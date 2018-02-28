17:33 28 февраля
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Модернизированный Ту-160 оснастят стратосферной кислородной системой

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 после модернизации получит новую стратосферную кислородную систему, обеспечивающую жизнедеятельность экипажа, сообщила в среду пресс-служба холдинга "Технодинамика".

НПП "Респиратор" холдинга "Технодинамика" (входит в госкорпорацию "Ростех") начинает испытания кислородно-дыхательной аппаратуры для полетов в стратосфере. Новая система рассчитана на питание кислородом членов экипажа модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160
- говорится в сообщении.

Модернизированный Ту-160 оснастят стратосферной кислородной системой



В холдинге отметили, что система интегрирована в в бортовое радио-электронное оборудование стратегического ракетоносца и создана для работы как в условиях герметичной кабины, так и в случаях ее разгерметизации. Она также участвует в функционировании защитного снаряжения пилотов и системы катапультирования, обеспечивая жизнедеятельность экипажа.

Аппаратура предусматривает несколько линий подачи кислорода, которые связаны между собой. Система ведет непрерывный интеллектуальный мониторинг давления в разных точках, обеспечивая подачу кислорода даже при нарушении работоспособности одной из трасс.

Программа модернизации Ту-160, выполняемая под руководством Министерства обороны РФ, предусматривает помимо прочего полную замену комплекса бортового радио-электронного оборудования. Ожидается, что это даст существенный прирост эффективности использования авиационного комплекса по назначению.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 7

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  1. Охотовед 2 Сегодня, 14:11
    Какой Красивый самолёт! Точно - Белый Лебедь! good И - смертоносный....
    Охотовед 2
  2. Irokez Сегодня, 14:11
    Ну если оснастим значит потом можем американцам предложить, а то их пилоты задыхаются бедные. )))
    Irokez
  3. Incvizitor Сегодня, 14:18
    Вот он на "Макс" красавец.
    Incvizitor
  4. Alexey-74 Сегодня, 14:19
    Такая модернизация давно напрашивалась сама собой, учитывая бурно развивающиеся технологии. Так скоро и до космоса дойдем ...шмалять по континентам будем уже не со стратосферы, а из ближнего космоса. Это к стати мечта американцев.
    Alexey-74
  5. мерцание Сегодня, 14:21
    Гостинцы будет доставлять "партнерам", быстро, надежно и гарантированно.
    мерцание
  6. NKVD Сегодня, 14:59
    Из пустого в порожнее, деньги только из воздуха делаеит это НПП
    NKVD
  7. ССИ Сегодня, 15:59
    Стратосфера - часть атмосферы с 11 000 м.... Даже из Вики - практический потолок Ту-160 - 22 000 м... Стало быть, в СССР летчики летали без "стратосферной" кислородной системы? И каким образом кислородное оборудование "встроено" в БРЭО? Это теперь, кислородная маска становится частью АБСУ-200 ? Что за чушь несут представители пресс-служб различных холдингов и корпораций... Одно слово - МАНАГЕРЫ!
    ССИ
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