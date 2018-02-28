Госдеп обвинили Москву в «провале» гарантий уничтожения химического оружия в Сирии

Россия взяла на себя обязательства гаранта по уничтожению химоружия в Сирии. И Россия это провалила. Я хочу это подчеркнуть,

Кто бы ни проводил атаки, Россия в конечном итоге несет ответственность за жертвы в Восточной Гуте и бесчисленные смерти других сирийцев от химического оружия, которые начались с того момента, как Россия пришла в Сирию,