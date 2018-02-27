16:57 27 февраля
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Минобороны Украины решило защитить свои вертолеты от управляемых ракет

Украинское военное ведомство закупает 19 излучателей для вертолетных станций оптико-электронного подавления ракет «АДРОС» КТ-01АВ, сообщает Вестник Мордовии.

Минобороны Украины решило защитить свои вертолеты от управляемых ракет


Оборудование будет поставлено в 16-ую отдельную бригаду армейской авиации, базирующуюся на аэродроме Броды в Львовской области.


Согласно информации изготовителей изделия, «АДРОС» предназначался для «обеспечения высокоэффективной активной защиты вертолетов от управляемых ракет с инфракрасными головками самонаведения различных типов».

В числе управляемых ракет, против которых станция должна работать указываются советские «Игла» и «Игла-1», а также американские «Стингеры» и их аналоги.

«События лета 2014 года на Донбассе продемонстрировали, что среди сбитых вертолетов были, в том числе, и винтокрылые машины оборудованные "АДРОСом". Однако эти станции оптико-электронного подавления не смогли нейтрализовать ракеты ПЗРК ополченцев», – пишет издание со ссылкой на блог Дианы Михайловой.

При этом автор допускает, что продаваемые изделия подверглись некоторому улучшению, «иначе данная сделка станет очередной попыткой распила украинского бюджета и обязательно обернется новыми потерями для "соколов" Порошенко».

Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru
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Комментарии 9

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  1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:56
    При этом автор допускает, что продаваемые изделия подверглись некоторому улучшению, «иначе данная сделка станет очередной попыткой распила украинского бюджета и обязательно обернется новыми потерями для "соколов" Порошенко». при любом распиле опилки сыплются - ни чего нового не придумали request
    Angel_and_Demon
  2. Rusland Сегодня, 13:58
    Украинские, вертолётчики! Подальше держитесь от своих вертолётов!
    Rusland
  3. Berkut24 Сегодня, 14:13
    «События лета 2014 года на Донбассе продемонстрировали, что среди сбитых вертолетов были, в том числе, и винтокрылые машины оборудованные "АДРОСом". Однако эти станции оптико-электронного подавления не смогли нейтрализовать ракеты ПЗРК ополченцев»

    А мужики то и не знали (с)....
    Berkut24
  4. Alex-a832 Сегодня, 14:22
    Чем хорош укроборонпром для ЛДНР - он пиарит свои сомнительные успехи, как прорывнвые. На практике эти усовершенствования в большинстве своем представляют пшик, о чем укровласти старательно молчат, т.к. бюджет уже попилен, награды и гонорары потрачены.хотелось бы уточнить, а много ли в строю ВСУ техники осталось, которую этот девайс чисто гипотетически может защитить?
    Alex-a832
    1. aloleggry Сегодня, 15:23
      Есть у них вертолеты. Что до устройства, мучают меня подозрения, что мухобойка, свернутая из газеты, эффективней от ракет.
      aloleggry
  5. san4es Сегодня, 14:25
    Минобороны Украины решило защитить свои вертолеты от управляемых ракет

    ...Смогут падать раньше чем собьют.
    san4es
  6. казерог Сегодня, 14:26
    Цитата: Rusland
    Украинские, вертолётчики! Подальше держитесь от своих вертолётов!

    а чё там окромя ми 2 осталось ?
    казерог
  7. dauria Сегодня, 14:54
    Штука интересная, похожа на "ЛИПу " (Л-166). Две круговые решётки , одна неподвижна, вторая крутится. В центре нагревательная спираль в стекле. Как раз на 220 подходит - втыкали и грелись , когда холодно было. Сейчас сложно помеху по углу поставить , даже зная, чем пульнули. Ракеты поумнели.
    dauria
  8. loki565 Сегодня, 15:48
    Без таких систем летать опасно, могут сбить даже на малой высоте
    loki565
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