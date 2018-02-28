17:37 28 февраля
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"Говорящая каска" Украины: ЛДНР может прекратить существование за несколько недель

Человек, которого на Украине называют «говорящей каской» (один из бывших глашатаев «АТО») Дмитрий Тымчук заявил о том, что Донецкая и Луганская народная республики «могут исчезнуть за несколько месяцев и даже за несколько недель». Для такого «исчезновения», по заявлению Тымчука, миротворческая миссия на Донбассе должна перекрыть границу с Россией.

Из заявления Тымчука в интервью украинскому изданию «Апостроф»:
Тема миротворцев имеет право на жизнь при одном обстоятельстве. Западные эксперты, предупреждающие нас, что проведение миротворческой миссии может заморозить конфликт, приводят пример того же Кипра, где уже десятилетия продолжается неразрешимый конфликт, который фактически является замороженным. Но конфликт на Донбассе имеет одну специфическую черту. Она заключается в том, что если действительно перекрыть границу с Россией, которую не контролирует Украина, и прекратить поставки материально-технических средств, вооружения, техники, российских наемников на территорию Донбасса, то вопрос существования так называемых ЛНР и ДНР - это вопрос нескольких недель, возможно месяцев. То есть в этом смысле миротворческая операция может иметь успех, но при условии перекрытия и взятия под контроль украинско-российской границы.


"Говорящая каска" Украины: ЛДНР может прекратить существование за несколько недель



Тымчук при этом заявил, что Генштаб ВСУ на сегодняшний день не рассматривает сценарий «возвращения территорий» военным путём, при этом оставляя в запасе «несколько вариантов проведения операций». По словам Тымчука, на сегодняшний день «Украина придерживается мирного, политико-дипломатического варианта урегулирования конфликта». Видимо, постоянные обстрелы сопредельной территории и переброска к линии соприкосновения запрещённых Минскими соглашениями вооружений и есть украинский «вариант мирного урегулирования».

Руководствуясь логикой Тымчука, можно заявить, что если миротворческий контингент ООН расположить на границе Украины и стран НАТО, полностью эту границу перекрыв, то через несколько месяцев, а быть может и недель, прекратит своё существование сама Украина (то, что от неё осталось).

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 19

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  1. BerBer Сегодня, 13:57
    Это они нас в тонусе поддерживают. Кажется про "сильнейшую" армию Европы мы уже слышали.
    BerBer
    1. Чёрный Сегодня, 14:07
      Бедолага тымчук, всё психозы мучают .Как начинаешь читать укро. начальников - шалеешь.Или белая горячка или уже пообо.ссались заранее- а ведь война - то еще не начиналась.Я имею ввиду серьезную войну , а не попытку на УРА загасить Донбасс.Не удивлюсь если тымчук будет вопить что у опполченцев есть ядерное оружие и поэтому победа очередной раз откладывается wassat .
      Чёрный
      1. cniza Сегодня, 14:17
        Пора Тымчуку открыть курсы по гаданию на кофейной гуще.
        cniza
        1. Чёрный Сегодня, 14:22
          Цитата: cniza
          открыть курсы по гаданию на кофейной гуще.

          ага...на гранённом стакане wassat
          Чёрный
      2. BerBer Сегодня, 14:21
        По примеру незалежной понимаешь - нет пределов, у идиотов. Уже как-то не удивляюсь.
        BerBer
    2. майор Юрик Сегодня, 14:22
      НУ помогите убогенькому перекрыть границу с Россией,передвиньте её по Днепру, чтобы оно успокоилось уже!!! am
      майор Юрик
    3. шура матросов Сегодня, 14:24
      Ну так если САМ Стрелков говорит, что ВСУ хватит две недели на освобождение Донбасса...
      шура матросов
  2. Венд Сегодня, 13:57
    ЛДНР может прекратить существование за несколько недель
    Возникает вопрос, кто мешал то? У Украины был контроль над внешней границей.
    Венд
    1. сибиралт Сегодня, 14:14
      Чтобы миротворцам перекрыть границу ЛДНР с Россией, до неё нужно хотя бы добраться. laughing
      сибиралт
  3. mavrus Сегодня, 14:00
    Ну... Если перекрыть заграничную помощь, в виде кредитов и не только... То Киевская хунта и эти-то несколько недель не продержится.
    mavrus
    1. шура матросов Сегодня, 14:46
      Хунта-то продержится, народ загнется
      шура матросов
  4. Angel_and_Demon Сегодня, 14:00
    Руководствуясь логикой Тымчука, можно заявить, что если миротворческий контингент ООН расположить на границе Украины и стран НАТО, полностью эту границу перекрыв, то через несколько месяцев, а быть может и недель, прекратит своё существование сама Украина (то, что от неё осталось).
    логика - она и в африке логика
    Angel_and_Demon
  5. Yrec Сегодня, 14:01
    Женская логика - это твёрдая уверенность в том, что можно преодолеть объективную реальность желанием.
    Yrec
  6. cariperpaint Сегодня, 14:11
    этого не будет от слова совсем. чистая утопия допустить какие то непонятные воинские формирования на таком участке границы. по сути история с Крымом все показала подобным клоунам. но включить голову и проследить причины тех решений не получается.
    cariperpaint
  7. АлМих Сегодня, 14:25
    Тымчук прав, только такое событие мало вероятно сегодня. Киев упёрся, хочет стереть лднр в порошок. Все будет зависеть от России. От политики следующего президента.
    АлМих
    1. ангел-истребитель Сегодня, 14:47
      Даже и не надейтесь... Не дождетесь!
      ангел-истребитель
  8. Злой 55 Сегодня, 14:39
    Со второй частью статьи абсолютно согласен...И всё к этому и идёт, ибо никто из свидомых политиканов по долгам УКРАЛины платить не собирается..
    Злой 55
  9. Туркестанец Сегодня, 14:56
    Какой стратег . Какие недели, месяца. Армиям ДНР и ЛНР при нападении нужно продержатся всего только сутки. За это время подойдут части Российской армии . А дальше начнётся операция принуждение к миру.
    Туркестанец
    1. Чичиков Сегодня, 17:04
      Ваши бы слова, да некоторым бы, в уХи!
      Чичиков
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