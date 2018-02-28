17:36 28 февраля
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Спецслужбы США нашли следы «вмешательства» в выборы «поддерживаемых Россией агентов»

Американская разведка располагает «существенными доказательствами» того, что «тайные агенты, поддерживаемые Россией», вмешивались в работу государственных сайтов семи штатов перед выборами 2016 года, передает РИА Новости сообщение канала NBC.



По данным канала, ссылающегося на сотрудников спецслужб, американская «разведка считает, что вмешательство имело место в штатах Калифорния, Техас и Флорида, а также Аляска, Аризона, Иллинойс и Висконсин». По словам собеседников, агенты «вмешивались в работу государственных сайтов, а также внедрялись в базы регистрации избирателей».


Эти выводы – якобы результат «тайного расследования», провести которое распорядился Барак Обама за несколько недель до окончания своего президентского срока.

Вместе с тем, источники канала признали, что в результате вмешательства «голоса не были изменены, никто из избирателей не был исключен из списков».

Напомним, расследование вменяемого Москве «вмешательства в американские выборы», а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 18

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  1. kefan Сегодня, 11:57
    Такое ощущение, что они там все с ума посходили, а уж про вмешательство наглосаксов в выборы в других странах и говорить нечего.
    kefan
    1. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 12:00
      Маразм у недосов крепчает ... о выздоровлении нет даже намека -только всеобщая эвтаназия.
      Дмитрий Беловецкий
    2. cniza Сегодня, 12:01
      Они бесятся от бессилия , понимая что их время прошло.
      cniza
      1. AlexKissner Сегодня, 12:08
        А как догадались то ? Нашли на избирательных участках пустые бутылки водки, российский военный билет, балалайку, ватник и шерсть медведя ?
        AlexKissner
      2. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 12:10
        "Чиновники заявили, что в результате вмешательства "голоса не были изменены, никто из избирателей не был исключен из списков".

        А в чем тогда вмешательство? :)
        И эти амерские клоуны будут указывать мне ковыряться мне в собственном носике, или нет?

        А время ов уже прошло .
        И свидетельство тому наращивание мощи ВПК России + Сирия.
        Дмитрий Беловецкий
    3. okko077 Сегодня, 13:02
      Спецслужбы США нашли следы «вмешательства» в выборы «поддерживаемых Россией агентов»
      Если это дословный перевод , то пи_ндосы сами себя признали идиотами и выпорали...Нельзя же быть такими идиотами в стремлении в чём-то обвинить Россию....Если человек не находится на государевой службе , и не получал письменных указаний от начальства - о чём эти дегенераты могут говорить ?
      okko077
  2. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 11:57
    Угу, лично Путина проделки.
    На самом деле, они очевидно нюхают один белый порошок.
    Начинает их плющить, и видится то чего нет.
    И как вариант передозировка, и результат 11 пострадавших на военной базе при вскрытии присланного конверта с порошком. Больные люди.
    Дмитрий Беловецкий
  3. FalconD Сегодня, 12:00
    Хотят доказать, что Трамп "наш"?
    FalconD
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 12:00
    Вместе с тем, источники канала признали, что в результате вмешательства «голоса не были изменены, никто из избирателей не был исключен из списков».
    Т.е. результатов ноль . Что и следовало ожидать .
    КВУ-НСвД
  5. rotmistr60 Сегодня, 12:02
    «существенными доказательствами» того, что «тайные агенты, поддерживаемые Россией»
    Особенно понравилось про "тайных агентов", прямо политический детектив. Как я могу предполагать "тайные агенты" это те кого выловили по заграницам, обвинили в хакерстве и заставили признать вмешательство осуществленное по личному указанию президента России? Что-то Голливуд отмалчивается, а ведь такой материал пропадает.
    rotmistr60
    1. Vita VKO Сегодня, 12:56
      "Охота на ведьм" началась во всю. А как только начнут выявляться преступления американских спецслужб как в предвыборный период, так и доказательства их сотрудничества со террористами в других странах, то сразу начнутся политические репрессии. В принципе они уже сейчас идут, но пока на административном уровне, до уголовщины и убийств как на Украине еще не докатились.
      Vita VKO
  6. jetfors_84 Сегодня, 12:09
    Зайти на сайт или в базу данных это уже вмешательство? Пускайте тогда по паспортам. Одно слово ы
    jetfors_84
  7. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 12:16
    Тайными агентами России оказалось большинство американцев, не выбравшее клинтоншу и повлиявшее на результат выборов.
    Дмитрий Беловецкий
  8. mavrus Сегодня, 12:19
    Очередное "потрясание пробиркой"...
    В чём хохма? В базу залезли, и ничего не поменяли...
    mavrus
  9. Анатолий Лизандер Сегодня, 12:22
    Снова здорово! Им самим не скучно? Как цирковые лошади по кругу скачут. И ведь все, получается, при деле.Умиляет мадам Хейли в ООН. Натужно страдающая физиономия. Фальшивая искренность. Им могут согласно кивать и даже аплодировать, но ведь не верят! Даже "самые верные", т.е. самые запуганные.
    Анатолий Лизандер
  10. helmi8 Сегодня, 12:23
    американская «разведка считает, что вмешательство имело место в штатах Калифорния, Техас и Флорида, а также Аляска, Аризона, Иллинойс и Висконсин». По словам собеседников, агенты «вмешивались в работу государственных сайтов, а также внедрялись в базы регистрации избирателей».

    Ну вы уж определитесь, наконец... То спецслужбы, то хакеры, пару дней назад пяткой в грудь себя стучали что это 13 человек из торговой компании... Совсем перестали с мозгом дружить. Похоже, он там только спинной остался...
    helmi8
  11. Geisenberg Сегодня, 12:35
    Очередные секретные доказательства ...
    Geisenberg
  12. mavrus Сегодня, 12:48
    Осталось только "найти доказательства", что кто-то из русских посмотрел теледебаты... Это уж точно будет апофеозом "вмешательства".
    mavrus
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