сумгаитских событий указан армянин Эдуард Робертович Григорян, 1959 года рождения.



    Yujanin.
    1. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 16:03
      Эдуард робертович Григорян сейчас живет в Москве в Сергиев посаде

      Вот ссылка кому интересно
      https://news.day.az/politics/749949.html
      Спайков Джавелин Тоувич
  10. vladimirvn Сегодня, 15:59
    Не было в том конфликте правых. А когда пролилась первая кровь, уже никто не разбирался, резали все и всех. Накопленный градус ненависти и раздражения выплеснулся вот таким образом. Действительно, распад Советского Союза, стал величайшей катастрофой, для всех его народов. Потому и говорю я сейчас. В нашем, нынешнем российским обществе, этот самый градус, зашкаливает и как он выльется и против кого, неизвестно.
    vladimirvn
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