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Спецслужбы США нашли следы «вмешательства» в выборы «поддерживаемых Россией агентов»
Американская разведка располагает «существенными доказательствами» того, что «тайные агенты, поддерживаемые Россией», вмешивались в работу государственных сайтов семи штатов перед выборами 2016 года, передает РИА Новости сообщение канала NBC.
По данным канала, ссылающегося на сотрудников спецслужб, американская «разведка считает, что вмешательство имело место в штатах Калифорния, Техас и Флорида, а также Аляска, Аризона, Иллинойс и Висконсин». По словам собеседников, агенты «вмешивались в работу государственных сайтов, а также внедрялись в базы регистрации избирателей».
Эти выводы – якобы результат «тайного расследования», провести которое распорядился Барак Обама за несколько недель до окончания своего президентского срока.
Вместе с тем, источники канала признали, что в результате вмешательства «голоса не были изменены, никто из избирателей не был исключен из списков».
Напомним, расследование вменяемого Москве «вмешательства в американские выборы», а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.
По данным канала, ссылающегося на сотрудников спецслужб, американская «разведка считает, что вмешательство имело место в штатах Калифорния, Техас и Флорида, а также Аляска, Аризона, Иллинойс и Висконсин». По словам собеседников, агенты «вмешивались в работу государственных сайтов, а также внедрялись в базы регистрации избирателей».
Эти выводы – якобы результат «тайного расследования», провести которое распорядился Барак Обама за несколько недель до окончания своего президентского срока.
Вместе с тем, источники канала признали, что в результате вмешательства «голоса не были изменены, никто из избирателей не был исключен из списков».
Напомним, расследование вменяемого Москве «вмешательства в американские выборы», а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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