17:33 28 февраля
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Росгвардию застрахуют на 6 млрд. рублей

Федеральная служба войск Национальной гвардии РФ объявила закрытый тендер на страхование жизни и здоровья военнослужащих и сотрудников в 2018-2020 гг., сообщает RosTender.info.

Предложения от страховых компаний принимаются до 3 апреля, 5 апреля выберут победителя, с которым будет заключен госконтракт. Финансирование услуг по страхованию составит 6 млрд 147 млн рублей, направляемых из федерального бюджета.

Росгвардию застрахуют на 6 млрд. рублей



Также по договору будут застрахованы граждане, призванные на военные сборы, уволенные с военной службы и службы в Росгвардии в течение одного года после ее окончания. Количество военных, которых планируется застраховать по этому договору, не раскрывается.

Срок действия контракта - с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года. Максимальная премия по договору составляет 6,15 млрд рублей.

В случае смерти застрахованного его родственникам полагается страховая выплата в размере 2,5 млн рублей, в случае установления инвалидности - от 616 тыс. рублей до 1,85 млн рублей в зависимости от группы.

В 2017 году страховщиком жизни и здоровья военнослужащих и сотрудников Росгвардии была СК "МАКС".

Использованы фотографии: vladtime.ru
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Комментарии 9

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  1. Чёрный Сегодня, 15:05
    Думаю, у Росгвардии будут проблемы с поиском страховщика. Сумма, в принципе, не очень большая на два года...кстати, в 2016 - 17 годах страховщика нашли с большим трудом...
    Чёрный
    1. 210окв Сегодня, 15:10
      Хм..Поиск.На строительство Крымского моста подрядчика "нашли"Хотя и многие отказывались."Найдут" и страховщика.
      Цитата: Чёрный
      Думаю, у Росгвардии будут проблемы с поиском страховщика. Сумма, в принципе, не очень большая на два года...кстати, в 2016 - 17 годах страховщика нашли с большим трудом...
      210окв
    2. НасРать Сегодня, 15:14
      Цитата: Чёрный
      Думаю, у Росгвардии будут проблемы с поиском страховщика. ...

      Назначают всех по очереди...иначе и не страховщик вовсе..! wassat

      Сейчас набежит стая ботов и покатят болоны на Росгвардию, выборы, Путина.....и узнаем мы про кровавые реки после выборов... bully
      НасРать
  2. IMH Сегодня, 15:45
    А зачем страховать? Не дай Б-г, военнослужащий погиб/ранен/инвалид, просто выплатить ему те же суммы из бюджета МО. Похоже на попил с опцией отката.
    Цена страховой премии 6.15млрд. рублей, максимальная выплата 1.85млн. рублей. Делим 6.15млрд на 1.85млн=3300 погибших солдат. Не реал какой то. 100% распил и откат. Ибо даже если Россия в Сирию загонит толпы срочников, таких потерь и за 5 лет не будет, а тут про два года речь...
    IMH
    1. Minus Сегодня, 16:38
      Максимальная 2,5, так что меньше .... Но миллиарды кто-то точно получит за счёт государства....
      Minus
      1. IMH Сегодня, 16:40
        Во-во. Как то оно не то, что то получается.
        IMH
    2. Piramidon Сегодня, 17:00
      Цитата: IMH
      просто выплатить ему те же суммы из бюджета МО

      Страховые компании тоже хотят кушать.
      Piramidon
  3. лис Сегодня, 16:27
    на моей памяти страховку с МВД выбить было проблемно...под любым предлогом пинали...
    лис
  4. Xscorpion Сегодня, 16:48
    Цитата: IMH
    А зачем страховать? Не дай Б-г, военнослужащий погиб/ранен/инвалид, просто выплатить ему те же суммы из бюджета МО. Похоже на попил с опцией отката.
    Цена страховой премии 6.15млрд. рублей, максимальная выплата 1.85млн. рублей. Делим 6.15млрд на 1.85млн=3300 погибших солдат. Не реал какой то. 100% распил и откат. Ибо даже если Россия в Сирию загонит толпы срочников, таких потерь и за 5 лет не будет, а тут про два года речь...


    При чем тут бюджет МО? У МО своих застрахованных больше миллиона.А тут нацгвардия.И 1,85 миллиона выплата инвалиду,в случае гибели 2,5 млн. Кроме этого выплаты от 50 до 500 тысяч за травмы и ранения в зависимости от степени тяжести.За 2 года это небольшое количество.После рядовых учений бывают десятки пострадавших,да и бытовухи много.Для армии это точно небольшое количество.Для нацгвардии думаю тоже,с учетом того что на Кавказе неспокойно.
    Xscorpion
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