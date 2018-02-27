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Минобороны Украины решило защитить свои вертолеты от управляемых ракет
Украинское военное ведомство закупает 19 излучателей для вертолетных станций оптико-электронного подавления ракет «АДРОС» КТ-01АВ, сообщает Вестник Мордовии.
Оборудование будет поставлено в 16-ую отдельную бригаду армейской авиации, базирующуюся на аэродроме Броды в Львовской области.
Согласно информации изготовителей изделия, «АДРОС» предназначался для «обеспечения высокоэффективной активной защиты вертолетов от управляемых ракет с инфракрасными головками самонаведения различных типов».
В числе управляемых ракет, против которых станция должна работать указываются советские «Игла» и «Игла-1», а также американские «Стингеры» и их аналоги.
«События лета 2014 года на Донбассе продемонстрировали, что среди сбитых вертолетов были, в том числе, и винтокрылые машины оборудованные "АДРОСом". Однако эти станции оптико-электронного подавления не смогли нейтрализовать ракеты ПЗРК ополченцев», – пишет издание со ссылкой на блог Дианы Михайловой.
При этом автор допускает, что продаваемые изделия подверглись некоторому улучшению, «иначе данная сделка станет очередной попыткой распила украинского бюджета и обязательно обернется новыми потерями для "соколов" Порошенко».
Оборудование будет поставлено в 16-ую отдельную бригаду армейской авиации, базирующуюся на аэродроме Броды в Львовской области.
Согласно информации изготовителей изделия, «АДРОС» предназначался для «обеспечения высокоэффективной активной защиты вертолетов от управляемых ракет с инфракрасными головками самонаведения различных типов».
В числе управляемых ракет, против которых станция должна работать указываются советские «Игла» и «Игла-1», а также американские «Стингеры» и их аналоги.
«События лета 2014 года на Донбассе продемонстрировали, что среди сбитых вертолетов были, в том числе, и винтокрылые машины оборудованные "АДРОСом". Однако эти станции оптико-электронного подавления не смогли нейтрализовать ракеты ПЗРК ополченцев», – пишет издание со ссылкой на блог Дианы Михайловой.
При этом автор допускает, что продаваемые изделия подверглись некоторому улучшению, «иначе данная сделка станет очередной попыткой распила украинского бюджета и обязательно обернется новыми потерями для "соколов" Порошенко».
Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru
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