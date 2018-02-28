Пентагон: война в космосе – дело нескольких лет

Я считаю, что мы будем наносить удары из космоса через несколько лет. И мы (ВВС США) являемся родом войск, который должен руководить совместными боевыми действиями на этой новой оспариваемой территории. Это то, чего требует страна,

Уже через несколько лет начнется война в космосе, и американцы будут добиваться превосходства в космическом пространстве, передает РИА Новости заявление начальника штаба ВВС США Дэвида Гольдфейна.сказал Гольдфейн на ежегодном Симпозиуме Военно-воздушной ассоциации во Флориде.Он подчеркнул, что в короткий период американцам необходимо добиться превосходства в космическом пространстве.Гольдфейн также выразил мнение, что «для повышения огневой мощи США необходимо интегрировать разведку и коммуникационные возможности во всех измерениях: в воздухе, на земле, в море, киберпространстве и космосе».Кроме того, по его словам, Военно-воздушным силам США «требуется новое поколение командующих».Как сообщило интернет-издание Space News, бюджет ВВС США на космические программы в текущем году составил $ 7,75 млрд, что на 20% выше, чем в 2017-ом. В следующем году планируется увеличить эту статью бюджета до $ 8,5 млрд.