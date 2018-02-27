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Москва и Дамаск намерены довести товарооборот до $2 млрд
Восстановить довоенный уровень товарооборота между Россией и Сирией в $2 млрд в течение трех лет – такую задачу поставили перед собой организаторы бизнес-форума «Российско-сирийское деловое сотрудничество: возможности и перспективы», сообщает Коммерсантъ.
В форуме приняли участие представители 110 сирийских и 262 российских частных компаний, работающих в сфере строительства, промышленности, транспорта, ТЭК, сельского хозяйства и туризма.
Отвечая на вопрос газеты о перспективных проектах сотрудничества между двумя странами, Замминистра экономического развития РФ Алексей Груздев выделил лишь основные направления работы: «строительство, разработка месторождений и восстановление энергосектора, сотрудничество в сфере сельского хозяйства и фармацевтика». О конкретике же, по его словам, должны договариваться сами бизнесмены.
В то же время он рассказал о планах российских фармацевтических компаний начать в Сирию поставки лекарственных препаратов, а также о потенциале для роста экспорта плодоовощной продукции из Сирии в РФ.
Пока объем поставок сирийских овощей и фруктов «не превышает несколько миллионов долларов в год, проблемы связаны с отсутствием инфраструктуры по хранению продукции и ее транспортировке, но обе стороны работают над решением проблемы», сообщил Груздев.
Председатель Сирийско-российского делового совета Самир Хассан рассказал журналистам о планах участия российского бизнеса в строительстве в САР цементного завода мощностью 6 млн тонн, стекольной фабрики, гостиничного комплекса на побережье, а также проекте расширения порта Тартус и железнодорожных веток в ряде сирийских городов.
Падалко добавил, что организаторы форума «постарались собрать платежеспособных игроков, которые могли бы стать партнерами для наших предприятий среднего масштаба».
В ходе форума замминистра экономического развития призвал заинтересованные банки подключаться к работе по развитию финансовой инфраструктуры между двумя государствами.
На вопрос, кто будет заниматься обеспечением безопасности россиян, работающих в Сирии, Владимир Падалко ответил, что этим уже занимаются российские частные охранные компании. Кроме того, к этой работе привлекаются правоохранительные органы Сирии.
В форуме приняли участие представители 110 сирийских и 262 российских частных компаний, работающих в сфере строительства, промышленности, транспорта, ТЭК, сельского хозяйства и туризма.
Отвечая на вопрос газеты о перспективных проектах сотрудничества между двумя странами, Замминистра экономического развития РФ Алексей Груздев выделил лишь основные направления работы: «строительство, разработка месторождений и восстановление энергосектора, сотрудничество в сфере сельского хозяйства и фармацевтика». О конкретике же, по его словам, должны договариваться сами бизнесмены.
В то же время он рассказал о планах российских фармацевтических компаний начать в Сирию поставки лекарственных препаратов, а также о потенциале для роста экспорта плодоовощной продукции из Сирии в РФ.
Пока объем поставок сирийских овощей и фруктов «не превышает несколько миллионов долларов в год, проблемы связаны с отсутствием инфраструктуры по хранению продукции и ее транспортировке, но обе стороны работают над решением проблемы», сообщил Груздев.
Председатель Сирийско-российского делового совета Самир Хассан рассказал журналистам о планах участия российского бизнеса в строительстве в САР цементного завода мощностью 6 млн тонн, стекольной фабрики, гостиничного комплекса на побережье, а также проекте расширения порта Тартус и железнодорожных веток в ряде сирийских городов.
Наши амбиции – в течение трех лет выйти на довоенные уровень товарооборота в $2 млрд. По итогам 2017 года товарооборот составил чуть более $280 млн,пояснил вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП) Владимир Падалко.
Речь не идет о том, что российские компании придут в Сирию со своими деньгами, речь идет о работе на паритетных началах,подчеркнул он.
Падалко добавил, что организаторы форума «постарались собрать платежеспособных игроков, которые могли бы стать партнерами для наших предприятий среднего масштаба».
Наша задача – подготовить стратегических партнеров в Сирии, кому бы российские бизнесмены могли доверять,добавил он.
В ходе форума замминистра экономического развития призвал заинтересованные банки подключаться к работе по развитию финансовой инфраструктуры между двумя государствами.
Крайне важно развивать финансовую инфраструктуру, сопровождение сделок, прямых корреспондентских счетов. В правительстве над этим работают, мы призываем заинтересованные банки подключаться к этой работе,сказал Груздев.
На вопрос, кто будет заниматься обеспечением безопасности россиян, работающих в Сирии, Владимир Падалко ответил, что этим уже занимаются российские частные охранные компании. Кроме того, к этой работе привлекаются правоохранительные органы Сирии.
Использованы фотографии: contrpost.ru
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