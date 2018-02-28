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Модернизированный Ту-160 оснастят стратосферной кислородной системой
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 после модернизации получит новую стратосферную кислородную систему, обеспечивающую жизнедеятельность экипажа, сообщила в среду пресс-служба холдинга "Технодинамика".
В холдинге отметили, что система интегрирована в в бортовое радио-электронное оборудование стратегического ракетоносца и создана для работы как в условиях герметичной кабины, так и в случаях ее разгерметизации. Она также участвует в функционировании защитного снаряжения пилотов и системы катапультирования, обеспечивая жизнедеятельность экипажа.
Аппаратура предусматривает несколько линий подачи кислорода, которые связаны между собой. Система ведет непрерывный интеллектуальный мониторинг давления в разных точках, обеспечивая подачу кислорода даже при нарушении работоспособности одной из трасс.
Программа модернизации Ту-160, выполняемая под руководством Министерства обороны РФ, предусматривает помимо прочего полную замену комплекса бортового радио-электронного оборудования. Ожидается, что это даст существенный прирост эффективности использования авиационного комплекса по назначению.
НПП "Респиратор" холдинга "Технодинамика" (входит в госкорпорацию "Ростех") начинает испытания кислородно-дыхательной аппаратуры для полетов в стратосфере. Новая система рассчитана на питание кислородом членов экипажа модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160- говорится в сообщении.
В холдинге отметили, что система интегрирована в в бортовое радио-электронное оборудование стратегического ракетоносца и создана для работы как в условиях герметичной кабины, так и в случаях ее разгерметизации. Она также участвует в функционировании защитного снаряжения пилотов и системы катапультирования, обеспечивая жизнедеятельность экипажа.
Аппаратура предусматривает несколько линий подачи кислорода, которые связаны между собой. Система ведет непрерывный интеллектуальный мониторинг давления в разных точках, обеспечивая подачу кислорода даже при нарушении работоспособности одной из трасс.
Программа модернизации Ту-160, выполняемая под руководством Министерства обороны РФ, предусматривает помимо прочего полную замену комплекса бортового радио-электронного оборудования. Ожидается, что это даст существенный прирост эффективности использования авиационного комплекса по назначению.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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