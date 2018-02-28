"Говорящая каска" Украины: ЛДНР может прекратить существование за несколько недель

Тема миротворцев имеет право на жизнь при одном обстоятельстве. Западные эксперты, предупреждающие нас, что проведение миротворческой миссии может заморозить конфликт, приводят пример того же Кипра, где уже десятилетия продолжается неразрешимый конфликт, который фактически является замороженным. Но конфликт на Донбассе имеет одну специфическую черту. Она заключается в том, что если действительно перекрыть границу с Россией, которую не контролирует Украина, и прекратить поставки материально-технических средств, вооружения, техники, российских наемников на территорию Донбасса, то вопрос существования так называемых ЛНР и ДНР - это вопрос нескольких недель, возможно месяцев. То есть в этом смысле миротворческая операция может иметь успех, но при условии перекрытия и взятия под контроль украинско-российской границы.

Человек, которого на Украине называют «говорящей каской» (один из бывших глашатаев «АТО») Дмитрий Тымчук заявил о том, что Донецкая и Луганская народная республики «могут исчезнуть за несколько месяцев и даже за несколько недель». Для такого «исчезновения», по заявлению Тымчука, миротворческая миссия на Донбассе должна перекрыть границу с Россией.Из заявления Тымчука в интервью украинскому изданию «Апостроф»:Тымчук при этом заявил, что Генштаб ВСУ на сегодняшний день не рассматривает сценарий «возвращения территорий» военным путём, при этом оставляя в запасе «несколько вариантов проведения операций». По словам Тымчука, на сегодняшний день «Украина придерживается мирного, политико-дипломатического варианта урегулирования конфликта». Видимо, постоянные обстрелы сопредельной территории и переброска к линии соприкосновения запрещённых Минскими соглашениями вооружений и есть украинский «вариант мирного урегулирования».Руководствуясь логикой Тымчука, можно заявить, что если миротворческий контингент ООН расположить на границе Украины и стран НАТО, полностью эту границу перекрыв, то через несколько месяцев, а быть может и недель, прекратит своё существование сама Украина (то, что от неё осталось).