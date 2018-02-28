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Росгвардию застрахуют на 6 млрд. рублей
Федеральная служба войск Национальной гвардии РФ объявила закрытый тендер на страхование жизни и здоровья военнослужащих и сотрудников в 2018-2020 гг., сообщает RosTender.info.
Предложения от страховых компаний принимаются до 3 апреля, 5 апреля выберут победителя, с которым будет заключен госконтракт. Финансирование услуг по страхованию составит 6 млрд 147 млн рублей, направляемых из федерального бюджета.
Также по договору будут застрахованы граждане, призванные на военные сборы, уволенные с военной службы и службы в Росгвардии в течение одного года после ее окончания. Количество военных, которых планируется застраховать по этому договору, не раскрывается.
Срок действия контракта - с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года. Максимальная премия по договору составляет 6,15 млрд рублей.
В случае смерти застрахованного его родственникам полагается страховая выплата в размере 2,5 млн рублей, в случае установления инвалидности - от 616 тыс. рублей до 1,85 млн рублей в зависимости от группы.
В 2017 году страховщиком жизни и здоровья военнослужащих и сотрудников Росгвардии была СК "МАКС".
Предложения от страховых компаний принимаются до 3 апреля, 5 апреля выберут победителя, с которым будет заключен госконтракт. Финансирование услуг по страхованию составит 6 млрд 147 млн рублей, направляемых из федерального бюджета.
Также по договору будут застрахованы граждане, призванные на военные сборы, уволенные с военной службы и службы в Росгвардии в течение одного года после ее окончания. Количество военных, которых планируется застраховать по этому договору, не раскрывается.
Срок действия контракта - с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года. Максимальная премия по договору составляет 6,15 млрд рублей.
В случае смерти застрахованного его родственникам полагается страховая выплата в размере 2,5 млн рублей, в случае установления инвалидности - от 616 тыс. рублей до 1,85 млн рублей в зависимости от группы.
В 2017 году страховщиком жизни и здоровья военнослужащих и сотрудников Росгвардии была СК "МАКС".
Использованы фотографии: vladtime.ru
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