Игорь Додон: Молдове навязывается покупка летального оружия у НАТО

Мы проведем заседание Совбеза, где обсудим предложение министра обороны Евгения Стурзы закупить летальное оружие, хотя денег на эти цели в бюджете страны не предусмотрено, а правительство жалуется на их отсутствие для финансирования содержания школ и больниц, ремонта дорог, повышения зарплат и пенсий, других социальных нужд.

В соглашении об ассоциации с ЕС, которое подписало правительство, расплывчато прописаны вопросы обороны и безопасности. Между тем, для Молдавии, которая должна сохранять и укреплять наш нейтралитет, они важны. Как глава государства, избранный народом, как верховный главнокомандующий, я против участия нашей страны в НАТО и других военных блоках, а также против участия наших солдат и офицеров в военных операциях.