Иран приступает к разработке корабельного атомного реактора

Подводная лодка «Тарек» проекта 877ЭКМ ВМС Ирана

Иранская промышленность в ближайшее время приступит к проектированию корабельного атомного реактора, пишет Defence Talk. Власти ближневосточного государства уже уведомили Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о планах по разработке реакторов, которые могут быть установлены на надводные и подводные корабли.С конца 1980-х годов в Иране действует обновленная ядерная программа по созданию полной цепочки ядерного цикла — от предприятий по переработке и обогащению топлива до атомных электростанций. В настоящее время Иран располагает восемью ядерными объектами, включая атомную электростанцию в Бушере и завод по обогащению топлива в Фордо.В 2015 году Иран и страны так называемой «шестерки» подписали соглашение о контроле за иранской ядерной программой в обмен на постепенную отмену международных санкций в отношении Тегерана. Договор, в частности, предусматривает допуск специалистов МАГАТЭ на ядерные объекты и запрет на производство высокообогащенного урана.Уведомление о намерении разработать корабельный атомный реактор Иран направил в МАГАТЭ еще в январе текущего года, однако сведения об этом агентство раскрыло только сейчас. В агентстве заявили, что этой разработкой Иран не нарушает договора 2015 года. В соответствии с международными правилами до середины мая 2018 года Иран должен раскрыть подробности о перспективном проекте реактора, передает научный портал "N+1".