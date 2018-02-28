17:32 28 февраля
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Запад обвинил Иран в поставках оружия в Йемен

США, Британия, Германия и Франция осудили приписываемые Ирану поставки оружия мятежникам в Йемене и потребовали от иранских властей прекратить подобную деятельность, передает ТАСС.



В совместном заявлении четырех стран говорится о том, что действия, нарушающие решения СБ ООН, могут дестабилизировать ситуацию в регионе.


Выводы о причастности Тегерана к нарушениям оружейного эмбарго, введенного в отношении Йемена, содержатся в последнем докладе экспертов ООН. Изучив фрагменты ракеты, запущенной в прошлом году хуситами по Эр-Рияду, специалисты заявили, что ракета была ввезена в зону конфликта после того, как в 2015-ом в отношении страны было введено оружейное эмбарго. При этом Иран, по мнению экспертов, «не принял необходимые меры для предотвращения прямых или косвенных поставок, продажи или передачи военного оборудования и технологий».

Мы осуждаем неподчинение Ирана, описанное группой (экспертов), которое представляет серьезные риски для мира и стабильности в регионе. Мы призываем Иран немедленно прекратить всю деятельность, которая противоречит или нарушает положения резолюции Совета Безопасности,
подчеркивается в совместном заявлении.

Западные страны предупредили, что нарушения резолюции, приписываемые Ирану, «усиливают угрозу возникновения регионального конфликта». Они также призвали всех участников боевых действий придерживаться своих обязательств, в том числе обеспечить «безопасный и беспрепятственный доступ» для доставки в регион гуманитарной помощи.

Напомним, в понедельник СБ ООН единогласно принял подготовленную Россией резолюцию о продлении оружейного эмбарго и других санкций в отношении Йемена, при этом аналогичный текст, предложенный Великобританией и содержащий обвинения в адрес Ирана, был заблокирован российским постпредством.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 12

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  1. Андрей К Сегодня, 11:04
    ...США, Британия, Германия и Франция осудили приписываемые Ирану поставки оружия мятежникам в Йемене...

    Те самые страны, которые "от пуза" вооружают СА, в их нелёгком труде в участии во внутреннем конфликте соседнего государства.
    Не судьба западу покаяться, что головорезов-саудитов на Йемен натравили или отказаться от продажи вооружения для стороны, участвующей в гражданской войне.
    США, Британия, Германия и Франция нарушают принципы торговли оружием.
    Андрей К
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 11:13
      Мне кажется , что не будет иранских поставок напрямую , они возобновятся через посредников из стран , сейчас Иран обвиняющих . Ибо этот долгоиграющий конфликт нужен кураторам саудитов как постоянный очаг нестабильности .
      КВУ-НСвД
      1. Андрей К Сегодня, 11:21
        Цитата: КВУ-НСвД
        ...Мне кажется , что не будет иранских поставок напрямую , они возобновятся через посредников из стран , сейчас Иран обвиняющих . Ибо этот долгоиграющий конфликт нужен кураторам саудитов как постоянный очаг нестабильности...

        Виктор hi
        Понятно, что Иран не отступится и будет поддерживать хути.
        Персы не дураки и напрямую мазаться не будут.
        Йемен, очень удобное место, которое позволяет держать саудитов за причинное место. Это контроль над Аденским заливом, соответственно - угроза нефтяному кошельку оборзевших саудитов.
        Андрей К
  2. Egorovich Сегодня, 11:06
    Страны, вооружившие всех существующих террористов мира, обвиняют Иран. От этого пахнет только зловонием.
    Egorovich
    1. okko077 Сегодня, 11:34
      Нет , тут ещё интереснее ситуация ! Европа с подачи США поддерживает терроризм на Ближнем Востоке и разваливают государства ...Из - за этого поток беженцев ринул в Европу и разваливают её...Европа сама себе делает харакири, а США тихо постигает руки, устраняя конкурента на мировой арене в виде Европы.....Когда в Европе поймут , что США им не партнёр...
      okko077
      1. просто экспл Сегодня, 14:16
        европа все прекрасно понимает , но их элита не их элита , а американские шестерки ,как хозяин сказал , так они и сделают , даже если лично они , этого не хотят .
        просто экспл
  3. Околоточный Сегодня, 11:10
    Плох Иран, маловато поставили, надо больше.
    Околоточный
  4. Дормидонт Сегодня, 11:16
    Общечеловекам закон не писан
    Дормидонт
  5. rotmistr60 Сегодня, 11:23
    США, Британия, Германия и Франция
    Те же и в том же исполнении. Сегодня коллективному западу во главе с Сша есть где развернуться и на кого отвлечь внимание за свои косяки - кроме России Иран, КНДР, иногда упоминают Китай. А все идет от безнаказанности преступных действий самой "демократичной" и стоящей на "защите" мира стране - Сша.
    rotmistr60
  6. котовский Сегодня, 11:30
    Не мешайте нам убивать людей..
    Европейские ценности.. fool
    котовский
  7. seregatara1969 Сегодня, 11:47
    конечно иран виноват - там же нефть есть
    seregatara1969
  8. ALEXalex Сегодня, 13:46
    Цитата: Андрей К
    США, Британия, Германия и Франция нарушают принципы торговли оружием.

    Для всех один принцип ... для них другой принцип ...
    ALEXalex
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