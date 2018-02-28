17:36 28 февраля
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БДК «Александр Отраковский» провел учение в Норвежском море под присмотром НАТО

Авиация и корабли НАТО следят за большим десантным кораблем "Александр Отраковский", который возвращается из дальнего похода. Российский корабль находится в Норвежском море, где провел учения по противовоздушной обороне, сообщили в среду в пресс-службе Северного флота (СФ).

БДК «Александр Отраковский» провел учение в Норвежском море под присмотром НАТО


Сейчас "Александр Отраковский" проходит северную часть Норвежского моря. За возвращающимся из дальнего похода российским кораблем практически на всем протяжении его маршрута ведется слежение кораблями и самолетами патрульной базовой авиации стран НАТО
- говорится в сообщении


Расчеты ракетно-артиллерийской боевой части во взаимодействии с личным составом боевого информационного поста корабля провели сопровождение и условное уничтожение воздушных целей
- рассказали в пресс-службе о ходе учений.

Также были отработаны действия операторов переносных зенитно-ракетных комплексов из состава группы морской пехоты Северного флота.

Дальний поход "Александра Отраковского" начался 12 сентября прошлого года. Пять месяцев экипаж действовал в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море. За время похода корабль прошел несколько десятков тысяч морских миль.



Использованы фотографии: defendingrussia.ru
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Комментарии 1

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  1. Alexey-74 Сегодня, 14:54
    Очень старенький и грустный корабль из ушедшего века....
    Alexey-74
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