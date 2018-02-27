16:58 27 февраля
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На крейсере «Варяг» поднят орденский флаг

Во вторник во Владивостоке прошла торжественная церемония подъема гвардейского орденского военно-морского флага на флагмане Тихоокеанского флота ракетном крейсере «Варяг», передает Интерфакс сообщение пресс-службы ТОФ.

На крейсере «Варяг» поднят орденский флаг


На общем построении экипажа был зачитан Указ президента РФ о награждении корабля орденом Нахимова, после чего гвардейский флаг, на котором в крыже, над гвардейской лентой, помещено изображение государственной награды был поднят на флагштоке крейсера,
говорится в релизе.




Сообщается, что крейсер был награжден орденом Нахимова «за заслуги в обеспечении безопасности государства, высокие показатели в боевой подготовке, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе выполнения учебно-боевых задач».



«Варяг» стал третьим кораблем ВМФ, награжденным ордена Нахимова. Ранее такой же государственной награды были удостоены экипажи крейсера «Петр Великий» Северного флота и крейсера «Москва» Черноморского флота.



Справка пресс-службы: «Крейсер заложен 31 июля 1979 года на судостроительном заводе "Имени 61-го коммунара" как ркр "Червона Украина". Спущен на воду 27 июля 1982 года. 7 января 1990 года на крейсере поднят Военно-морской флаг СССР. В сентябре-ноябре 1990 года крейсер совершил межфлотский переход из порта Севастополь в порт Петропавловск-Камчатский. 9 февраля 1996 года ркр "Червона Украина" приказом ГК ВМФ торжественно переименован в гвардейский ракетный крейсер "Варяг".

За период службы крейсер неоднократно признавался лучшим кораблем флота по видам подготовки, на счету корабля десятки боевых служб и международные военно-морские учения. В 2013 году гвркр "Варяг" длительное время выполнял задачи в составе постоянного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море».

Кораблем командует гвардии капитан 1 ранга Алексей Ульяненко.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 8

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  1. Тикси-3 Сегодня, 15:30
    Его надо конечно модифнуть ....а так красавец !
    Тикси-3
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 15:42
      Возраст конечно..., но безупречно несёт службу и дождётся достойной смены .
      КВУ-НСвД
      1. Тикси-3 Сегодня, 15:57
        Цитата: КВУ-НСвД
        и дождётся достойной смены .

        вот это вряд ли в ближайшие 12-15 лет....
        Тикси-3
  2. котэ119 Сегодня, 15:32
    Молодцы, корабль и экипаж достойны этой награды.
    котэ119
  3. роман66 Сегодня, 16:07
    если б хоть утопил кого, а так - за что орден?
    роман66
    1. Тикси-3 Сегодня, 16:31
      Цитата: роман66
      если б хоть утопил кого, а так - за что орден?

      может китайских браков разрезал??? wassat
      Тикси-3
  4. изя топ Сегодня, 16:18
    надо выпить drinks
    изя топ
  5. Владивосток1969 Сегодня, 16:35
    Главное БЖС на высоте.Может ещё постоит.
    Владивосток1969
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