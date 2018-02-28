17:36 28 февраля
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Минобороны разработало кодекс поведения для военных управленцев

Минобороны подготовило подробный свод правил для офицеров и генералов Генштаба, главкоматов и командований военных округов, сообщают Известия.



Этот документ описывает все аспекты деятельности военного управленца – от внешнего вида и манеры разговаривать до организации работы подразделений и постановки задач подчиненным.


Как рассказали газете в военном ведомстве, в середине февраля во все центральные органы военного управления был направлен документ «О стиле работы офицеров Генерального штаба». Документ разработан в конце 2017 года и стал результатом анализа практического опыта.

Он состоит из нескольких десятков страниц. В нем десять разделов, таких как, «Вы – руководитель», «Вступление в должность», «Координация и мотивация подчиненных», «Воспитательная работа», «Завершение работы в должности».

«Офицеру рекомендуют быть терпимым и доброжелательным с подчиненными. Подчеркивается, что они находятся под защитой руководителя. Начальник не должен перекладывать ответственность за принятие окончательного решения на плечи подчиненного. Предлагается ставить личному составу максимально конкретные задачи, избегая неопределенностей – таких как "усилить", "поднять", "повысить" и т.п.», – говорится в статье.

Офицер должен всегда иметь достойный вид, следить за прической, не использовать в речи уличный жаргон и нежелательную лексику. «Вырваться нехорошее слово может у каждого, но именно вырваться, а не быть системой», – пишут авторы, признавая, что имеют дело с живыми людьми.

Отдельно оговариваются правила использования мобильных телефонов. Они названы «идеальным прибором для шпионажа за его владельцем и получения конфиденциальной информации и статистических данных для анализа». В связи с этим, запрещается принимать в подарок телефоны от посторонних людей, а также оставлять собственный аппарат без присмотра, чтобы «исключить возможность внесения любых изменений в его программное обеспечение». Под категорический запрет попали социальные сети. Согласно кодексу, они являются «табу для вас и ваших подчиненных».

Военный эксперт Владислав Шурыгин отметил, что еще со времен царской армии выпускники Академии Генштаба служили образцом для всего офицерского корпуса.

В императорской России было очень престижно окончить Академию Генштаба, ее выпускников уважали за высокий профессионализм и безукоризненные манеры. Они справедливо считались элитой вооруженных сил. Эта традиция продолжилась во времена СССР, где для Генштаба и других центральных органов военного управления был характерен особый стиль поведения и организации работы. Неслучайно к составлению современного кодекса привлекли ветеранов. Это подборка конкретных, практических рекомендаций, направленных на повышение эффективности работы. Важно, что учтены современные реалии. Например, должное внимание уделено информационной безопасности,
сказал Шурыгин.

Использованы фотографии: https://www.geopolitica.ru
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Комментарии 18

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  1. Bulrumeb Сегодня, 10:44
    Минобороны подготовило подробный свод правил для офицеров и генералов Генштаба, главкоматов и командований военных округов

    Каждая контора себе какой-нибудь кодекс придумывает, только вот работают они только в отношении подчиненных
    Bulrumeb
    1. сибиралт Сегодня, 11:26
      М-да. Какой же это офицер-управленец без модной прически и маникюра, да еще берущий взятки "дешевыми" мобильниками? request
      Позор, какой-то! belay
      сибиралт
  2. seregatara1969 Сегодня, 10:44
    а устав уже не канает?или полномочий устава не хватает на генералов?
    seregatara1969
    1. FalconD Сегодня, 11:18
      Там много букав в много томах
      FalconD
  3. vladimirvn Сегодня, 10:45
    Толково. Важно. Хотелось бы по подробнее почитать. Надеюсь, это не секретная информация? Единственно, почему только для для офицеров и генералов Генштаба, главкоматов и командований военных округов?
    vladimirvn
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 10:47
    Про то , как себя вести и ставить в коллективе надо вдалбливать с училища , а про телефоны и соцсети всё правильно . Я бы добавил запрет на смартфоны ( только" звонилки ") и решение всех служебных вопросов по спецсвязи и задействование сотовой лишь при крайней необходимости или безвыходности ... хотя и много будет считающих это тупизмом . Ещё в телефонах не должно иностранной геолокации от слова совсем , ибо её вкл/выкл для серьёзных контор - это детский лепет..
    КВУ-НСвД
    1. BAI Сегодня, 14:51
      Если командовать по ЗАСу - войска в не ту сторону уйдут. Качество связи "очень хорошее".
      BAI
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 15:17
        Цитата: BAI
        Если командовать по ЗАСу - войска в не ту сторону уйдут. Качество связи "очень хорошее".

        Служебная связь - это комплекс каналов связи (проводные , радио , радиорелейные , спутниковые , курьерские и т.д.) госструктур , защищаемых и находящихся под контролем . ЗАС - лишь один из элементов защиты и по сути средство шифрования . В комменте я говорил ровно то , что когда есть возможность снять трубку в кабинете и позвонить (например) , то не стоит болтать по сотовому "на весь мир" ЗЫ А кач-во связи с использованием аппаратуры ЗАС сейчас вполне себе хорошее . hi
        КВУ-НСвД
  5. okko077 Сегодня, 10:52
    Развалу СССР предшествовал развал Советской Армии, который выражался в полном отрыве высшего командного состава в лице генералитета от "рядового" офицерского состава...Генерал стал синонимом " дерьма" и Эта тенденция не устранена и в современной Российской Армии.... Тупые , но преданные генералы и сейчас сидят в руководстве МО и ГШ и никакой кодекс нас не спасёт...Они если не ведут армию и страну к катастрофе, то надёжно обеспечивают её торможение в развитии, и отставании от современных требований. Ярчайших пример: полное игнорирование современных информационных технологий в современной войне....
    okko077
    1. rocket757 Сегодня, 11:12
      Армия есть отражение сути общества, только разброда меньше.
      rocket757
  6. rocket757 Сегодня, 11:09
    Ты не воруй, тебя посадят .... что ещё то можно сказать?
    rocket757
  7. kenig1 Сегодня, 11:31
    Мат никто не отменит, коротко и доходчиво.
    kenig1
  8. rotmistr60 Сегодня, 11:34
    «Вырваться нехорошее слово может у каждого, но именно вырваться, а не быть системой»
    Ну хоть понимают, что в армии "нехорошее" слово (а прямо сформулировать постеснялись?) может сослужить хорошую службу.
    rotmistr60
  9. Вышибала Сегодня, 11:38
    Кодификация это хорошо
    Вышибала
  10. loginovich Сегодня, 11:44
    Устав отменили?Помнится когда в комсомол вступал спрашивали моральный кодекс строителя коммунизма.Там было :
    Преданность делу коммунизма, любовь к социалистической Родине, к странам социализма.
    Добросовестный труд на благо общества: кто не работает, тот не ест.
    Забота каждого о сохранении и умножении общественного достояния.
    Высокое сознание общественного долга, нетерпимость к нарушениям общественных интересов.
    Коллективизм и товарищеская взаимопомощь: каждый за всех, все за одного.
    Гуманные отношения и взаимное уважение между людьми: человек человеку друг, товарищ и брат.
    Честность и правдивость, нравственная чистота, простота и скромность в общественной и личной жизни.
    Взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей.
    Непримиримость к несправедливости, тунеядству, нечестности, карьеризму, стяжательству.
    Дружба и братство всех народов СССР, нетерпимость к национальной и расовой неприязни.
    Нетерпимость к врагам коммунизма, дела мира и свободы народов.
    Братская солидарность с трудящимися всех стран, со всеми народами.
    То у строителей либерализма ,они же мохнатые антикоммунисты, должно быть наоборот человек человеку волк,все не еврейские лица рабы ,презрение друг другу и т.д.
    loginovich
  11. Piramidon Сегодня, 12:03
    Интересно, а в этом кодексе есть что нибудь о том, чтобы они меньше языком трепали в качестве "осведомленных источников"?
    Piramidon
  12. BAI Сегодня, 14:54
    Была стать в газете, где-то в начале 90-х: " полковника Генштаба устроили пъяный дебош, находясь на отдыхе в Израиле. Что меня тогда больше всего заинтересовало, а как они тогда вообще в Израиль попали?
    BAI
  13. кедр Сегодня, 17:15
    Командир пример для подчинённых. По другому не должно быть.
    Зрим в корень, уважаемые. В России настало время сильно вежливых людей...
    кедр
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