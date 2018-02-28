17:34 28 февраля
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Игорь Додон: Молдове навязывается покупка летального оружия у НАТО

Президент Республики Молдова Игорь Додон заявил о том, что на ближайшем заседании Высшего совета безопасности страны намерен поднять вопрос о планах правительства по закупке летальных вооружений у стран НАТО. По словам Игоря Додона, такого рода планы кабмина возникли на фоне давления, оказываемого Североатлантическим военным блоком на конституционно нейтральную в военном плане республику. При этом молдавский президент отметил, что у Молдавии нет средств на закупку вооружений.

Игорь Додон в интервью ТАСС комментирует ситуацию:
Мы проведем заседание Совбеза, где обсудим предложение министра обороны Евгения Стурзы закупить летальное оружие, хотя денег на эти цели в бюджете страны не предусмотрено, а правительство жалуется на их отсутствие для финансирования содержания школ и больниц, ремонта дорог, повышения зарплат и пенсий, других социальных нужд.


По словам Игоря Додона, в правительстве РМ должны помнить об основном законе Молдовы. А в нём прописан пункт о военном нейтралитете республики. Президент Молдовы отмечает, что только нейтралитет в военном плане способен сохранить единство и независимость страны.


Завтра (1 марта) Игорь Додон отправляется в Германию, где собирается обсудить вопросы безопасности и урегулирования Приднестровского конфликта.

Игорь Додон: Молдове навязывается покупка летального оружия у НАТО


Игорь Додон:
В соглашении об ассоциации с ЕС, которое подписало правительство, расплывчато прописаны вопросы обороны и безопасности. Между тем, для Молдавии, которая должна сохранять и укреплять наш нейтралитет, они важны. Как глава государства, избранный народом, как верховный главнокомандующий, я против участия нашей страны в НАТО и других военных блоках, а также против участия наших солдат и офицеров в военных операциях.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/dodon.igor
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Комментарии 17

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  1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:21
    как верховный главнокомандующий, я против участия нашей страны в НАТО и других военных блоках,
    так никто и не заставляет, но хлам подлежащий утилизации купить обязан
    Angel_and_Demon
    1. сибиралт Сегодня, 13:32
      Поедет в Германию, те начнут ему втюхивать свои "Леопарды". belay Уж лучше пусть в ПМР поищет вежливых людей.
      сибиралт
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:46
        Цитата: сибиралт
        Поедет в Германию, те начнут ему втюхивать свои "Леопарды". belay Уж лучше пусть в ПМР поищет вежливых людей.

        леопардов ему не дадут - знают что скакуасам на металлолом продаст, а какие нибудь

        StG 44 со складов НЗ
        Angel_and_Demon
    2. андрей юрьевич Сегодня, 13:35
      Игорь Додон: Молдове навязывается покупка летального оружия у НАТО
      вообще,не понимаю о илетку" чем стон... купил у одного, высморкался в "жилеттт" у другого,что нет денХ, Другой спросил: ты за ково?- сказал-за тебя...вопрос улажен.... ну так....копейки "посредникам"... кому жевать беззубым ?
      андрей юрьевич
      1. андрей юрьевич Сегодня, 13:49
        модераторам-респект,классно работают,не успеешь пальцы оторвать=- в баню!)))))))
        андрей юрьевич
  2. Alexey-74 Сегодня, 13:24
    Додону пора уже давно распустить правительство и собирать силовиков под свое крылышко, а Россия должна помочь ему в этом. Иначе Молдавия может повторить сценарий Украины -стать тараном или плацдармом для атаки на РФ. Американцы используют подкуп и шантаж в политике, устранение ...........думаю нашим спецслужбам тоже есть чем заняться на территории Молдовы, тем боле пока там "наш" Президент.
    Alexey-74
  3. IMH Сегодня, 13:25
    В ОВД навязывали покупку оружия СССР, в НАТО навязывают оружие +/-США. Все логично, нет?
    IMH
    1. cniza Сегодня, 13:36
      Логика есть , только Молдова нейтральное государство и не член НАТО.
      cniza
      1. IMH Сегодня, 13:48
        ОВД (читай СССР) тоже временами "влияли" на оружейный выбор нейтральных государств. Такова жизнь, что поделать?
        IMH
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:57
          Цитата: IMH
          Такова жизнь, что поделать?

          согласен - хлам нужно утилизировать за деньги, и папуасы должны платить
          Angel_and_Demon
    2. aleks26 Сегодня, 13:37
      Цитата: IMH
      В ОВД навязывали покупку оружия СССР, в НАТО навязывают оружие +/-США. Все логично, нет?

      Нет! ОВД ничего не навязывает. По крайней мере Молдове. А вообще предлагать купить, и навязывать это не одно и тоже, нет?
      aleks26
    3. Володин Сегодня, 13:37
      Цитата: IMH
      В ОВД навязывали покупку оружия СССР, в НАТО навязывают оружие +/-США. Все логично, нет?

      Всё логично, но есть одно "но". Когда Молдова успела войти в НАТО?..
      Володин
  4. FalconD Сегодня, 13:37
    Можем своё навязывать! Так уж устроено в мире - коль своего ничего не производишь, то изволь закупать навязанное!
    FalconD
  5. Симон Сегодня, 13:38
    "Денег на эти цели в бюджете страны не предусмотрено, а правительство жалуется на их отсутствие для финансирования содержания школ и больниц, ремонта дорог, повышения зарплат и пенсий, других социальных нужд." Денег на нужды народа у страны нет, а правительство хочет закупить летальное оружие! Это явно идет в дальнейшем к развязке гражданской войны, скорей всего с Приднестровьем
    Симон
  6. Ураган70 Сегодня, 14:36
    Цитата: Alexey-74
    Додону пора уже давно распустить правительство и собирать силовиков под свое крылышко, а Россия должна помочь ему в этом. Иначе Молдавия может повторить сценарий Украины -стать тараном или плацдармом для атаки на РФ. Американцы используют подкуп и шантаж в политике, устранение ...........думаю нашим спецслужбам тоже есть чем заняться на территории Молдовы, тем боле пока там "наш" Президент.

    Вы к нам с Альфы Центавра? Только там еще не в курсе, что Молдова- парламентская страна и там правительству проще распустить Додона, чем Додону- правительство!
    Со второго предложения я с аами согласен, так как это очевидно...
    Ураган70
  7. Ураган70 Сегодня, 14:38
    Цитата: IMH
    В ОВД навязывали покупку оружия СССР, в НАТО навязывают оружие +/-США. Все логично, нет?

    Многоугольный не лезь, ну не твоя это тема! Шел бы к пуриму готовиться, а то нос и уши повсюду торчат...
    Ураган70
  8. Petrovitch Сегодня, 16:27
    Давление в данном случае на Молдову - это одновременно стремление НАТО сбросить устаревшее вооружение, получить за это какие-никакие деньги, а также очередной ход НАТО против России. У Молдовы банально нет денег, чтобы покупать натовское оружие. Значит, оно будет продаваться в кредит. Следующий этап - навязывание Молдове соответствующих требований, которые Молдова будет вынуждена выполнять - ведь кредит выплачивать нечем, а долги растут. Ну а дальше - втягивание страны в орбиту НАТО. При этом очень хорошо, что президент Молдовы Игорь Додон это понимает. Ему надо быть более твердым и прижать этот распоясавшийся антироссийский парламент к ногтю. Интересно, как парламент Молдовы не понимает, что идя на это, он тянет страну еще глубже в пропасть.
    Petrovitch
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