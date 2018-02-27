Остановиться и задуматься. 30 лет трагическим событиям в Сумгаите

Распространение клеветнических слухов о том, что в Армении убивают и насилуют азербайджанцев, возбуждение ненависти к армянским землякам на фоне профессиональной и бытовой неустроенности и лишений, призывы освободить квартиры от армян и самим поселиться в них позволили организаторам легко спровоцировать определённую часть мусульманского населения города на погромы и убийства армян.

27 февраля 1988 года начали развиваться события, которые, по заявлениям историков, можно считать первым случаем масштабного межэтнического конфликта в послевоенной советской истории. Эти же события сегодня многие называют началом разрушения советской государственности на Кавказе. Речь идёт о событиях в азербайджанском городе Сумгаит.До сих пор оценки тех событий выглядят противоречиво, что часто связано и с этнической принадлежностью экспертов, такие оценки дающих. Однако одного точно отрицать нельзя: в Закавказье в феврале 1988 года пролилась кровь, и отзвуки этого кровопролития до сих пор трагическим эхом отдаются в Закавказском регионе.Сумгаитский конфликт, в результате которого по официальным данным, погибли 32 человека и пострадали свыше 110, привёл к первым массовым потокам беженцев внутри Советского Союза за всю послевоенную историю. Армянское население потянулось в Армянскую ССР, а также в Нагорно-Карабахскую автономную область НКАО (в Степанакерт).Официальные итоги расследования событий Генеральной прокуратурой СССР: 26 погибших – этнические армяне, 6 – азербайджанцы. Армянские источники сегодня утверждают, что число погибших в ходе трагических событий в Сумгаите больше официальных значений как минимум в 10 раз.Кровавые стычки между азербайджанцами и армянами в Сумгаите произошли на фоне участившихся митингов – с одной стороны «за присоединение НКАО к Армянской ССР», с другой – «за помощь азербайджанскому населению Армении». Первопричиной всех этих событий вполне могла оказаться провокация на фоне готовящегося так называемого «парада суверенитетов» итогового периода горбачёвской перестройки. В историографии имеет место и версия о подстрекательстве сумгаитских погромов со стороны западных спецслужб. Другой вопрос – куда в таком случае смотрели «местные» спецслужбы?Из книги «Мятежный Карабах» бывшего офицера Управления профилактической службы МВД СССР Виктора Кривопускова:Трагедия в Сумгаите и до сегодняшнего дня часто остаётся поводом для более чем напряжённых армяно-азербайджанских отношений, что выливается и в военный конфликт в Нагорном Карабахе. Хочется надеяться, что стороны этого конфликта всё же перешагнут как через внешние провокации, так и через собственные амбиции, и положат конец затяжному пути насилия и межэтнических распрей.