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Памятные мероприятия в честь героического подвига псковских десантников пройдут во Пскове

1 марта в Пскове состоятся памятные мероприятия, посвященные 18-й годовщине героического подвига воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Памятные мероприятия в честь героического подвига псковских десантников пройдут во Пскове


Для участия в памятных мероприятиях в Псков прибудет около 200 почетных гостей из 30 регионов России, более 100 из которых - родственники погибших десантников, а также командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков
- говорится в сообщении.


Также отмечается, что в этот день, в 13 регионах страны во всех местах дислокации частей и соединений Воздушно-десантных войск пройдут памятные мероприятия в память о павших воинах - десантниках, которые 18 лет назад преградили собою путь боевикам, рвавшимся через Аргунское ущелье Чечни в Дагестан. В неравной схватке с многократно превосходящими силами противника 84 десантника пали смертью храбрых на высоте 776.0, отдав свои жизни, защищая суверенитет и интересы своего Отечества.

Подвиг псковских десантников золотыми буквами вписан в историческую летопись Вооруженных Сил России и Воздушно-десантных войск
- отмечается в сообщении.

За мужество и героизм, проявленные в боях с террористами, 22 десантникам присвоено звание Героя России, из них 21 - посмертно. 69 солдат и офицеров награждены орденом Мужества, 63 из них - посмертно.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 10

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 12:48
    Памятные мероприятия, посвященные героическому подвигу псковских десантников, пройдут в Пскове
    не только во Пскове,родственник служил там, десантура номер части *******не принято разглашать..., кто служит и служил-знает... в общем- воинские почести павшим,а молодёжи-есть с кого брать пример.soldier [media=http://]
    андрей юрьевич
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 12:49
    Подвиг ваш бессмертен, воины-десантники!!! soldier
    a.s.zzz888
  3. Комментарий был удален.
  4. Ren Сегодня, 13:07
    Захотел Хаттаб десант сбросить с перевала,
    Жарко стало небесам, места стало мало.
    Открывайте, ангела, в небеса ворота...
    К вам с поклоном навсегда в храм шестая рота.
    Трое суток кровь харкал в снег народ Кавказа,
    Ярость всю свою и прыть выжал до отказа,
    Не смогли десант сломать, обломали зубЫ
    - Не смогли они сломить! - прошептали губы.
    Ren
    1. Alena Frolovna Сегодня, 13:57
      "О тех героях скажу словами из песни погибшего офицера: «Ни за копейки и рубли мы тот нелёгкий бой вели, а чтоб тебя, Россия – мать, Великой звали…».
      Десантники из 6-ой роты совершили коллективный подвиг в новейшей истории России, остановив разрушение государства".
      Герой Советского Союза Александр Солуянов
      Alena Frolovna
  5. demo Сегодня, 13:09
    Честь и хвала парням.
    Трудно представить как у вчерашнего школьника, пацана с улицы вдруг открывается такие глубины характера, такие свойства присущие нашему народу, что это не поддается осмыслению.
    Пусть земля им будет пухом.
    И пусть их примет Святой Георгий под свою опеку - покровитель Русского воинства.

    Не в курсе.
    А в Аргунском ущелье есть памятник воинам?
    Кто знает?
    demo
    1. РУСС Сегодня, 13:13
      Цитата: demo
      Не в курсе.
      А в Аргунском ущелье есть памятник воинам?
      Кто знает?

      Да есть , установили при содействии Кадырова.
      РУСС
  6. demo Сегодня, 13:13
    ГРОЗНЫЙ, 2 мар — РИА Новости. Торжественное открытие монумента, установленного в память о 84 псковских десантниках из легендарной 6-й роты, принявших неравный бой с боевиками в Аргунском ущелье в 2000 году, состоялось в Чечне.

    Командующий Воздушно-десантными войсками, генерал-полковник Владимир Шаманов. Архивное фото
    © РИА Новости / Владимир Макаров
    Перейти в фотобанк
    Шаманов почтил память погибших в Аргунском ущелье десантников
    Гранитный монумент весом 10 тонн и высотой 2,6 метра установлен на месте боя – в селе Улус-Керт. В торжественной церемонии приняли участие глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Псковской области Андрей Турчак, командование ВДВ, родные и близкие погибших десантников, члены регионального правительства.

    Кадыров выразил соболезнования родным погибших и отметил, что офицеры и солдаты шестой роты 104-го Гвардейского десантно-штурмового полка стали примером доблестного служения Родине. "Сегодня мы можем с гордостью заявить, что выиграли борьбу с международным терроризмом. И ваши дети, отцы, братья вместе с чеченским народом отстояли целостность нашей страны. Это долг каждого — не только воина, но и гражданина — защитить Родину, защитить народ", — сказал Кадыров.




    Нашел.
    demo
    1. андрей юрьевич Сегодня, 13:25
      drinks десантура-Мужики .. я понял,что они жертвуют всем,что не идёт в ущерб Родине,на свадьбу моего младшего,2 августа, наша родня(новая) пригнала на машинах с ВДВ- вымпелами и флагами, пацаны отжигали по полной, за ВДВ не стыдно, не поехали в фонтанах купаться, а дали жару на "танцполе",я никогда такого не видел.. жаль пьяный был,и снять не мог... ВДВ не посрамили. точно. drinks(псковитяне в основном,так уж получилось)
      андрей юрьевич
  7. Ураган70 Сегодня, 14:45
    Цитата: demo
    ГРОЗНЫЙ, 2 мар — РИА Новости. Торжественное открытие монумента, установленного в память о 84 псковских десантниках из легендарной 6-й роты, принявших неравный бой с боевиками в Аргунском ущелье в 2000 году, состоялось в Чечне.

    Командующий Воздушно-десантными войсками, генерал-полковник Владимир Шаманов. Архивное фото
    © РИА Новости / Владимир Макаров
    Перейти в фотобанк
    Шаманов почтил память погибших в Аргунском ущелье десантников
    Гранитный монумент весом 10 тонн и высотой 2,6 метра установлен на месте боя – в селе Улус-Керт. В торжественной церемонии приняли участие глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Псковской области Андрей Турчак, командование ВДВ, родные и близкие погибших десантников, члены регионального правительства.

    Кадыров выразил соболезнования родным погибших и отметил, что офицеры и солдаты шестой роты 104-го Гвардейского десантно-штурмового полка стали примером доблестного служения Родине. "Сегодня мы можем с гордостью заявить, что выиграли борьбу с международным терроризмом. И ваши дети, отцы, братья вместе с чеченским народом отстояли целостность нашей страны. Это долг каждого — не только воина, но и гражданина — защитить Родину, защитить народ", — сказал Кадыров.




    Нашел.

    "...Сегодня мы можем с гордостью заявить, что выиграли борьбу с международным терроризмом..."
    Хотелось по этому поводу пару слов написать, но что то остановило... Неее...побуду лучше толерантным и правильным bully
    Ураган70
  8. Romka47 Сегодня, 16:21
    Царство небесное Героям!
    Romka47
  9. Андрей ВОВ Сегодня, 16:45
    Вечная память Героям,настоящим МУЖИКАМ!!
    Андрей ВОВ
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