17:33 28 февраля
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Совет Федерации примет заявление о нарушении Киевом минских соглашений

Совет Федерации рассмотрит заявление, в котором намерен призвать парламентские ассамблеи ОБСЕ и ПАСЕ, а также Европарламент осудить украинский закон о реинтеграции Донбасса, подрывающий минские соглашения, а также потребовать от Киева соблюдения достигнутых договоренностей, передает РИА Новости.

Совет Федерации примет заявление о нарушении Киевом минских соглашений


Как сообщил глава международного комитета СФ Константин Косачев, сенаторы хотели бы в своем заявлении призвать международные парламентские ассамблеи «дать оценку закона о реинтеграции, закона об образовании и недавним совершенно чудовищным событиям вокруг российского центра науки и культуры».


Совет Федерации предлагает парламентам государств-членов ОБСЕ, а также ПА ОБСЕ, ПАСЕ и Европарламенту дать однозначную оценку закону… о реинтеграции Донбасса как подрывающему минские соглашения, потребовать от Киева их неукоснительного соблюдения, а также прекращения проведения политики, угрожающей европейской безопасности и стабильности,
говорится в проекте документа.

В нем также подчеркивается, что принятый на Украине закон «по сути направлен на юридическое закрепление украинской версии конфликта в Донбассе», который в ее рамках определяется как «сдерживание вооруженной агрессии России».

Официальный Киев пытается снять с себя ответственность за гуманитарную и социально-экономическую ситуацию в Донецке и Луганске, а также развязать себе руки для применения вооруженных сил против своих граждан, отказавшихся поддержать госпереворот на Украине в 2014 году,
отмечается в заявлении.

Сенаторы констатируют, что «политика "умиротворения", а по сути поощрения со стороны Запада силового решения украинскими властями "проблемы Донбасса" во многом способствовала нынешнему тупику во внутриукраинском урегулировании».

В заявлении также говорится о том, что Киев не соблюдает демократические принципы развития общества: «в частности, об этом свидетельствуют закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на Украине на языках нацменьшинств», и недавние погромы в здании Россотрудничества в Киеве.

Использованы фотографии: РИА Новости / Владимир Федоренко
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Комментарии 13

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:41
    Очередной наш глас в пустыне...
    a.s.zzz888
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:53
      Цитата: a.s.zzz888
      Очередной наш глас в пустыне...

      в пустыне есть уши, а здесь в космическом вакууме
      Angel_and_Demon
    2. shans2 Сегодня, 13:11
      такие вещи делаются для истории - протоколируется и хранится, чтобы четко было понятно кто агрессор ). И всё это позволяет потом действовать исходя из закрепленных заявлений.
      shans2
  2. Влад Морозов Сегодня, 12:44
    Посла нашего берегите! От этих маймунов можно ожидать что угодно
    Влад Морозов
    1. Николай Фёдоров Сегодня, 13:06
      Цитата: Влад Морозов
      Посла нашего берегите! От этих маймунов можно ожидать что угодно

      Нашего посла нет уже с 2016-го. Есть лишь временный поверенный.
      Николай Фёдоров
  3. Николай Фёдоров Сегодня, 12:48
    На гей-параде зайти в толпу ... (демонстрантов/участников парада) и обратиться к ним с призывом "Ну, станьте мужиками!" имеет наверняка больше шансов на успех, чем это заявление Совета Федерации. love
    Николай Фёдоров
  4. Zubr Сегодня, 12:50
    Плевать они хотели на наши возражения. Вот Если бы в сов. Феде. Приняли закон о защите ЛДНР, в случае начала масштабных военных действий со стороны ВСУ и военной поддержке республик, я бы посмотрел как они запели бы. Всем понятно, минские соглашения приказали долго жить.
    Zubr
  5. jetfors_84 Сегодня, 12:51
    Что то долго собираются.
    jetfors_84
  6. NEOZ Сегодня, 13:06
    предлагаю ввести санкции против Украины! не продавать ГСМ, уголь, электроэнергию. и еще что нить похожее.
    не из-за ненависти, а как гарант минских соглашений...
    NEOZ
  7. groks Сегодня, 13:09
    Политики должны говорить, работа у них такая. В данном случае должны говорить много, чтоб задолбать всех и заставить хоть что-то сказать в ответ. Но у нас МИД непонять чем занят, так хоть РосФед заговорил.
    groks
  8. BAI Сегодня, 14:35
    Лучше бы они приняли закон о запрете депортации на Украину лиц, преследуемых за политические убеждения.
    BAI
  9. Ураган70 Сегодня, 14:50
    Так и не хотят наши лапти действовать на упреждение... Знали же, что примут этот закон протоукры, заявление уже на следующий день должно было быть, я уж не говорю что на следующий час! Можно было бы заранее все приготовить и вдарить!!!
    Ураган70
  10. Чичиков Сегодня, 16:55
    Вот как гарант минских соглашений, нужно не словесные сопли размазывать, а заявить так, как это делают сШа по Сирии: - "Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что ее страна оставляет за собой право военного ответа на действия сирийских властей в Восточной Гуте".
    Одними гумконвоями и громкими заявлениями, ни войну, ни угрозу безопасности у своих границ, не остановить. Силовое решение проблемы на Донбассе, будет угрозой безопасности, для России, более реальной, чем бармалеи в Сирии!
    Чичиков
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