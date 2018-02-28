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Игорь Додон: Молдове навязывается покупка летального оружия у НАТО
Президент Республики Молдова Игорь Додон заявил о том, что на ближайшем заседании Высшего совета безопасности страны намерен поднять вопрос о планах правительства по закупке летальных вооружений у стран НАТО. По словам Игоря Додона, такого рода планы кабмина возникли на фоне давления, оказываемого Североатлантическим военным блоком на конституционно нейтральную в военном плане республику. При этом молдавский президент отметил, что у Молдавии нет средств на закупку вооружений.
Игорь Додон в интервью ТАСС комментирует ситуацию:
По словам Игоря Додона, в правительстве РМ должны помнить об основном законе Молдовы. А в нём прописан пункт о военном нейтралитете республики. Президент Молдовы отмечает, что только нейтралитет в военном плане способен сохранить единство и независимость страны.
Завтра (1 марта) Игорь Додон отправляется в Германию, где собирается обсудить вопросы безопасности и урегулирования Приднестровского конфликта.
Игорь Додон:
Игорь Додон в интервью ТАСС комментирует ситуацию:
Мы проведем заседание Совбеза, где обсудим предложение министра обороны Евгения Стурзы закупить летальное оружие, хотя денег на эти цели в бюджете страны не предусмотрено, а правительство жалуется на их отсутствие для финансирования содержания школ и больниц, ремонта дорог, повышения зарплат и пенсий, других социальных нужд.
По словам Игоря Додона, в правительстве РМ должны помнить об основном законе Молдовы. А в нём прописан пункт о военном нейтралитете республики. Президент Молдовы отмечает, что только нейтралитет в военном плане способен сохранить единство и независимость страны.
Завтра (1 марта) Игорь Додон отправляется в Германию, где собирается обсудить вопросы безопасности и урегулирования Приднестровского конфликта.
Игорь Додон:
В соглашении об ассоциации с ЕС, которое подписало правительство, расплывчато прописаны вопросы обороны и безопасности. Между тем, для Молдавии, которая должна сохранять и укреплять наш нейтралитет, они важны. Как глава государства, избранный народом, как верховный главнокомандующий, я против участия нашей страны в НАТО и других военных блоках, а также против участия наших солдат и офицеров в военных операциях.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/dodon.igor
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