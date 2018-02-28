Запад обвинил Иран в поставках оружия в Йемен

Мы осуждаем неподчинение Ирана, описанное группой (экспертов), которое представляет серьезные риски для мира и стабильности в регионе. Мы призываем Иран немедленно прекратить всю деятельность, которая противоречит или нарушает положения резолюции Совета Безопасности,

США, Британия, Германия и Франция осудили приписываемые Ирану поставки оружия мятежникам в Йемене и потребовали от иранских властей прекратить подобную деятельность, передает ТАСС В совместном заявлении четырех стран говорится о том, что действия, нарушающие решения СБ ООН, могут дестабилизировать ситуацию в регионе.Выводы о причастности Тегерана к нарушениям оружейного эмбарго, введенного в отношении Йемена, содержатся в последнем докладе экспертов ООН. Изучив фрагменты ракеты, запущенной в прошлом году хуситами по Эр-Рияду, специалисты заявили, что ракета была ввезена в зону конфликта после того, как в 2015-ом в отношении страны было введено оружейное эмбарго. При этом Иран, по мнению экспертов, «не принял необходимые меры для предотвращения прямых или косвенных поставок, продажи или передачи военного оборудования и технологий».подчеркивается в совместном заявлении.Западные страны предупредили, что нарушения резолюции, приписываемые Ирану, «усиливают угрозу возникновения регионального конфликта». Они также призвали всех участников боевых действий придерживаться своих обязательств, в том числе обеспечить «безопасный и беспрепятственный доступ» для доставки в регион гуманитарной помощи.Напомним, в понедельник СБ ООН единогласно принял подготовленную Россией резолюцию о продлении оружейного эмбарго и других санкций в отношении Йемена, при этом аналогичный текст, предложенный Великобританией и содержащий обвинения в адрес Ирана, был заблокирован российским постпредством.