17:37 28 февраля
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Пентагон: война в космосе – дело нескольких лет

Уже через несколько лет начнется война в космосе, и американцы будут добиваться превосходства в космическом пространстве, передает РИА Новости заявление начальника штаба ВВС США Дэвида Гольдфейна.



Я считаю, что мы будем наносить удары из космоса через несколько лет. И мы (ВВС США) являемся родом войск, который должен руководить совместными боевыми действиями на этой новой оспариваемой территории. Это то, чего требует страна,
сказал Гольдфейн на ежегодном Симпозиуме Военно-воздушной ассоциации во Флориде.


Он подчеркнул, что в короткий период американцам необходимо добиться превосходства в космическом пространстве.

Гольдфейн также выразил мнение, что «для повышения огневой мощи США необходимо интегрировать разведку и коммуникационные возможности во всех измерениях: в воздухе, на земле, в море, киберпространстве и космосе».

Кроме того, по его словам, Военно-воздушным силам США «требуется новое поколение командующих».

Как сообщило интернет-издание Space News, бюджет ВВС США на космические программы в текущем году составил $ 7,75 млрд, что на 20% выше, чем в 2017-ом. В следующем году планируется увеличить эту статью бюджета до $ 8,5 млрд.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 45

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  1. Partyzan Сегодня, 10:08
    Он подчеркнул, что в короткий период американцам необходимо добиться превосходства в космическом пространстве.
    ну как же - космодесантники то уже есть, должны же они хоть что-то делать laughing
    Partyzan
    1. bulvas Сегодня, 10:26
      Все-таки, доживем до того времени, когда спутники не будут свободно летать над чужими территориями и будут сразу сбиваться.

      Забудем про спутниковую связь
      Придется пускать беспилотники для связи, которые будут летать только в своих пространствах


      bulvas
      1. astepanov Сегодня, 10:37
        Цитата: bulvas
        спутники не будут свободно летать над чужими территориями

        Подумаешь, самолеты же облетают - и спутники будут облетать. Снабдят их рулевым пером - и все дела.
        astepanov
        1. Татьяна Сегодня, 11:11
          Если дело дойдёт до войны в космосе, то и до исчезновения целых континентов на планете Земля будет совсем недалеко. Например, до исчезновения в первую очередь с лица Земли Северной Америки с её США.
          Татьяна
          1. Тикси-3 Сегодня, 11:29
            Цитата: Татьяна
            Например, до исчезновения в первую очередь с лица Земли Северной Америки с её США.

            wassat fool fool а еще например?...РФ в таком случает то же не станет.....победителей не будет...танечка tongue
            Тикси-3
            1. Татьяна Сегодня, 11:38
              Тикси-3
              РФ в таком случает то же не станет.....победителей не будет...

              Ха! Нам-то это известно. А вот американцы (с коллективным Западом) в этом не уверены.
              У них сейчас там наблюдается строительный бум на возведение комфортабельных подземных бункеров с выживаемостью в нём хозяев, их обслуги и охраны - вплоть аж до 10 лет - после ядерной катастрофы в результате мировой ядерной войны.
              Татьяна
              1. Тикси-3 Сегодня, 11:50
                Цитата: Татьяна
                У них сейчас там наблюдается строительный бум

                не читайте советских газет по утрам)).....
                Тикси-3
                1. Татьяна Сегодня, 12:04
                  Тикси-3
                  не читайте советских газет по утрам)).....
                  Нет, уважаемый! Это Вы далеки от строительного бизнеса, его маркетинга и рекламы, лоббисты которого очень даже влияют на политику всех стран и принятие ими стратегических решений в свою пользу!
                  Татьяна
                  1. Тикси-3 Сегодня, 12:18
                    Цитата: Татьяна
                    Нет, уважаемый! Это Вы далеки от строительного бизнеса, его маркетинга и рекламы,

                    laughing laughing wassat ну да ну да....ересь про строительный бум бункеров во всем мире - это ЕРЕСЬ....или вы думаете ядерную физику и законы природы только в РФ хорошо учат? belay
                    Тикси-3
                    1. Татьяна Сегодня, 12:37
                      Тикси-3
                      вы думаете ядерную физику и законы природы только в РФ хорошо учат?
                      А причём здесь это? Я говорю об элементарном строительном бизнесе и лоббировании его интересов на рынке продаж!

                      Можно подумать, что все те богатеи-частники, которые заказывают себе подобные "города"-бомбоубежища - аж, в несколько поэтажных уровней - от ядерных взрывов сами все подряд хорошо разбираются в физике или в строительстве?! Да им, как лохам, то, что строители "втюрят" по земным меркам комфортности, то они и купят!!!
                      Татьяна
          2. Монос Сегодня, 13:19
            Цитата: Татьяна
            то и до исчезновения целых континентов на планете Земля будет совсем недалеко.

            Вполне возможно. Не помню кто сказал: "Лучшее ПВО - это наши танки на аэродромах врага.". Аналогично: " Лучшая защита от удара из космоса - "Ярс" на мысе Канаверал и других американских космодромах.".
            Монос
      2. Starover_Z Сегодня, 12:05
        Я считаю, что мы будем наносить удары из космоса через несколько лет. И мы (ВВС США) являемся родом войск, который должен руководить

        Ну-ну ...
        Цитата: bulvas
        Все-таки, доживем до того времени, когда спутники не будут свободно летать над
        чужими территориями и будут сразу сбиваться.

        Вот именно ! Они всё ещё мечтают сбивать взлетающие ракеты ? А если расколоть взлетающую капсулу со старыми болтами и гайками, где они окажутся ?! И как тогда будут работать их спутники, а ?!
        Starover_Z
    2. cniza Сегодня, 10:26
      Зачем вообще такую информацию запускать , пусть кино снимают.
      cniza
      1. Partyzan Сегодня, 10:38
        таки уже есть -
        Partyzan
    3. сибиралт Сегодня, 10:30
      Подумали бы прежде кто в космосе мусор убирать будет. lol
      сибиралт
      1. Partyzan Сегодня, 10:40
        Цитата: сибиралт
        Подумали бы прежде кто в космосе мусор убирать будет. lol

        Partyzan
      2. To be or not to be Сегодня, 10:54
        В Москве же решили проблему -кому мусор убирать .И в Космосе решат... laughing
        To be or not to be
        1. Хагалаз Сегодня, 11:02
          Вы думаете их туда запускать будут? laughing
          Хагалаз
  2. ul_vitalii Сегодня, 10:08
    Ну да, они к Голливуду ближе.
    ul_vitalii
  3. собаковод Сегодня, 10:09
    Чтоб вам там марсиане наковыряли! Мало тут, на Земле, так ещё и туда...
    собаковод
  4. LiSiCyn Сегодня, 10:10
    СОИ-2... Хммм , ну поглядим... В тот раз, это просто афера была... Пора из С-500, пару спутников сбить...
    LiSiCyn
  5. Yrec Сегодня, 10:11
    Да что, блин, происходит? Все с цепи сорвались, что ли? По кому он удары из космоса наносить собрался? «Новое поколение командующих», это те кто не боится в ядерной топке сгореть? Или других сжечь? Похоже, пришла пора уничтожить доллар, как основную валюту. Иначе всё может плохо кончится.
    Yrec
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 10:12
    Походу мерикатосы уже давно переплюнули гитлера в части жажды войны. Озверевшая нация, нагло желающая править всем миром. angry
    a.s.zzz888
  7. К-50 Сегодня, 10:12
    Пока не будет принципиально новых возможностей для полётов, не ракетных двигателей, а чего-то принципиально иного, о всех этих высказываниях можно судить как о бреде больного разумом. yes
    К-50
  8. Egorovich Сегодня, 10:19
    Фантастики начитался мужик или "Звездные войны" плохо на психику подействовали. yes
    Egorovich
    1. Лелёк Сегодня, 11:32
      Цитата: Egorovich
      Фантастики начитался мужик или "Звездные войны" плохо на психику подействовали.

      hi
      Да нет, не фантастика. ИМХО, часть гибридной войны - пропагандистская часть, пыль в глаза, дымовая завеса с целью отвлечения внимания от реальной подготовке к войне здесь - на земле. Для этого и перебрасываются на европейский континент армады техники и живой силы, оборудуются базы в 40 км от российской границы, располагаются на территориях Румынии (а в дальнейшем предполагают и Молдову) пусковые установки с дальностью 1500 км (и это не предел), предполагают вытеснить влияние РФ с территории Донбасса и обустроить там аналогичные пусковые комплексы (о чём проговорился одиозный генерал Б.Роджерс). Три базы в Руине америкосы уже оборудовали, грязная зона Чернобыля тоже под их контролем, завезти пускачи - дело недели, отсюда вывод - сделайте сами.
      Лелёк
  9. rotmistr60 Сегодня, 10:20
    мы будем наносить удары из космоса через несколько лет
    Эти несколько лет еще прожить необходимо, что при нынешней политике Вашингтона может стать проблематичным. Американскому вояке не следует забывать, что есть и другие космические страны, которые отлично понимают к чему может привести американское доминирование в космосе. Поэтому не сидят сложа руки.
    rotmistr60
  10. Дмитрий В. Сегодня, 10:29
    Если считать по количеству именно военных объектов в космосе, то в настоящий момент США сильно обходят Россию. На сегодняшний день американская космическая группировка насчитывает около 500 спутников. Ежегодно Соединённые Штаты Америки запускают ещё около 30 спутников, тратя на поддержание этого богатства до 25 миллиардов долларов в год.
    Российская группировка, по словам заместителя командующего Космическими войсками Российской Федерации по вооружению генерал-лейтенанта Олега Громова, имела в своём активе 58 космических аппаратов, 40 из которых решали исключительно военные задачи, а 18 являлись аппаратами двойного назначения.
    Дмитрий В.
    1. синоби Сегодня, 11:01
      Взрыв одного единственного боеприпаса в 1Мгт в поясе Ваналена,все системы интегрированные со спутниками оглохнут и ослепнут.А на земле ещё и половина оборудования выгорит.Было уже,проходили.СОИ и всё такое.
      синоби
  11. seregatara1969 Сегодня, 10:29
    в космосе? там нефти нет!
    seregatara1969
    1. Humans War Сегодня, 10:33
      Там планеты есть, полезные ископаемые на планетах тоже есть, а они очень нужны.
      Разрабатывать надо, разрабатывать, а не воровать, прощать, помогать.
      Какие возможности, открытия и исследования сулит космос не вообразить просто.
      Амерзики шибанутые но в их фантазиях есть смысл.

      Нам стоит задуматься...
      Humans War
      1. синоби Сегодня, 10:55
        Ненадчем тут думать.Всё новое хорошо забытое старое.Сдул пыль с речей Рейгана и выдал за новое откровение.Не смешно даже.
        синоби
        1. Humans War Сегодня, 11:05
          Не знаю куда я дул и чё я там сдул.
          Действительно думать тут не над чем...
          Пускай ушлепки добиваются превосходства.
          А нам по фиг, думать тут не над чем.
          Ну вот и ладненько...
          Humans War
      2. К-50 Сегодня, 11:47
        Цитата: Humans War
        Амерзики шибанутые но в их фантазиях есть смысл.

        На ближайшие лет сто нету никакого смысла. yes
        А если так мнится, пусть в игрушки на компьютерах космические режутся. yes laughing
        К-50
    2. Тикси-3 Сегодня, 11:31
      Цитата: seregatara1969
      в космосе? там нефти нет!

      laughing там есть гифтоний.....это круче в 1000 раз wassat
      Тикси-3
    3. Чарик Сегодня, 11:57
      как нет?Значит на Луне террористов найдут
      Чарик
  12. Masya Masya Сегодня, 10:36
    анекдот...
    Пентагон: война в космосе – дело нескольких лет

    - Почему молчит Вселенная?
    - А где ты видел, чтобы нормальные ихтиологи с рыбами разговаривали?
    Masya Masya
    1. Svarog Сегодня, 10:47
      Цитата: Masya Masya
      анекдот...
      Пентагон: война в космосе – дело нескольких лет

      - Почему молчит Вселенная?
      - А где ты видел, чтобы нормальные ихтиологи с рыбами разговаривали?

      laughing очень актуально))
      Svarog
  13. Alex-a832 Сегодня, 10:47
    И так космического хлама у Земли предостатчно, стреляющего хлама тоько и не хватает. Найдется тогда и космический "мусор", "случайно" оказавшийся на его траектории.
    Alex-a832
  14. синоби Сегодня, 10:52
    Ну это мы уже слышали,у Рейгана.Второй раз не пролезет.И так,между прочим,противоспутниковое оружие есть только у нас и китайцев.
    синоби
  15. DimanC Сегодня, 11:06
    Срочно нужен Олег Капцов и его проект космического бронированного(!) линкора
    DimanC
  16. Alexey-74 Сегодня, 11:26
    Опять эти сказки про войну в космосе. Ни США, ни Россия за других молчу вообще, в ближайшее десятилетие точно не смогут воевать в космосе по причине -технологический прогресс еще не дорос. Распил денег в Пентагоне освоили на все 100%, а вот с запусками ракет у них слабовато. Двигатели американцы у нас покупают, их коммерческие проекты вообще как грузовик работает, программу Шатлов свернули ........и что далее???!!! Опять "Звездных войн" насмотрелись. В России же со всем вроде в порядке, но ракеты падают частенько.....качество хромает и все воруют кругом......
    Alexey-74
    1. Aleksandr21 Сегодня, 11:55
      Ну почему же, если брать орбиту нашей планеты то в ближайшие десятилетия есть опасность возникновения новой СОИ, технологии с того времени всё таки сделали скачок вперёд и особенно в части микроэлектроники. А космос по большей части в США отдали частникам (коммерческую часть) а оборонка так и осталось за ВВС США. Двигатели да кое какие у нас они закупают, но посмотрите на количество и разнообразие РН в США за последние годы и долю использования наших РД-180 в общем....
      Aleksandr21
  17. Чарик Сегодня, 11:42
    Цитата: К-50
    Пока не будет принципиально новых возможностей для полётов, не ракетных двигателей, а чего-то принципиально иного, о всех этих высказываниях можно судить как о бреде больного разумом. yes

    Всё там есть это нам сказки расказывают- нефть -газ-уголь
    Чарик
  18. Гильятон Сегодня, 11:47
    С кем это штатники собрались воевать в космосе ?!! belay Не уж то с нами ? Эх, пора их опускать на Землю грешную, пора !!! yes request soldier
    Гильятон
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