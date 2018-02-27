На крейсере «Варяг» поднят орденский флаг

На общем построении экипажа был зачитан Указ президента РФ о награждении корабля орденом Нахимова, после чего гвардейский флаг, на котором в крыже, над гвардейской лентой, помещено изображение государственной награды был поднят на флагштоке крейсера,

Во вторник во Владивостоке прошла торжественная церемония подъема гвардейского орденского военно-морского флага на флагмане Тихоокеанского флота ракетном крейсере «Варяг», передает Интерфакс сообщение пресс-службы ТОФ.говорится в релизе.Сообщается, что крейсер был награжден орденом Нахимова «за заслуги в обеспечении безопасности государства, высокие показатели в боевой подготовке, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе выполнения учебно-боевых задач».«Варяг» стал третьим кораблем ВМФ, награжденным ордена Нахимова. Ранее такой же государственной награды были удостоены экипажи крейсера «Петр Великий» Северного флота и крейсера «Москва» Черноморского флота.Справка пресс-службы: «Крейсер заложен 31 июля 1979 года на судостроительном заводе "Имени 61-го коммунара" как ркр "Червона Украина". Спущен на воду 27 июля 1982 года. 7 января 1990 года на крейсере поднят Военно-морской флаг СССР. В сентябре-ноябре 1990 года крейсер совершил межфлотский переход из порта Севастополь в порт Петропавловск-Камчатский. 9 февраля 1996 года ркр "Червона Украина" приказом ГК ВМФ торжественно переименован в гвардейский ракетный крейсер "Варяг".За период службы крейсер неоднократно признавался лучшим кораблем флота по видам подготовки, на счету корабля десятки боевых служб и международные военно-морские учения. В 2013 году гвркр "Варяг" длительное время выполнял задачи в составе постоянного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море».Кораблем командует гвардии капитан 1 ранга Алексей Ульяненко.