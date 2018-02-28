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Совет Федерации примет заявление о нарушении Киевом минских соглашений
Совет Федерации рассмотрит заявление, в котором намерен призвать парламентские ассамблеи ОБСЕ и ПАСЕ, а также Европарламент осудить украинский закон о реинтеграции Донбасса, подрывающий минские соглашения, а также потребовать от Киева соблюдения достигнутых договоренностей, передает РИА Новости.
Как сообщил глава международного комитета СФ Константин Косачев, сенаторы хотели бы в своем заявлении призвать международные парламентские ассамблеи «дать оценку закона о реинтеграции, закона об образовании и недавним совершенно чудовищным событиям вокруг российского центра науки и культуры».
В нем также подчеркивается, что принятый на Украине закон «по сути направлен на юридическое закрепление украинской версии конфликта в Донбассе», который в ее рамках определяется как «сдерживание вооруженной агрессии России».
Сенаторы констатируют, что «политика "умиротворения", а по сути поощрения со стороны Запада силового решения украинскими властями "проблемы Донбасса" во многом способствовала нынешнему тупику во внутриукраинском урегулировании».
В заявлении также говорится о том, что Киев не соблюдает демократические принципы развития общества: «в частности, об этом свидетельствуют закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на Украине на языках нацменьшинств», и недавние погромы в здании Россотрудничества в Киеве.
Как сообщил глава международного комитета СФ Константин Косачев, сенаторы хотели бы в своем заявлении призвать международные парламентские ассамблеи «дать оценку закона о реинтеграции, закона об образовании и недавним совершенно чудовищным событиям вокруг российского центра науки и культуры».
Совет Федерации предлагает парламентам государств-членов ОБСЕ, а также ПА ОБСЕ, ПАСЕ и Европарламенту дать однозначную оценку закону… о реинтеграции Донбасса как подрывающему минские соглашения, потребовать от Киева их неукоснительного соблюдения, а также прекращения проведения политики, угрожающей европейской безопасности и стабильности,говорится в проекте документа.
В нем также подчеркивается, что принятый на Украине закон «по сути направлен на юридическое закрепление украинской версии конфликта в Донбассе», который в ее рамках определяется как «сдерживание вооруженной агрессии России».
Официальный Киев пытается снять с себя ответственность за гуманитарную и социально-экономическую ситуацию в Донецке и Луганске, а также развязать себе руки для применения вооруженных сил против своих граждан, отказавшихся поддержать госпереворот на Украине в 2014 году,отмечается в заявлении.
Сенаторы констатируют, что «политика "умиротворения", а по сути поощрения со стороны Запада силового решения украинскими властями "проблемы Донбасса" во многом способствовала нынешнему тупику во внутриукраинском урегулировании».
В заявлении также говорится о том, что Киев не соблюдает демократические принципы развития общества: «в частности, об этом свидетельствуют закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на Украине на языках нацменьшинств», и недавние погромы в здании Россотрудничества в Киеве.
Использованы фотографии: РИА Новости / Владимир Федоренко
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