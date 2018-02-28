17:34 28 февраля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Госдеп обвинили Москву в «провале» гарантий уничтожения химического оружия в Сирии

Россия «провалила» свои обязательства, как гарант уничтожения химического оружия в Сирии, передает РИА Новости заявление представителя Госдепа США Хезер Науэрт.

Госдеп обвинили Москву в «провале» гарантий уничтожения химического оружия в Сирии


Россия взяла на себя обязательства гаранта по уничтожению химоружия в Сирии. И Россия это провалила. Я хочу это подчеркнуть,
сказала Науэрт на брифинге.


В конце января примерно с таким же обвинением выступил госсекретарь Рекс Тиллерсон.

Кто бы ни проводил атаки, Россия в конечном итоге несет ответственность за жертвы в Восточной Гуте и бесчисленные смерти других сирийцев от химического оружия, которые начались с того момента, как Россия пришла в Сирию,
заявил он на встрече представителей 29 стран в Париже, где обсуждалось создание механизма, который должен повысить эффективность выявления и наказания тех, кто использует запрещенные виды вооружений.

Напомним, Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия после масштабной газовой атаки в августе 2013 года в Пригороде Дамаска, когда, по разным данным, погибли от нескольких сотен до полутора тысяч человек. Это стало результатом договоренности Москвы и Вашингтона об уничтожении химоружия в стране под контролем ОЗХО и остановило военное вторжение США в Сирию.

Использованы фотографии: ren.tv
6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 19

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:12
    с таким же обвинением выступил госсекретарь Рекс Тиллерсон.
    Кто бы ни проводил атаки, Россия в конечном итоге несет ответственность за жертвы в Восточной Гуте и бесчисленные смерти других сирийцев от химического оружия, которые начались с того момента, как Россия пришла в Сирию,

    вот это по нашему, хто б ни сделал дитя - папа Путин! и все, красава
    Angel_and_Demon
  2. предки с Дона Сегодня, 13:12
    Где факты и доказательства, одни пустые пробирки и бла бла бла.
    предки с Дона
    1. kapitan92 Сегодня, 13:23
      Цитата: предки с Дона
      Где факты и доказательства, одни пустые пробирки и бла бла бла.

      А зачем они нужны? Этот материал предназначен для тупого американского обывателя. Один кренделек потряс пробиркой - Саддама нет, как и 600000 мирного населения Ирака.
      kapitan92
      1. Тикси-3 Сегодня, 14:34
        Цитата: kapitan92
        А зачем они нужны? Этот материал предназначен для тупого американского обывателя

        не только, но и для европейского, думаю, что очень скоро(месяц-два) начнут демократизировать и начнется большой шухер
        Тикси-3
      2. шура матросов Сегодня, 14:37
        Это не тупой американский обыватель, а пол мира. Пропаганда во всей красе. И RT со Sputnik, мелкие рыбешки в море акул, здесь ничего не изменят. И пол мира будут рады (еще и денег дадут, и закроют рты, если того требует ситуация) снести Асада
        шура матросов
    2. To be or not to be Сегодня, 14:48
      Представитель Госдепа США Хезер Науэрт мог с полной уверенностью сказать :""
      "Россия взяла на себя обязательства гаранта по уничтожению химоружия в ..С,Ш,А, ..И ...Россия это провалила. ""
      1.Соединённые Штаты планируют завершить утилизацию химического оружия в 2023 году.
      2.В 2017 г Москва полностью избавилась от запрещённых боеприпасов. Хотя планировала завершить эту работу к 2020 году,
      3.США остаются неутилизированными порядка 10% химического оружия.На момент начала утилизации в 1997 году США объявили о наличии 28 572 метрических тонн отравляющих веществ первой категории (иприт и смеси на его основе, ви-икс (VX), зарин).(10%=2 857.2 метрических тонн )
      To be or not to be
  3. groks Сегодня, 13:14
    Логично. Кто бы не атаковал ОВ, значит ОВ там есть.
    Доказать обратное можно, найдя западные боеприпасы свежего выпуска, либо лаборатории боевиков по изготовлению ОВ.
    groks
  4. Александр War Сегодня, 13:15
    Если еще раз белые каски применят хим оружие нанести ракетный удар по террористическо-американским базам
    Александр War
  5. Egorovich Сегодня, 13:21
    Не уничтоженное химоружие матрасии, которое она должна уничтожить по договору с РФ, теперь в любом месте может появится, не исключая и Сирии. Вот поэтому заранее и вопят, как оглашенные.
    Egorovich
    1. zloybond Сегодня, 13:56
      согласен. других вариантов можно не рассматривать. Так надо и говорить на ТВ и в международных организациях, а мямлить про наших партнеров...
      zloybond
  6. Романенко Сегодня, 13:22
    Ну пошла перекличка про химоружие, хай подняли в прессе, значит уже или через Израиль, или через Иорданию перебросили химию из какой-нибудь там болгарии или эстооонии на территорию Сирии и в ближайшее время применят, а то тут Россия всякие гумпаузы да замирения устраивает, это-ж англосаксам да пин-досам нож вострый.
    На той неделе Боря-англичанин протявкал про угрозы, теперь эта Хезэр запах пустила, все это неспроста, готовят большую провокацию с последующей бомбежкой Асада.
    Тут надо очень серьезно подготовить бомберы средства слежения и ПВО на передке и в тылах, иначе "партнеры" сработают на опережение.
    А персональный чан с дерьмом в адрес России, это и на Хмеймим пару томагавков может означать, так, случайно по Су-57, типа с курса сбились...
    Вообще конечно гасить надо всю эту сволочь, против свиней свинскими методами и действовать!
    Романенко
  7. Zubr Сегодня, 13:28
    В пору в ООН, вынести на обсуждение тот факт, что до сих пор матрасные своё Хмм.оружие не утилизировали. А я так думаю там можно найти с шилдиком "made in USA"
    Zubr
    1. роман66 Сегодня, 13:36
      что значит "можно" ? нужно!
      роман66
  8. okko077 Сегодня, 13:36
    "Нобелевская премия мира была присуждена Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая занималась ликвидацией химических арсеналов Сирии.Штаб-квартира организации находится в Гааге (Нидерланды)."

    Подробнее на РБК:
    https://www.rbc.ru/society/11/10/2013/570410f49a7
    94761c0ce2987

    Присуждена в некотором плане заочно и предусматривала полный контроль за уничтожением в 2014 году...Никаких замечаний не поступал, пока Россия не оказала помощь Сирии в борьбе с террористами по просьбе последней... Пентагон и США молчали всё это время... А теперь вспомнив приём с пробиркой для оправдания уничтожения страны Ирака, решили повторить приём... Зачем они присудили премию ОЗХО, зачем контролировали сами и молчали- значит всё было в порядке...Зачем весь этот пи_ндоский бред?..Не надо повторяться и врать второй раз...Что придумать новую подлянку ума не хватает ?
    Кстати, где пробирка? Почему не размахивают ей пи_ндосы в ООН ? Явная недоработка ? Сорвали цирковое представление!
    okko077
    1. AlexVas44 Сегодня, 13:51
      Цитата: okko077
      Кстати, где пробирка?

      Её поцарапали. Сейчас шлифуют. Скоро будет. soldier
      AlexVas44
  9. 3officer Сегодня, 13:40
    Все таки хорошо быть самой сильной в военном отношении и влиянии страной в мире.Можно озвучивать любой бред,устраивать истеричные демарши в ООН,выковыривать из носа любые обвинения против кого угодно и предъявлять их кому угодно.И при всем при этом,остальные поневоле должны собирать советы,искать оправдания и черных кошек в темных комнатах и всячески "изображать суету".Еще 18 дней будут ежедневные сводки маразма,а затем наверно еженедельные или ежемесячные в лучшем случаеrequest Огорчает то,что за нами закрепилась незавидная роль жертвы в этом Театре Абсурда.
    3officer
    1. zoolu350 Сегодня, 16:25
      Не закрепилась, а олигархат РФ довел до того, что любые матрасные пакости и бред остаются безнаказанными. А почему бы хозяевам ФРС не вести себя с РФ как с жертвой, если РФ им это позволяет?
      zoolu350
  10. Yrec Сегодня, 13:47
    Думаю, баллон с хлором в Гуте уже на месте. Ждут свистка из Вашингтона, чтоб его рвануть.
    Yrec
  11. кедр Сегодня, 17:26
    Опять мельдоний...?
    кедр
Картина дня