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Волкер назвал условия ослабления антироссийских санкций
Смягчение западных санкций в отношении РФ будет возможно, если Москва поспособствует достижению мира в Донбассе, передает РИА Новости заявление спецпредставителя Госдепа по Украине Курта Волкера.
При этом Волкер отметил, что «смягчение ограничительных мер будет незначительным». Но даже это, по его словам, «поможет отношениям Москвы и Вашингтона, продемонстрировав их способность договариваться».
Однако в настоящее время прогресс в достижении мира на востоке Украины отсутствует, в том числе «из-за расхождений позиций сторон в вопросе введения миротворческого контингента ООН», посетовал спецпредставитель.
Также Волкер усомнился в возможности вторжения российских войск на Украину.
Кроме того, дипломат заявил, что Америка не позволит России «присоединить новые территории Украины».
При этом Волкер отметил, что «смягчение ограничительных мер будет незначительным». Но даже это, по его словам, «поможет отношениям Москвы и Вашингтона, продемонстрировав их способность договариваться».
Однако в настоящее время прогресс в достижении мира на востоке Украины отсутствует, в том числе «из-за расхождений позиций сторон в вопросе введения миротворческого контингента ООН», посетовал спецпредставитель.
Также Волкер усомнился в возможности вторжения российских войск на Украину.
Украина – это гораздо более устойчивая страна, чем может показаться,заметил он.
Кроме того, дипломат заявил, что Америка не позволит России «присоединить новые территории Украины».
Использованы фотографии: Wikimedia Commons
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