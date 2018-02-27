05:19 28 февраля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Иран приступает к разработке корабельного атомного реактора

Иранская промышленность в ближайшее время приступит к проектированию корабельного атомного реактора, пишет Defence Talk. Власти ближневосточного государства уже уведомили Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о планах по разработке реакторов, которые могут быть установлены на надводные и подводные корабли.

Иран приступает к разработке корабельного атомного реактора

Подводная лодка «Тарек» проекта 877ЭКМ ВМС Ирана


С конца 1980-х годов в Иране действует обновленная ядерная программа по созданию полной цепочки ядерного цикла — от предприятий по переработке и обогащению топлива до атомных электростанций. В настоящее время Иран располагает восемью ядерными объектами, включая атомную электростанцию в Бушере и завод по обогащению топлива в Фордо.


В 2015 году Иран и страны так называемой «шестерки» подписали соглашение о контроле за иранской ядерной программой в обмен на постепенную отмену международных санкций в отношении Тегерана. Договор, в частности, предусматривает допуск специалистов МАГАТЭ на ядерные объекты и запрет на производство высокообогащенного урана.

Уведомление о намерении разработать корабельный атомный реактор Иран направил в МАГАТЭ еще в январе текущего года, однако сведения об этом агентство раскрыло только сейчас. В агентстве заявили, что этой разработкой Иран не нарушает договора 2015 года. В соответствии с международными правилами до середины мая 2018 года Иран должен раскрыть подробности о перспективном проекте реактора, передает научный портал "N+1".

Использованы фотографии: warisboring.com
16

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 21

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Angel_and_Demon Вчера, 19:52
    Иран и страны так называемой «шестерки» подписали
    а шестерки чьи?
    Angel_and_Demon
    1. Охотовед 2 Вчера, 19:58
      Цитата: Angel_and_Demon
      Иран и страны так называемой «шестерки» подписали
      а шестерки чьи?

      Шестерки червей (матрасных)! wink Хотя, думаю - есть план, поменять им масть на крести! good
      Охотовед 2
      1. Angel_and_Demon Вчера, 19:59
        Цитата: Охотовед 2
        Шестерки червей (матрасных)! Хотя, думаю - есть план, поменять им масть на крести!

        ой кому то будет сОрам, ой бубновый туз
        Angel_and_Demon
  2. Egorovich Вчера, 19:52
    Пословица в тему:"Старо предание, но верится с трудом. В ближайшее и в далекое время персам это не под силу. Скорее Израилю хвост надерут, чем атомный реактор для подлодки сделают или надводного корабля.
    Egorovich
    1. Shurik70 Вчера, 22:24
      С чего бы? Опыт создания атомных реакторов есть. Сведения о главных ошибках других стран при создании судовых ядерных реакторов известны. Ему вполне по силам. Другое дело, что визг американцы, сауды и Израиль поднять могут, им не нужен развивающийся Иран.
      Shurik70
    2. Радио-няня Вчера, 22:55
      Егорыч, ты не поверишь, но запихнут!! Как 2 пальца об асфальт..... если штаники не успеют об асфальт размазать...
      Радио-няня
  3. КВУ-НСвД Вчера, 19:54
    Значит скоро атомоход начнут строить , а глядишь и у Ына АПЛ появится..
    КВУ-НСвД
  4. Дормидонт Вчера, 20:02
    Бог в помощь Ирану
    Дормидонт
  5. Beltasir Matyagu Вчера, 20:12
    Читай: слизать советский. Не верю в технический гений восточных наций. У них все слизанное и доработанное у нашей породы. Даже пресловутое японское и корейское вышло из северных и западных мозгов.
    Beltasir Matyagu
    1. NEOZ Вчера, 20:19
      Цитата: Beltasir Matyagu
      пресловутое японское и корейское

      это пресловутое от американских военных баз...
      NEOZ
  6. gig334 Вчера, 20:34
    молодцы..что ещё сказать
    gig334
  7. Старый26 Вчера, 20:39
    Цитата: Angel_and_Demon
    Иран и страны так называемой «шестерки» подписали
    а шестерки чьи?

    Россия в их числе. Не стоит "заковыченному" слову додумывать какие-то свои варианты

    Цитата: Egorovich
    Пословица в тему:"Старо предание, но верится с трудом. В ближайшее и в далекое время персам это не под силу. Скорее Израилю хвост надерут, чем атомный реактор для подлодки сделают или надводного корабля.

    Думаю, что под силу. Вот только на каком топливе (в процентном отношении) они сделают такой реактор. И что технически и технологически проще - реактор на низкообогащенном, или на высокообогащенном топливе. Единственный плюс в том, что такой реактор не будет тяжеловодным, то есть таким, на котором можно нарабатывать плутоний. На транспортных реакторах этого не делают

    Цитата: Дормидонт
    Бог в помощь Ирану

    Конечно, конечно. Так хорошо, что у нас под боком (в подбрюшье) появится еще одно ядерное государство (трех вблизи наших границ нам мало), но на этот раз мусульманское. Не под боком у американцев, а под боком у нас. Но разве это имеет какое-то значение? Ведь главное, что оно будет против американцев. Правда пока против американцев (что будет в будущем - никому не ведомо).А ведь уже было, что там было проамериканское руководство. Так это, ерунда. Главное им успеха пожелать. Ракеты достающие до Москвы у них уже есть, теперь им побыстрее пожелать заиметь ядерную дубину. Чтобы они отжали те бывшие советские республики, которые всегда были в зоне наших интересов.
    Через сколько десятилетий у Ирана будет МБР, способная достичь США - неизвестно. Но вот соседям, в т.ч. и нам хватит и того, что у них есть...
    Старый26
  8. Геркулесыч Вчера, 20:49
    Сейчас соседнее государство, что под звездой Давида, пообещает разбомбить иранские верфи, дабы не дать построить им такую лодку! Вообще, для начала Ирану нужно поступить как Индии, взяв у нас атомную подлодку в аренду! Чтобы на ней понять, с чем будут иметь дело, когда свою построят атомарину.
    Геркулесыч
    1. prapor75m Сегодня, 00:12
      соседнее государство так и их представители на этом сайте , пусть об ....ся и чтоб дней 10 не прекращалось wink
      prapor75m
  9. Proton Вчера, 21:43
    Иран реактор разрабатывать станет,а санкции против России введут еще одни,вот посмотрите laughing
    Proton
  10. mvg Вчера, 22:15
    Иран больше корвета не строил, куда им втыкать реактор? И с кем воевать в Ормунском проливе? Ни верфей, ни причалов. Утка.
    mvg
  11. Старый26 Вчера, 22:25
    Цитата: Геркулесыч
    Сейчас соседнее государство, что под звездой Давида, пообещает разбомбить иранские верфи, дабы не дать построить им такую лодку! Вообще, для начала Ирану нужно поступить как Индии, взяв у нас атомную подлодку в аренду! Чтобы на ней понять, с чем будут иметь дело, когда свою построят атомарину.

    Да, у нас столько лишних атомных лодок, что только в аренду и сдавать. Уже предлага сдать парочку Северной Корее, теперь Ирану. Пофиг, что сами без лодок останемся, но как же друзьям не посодействовать....

    Цитата: mvg
    Иран больше корвета не строил, куда им втыкать реактор? И с кем воевать в Ормунском проливе? Ни верфей, ни причалов. Утка.

    Ну кроме военных кораблей есть еще и гражданские суда. Вполне могут сделать и обкатать на каком-нибудь транспорте. Главное ведь сделать, а куда потом ставить - найдут
    Старый26
  12. prapor75m Сегодня, 00:09
    ждем 2020 год не зря наши так Иран во всем поддерживают , и резолюция недавняя в ООН , военные контракты видимо скоро будут грандиозные , Ирану надо полностью ВВС обновлять , наши МиГ -35 как раз подойдут
    prapor75m
  13. Горный стрелок Сегодня, 02:11
    Там все забыли об особенностях малогабаритных реакторов для подводных лодок? Топливо для них ВЫСОКООБОГАЩЕННОЕ! Куда более, чем для обычных ВВР-ов. Хитроумные персы всех "объягорят" laughing
    Горный стрелок
    1. синоби Сегодня, 03:53
      Да,но для оружейного таки недостаточно.
      синоби
  14. синоби Сегодня, 03:51
    Значит скорее всего судовой реактор уже в наличии. Шило в нижние полушария американцам.Следующий логичный шаг постройка,или модернизация уже имеющихся,многоцелевых подводных лодок.
    синоби
Картина дня