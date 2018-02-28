Минобороны разработало кодекс поведения для военных управленцев

В императорской России было очень престижно окончить Академию Генштаба, ее выпускников уважали за высокий профессионализм и безукоризненные манеры. Они справедливо считались элитой вооруженных сил. Эта традиция продолжилась во времена СССР, где для Генштаба и других центральных органов военного управления был характерен особый стиль поведения и организации работы. Неслучайно к составлению современного кодекса привлекли ветеранов. Это подборка конкретных, практических рекомендаций, направленных на повышение эффективности работы. Важно, что учтены современные реалии. Например, должное внимание уделено информационной безопасности,

Минобороны подготовило подробный свод правил для офицеров и генералов Генштаба, главкоматов и командований военных округов, сообщают Известия Этот документ описывает все аспекты деятельности военного управленца – от внешнего вида и манеры разговаривать до организации работы подразделений и постановки задач подчиненным.Как рассказали газете в военном ведомстве, в середине февраля во все центральные органы военного управления был направлен документ «О стиле работы офицеров Генерального штаба». Документ разработан в конце 2017 года и стал результатом анализа практического опыта.Он состоит из нескольких десятков страниц. В нем десять разделов, таких как, «Вы – руководитель», «Вступление в должность», «Координация и мотивация подчиненных», «Воспитательная работа», «Завершение работы в должности».«Офицеру рекомендуют быть терпимым и доброжелательным с подчиненными. Подчеркивается, что они находятся под защитой руководителя. Начальник не должен перекладывать ответственность за принятие окончательного решения на плечи подчиненного. Предлагается ставить личному составу максимально конкретные задачи, избегая неопределенностей – таких как "усилить", "поднять", "повысить" и т.п.», – говорится в статье.Офицер должен всегда иметь достойный вид, следить за прической, не использовать в речи уличный жаргон и нежелательную лексику. «Вырваться нехорошее слово может у каждого, но именно вырваться, а не быть системой», – пишут авторы, признавая, что имеют дело с живыми людьми.Отдельно оговариваются правила использования мобильных телефонов. Они названы «идеальным прибором для шпионажа за его владельцем и получения конфиденциальной информации и статистических данных для анализа». В связи с этим, запрещается принимать в подарок телефоны от посторонних людей, а также оставлять собственный аппарат без присмотра, чтобы «исключить возможность внесения любых изменений в его программное обеспечение». Под категорический запрет попали социальные сети. Согласно кодексу, они являются «табу для вас и ваших подчиненных».Военный эксперт Владислав Шурыгин отметил, что еще со времен царской армии выпускники Академии Генштаба служили образцом для всего офицерского корпуса.сказал Шурыгин.