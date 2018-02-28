Совет Федерации примет заявление о нарушении Киевом минских соглашений

Совет Федерации предлагает парламентам государств-членов ОБСЕ, а также ПА ОБСЕ, ПАСЕ и Европарламенту дать однозначную оценку закону… о реинтеграции Донбасса как подрывающему минские соглашения, потребовать от Киева их неукоснительного соблюдения, а также прекращения проведения политики, угрожающей европейской безопасности и стабильности,

Официальный Киев пытается снять с себя ответственность за гуманитарную и социально-экономическую ситуацию в Донецке и Луганске, а также развязать себе руки для применения вооруженных сил против своих граждан, отказавшихся поддержать госпереворот на Украине в 2014 году,