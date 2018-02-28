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Минобороны разработало кодекс поведения для военных управленцев
Минобороны подготовило подробный свод правил для офицеров и генералов Генштаба, главкоматов и командований военных округов, сообщают Известия.
Этот документ описывает все аспекты деятельности военного управленца – от внешнего вида и манеры разговаривать до организации работы подразделений и постановки задач подчиненным.
Как рассказали газете в военном ведомстве, в середине февраля во все центральные органы военного управления был направлен документ «О стиле работы офицеров Генерального штаба». Документ разработан в конце 2017 года и стал результатом анализа практического опыта.
Он состоит из нескольких десятков страниц. В нем десять разделов, таких как, «Вы – руководитель», «Вступление в должность», «Координация и мотивация подчиненных», «Воспитательная работа», «Завершение работы в должности».
«Офицеру рекомендуют быть терпимым и доброжелательным с подчиненными. Подчеркивается, что они находятся под защитой руководителя. Начальник не должен перекладывать ответственность за принятие окончательного решения на плечи подчиненного. Предлагается ставить личному составу максимально конкретные задачи, избегая неопределенностей – таких как "усилить", "поднять", "повысить" и т.п.», – говорится в статье.
Офицер должен всегда иметь достойный вид, следить за прической, не использовать в речи уличный жаргон и нежелательную лексику. «Вырваться нехорошее слово может у каждого, но именно вырваться, а не быть системой», – пишут авторы, признавая, что имеют дело с живыми людьми.
Отдельно оговариваются правила использования мобильных телефонов. Они названы «идеальным прибором для шпионажа за его владельцем и получения конфиденциальной информации и статистических данных для анализа». В связи с этим, запрещается принимать в подарок телефоны от посторонних людей, а также оставлять собственный аппарат без присмотра, чтобы «исключить возможность внесения любых изменений в его программное обеспечение». Под категорический запрет попали социальные сети. Согласно кодексу, они являются «табу для вас и ваших подчиненных».
Военный эксперт Владислав Шурыгин отметил, что еще со времен царской армии выпускники Академии Генштаба служили образцом для всего офицерского корпуса.
Этот документ описывает все аспекты деятельности военного управленца – от внешнего вида и манеры разговаривать до организации работы подразделений и постановки задач подчиненным.
Как рассказали газете в военном ведомстве, в середине февраля во все центральные органы военного управления был направлен документ «О стиле работы офицеров Генерального штаба». Документ разработан в конце 2017 года и стал результатом анализа практического опыта.
Он состоит из нескольких десятков страниц. В нем десять разделов, таких как, «Вы – руководитель», «Вступление в должность», «Координация и мотивация подчиненных», «Воспитательная работа», «Завершение работы в должности».
«Офицеру рекомендуют быть терпимым и доброжелательным с подчиненными. Подчеркивается, что они находятся под защитой руководителя. Начальник не должен перекладывать ответственность за принятие окончательного решения на плечи подчиненного. Предлагается ставить личному составу максимально конкретные задачи, избегая неопределенностей – таких как "усилить", "поднять", "повысить" и т.п.», – говорится в статье.
Офицер должен всегда иметь достойный вид, следить за прической, не использовать в речи уличный жаргон и нежелательную лексику. «Вырваться нехорошее слово может у каждого, но именно вырваться, а не быть системой», – пишут авторы, признавая, что имеют дело с живыми людьми.
Отдельно оговариваются правила использования мобильных телефонов. Они названы «идеальным прибором для шпионажа за его владельцем и получения конфиденциальной информации и статистических данных для анализа». В связи с этим, запрещается принимать в подарок телефоны от посторонних людей, а также оставлять собственный аппарат без присмотра, чтобы «исключить возможность внесения любых изменений в его программное обеспечение». Под категорический запрет попали социальные сети. Согласно кодексу, они являются «табу для вас и ваших подчиненных».
Военный эксперт Владислав Шурыгин отметил, что еще со времен царской армии выпускники Академии Генштаба служили образцом для всего офицерского корпуса.
В императорской России было очень престижно окончить Академию Генштаба, ее выпускников уважали за высокий профессионализм и безукоризненные манеры. Они справедливо считались элитой вооруженных сил. Эта традиция продолжилась во времена СССР, где для Генштаба и других центральных органов военного управления был характерен особый стиль поведения и организации работы. Неслучайно к составлению современного кодекса привлекли ветеранов. Это подборка конкретных, практических рекомендаций, направленных на повышение эффективности работы. Важно, что учтены современные реалии. Например, должное внимание уделено информационной безопасности,сказал Шурыгин.
Использованы фотографии: https://www.geopolitica.ru
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