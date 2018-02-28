17:38 28 февраля
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Ситуация в Сирии

Американские вертолеты эвакуировали лидеров террористической группировки в провинции Хасака. Курдские отряды провели успешное контрнаступление в Алеппо. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



На северо-востоке Дамаска в вечерние и утренние часы возобновились ожесточенные столкновения между антиправительственными группировками, сотрудничающими с «Джебхат Ан-Нусрой» (запрещена в РФ), и сирийской армией. Официальные новостные порталы сообщили о том, что правительственным войскам, напротив, удалось занять несколько стратегических позиций в окрестностях города. Так, под контроль САА перешли ряд траншей и подземных тоннелей исламистов.


Впервые в Восточной Гуте вступила в силу гуманитарная пауза, действовавшая с 9.00 до 14.00. Несмотря на то, что все боевые действия в эти часы были запрещены, боевики не оставляли попыток саботировать режим тишины. Так, радикалы открыли огонь по гумкоридору, который был создан при посредничестве РФ в районе лагеря «Вафидден». В результате обстрела пострадал один из мирных граждан, пытавшихся покинуть территорию оазиса. Во второй половине дня боевики открыли огонь по сирийской столице. В результате минометного обстрела были ранены по меньшей мере 14 местных жителей, включая детей.

На территории курдского кантона Африн продолжились боестолкновения между Сирийской свободной армией (ССА), выступающей при поддержке Турции, с одной стороны и Отрядами народной самообороны (YPG) с другой. К вечеру курдские подразделения провели контрнаступление, вернув населенный пункт Омарни и ряд опорных пунктов. Также отмечались перестрелки в районе города Мари севернее Алеппо.

В северной части провинции Идлиб на протяжении дня разворачивались бои между формированиями оппозиции и террористами объединения «ан-Нусра». После нескольких часов вооруженных столкновений оппозиционным силам удалось отбить город Атма, контрольно-пропускной пункт «Кафр Лясин» и авиабазу «Тафтаназ». Кроме того, часть боевиков «ан-Нусры» перешла на сторону противника.

Вновь поступили сообщения, подтверждающие наличие секретных договоренностей между США и группировкой ИГ (запрещена в РФ). Информационное агентство SANA News сообщало о том, что американские вертолеты вывезли из района населенного пункта Аш-Шаддади четырех членов ИГ, ранее занимавших высокопоставленные посты в иерархии террористической группировки. Боевики были переброшены на военную базу «Сабах Аль-Хаир», где проходит подготовка курдских бойцов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 31

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  1. Partyzan Сегодня, 09:39
    Вновь поступили сообщения, подтверждающие наличие секретных договоренностей между США и группировкой ИГ (запрещена в РФ). Информационное агентство SANA News сообщало о том, что американские вертолеты вывезли из района населенного пункта Аш-Шаддади четырех членов ИГ, ранее занимавших высокопоставленные посты в иерархии террористической группировки. Боевики были переброшены на военную базу «Сабах Аль-Хаир», где проходит подготовка курдских бойцов.
    главное не допустить эти вертолеты в Восточную Гуту
    Partyzan
    1. pvv113 Сегодня, 09:46
      Владимир, привет! Такие вещи нельзя замалчивать. Нужно огласить с трибуны ООН. Пользы хоть от ООН и никакой, но люди будут знать. А еще вызвать на ковер к Путину послов США и Британии и спросить с них за эту акцию
      pvv113
      1. Partyzan Сегодня, 09:50
        Владимир hi это ничего не даст, нужно принимать меры, типа сбивать, или "гуманитарно" промахнуться при обстреле, нужно действовать их методами, тогда будут бояться, а так request убили нашего генерала - а исполнителей вывезли полосатые, и что?
        Partyzan
        1. pvv113 Сегодня, 10:03
          Тут я согласен, и, тем не менее, в мире должны знать, что сбивают не американцев, а пособников ИГИЛ под американским флагом
          pvv113
          1. Partyzan Сегодня, 10:06
            Цитата: pvv113
            а пособников ИГИЛ под

            уместнее будет
            полосатой юбкой
            , но об этом и так все знают, пентагон даже деньги госдепу выделил на информационную войну - притом официально
            Partyzan
            1. pvv113 Сегодня, 10:15
              Как ты фекалии не называй - их суть не меняется wink
              pvv113
              1. Partyzan Сегодня, 10:35
                Цитата: pvv113
                Как ты фекалии не называй - их суть не меняется

                согласен - сколько раз ни скажи пахлава, а слаще не станет
                Partyzan
              2. Татьяна Сегодня, 10:42
                американские вертолеты не только вывезли из района населенного пункта Аш-Шаддади четырех членов ИГ, ранее занимавших высокопоставленные посты в иерархии террористической группировки, но и перебросили их американскими вертолётами на военную базу , где проходит подготовка КУРДСКИХ бойцов.
                Это интересное сообщение наводит на мысль-вопрос с сомнением о том, что действительно ли КУРДСКИЕ бойцы, которых якобы - по заявлению США - американцы, готовят на военной базе «Сабах Аль-Хаир», являются именно вообще этническими КУРДАМИ?! Похоже, что совсем нет!
                Татьяна
                1. pvv113 Сегодня, 10:48
                  Вполне справедливое подозрение yes
                  pvv113
      2. IMH Сегодня, 12:03
        Что огласить с трибуны ООН вы предлагаете? Этот дешевый фейк арабскихтСМИ?
        IMH
    2. cniza Сегодня, 09:48
      Они туда по другому доберутся , США на джипах подбросит.
      cniza
      1. Partyzan Сегодня, 09:59
        Цитата: cniza
        США на джипах подбросит.

        а вот это навряд ли laughing коридор то один request и для них он закончится стенкой am
        Partyzan
      2. pvv113 Сегодня, 10:06
        Виктор, салют! Американцы найдут любые способы доставки, вплоть до методов беспарашютного десантирования wink
        pvv113
        1. cniza Сегодня, 10:16
          Приветствую Владимир! hi , забыл джип взять в кавычки , конечно найдут массу способов.
          cniza
    3. Водоплавающий Сегодня, 10:13
      А был-ли мальчик?
      Водоплавающий
      1. pvv113 Сегодня, 10:22
        Вот информация с сайта ФАН
        Сирия, 28 февраля. Боевики сорвали гуманитарную паузу на северо-востоке от Дамаска. Американские вертолеты эвакуировали лидеров ИГИЛ1 в провинции Хасака. Курдские отряды провели успешное контрнаступление в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

        https://riafan.ru/1030003-siriya-itogi-za-sutki-n
        a-28-fevralya-06-00-boeviki-sorvali-gumpauzu-v-gu
        te-ssha-evakuiruyut-chlenov-ig-v-khasake
        pvv113
  2. rotmistr60 Сегодня, 09:39
    Все таки поражает американская наглость, с которой они поддерживают боевиков не боясь огласки. А больше всего поражает, что об этом знают ведущие страны, но являясь "союзником" Сша закрывают на это глаза и голословно, на уровне ора обвиняют Россию. Полнейший цинизм и мерзость западной политики.
    rotmistr60
    1. Partyzan Сегодня, 09:46
      Цитата: rotmistr60
      но являясь "союзником" Сша закрывают на это глаза и голословно, на уровне ора обвиняют Россию.

      какие союзники? это шестерки - пахан всегда прав
      Partyzan
      1. rotmistr60 Сегодня, 09:52
        Поэтому "союзники" взял в кавычки.
        rotmistr60
    2. a.s.zzz888 Сегодня, 09:48
      hi
      Мерикатосная наглость не знает пределов, а остальных они зашугали. Потому и возглавляют эту международную банду убийц.
      a.s.zzz888
  3. massad1 Сегодня, 09:43
    Война всех против всех. Я уже честно говоря запутался - кто там умеренный, кто не умеренный, по кому можно бахнуть, а по кому нельзя???
    massad1
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:51
      massad1 Сегодня, 09:43 Новый
      Война всех против всех. Я уже честно говоря запутался - кто там умеренный, кто не умеренный, по кому можно бахнуть, а по кому нельзя???

      Восток дело тонкое... Действительно бандюги меняют свои лэйбы чуть не каждый день, но суть остаётся сутью - бандюги они и есть бандюги, и ровнять их надо с местным ландшафтом.
      a.s.zzz888
      1. massad1 Сегодня, 10:13
        Дык не дают всех кого надо с ландшафтом сравнять. Насчет лэйблов вы правильно подметили, вчера все были игилом, сегодня одних лупасить можно, других стало нельзя -ибо ССА, ибо Эрдоган. С другой стороны по курдам чего теперь делать вообще непонятно, их еще и американцы снабжают - дикий компот! Как по мне - так перегрызлись бы турки со штатами по крупному, было бы идеальным вариантом
        massad1
        1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:15
          massad1 Сегодня, 10:13 ↑ Как по мне - так перегрызлись бы турки со штатами по крупному, было бы идеальным вариантом

          Это был бы очень хороший вариант!
          a.s.zzz888
  4. сибиралт Сегодня, 09:47
    Кто кого и куда перевозит, без карты - китайская грамота. Тут хотя бы Гуту зачистить. winked
    сибиралт
  5. Yrec Сегодня, 09:49
    В Сирии продолжается адский винегрет. И все туда свои грязные пальцы засунуть пытаются, чтоб жменю поувесистей урвать. Видимо придётся сирийцам эту чашу до дна выхлебать. Что ж, "Сирия ещё не пала". soldier
    Yrec
  6. Водоплавающий Сегодня, 10:11
    Цитата: pvv113
    Владимир, привет! Такие вещи нельзя замалчивать. Нужно огласить с трибуны ООН. Пользы хоть от ООН и никакой, но люди будут знать. А еще вызвать на ковер к Путину послов США и Британии и спросить с них за эту акцию

    Вызывайте хоть посла, хоть козла, но предоставьте доказательства, чтоб не выглядеть бараном!
    Водоплавающий
  7. sapporo1959 Сегодня, 10:15
    Писали что там вроде все под нашим контролем,а тут и вертолеты и самолеты смешавшись в кучу все вывозят и вывозят...
    sapporo1959
  8. Alexey-74 Сегодня, 10:18
    Нужно действовать их методами (США имею ввиду)...они грязно играют, не гнушаются ничем, мы же поступаем благородно с ними и с договоренностями.
    Alexey-74
  9. dojjdik Сегодня, 10:57
    выдумка израильской брехливой пропаганды-"война всех против всех" они повторяли это еще когда Бейрут разрушали и сейчас продолжают толдычить одно и то же
    dojjdik
  10. Труд Сегодня, 11:32
    Бахнуть по мерикосовской вертухе не вариант, значит нужно больше внимания уделять разведке и мочить еще до посадки. Поскольку ни в полете, ни после высадки, увы не получится.
    Труд
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