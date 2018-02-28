Памятные мероприятия в честь героического подвига псковских десантников пройдут во Пскове

Для участия в памятных мероприятиях в Псков прибудет около 200 почетных гостей из 30 регионов России, более 100 из которых - родственники погибших десантников, а также командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков

Подвиг псковских десантников золотыми буквами вписан в историческую летопись Вооруженных Сил России и Воздушно-десантных войск

1 марта в Пскове состоятся памятные мероприятия, посвященные 18-й годовщине героического подвига воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.- говорится в сообщении.Также отмечается, что в этот день, в 13 регионах страны во всех местах дислокации частей и соединений Воздушно-десантных войск пройдут памятные мероприятия в память о павших воинах - десантниках, которые 18 лет назад преградили собою путь боевикам, рвавшимся через Аргунское ущелье Чечни в Дагестан. В неравной схватке с многократно превосходящими силами противника 84 десантника пали смертью храбрых на высоте 776.0, отдав свои жизни, защищая суверенитет и интересы своего Отечества.- отмечается в сообщении.За мужество и героизм, проявленные в боях с террористами, 22 десантникам присвоено звание Героя России, из них 21 - посмертно. 69 солдат и офицеров награждены орденом Мужества, 63 из них - посмертно.