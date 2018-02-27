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В Музее фортификационных сооружений ЧФ открылась выставка, посвященная героям-подводникам

В Балаклавском подземном музейном комплексе Черноморского флота открылась экспозиция, посвящённая советской подводной лодке М-113, экипаж которой принимал участие в обороне Севастополя во время Великой Отечественной войны ,сообщает пресс-служба ЮВО.

В Музее фортификационных сооружений ЧФ открылась выставка, посвященная героям-подводникам


Выставка является дополнением к действующей в настоящее время экспозиции «Подводные силы Черноморского флота 1944-1994 гг.».


На экспозициях представлена подробная история подвига экипажа небольшой подводной лодки М-113, на счету которого за период войны 17 боевых походов, 3 несения дозорной службы, высадка разведывательной группы. Подводники потопили вражескую подводную лодку, быстроходную десантную баржу и транспорт противника.

В выставочных залах подземного комплекса установлены десятки стендов и макетов военной техники. Рядом – сводки с боевых операций, рассказы о жизни экипажей, фотографии офицерского состава и панорамные изображения действий моряков-подводников на боевых постах.

Музей фортификационных сооружений Черноморского флота (Балаклавский подземный музейный комплекс) представляет собой подземный комплекс совершенно секретных объектов периода «холодной войны» и является уникальным историческим памятником приморской военной фортификации, созданным в сложных горных условиях.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 10

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  1. Комментарий был удален.
  2. bouncyhunter Вчера, 18:22
    Выставка является дополнением к действующей в настоящее время экспозиции «Подводные силы Черноморского флота 1944-1994 гг.»

    И я не сомневаюсь что это - ПРАВИЛЬНО !!! good soldier
    bouncyhunter
    1. Геркулесыч Вчера, 18:42
      Павел hi -что мне нравится, так это то что мы в Крыму все делаем качественно и быстро! hi Вот и музеи тоже получают новые документы так сказать, из мест где эти события происходили! Заботимся об истории, а не то что некоторые скакунцы!
      Геркулесыч
      1. bouncyhunter Вчера, 18:43
        Цитата: Геркулесыч
        Заботимся об истории, а не то что некоторые скакунцы!

        Витальич , скакуасы тоже заботятся об истории . Но - в их понимании . wink
        bouncyhunter
        1. 210окв Вчера, 18:53
          Паш,добрый вечер hi Я не хочу ложку дегтя.Но все же.Не хотелось бы видеть в этом знаменательном месте кривляющихся и делающих селфи недоумков.
          Цитата: bouncyhunter
          Цитата: Геркулесыч
          Заботимся об истории, а не то что некоторые скакунцы!

          Витальич , скакуасы тоже заботятся об истории . Но - в их понимании . wink
          210окв
          1. bouncyhunter Вчера, 18:55
            Дима , здрав буде ! hi
            Цитата: 210окв
            Не хотелось бы видеть в этом знаменательном месте кривляющихся и делающих селфи недоумков.

            Да не дай Всевышний !!! stop Хотя случаи всем известны ... sad
            bouncyhunter
          2. DEZINTO Вчера, 18:58
            Мне кажется кривляющиеся селфи-человеки просто не пойдут в такое место как музей, на выставку о подводниках......мне кажется у таких человеков в приоритете концерт очередной леди гаги,....там они в своей среде.
            А музей ещё и про подводников я бы с удовольствием посетил, без кривляний и со всем уважением.
            Думаю приехать когда мост достроят. hi
            DEZINTO
  3. 210окв Вчера, 18:23
    Безусловно нужное дело.Что бы помнили и чтили.Особенно это касается нашей молодежи.
    210окв
  4. Beltasir Matyagu Вчера, 20:13
    Вот бы там побывать
    Beltasir Matyagu
    1. zhekazs Вчера, 20:50
      Прошу!
      http://muzey-sevastopol.com/virtualnyj-tur
      zhekazs
    2. swnvaleria Вчера, 23:49
      я там в 2017 был , очень впечатлило , хотелось бы конечно что бы туда поставили какую нибудь подлодку , а то стоят в Севастополе несколько старых а посмотреть вблизи и нельзя
      swnvaleria
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