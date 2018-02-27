16:53 27 февраля
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Россия передала Никарагуа два военно-транспортных самолета Ан-26

Россия 23 февраля официально передала Военно-воздушным силам Никарагуа два военно-транспортных самолета Ан-26, сообщает ЦАМТО со ссылкой на портал Infodefensa.com.

Церемония передачи Ан-26 состоялась в штаб-квартире Генерального штаба ВВС Никарагуа. На мероприятии было отмечено, что передача Ан-26 подтверждает высокий уровень двустороннего сотрудничества, которое две страны поддерживают с 2007 года.

Россия передала Никарагуа два военно-транспортных самолета Ан-26



По словам командующего ВС Никарагуа генерала армии Хулио Сесара Авилеса (Julio Cesar Aviles), полученные самолеты могут эксплуатироваться в экстремальных условиях окружающей среды и будут использоваться в военных миссиях, а также для оказания помощи населению, пострадавшему в результате стихийных бедствий.

Ранее ВВС Никарагуа эксплуатировали, по крайней мере, восемь самолетов данного типа, однако точной информации о количестве оставшихся в эксплуатации Ан-26 на текущий момент не имеется.

Как напоминает Infodefensa.com, Никарагуа укрепила отношения с Россией в сфере ВТС после прихода к власти в 2007 году президента Даниэля Ортега.

В апреле прошлого года Госкорпорация «Роскосмос» открыла наземную станцию спутникового мониторинга системы ГЛОНАСС на окраине Манагуа. Станция обеспечивает Никарагуа геодезической, картографической и навигационной информацией, которая помогает стране бороться с незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью.

В 2017 году Россия открыла Центр профессиональной подготовки полиции в Центральной Америке. В 2016 году никарагуанская армия подтвердила приобретение партии из 50 российских танков Т-72Б1 для замены устаревших Т-54 и Т-55. Россия также профинансировала строительство в департаменте Манагуа завода по дезактивации боеприпасов.

Использованы фотографии: https://www.infodefensa.com/
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Комментарии 24

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 14:20
    Россия передала Никарагуа два военно-транспортных самолета
    Ан-26
    а сколько сделка позволила для себя построить? просто вопрос...
    андрей юрьевич
    1. Фёдор Сухов Сегодня, 14:27
      Цитата: андрей юрьевич
      а сколько сделка позволила для себя построить? просто вопрос...

      Может быть "дровами" , мылом или финиками и кокосами.
      За поставку Индонезии наших истребителей Су-35, сумма контракта в размере 1,4млрд. долларов, индонезийской стороной будет закрыта поставками пальмового масла.
      "Поставка современной авиатехники по законодательству Индонезии увязывается с офсетными обязательствами и встречной торговлей. "Это означает, что мы берем на себя обязательства закупить определенные национальные товары. Эти вопросы согласовываются", - ранее пояснил "Интерфаксу" директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов."

      Подробнее: http://www.newsru.com/russia/15feb2018/su.html
      Фёдор Сухов
      1. андрей юрьевич Сегодня, 14:35
        Цитата: Фёдор Сухов
        За поставку Индонезии наших истребителей Су-35, сумма контракта в размере 1,4млрд. долларов, индонезийской стороной будет закрыта поставками пальмового масла.
        "Поставка современной авиатехники по законодательству Индонезии увязывается с офсетными обязательствами и встречной торговлей. "

        да это понятно и известно,потому и вопросы возникают... кто то высокотехнологичное оружие делает,а кто то,покупает его за "пальмовую мазуту".....
        андрей юрьевич
        1. Фёдор Сухов Сегодня, 14:40
          Цитата: андрей юрьевич
          да это понятно и известно,потому и вопросы возникают... кто то высокотехнологичное оружие делает,а кто то,покупает его за "пальмовую мазуту".....

          Дело в том ,что эта "пальмовая мазута" является основой , так называемого, "импортозамещения", а стало быть, "дело государево".
          Фёдор Сухов
          1. Андрей К Сегодня, 14:44
            Цитата: Фёдор Сухов
            ...Дело в том ,что эта "пальмовая мазута" является основой , так называемого, "импортозамещения", а стало быть, "дело государево"...

            Откуда дровишки?
            Андрей К
            1. Фёдор Сухов Сегодня, 14:48
              Цитата: Андрей К
              Откуда дровишки?

              Можно пошутить,что из Никарагуа. Но скажу проще, сходите в продуктовый магазин, там на этикетках всё прописано. hi
              Вам вообще то ссылку дали и цитату.
              Фёдор Сухов
              1. Андрей К Сегодня, 15:03
                Цитата: Фёдор Сухов
                ...Можно пошутить,что из Никарагуа. Но скажу проще, сходите в продуктовый магазин, там на этикетках всё прописано...Вам вообще то ссылку дали и цитату...

                Вы тролль.
                Ничего не ответили по сути и указали ссылочку на сайт newsru.com, сервер которого расположен на территории США.
                Неумный поступок с Вашей стороны negative
                Андрей К
                1. Фёдор Сухов Сегодня, 15:09
                  Цитата: Андрей К
                  Вы тролль.

                  А вы ,истина в первой инстанции или второй после Бога, первого то мы все знаем?
                  Цитата: Андрей К
                  Ничего не ответили по сути и указали ссылочку на сайт newsru.com, сервер которого расположен на территории США.

                  Офигеть! Как так можно? Нахамил, чё то несуразное нашлёпал и главное ничего не опроверг
                  Закончим этот "флудняк", вашим просмотром -где же находится, например, сервер "ВО". wink wassat
                  Фёдор Сухов
                  1. Андрей К Сегодня, 15:20
                    Цитата: Фёдор Сухов
                    ...Офигеть! Как так можно? Нахамил, чё то несуразное нашлёпал и главное ничего не опроверг...

                    Во первых - я Вам не хамил. Вы в очередной раз лжёте и пытаетесь перевернуть всё с ног на голову.
                    Во вторых - я назвал Вас троллем, Вы с этим согласились, не опровергли.
                    Цитата: Фёдор Сухов
                    ...Закончим этот "флудняк"...

                    В третьих - я флудняк не начинал, то есть Вы изначально знали, что флудите и лжёте.
                    Цитата: Фёдор Сухов
                    ...где же находится, например, сервер "ВО"...

                    В четвёртых - на лжи попались и по классике жанра, переводите стрелки на вообще посторонний вопрос.
                    Мне не интересно, где сервер ВО находится, мне интересно, что бы на ВО меньше лжецов было hi
                    Андрей К
      2. NEOZ Сегодня, 14:40
        Цитата: Фёдор Сухов
        мы берем на себя обязательства закупить определенные национальные товары.

        а что вас собственно не устраивает?
        продажа самолетов за доллары?
        а где возьмет индонезия доллары? - видимо, что то продаст в США, что-то нужное США.... а США просто напечатает эти доллары...
        вы предлагаете в прямую сделку ввести посредника?
        NEOZ
        1. Фёдор Сухов Сегодня, 14:51
          Цитата: NEOZ
          а что вас собственно не устраивает?

          Фильм "Начальник Чукотки" посмотрите.
          Фёдор Сухов
      3. Андрей К Сегодня, 14:52
        Цитата: Фёдор Сухов
        ...За поставку Индонезии наших истребителей Су-35, сумма контракта в размере 1,4млрд. долларов, индонезийской стороной будет закрыта поставками пальмового масла...

        Когда лжёте Вам не икается?
        Стоимость контракта 1,14 млрд долл, часть из которых покрывается встречными поставками индонезийских товаров.

        В Индонезии знают, что им для России пальмовое масло, на 1,14 млрд долларов отгрузить надо?
        Судя по Вашей бредятине, им придётся по всей Юго-Восточной Азии пальмовое масло скупать, чтоб с нами рассчитатьсяwassat
        Андрей К
        1. Фёдор Сухов Сегодня, 15:02
          Цитата: Андрей К
          Когда лжёте Вам не икается?

          Опровергните! А то ,как то не удобно с вашей стороны выглядит.
          Цитата: Андрей К
          Цитата: Фёдор Сухов
          ...За поставку Индонезии наших истребителей Су-35, сумма контракта в размере 1,4млрд. долларов, индонезийской стороной будет закрыта поставками пальмового масла...

          Когда лжёте Вам не икается?
          Стоимость контракта 1,14 млрд долл, часть из которых покрывается встречными поставками индонезийских товаров.

          В Индонезии знают, что им для России пальмовое масло, на 1,14 млрд долларов отгрузить надо?
          Судя по Вашей бредятине, им придётся по всей Юго-Восточной Азии пальмовое масло скупать, чтоб с нами рассчитатьсяwassat

          Если вы кроме кисель-тв ничего не смотрите и не читаете, то...мои соболезнования.
          Одевайте "мартышкины" очки и читайте:
          "Власти страны(Индонезии) заявляли о готовности поставить в РФ каучук, пальмовое масло и другие товары традиционного экспорта."

          Подробнее: http://www.newsru.com/russia/15feb2018/su.html
          Фёдор Сухов
          1. Андрей К Сегодня, 15:09
            Цитата: Фёдор Сухов
            ...Если вы кроме кисель-тв ничего не смотрите и не читаете, то...мои соболезнования...

            Мои соболезнования Вам - Вы возомнили себя умнее окружающих, прискорбно...
            Цитата: Фёдор Сухов
            ...Одевайте "мартышкины" очки и читайте:
            "Власти страны(Индонезии) заявляли о готовности поставить в РФ каучук, пальмовое масло и другие товары традиционного экспорта."...

            Вы читаете справа на лево или у Вас с логикой проблемы?
            Ну так ещё раз, с "мартышкиными" очками перечитайте, может что дойдёт belay
            По поводу Ваших ссылок на сайт newsru.com - смотрите пункт первый. Вы распространяете ложь, соответственно лжёте сами negative
            Андрей К
            1. Фёдор Сухов Сегодня, 15:25
              Цитата: Андрей К
              По поводу Ваших ссылок на сайт newsru.com - смотрите пункт первый. Вы распространяете ложь, соответственно лжёте сами

              А-ха-ха laughing Погнали наши городских, все троли и лжецы belay Я воздержусь от эпитетов.
              Вот Вам ссыль,уважаемого издания,там ещё одна ссыль на копипаст.
              https://topwar.ru/136340-indoneziyskie-smi-soobsc
              hili-nekotorye-podrobnosti-kontrakta-na-postavku-
              su-35.html
              Фёдор Сухов
              1. Андрей К Сегодня, 15:57
                Цитата: Фёдор Сухов
                ...А-ха-ха laughing Погнали наши городских, все троли и лжецы belay Я воздержусь от эпитетов.
                Вот Вам ссыль,уважаемого издания,там ещё одна ссыль на копипаст...

                Я же говорю - Вы тролль lol
                Вы даже не удосужились посмотреть, что первый комментарий к этой статье - мой laughing
                Разговаривать с Вами больше не о чем request
                Андрей К
                1. Фёдор Сухов Сегодня, 16:09
                  Цитата: Андрей К
                  Вы даже не удосужились посмотреть, что первый комментарий к этой статье - мой

                  Дык, я Вас в Ваш же комент носом и ткнул laughing(там от выхода статьи до Вашего комента минута была). belay Что тогда , что сейчас лозунги шпарите, а статью наискосок читали yes Так что, Я возвращаю Ваш портрэт
                  Цитата: Андрей К
                  Я же говорю - Вы тролль

                  и
                  Цитата: Андрей К
                  Разговаривать с Вами больше не о чем

                  Так точно! soldier
                  Фёдор Сухов
                  1. Андрей К Сегодня, 16:18
                    Цитата: Фёдор Сухов
                    ...Дык, я Вас в Ваш же комент носом и ткнул laughing...

                    Не зачёт, переобуться в воздухе Вам не удалось laughing
                    А вот вымпела на мачте - со свистом пули меняете negative
                    Андрей К
    2. КВУ-НСвД Сегодня, 14:32
      а сколько сделка позволила для себя построить? просто вопрос...
      Там китайцы канал строят в пику панамскому . Так что позиции в этой стране оч важны..
      КВУ-НСвД
      1. НасРать Сегодня, 14:41
        Цитата: КВУ-НСвД
        а сколько сделка позволила для себя построить? просто вопрос...
        Там китайцы канал строят в пику панамскому . Так что позиции в этой стране оч важны..

        Кто там что строит? Что за сказки?...
        Никарагуа просто передали эти самолёты!! Нет ни какой сделки, просто передали!!! Интерес определённо есть, но денежной составляющей нет!
        НасРать
    3. Chertt Сегодня, 14:32
      Даже без прямой экономической выгоды, Никарагуа находится в интересном месте. Это даже, если не брать в расчет предполагаемый, альтернативный Панамскому, канал
      Chertt
    4. NEOZ Сегодня, 14:47
      Цитата: андрей юрьевич
      для себя

      для себя, как минимум, зп работникам и т.д. что за странный вопрос...
      может еще что нибудь. дорогу рядом с вашим домом построили на эти деньги... да мало ли... простой такой ответ... а если вам жалко два АН-26, то пусть вас греет мысль, что вырученные деньги пойдут на проект ИЛ 112.
      NEOZ
  2. prapor75m Сегодня, 14:22
    правильно , поближе к америкосам подбираемся , а там глядишь и еще что нибудь появится . в джунглях .... wink
    prapor75m
  3. andrewkor Сегодня, 14:35
    А как на счёт канала ,паралленого Панамскому,кто в курсе?
    andrewkor
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