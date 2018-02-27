Россия передала Никарагуа два военно-транспортных самолета Ан-26

Россия 23 февраля официально передала Военно-воздушным силам Никарагуа два военно-транспортных самолета Ан-26, сообщает ЦАМТО со ссылкой на портал Infodefensa.com.Церемония передачи Ан-26 состоялась в штаб-квартире Генерального штаба ВВС Никарагуа. На мероприятии было отмечено, что передача Ан-26 подтверждает высокий уровень двустороннего сотрудничества, которое две страны поддерживают с 2007 года.По словам командующего ВС Никарагуа генерала армии Хулио Сесара Авилеса (Julio Cesar Aviles), полученные самолеты могут эксплуатироваться в экстремальных условиях окружающей среды и будут использоваться в военных миссиях, а также для оказания помощи населению, пострадавшему в результате стихийных бедствий.Ранее ВВС Никарагуа эксплуатировали, по крайней мере, восемь самолетов данного типа, однако точной информации о количестве оставшихся в эксплуатации Ан-26 на текущий момент не имеется.Как напоминает Infodefensa.com, Никарагуа укрепила отношения с Россией в сфере ВТС после прихода к власти в 2007 году президента Даниэля Ортега.В апреле прошлого года Госкорпорация «Роскосмос» открыла наземную станцию спутникового мониторинга системы ГЛОНАСС на окраине Манагуа. Станция обеспечивает Никарагуа геодезической, картографической и навигационной информацией, которая помогает стране бороться с незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью.В 2017 году Россия открыла Центр профессиональной подготовки полиции в Центральной Америке. В 2016 году никарагуанская армия подтвердила приобретение партии из 50 российских танков Т-72Б1 для замены устаревших Т-54 и Т-55. Россия также профинансировала строительство в департаменте Манагуа завода по дезактивации боеприпасов.