Москва и Дамаск намерены довести товарооборот до $2 млрд

Наши амбиции – в течение трех лет выйти на довоенные уровень товарооборота в $2 млрд. По итогам 2017 года товарооборот составил чуть более $280 млн,

Речь не идет о том, что российские компании придут в Сирию со своими деньгами, речь идет о работе на паритетных началах,

Наша задача – подготовить стратегических партнеров в Сирии, кому бы российские бизнесмены могли доверять,

Крайне важно развивать финансовую инфраструктуру, сопровождение сделок, прямых корреспондентских счетов. В правительстве над этим работают, мы призываем заинтересованные банки подключаться к этой работе,