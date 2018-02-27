16:56 27 февраля
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Москва и Дамаск намерены довести товарооборот до $2 млрд

Восстановить довоенный уровень товарооборота между Россией и Сирией в $2 млрд в течение трех лет – такую задачу поставили перед собой организаторы бизнес-форума «Российско-сирийское деловое сотрудничество: возможности и перспективы», сообщает Коммерсантъ.

Москва и Дамаск намерены довести товарооборот до $2 млрд


В форуме приняли участие представители 110 сирийских и 262 российских частных компаний, работающих в сфере строительства, промышленности, транспорта, ТЭК, сельского хозяйства и туризма.


Отвечая на вопрос газеты о перспективных проектах сотрудничества между двумя странами, Замминистра экономического развития РФ Алексей Груздев выделил лишь основные направления работы: «строительство, разработка месторождений и восстановление энергосектора, сотрудничество в сфере сельского хозяйства и фармацевтика». О конкретике же, по его словам, должны договариваться сами бизнесмены.

В то же время он рассказал о планах российских фармацевтических компаний начать в Сирию поставки лекарственных препаратов, а также о потенциале для роста экспорта плодоовощной продукции из Сирии в РФ.

Пока объем поставок сирийских овощей и фруктов «не превышает несколько миллионов долларов в год, проблемы связаны с отсутствием инфраструктуры по хранению продукции и ее транспортировке, но обе стороны работают над решением проблемы», сообщил Груздев.

Председатель Сирийско-российского делового совета Самир Хассан рассказал журналистам о планах участия российского бизнеса в строительстве в САР цементного завода мощностью 6 млн тонн, стекольной фабрики, гостиничного комплекса на побережье, а также проекте расширения порта Тартус и железнодорожных веток в ряде сирийских городов.

Наши амбиции – в течение трех лет выйти на довоенные уровень товарооборота в $2 млрд. По итогам 2017 года товарооборот составил чуть более $280 млн,
пояснил вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП) Владимир Падалко.

Речь не идет о том, что российские компании придут в Сирию со своими деньгами, речь идет о работе на паритетных началах,
подчеркнул он.

Падалко добавил, что организаторы форума «постарались собрать платежеспособных игроков, которые могли бы стать партнерами для наших предприятий среднего масштаба».

Наша задача – подготовить стратегических партнеров в Сирии, кому бы российские бизнесмены могли доверять,
добавил он.

В ходе форума замминистра экономического развития призвал заинтересованные банки подключаться к работе по развитию финансовой инфраструктуры между двумя государствами.

Крайне важно развивать финансовую инфраструктуру, сопровождение сделок, прямых корреспондентских счетов. В правительстве над этим работают, мы призываем заинтересованные банки подключаться к этой работе,
сказал Груздев.

На вопрос, кто будет заниматься обеспечением безопасности россиян, работающих в Сирии, Владимир Падалко ответил, что этим уже занимаются российские частные охранные компании. Кроме того, к этой работе привлекаются правоохранительные органы Сирии.

Использованы фотографии: contrpost.ru
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Комментарии 30

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  1. maxim947 Сегодня, 15:04
    Чтобы сотрудничество было на самом деле обоюдовыгодным, Дамаску необходимо в первую очередь отбить свои нефтеносные районы, т.к. торговать пока нечем...,а это будет очень сложно
    maxim947
    1. dorz Сегодня, 15:07
      В любом случае военные и политические победы нужно монетизировать.
      dorz
      1. maxim947 Сегодня, 15:21
        У нас к сожалению, исторически это плохо получается, вечно кому-то должны..., но учиться никогда не поздно)
        maxim947
    2. А. Привалов Сегодня, 15:24
      Цитата: maxim947
      Чтобы сотрудничество было на самом деле обоюдовыгодным, Дамаску необходимо в первую очередь отбить свои нефтеносные районы, т.к. торговать пока нечем...,а это будет очень сложно

      На кой России Сирийская нефть? Там нефти с Гулькин нос. Даже в лучшие времена они почти всю её сами и потребляли. За три года с 280 миллионов до 2-х миллиардов -- не реально, да и не чем.
      А. Привалов
  2. Alex-a832 Сегодня, 15:06
    Надеюсь, что доллары указаны чисто для представления объемов, а расчеты будут в бездолларовом варианте.
    Alex-a832
    1. krops777 Сегодня, 15:09
      Восстановить довоенный уровень товарооборота между Россией и Сирией в $2 млрд


      А в рублях или сирийских фунтах слабо, вот оно мышление все в баксах.
      krops777
      1. Alex-a832 Сегодня, 15:17
        Для справочной пойдет и в баксах, если пока весь мир бакс за эталон цены принимает. Главное, чтобы расчеты без баксов обходились - нефтью, например.
        Alex-a832
        1. krops777 Сегодня, 15:19
          Для справочной пойдет и в баксах, если пока весь мир бакс за эталон цены принимает. Главное, чтобы расчеты без баксов обходились - нефтью, например.


          Если мышление не менять так и будем мерить все долларах ФША.
          krops777
        2. сибиралт Сегодня, 15:42
          Ага. Может с Сирией на криптовалюту перейдем и на них ангары для самолетов построим в защиту от дронов-самоделок? lol
          сибиралт
    2. А. Привалов Сегодня, 15:24
      Цитата: Alex-a832
      Надеюсь, что доллары указаны чисто для представления объемов, а расчеты будут в бездолларовом варианте.

      Да хоть в монгольских тугриках! Толку то?
      А. Привалов
      1. Alex-a832 Сегодня, 15:44
        Цитата: А. Привалов
        Да хоть в монгольских тугриках! Толку то?

        В смысле экономической выгоды - никакого. А так - наработка альтернативных (бездолларовых) систем международных расчетов. Знаете ли, не только нам надоело кормить звездно-полосатых паразитов.
        Alex-a832
        1. А. Привалов Сегодня, 16:02
          При сирийской инфляции за последние 5 лет в почти 300%? На что же опираться в расчётах? Для этого и берутся за основу доллары. Представляю, как за какие-то станки в Москву пришлют мешок сирийских денег. Что с ними делать? На стенки клеить станете? request
          А. Привалов
    3. Angel_and_Demon Сегодня, 15:40
      Цитата: Alex-a832
      Надеюсь, что доллары указаны чисто для представления объемов,

      все правильно
      Крайне важно развивать финансовую инфраструктуру, сопровождение сделок, прямых корреспондентских счетов.
      Angel_and_Demon
  3. BerBer Сегодня, 15:07
    Эту работу нужно вести нужно уже сейчас, пока не отгремели пушки. Чем быстрее начнётся работа в экономике, тем быстрее закончится война.
    BerBer
    1. А. Привалов Сегодня, 15:27
      Цитата: BerBer
      Эту работу нужно вести нужно уже сейчас, пока не отгремели пушки. Чем быстрее начнётся работа в экономике, тем быстрее закончится война.

      Сирийский посол в России Рияд Хаддад, выступая на деловом россйиско-сирийском форуме в Торгово-промышленной палате России, заявил:
      "Правительство Сирии и все соответствующие организации получили необходимые указания от нашего президента Башара Асада для того, чтобы были предоставлены различные максимальные льготы нашим российским коллегам, которые будут участвовать в восстановлении экономики, разрушенного городского хозяйства и инфраструктуры Сирии."

      Это ж какое поле необъятное для распила бюджетов на восстановление появится!
      А. Привалов
      1. BerBer Сегодня, 15:37
        Вполне может быть и отрицать не буду. Но есть и другие варианты - с привлечением бизнеса. Тем более в России, поле для распила не закончилось, только создавай новые проекты.
        BerBer
      2. Angel_and_Demon Сегодня, 15:41
        Цитата: А. Привалов
        Это ж какое поле необъятное для распила бюджетов на восстановление появится!

        по своему опыту судите?
        Angel_and_Demon
        1. новичок Сегодня, 15:47
          не, их просто жаба давит_ все их мечты убить Сирию накрылись медным тазом. да восстановление экоеомики Сирии_ это не про них. от того и бесятся.
          новичок
          1. наблюдатель1 Сегодня, 16:17
            Большая Сирия, как раз убита, остались только "княжества" алавитов, сунитов, курдов.
            А жаба на этот армагеддон может давить, только у сумасшедших!
            наблюдатель1
            1. новичок Сегодня, 16:32
              какие смелые заявочки :“Большая Сирия убита.“ промашка вышла. а вот вторая половина вашего коммента явственно излагает_ в бизнесе вы полный ноль. или наоборот вы акула бизнеса и от понимания, что все сливки от восстановления Сирии и в дальнейшем сотрудничестве достанутся РФ, вот здесь по моему и корень ваших влажных грёз об убийстве Сирии.
              новичок
              1. наблюдатель1 Сегодня, 16:52
                Задолженность Сирии за поставленные технику и вооружения составляла около 14,5 млрд долларов. В 2005 году Россия списала Сирии 10 млрд долларов долга в обмен на гарантии новых заказов на вооружение. Оставшаяся часть задолженности была реструктуризирована.


                По-моему вы снова наступаете на теже грабли, под влажные и оптимистичные грёзы.
                Сливки могут достаться только при условии, если за них есть чем заплатить, а Сирия как была банкрот, так им и осталась!
                наблюдатель1
        2. А. Привалов Сегодня, 16:10
          Цитата: Angel_and_Demon

          по своему опыту судите?

          Отнюдь. Смотрю "1 канал". hi Я упустил какие-то коренные изменения в финансово-экономических взаимоотношениях России?
          А. Привалов
      3. ultra Сегодня, 16:01
        Цитата: А. Привалов
        Это ж какое поле необъятное для распила бюджетов на восстановление появится!

        Ну куда нам до вас "подводников". laughing
        ultra
        1. А. Привалов Сегодня, 16:14
          Цитата: ultra
          Цитата: А. Привалов
          Это ж какое поле необъятное для распила бюджетов на восстановление появится!

          Ну куда нам до вас "подводников". laughing

          Вы сравниваете какие-то журналистские сплетни с международными бюджетами на восстановление полностью разрушенной войной страны? Не смешите мои тапки! hi
          А. Привалов
  4. Vik66 Сегодня, 15:26
    Особенно понравилось про туризм... laughing
    Vik66
    1. Ратуш Сегодня, 15:30
      Цитата: Vik66
      Особенно понравилось про туризм... laughing



      Частные Туристические Компании)


      Зарницу устраивать
      Ратуш
  5. LASVEGAS Сегодня, 15:31
    Цитата: Vik66
    Особенно понравилось про туризм... laughing

    А что, горЯчие путёвки _:)
    LASVEGAS
    1. наблюдатель1 Сегодня, 16:10
      горЯчие путёвки , по горЯчим углям...
      наблюдатель1
  6. Арон Заави Сегодня, 15:39
    А. С. Пушкин хоршо написал о подобной маниловщине
    Мечты, мечты, Где ваша сладость? Где ты, где ты, Ночная радость? Исчезнул он, Веселый сон, И одинокий. Во тьме глубокой . Я пробужден. 
    Арон Заави
    1. ultra Сегодня, 16:14
      Я только одного не пойму,вам то что до этого? laughing
      ultra
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