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Ситуация в Сирии
Американские вертолеты эвакуировали лидеров террористической группировки в провинции Хасака. Курдские отряды провели успешное контрнаступление в Алеппо. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
На северо-востоке Дамаска в вечерние и утренние часы возобновились ожесточенные столкновения между антиправительственными группировками, сотрудничающими с «Джебхат Ан-Нусрой» (запрещена в РФ), и сирийской армией. Официальные новостные порталы сообщили о том, что правительственным войскам, напротив, удалось занять несколько стратегических позиций в окрестностях города. Так, под контроль САА перешли ряд траншей и подземных тоннелей исламистов.
Впервые в Восточной Гуте вступила в силу гуманитарная пауза, действовавшая с 9.00 до 14.00. Несмотря на то, что все боевые действия в эти часы были запрещены, боевики не оставляли попыток саботировать режим тишины. Так, радикалы открыли огонь по гумкоридору, который был создан при посредничестве РФ в районе лагеря «Вафидден». В результате обстрела пострадал один из мирных граждан, пытавшихся покинуть территорию оазиса. Во второй половине дня боевики открыли огонь по сирийской столице. В результате минометного обстрела были ранены по меньшей мере 14 местных жителей, включая детей.
На территории курдского кантона Африн продолжились боестолкновения между Сирийской свободной армией (ССА), выступающей при поддержке Турции, с одной стороны и Отрядами народной самообороны (YPG) с другой. К вечеру курдские подразделения провели контрнаступление, вернув населенный пункт Омарни и ряд опорных пунктов. Также отмечались перестрелки в районе города Мари севернее Алеппо.
В северной части провинции Идлиб на протяжении дня разворачивались бои между формированиями оппозиции и террористами объединения «ан-Нусра». После нескольких часов вооруженных столкновений оппозиционным силам удалось отбить город Атма, контрольно-пропускной пункт «Кафр Лясин» и авиабазу «Тафтаназ». Кроме того, часть боевиков «ан-Нусры» перешла на сторону противника.
Вновь поступили сообщения, подтверждающие наличие секретных договоренностей между США и группировкой ИГ (запрещена в РФ). Информационное агентство SANA News сообщало о том, что американские вертолеты вывезли из района населенного пункта Аш-Шаддади четырех членов ИГ, ранее занимавших высокопоставленные посты в иерархии террористической группировки. Боевики были переброшены на военную базу «Сабах Аль-Хаир», где проходит подготовка курдских бойцов.
На северо-востоке Дамаска в вечерние и утренние часы возобновились ожесточенные столкновения между антиправительственными группировками, сотрудничающими с «Джебхат Ан-Нусрой» (запрещена в РФ), и сирийской армией. Официальные новостные порталы сообщили о том, что правительственным войскам, напротив, удалось занять несколько стратегических позиций в окрестностях города. Так, под контроль САА перешли ряд траншей и подземных тоннелей исламистов.
Впервые в Восточной Гуте вступила в силу гуманитарная пауза, действовавшая с 9.00 до 14.00. Несмотря на то, что все боевые действия в эти часы были запрещены, боевики не оставляли попыток саботировать режим тишины. Так, радикалы открыли огонь по гумкоридору, который был создан при посредничестве РФ в районе лагеря «Вафидден». В результате обстрела пострадал один из мирных граждан, пытавшихся покинуть территорию оазиса. Во второй половине дня боевики открыли огонь по сирийской столице. В результате минометного обстрела были ранены по меньшей мере 14 местных жителей, включая детей.
На территории курдского кантона Африн продолжились боестолкновения между Сирийской свободной армией (ССА), выступающей при поддержке Турции, с одной стороны и Отрядами народной самообороны (YPG) с другой. К вечеру курдские подразделения провели контрнаступление, вернув населенный пункт Омарни и ряд опорных пунктов. Также отмечались перестрелки в районе города Мари севернее Алеппо.
В северной части провинции Идлиб на протяжении дня разворачивались бои между формированиями оппозиции и террористами объединения «ан-Нусра». После нескольких часов вооруженных столкновений оппозиционным силам удалось отбить город Атма, контрольно-пропускной пункт «Кафр Лясин» и авиабазу «Тафтаназ». Кроме того, часть боевиков «ан-Нусры» перешла на сторону противника.
Вновь поступили сообщения, подтверждающие наличие секретных договоренностей между США и группировкой ИГ (запрещена в РФ). Информационное агентство SANA News сообщало о том, что американские вертолеты вывезли из района населенного пункта Аш-Шаддади четырех членов ИГ, ранее занимавших высокопоставленные посты в иерархии террористической группировки. Боевики были переброшены на военную базу «Сабах Аль-Хаир», где проходит подготовка курдских бойцов.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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