17:39 28 февраля
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Волкер назвал условия ослабления антироссийских санкций

Смягчение западных санкций в отношении РФ будет возможно, если Москва поспособствует достижению мира в Донбассе, передает РИА Новости заявление спецпредставителя Госдепа по Украине Курта Волкера.



При этом Волкер отметил, что «смягчение ограничительных мер будет незначительным». Но даже это, по его словам, «поможет отношениям Москвы и Вашингтона, продемонстрировав их способность договариваться».


Однако в настоящее время прогресс в достижении мира на востоке Украины отсутствует, в том числе «из-за расхождений позиций сторон в вопросе введения миротворческого контингента ООН», посетовал спецпредставитель.

Также Волкер усомнился в возможности вторжения российских войск на Украину.

Украина – это гораздо более устойчивая страна, чем может показаться,
заметил он.

Кроме того, дипломат заявил, что Америка не позволит России «присоединить новые территории Украины».

Использованы фотографии: Wikimedia Commons
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Комментарии 36

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  1. Дормидонт Сегодня, 11:17
    Прикольно. Как если б гитлер в 1945 выдвигал условия Сталину
    Дормидонт
    1. Чёрный Сегодня, 11:26
      Санкции против России - форева.А Украине за верность - всем по кружевным труселям (в кредит). wassat...и вообще смягчат. - это не интересно.Вот если бы сняли бы санкции, покаялись в том , что натворили, заплатили бы России за доставленные неудобства миллиардов сто, то тогда б , конечно. wassat
      Чёрный
      1. Балу Сегодня, 11:33
        Цитата: Чёрный
        Санкции против России - форева.А Украине за верность - всем по кружевным труселям (в кредит). wassat...и вообще смягчат. - это не интересно.Вот если бы сняли бы санкции, покаялись в том , что натворили, заплатили бы России за доставленные неудобства миллиардов сто, то тогда б , конечно. wassat

        Место санкций-в зад нем кармане волкеру.
        Балу
        1. Татьяна Сегодня, 12:19
          Волкер назвал условия ОСЛАБЛЕНИЯ антироссийских санкций
          Про ОСЛАБЛЕНИЕ антироссийских санкций можно сразу отбросить и не читать, ибо это всего лишь "морковка" Вашингтона, подвешенная им на расстоянии от "морды" так называемых российских "ослов", если в России наивные в этом отношении люди всё ещё остались и имеются.
          А вот о том, что хочет Вашингтон и коллективный Запад от России почитать можно и нужно. Во-первых, для того чтобы убедиться в том, что болезнь "исключительности" США и Ко у них всё ещё продолжается и, более того, набирает обороты. И во-вторых, чтобы россиянам И РФ не пропустить момент, когда их следует незамедлительно "изолировать" от общества, чтобы они не натворили очередной глобальной беды в виде ТМВ.
          Татьяна
    2. donavi49 Сегодня, 11:26
      Почему в 45?

      Кто-то взял Пруссию (Одессу) - стоит у Берлина (Киев)? Или может укровермахт стоит у Ленинграда (Луганск) и без бинокля наблюдает на Москву (Донецк)?
      donavi49
    3. Андрей К Сегодня, 11:27
      Цитата: Дормидонт
      ...Прикольно. Как если б гитлер в 1945 выдвигал условия Сталину...

      Коллега, Волкер это не уровень "Гитлера" - это прокладка, переговорщик.
      Непонятен посыл статьи.
      Мы теперь будем обсуждать угрозы санкциями от всех полоумных мериновских ассенизаторов?
      Андрей К
      1. cniza Сегодня, 11:30
        США реально не знают , как выйти из этой ситуации и Украина им порядком надоела.
        cniza
        1. Андрей К Сегодня, 11:32
          Цитата: cniza
          ...США реально не знают , как выйти из этой ситуации и Украина им порядком надоела...

          Их в эту укропомойку никто не звал.
          Пришли к бомжам с печеньками, пусть наслаждаются.
          Андрей К
          1. cniza Сегодня, 11:44
            Им был нужен Крым , а Украина без Крыма их не очень устраивает.
            cniza
            1. Кубик123 Сегодня, 11:55
              Цитата: cniza
              Им был нужен Крым , а Украина без Крыма их не очень устраивает.

              Им не Крым был нужен (они не собирались его развивать), им нужна была только база в Крыму.
              Кубик123
              1. cniza Сегодня, 11:57
                Конечно база , а не курорт.
                cniza
              2. BAI Сегодня, 14:58
                Места для баз на Украине и без Крыма хватает.
                BAI
        2. Чёрный Сегодня, 11:35
          Цитата: cniza
          США реально не знают , как выйти из этой ситуации и Украина им порядком надоела.

          ...но барин пообещал Путину их не продавать wassat
          Чёрный
        3. volodya Сегодня, 11:41
          Цитата: cniza
          США реально не знают , как выйти из этой ситуации и Украина им порядком надоела.

          Может и не знают! А на счёт санкций, они врут как всегда. Это у них нацидея такая,всем врать, всех кидать! Хохлы когда нибудь об этом горько пожалеют и лучше бы раньше, чем поздно!
          volodya
          1. Антарес Сегодня, 12:19
            Цитата: volodya
            Может и не знают!

            Гека́та (др.-греч. Ἑκάτη) — древнегреческая богиня лунного света, преисподней, всего таинственного, магии и колдовства, в древнегреческой мифологии Геката не являлась отрицательным персонажем.Геката дарует мудрость в народных собраниях, счастье на войне, богатую добычу на охоте и т. д. Как богиня преисподней, она считалась также богиней всего таинственного.
            У Статуи Свободы лицо то ли французская натурщицы или Изабеллы Бойер или жены Исаака Зингера, создателя и предпринимателя в области швейных машин. ( Бартольди не брал Гекату)
            Между ними сходства маловато для специалистов.

            ВОлкер гнет американскую линию, играя в долгую. Запад это умеет.
            Антарес
        4. ДОН-100 Сегодня, 12:35
          Интересно, с чего взяли что американцы хотят выйти из этой (какой этой?) ситуации на Украине и с с чего вдруг она им надоела. Они не для того вкладывали миллиарды в течении многих лет, чтобы при первых трудностях уйти с Украины. Наоборот, появление формата Волкер - Сурков, фактически исключение Европы из переговорного процесса при одновременном усилении давления на Россию, говорит о том, что США взяли на себя решение Донбасской проблемы. Украина медленно, но верно движется в западном направлении, идут реформы, в том числе реформируется армия, водятся западные стандарты и нормативы. Естественно это процесс не одного года, даже не 5 лет и результаты будут видны не сразу. Можно конечно зубоскалить над ВС Украины, но отрицать очевидное усиление, насыщение её вооружением в том числе и модернизованным глупо, это уже далеко не тот сброд который был в 2013 году. Приняли закон о языках, опять же результаты будут не скоро, но будут обязательно, уже сейчас на ТВ и в СМИ господствует украинский, чего несколько лет назад не было, русский вытесняют со всех сфер, прежде всего это направлено на молодое поколение, а это будущее страны. Самая большая проблема для Запада на Украине - это замедление реформ, сопротивление олигархов и коррумпированного политического класса Украины, ухудшающееся экономическое положение населения и соответственно возрастающее недовольство и разочарование украинцев.
          ДОН-100
    4. сибиралт Сегодня, 11:34
      Ага. Сделай Россия себе харакири, а то санкции не действуют. laughing
      сибиралт
    5. Starover_Z Сегодня, 11:46
      Смягчение западных санкций в отношении РФ будет возможно, если Москва поспособствует достижению мира в Донбассе

      --- типа отдать Донбасс Украине и Крым тоже ?! Может ещё свалить из Сирии и сдать Асада ?
      А Путина на пенсию не надо отправить и взять в МВФ 200 лярдов кредитов ?!
      Ну и фантазёры !!!
      Starover_Z
    6. Венд Сегодня, 11:50
      Забавные они. Постоянно говорят об условиях, на которых готовы отменить санкции, а Россия под санкциями не вносит об их отмене ни одного предложения. Как говорится, что у кого болит, тот о том и говорит.
      Венд
  2. Тралл Сегодня, 11:18
    Зачерствели твои печеньки, Волкер smile
    Тралл
  3. solzh Сегодня, 11:20
    Америка не позволит России «присоединить новые территории Украины».

    Если народ на каких-либо территориях захочет войти в состав России или создать вместе с Россией, например, новый Советский Союз, то кто эту Америку будет спрашивать?
    solzh
  4. Троль Сегодня, 11:28
    политика кнута и пряника... ну их в попу
    Троль
    1. Кубик123 Сегодня, 11:39
      Цитата: Троль
      политика кнута и пряника... ну их в попу

      Это не "политика кнута и пряника", это политика "развода лоха". Вы сделайте то, что говорим мы, а мы потом посмотрим, может и сделаем для вас что-то хорошее, а может и не будем делать. "Исключительные", блин. Потому и нельзя идти у них на поводу, потому что это сразу ставит тебя в подчиненное положение.
      Кубик123
  5. koshmarik Сегодня, 11:29
    Волкер отметил, что «смягчение ограничительных мер будет незначительным». Тогда и не о чем базарить. Другими словами, игра не стоит свеч. Так что, парень шевели мозгами.
    koshmarik
  6. rotmistr60 Сегодня, 11:30
    Америка не позволит России
    При возникновении необходимости Россия не будет спрашивать разрешения у Сша. По поводу Крыма у американцев разрешения не спрашивали вот их и корежит от бессилия и обиды.
    «смягчение ограничительных мер будет незначительным»
    Вы (Россия) пойдите на уступки, а мы (Сша) посмотрим стоит ли за это благодарить.
    rotmistr60
  7. Волька Сегодня, 11:35
    шел бы ты дядя вон той дорогой, что на заборе бывает указана...
    Волька
  8. Piramidon Сегодня, 11:40
    Этот Волкер или глухой или тyпoй. Лавров уже давно и ясно сказал, что мы не будем вести никаких переговоров по смягчению санкций. А это американское недоразумение опять начало торговаться и условия выставлять.
    Piramidon
  9. К-50 Сегодня, 11:41
    Волкер назвал условия ослабления антироссийских санкций

    Россию вообще это мало заботящий факт. yes
    Сами ввели, теперь сами же выставляете какие-то условия для отмены. Да хоть у как айтесь, но Россия не будет просить их отмены. А уж надеяться, что после каких-то ответных шагов России кто-то изъявит желание отменить санкции? В России таких очень мало и те все в "пятой колонне". yes
    Тем более что кто-то высказывался, что санкции против России введены за "захват" Крыма. Россия Крым не отдаст, значит санкции навсегда, ну и зачем какие-то"телодвижения" делать для их отмены?
    И не умоляйте, не уступимся. yes laughing
    К-50
  10. kefan Сегодня, 11:54
    Пусть г-н Волкер свои условия засунет себе в одно место.
    kefan
  11. Alex-a832 Сегодня, 11:55
    Украина – это гораздо более устойчивая страна, чем может показаться,

    Если этот словоблуд имеет ввиду, что Украина уже лежит под США, тогда да - положение устойчивое - ниже некуда падать...
    А санкции... где они? Мышиная возня. Всё голым задом ежу грозят. Грозят даже от "свифта" отключить - что уже верх идиотизма с их стороны.
    Alex-a832
  12. Yrec Сегодня, 12:28
    Всё это сотрясание воздуха, вся реальная политика пилится втихаря.
    Yrec
  13. Geisenberg Сегодня, 12:36
    Назвал ... и тут же пошел на три буквы ...
    Geisenberg
  14. мерцание Сегодня, 12:38
    Волкер назвал условия ослабления антироссийских санкций
    А зачем нам ослабление ваших санкций? Мы , в условиях санкций, просто вынуждены будем развивать свои отросли.
    мерцание
  15. 1536 Сегодня, 15:28
    Так и хочется сказать: Выпей ты слабительного, прослабит точно! Пристал как банный лист к одному месту.
    1536
  16. stas-21127 Сегодня, 15:54
    Как мне понимается, им (Америке), в этом случае надо сохранить лицо, ибо как так, санкции есть, а результата нет, вот они и пытаются придать вид, что все в работе, все действует, и РФ типо нагибается...И якобы они нам услугу оказывают смягчая свои санкции.
    stas-21127
  17. 1536 Сегодня, 15:55
    Складывается впечатление, что и тем и этим (а в общем-то, это единое целое) надо доказать, что если "русские не сдаются, их уничтожают", лишают флага, гимна, лишат и собственной страны и территории, если не удовольствуемся ролью обслуживающего персонала нефте- и газопромыслов, помывщиков пробирок и рабов-программистов, биоматериала и еще бог знает чего, придуманного в недрах извращенного европейско-американского ума. В 1991-м, когда нас лишили продуктов, многие плюнули на свою страну - СССР, и остались без нее. Хорошо, если в Подмосковье. А если нет? Если нет, то на каждое такое место нашелся в США свой волк, от которого пощады не жди, потому что зверь. Доверчивые мы люди, этим пользуется эта шваль.
    Выборы на носу. За 6 следующих лет нас или уработают, или, плюнув на всю эту свору бездельников и тунеядцев, место которым в ГУЛАГе или за баранкой такси в Париже, мы снова будем спокойно спать и воспитывать своих детей и внуков.
    1536
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