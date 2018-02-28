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Госдеп обвинили Москву в «провале» гарантий уничтожения химического оружия в Сирии
Россия «провалила» свои обязательства, как гарант уничтожения химического оружия в Сирии, передает РИА Новости заявление представителя Госдепа США Хезер Науэрт.
В конце января примерно с таким же обвинением выступил госсекретарь Рекс Тиллерсон.
Напомним, Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия после масштабной газовой атаки в августе 2013 года в Пригороде Дамаска, когда, по разным данным, погибли от нескольких сотен до полутора тысяч человек. Это стало результатом договоренности Москвы и Вашингтона об уничтожении химоружия в стране под контролем ОЗХО и остановило военное вторжение США в Сирию.
Россия взяла на себя обязательства гаранта по уничтожению химоружия в Сирии. И Россия это провалила. Я хочу это подчеркнуть,сказала Науэрт на брифинге.
В конце января примерно с таким же обвинением выступил госсекретарь Рекс Тиллерсон.
Кто бы ни проводил атаки, Россия в конечном итоге несет ответственность за жертвы в Восточной Гуте и бесчисленные смерти других сирийцев от химического оружия, которые начались с того момента, как Россия пришла в Сирию,заявил он на встрече представителей 29 стран в Париже, где обсуждалось создание механизма, который должен повысить эффективность выявления и наказания тех, кто использует запрещенные виды вооружений.
Напомним, Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия после масштабной газовой атаки в августе 2013 года в Пригороде Дамаска, когда, по разным данным, погибли от нескольких сотен до полутора тысяч человек. Это стало результатом договоренности Москвы и Вашингтона об уничтожении химоружия в стране под контролем ОЗХО и остановило военное вторжение США в Сирию.
Использованы фотографии: ren.tv
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