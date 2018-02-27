В Музее фортификационных сооружений ЧФ открылась выставка, посвященная героям-подводникам

В Балаклавском подземном музейном комплексе Черноморского флота открылась экспозиция, посвящённая советской подводной лодке М-113, экипаж которой принимал участие в обороне Севастополя во время Великой Отечественной войны ,сообщает пресс-служба ЮВО.Выставка является дополнением к действующей в настоящее время экспозиции «Подводные силы Черноморского флота 1944-1994 гг.».На экспозициях представлена подробная история подвига экипажа небольшой подводной лодки М-113, на счету которого за период войны 17 боевых походов, 3 несения дозорной службы, высадка разведывательной группы. Подводники потопили вражескую подводную лодку, быстроходную десантную баржу и транспорт противника.В выставочных залах подземного комплекса установлены десятки стендов и макетов военной техники. Рядом – сводки с боевых операций, рассказы о жизни экипажей, фотографии офицерского состава и панорамные изображения действий моряков-подводников на боевых постах.Музей фортификационных сооружений Черноморского флота (Балаклавский подземный музейный комплекс) представляет собой подземный комплекс совершенно секретных объектов периода «холодной войны» и является уникальным историческим памятником приморской военной фортификации, созданным в сложных горных условиях.