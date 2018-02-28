17:40 28 февраля
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Более 20-ти комплексов «Панцирь-С» усилят ПВО Москвы

Более двадцати новых зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» усилят противовоздушную оборону Москвы, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Более 20-ти комплексов «Панцирь-С» усилят ПВО Москвы


Боевые машины ЗРПК "Панцирь-С" будут доставлены в Подмосковье в пункты постоянной дислокации зенитных ракетных полков 1 армии ПВО-ПРО (особого назначения) ВКС, где они будут нести боевое дежурство по противовоздушной обороне г. Москвы и обеспечивать прикрытие зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф",
говорится в релизе.


Сообщается, что ранее эти комплексы выполнили начальные боевые стрельбы на полигоне "Ашулук" в Астраханской области.

«В ходе начальных стрельб боевыми расчетами ЗРПК "Панцирь-С" было проведено около 2,5 тысяч выстрелов из ракетного и пушечного вооружения по более 20 ракетам-мишеням, имитирующим крылатые ракеты, аэродинамические цели, беспилотные летательные аппараты, а также мишеням, имитирующим наземную легкобронированную технику», – уточнили в ведомстве.

Справка пресс-службы: «ЗРПК "Панцирь-С" представляет собой зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия, размещаемый на шасси грузовика, прицепа или устанавливаемый стационарно. Комплекс способен поражать любые цели с минимальной отражающей поверхностью от 2-3 см² и скоростями до 1000 м/с, максимальной дальностью 20 километров и высотой до 15 километров, включая самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты, управляемые авиабомбы, высокоточное оружие».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 23

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  1. Чёрный Сегодня, 15:29
    Руст не пройдёт...ну то есть не пролетит smile
    Чёрный
    1. Geisenberg Сегодня, 15:51
      Цитата: Чёрный
      Руст не пройдёт...ну то есть не пролетит smile


      С такими системами видимо и не пройдёт и не пролетит ... разве что только змеёй проползёт ...
      Geisenberg
    2. Тикси-3 Сегодня, 15:53
      Цитата: Чёрный
      Руст не пройдёт...ну то есть не пролетит

      Он и в прошлый раз шансов не имел - была трусость отдать команду....так что техника не причем -человеческий фактор
      Тикси-3
    3. turbris Сегодня, 16:55
      Не надо умничать и при Союзе Руст пролетел, только из-за действующего приказа МО, где было написано по гражданским и пассажирским самолетам огня не открывать, а принуждать к посадке. Вот с принуждением и не получилось из-за разностей в скоростях полета самолета Руста и истребителей. Вроде все уже известно, нет найдется кто-то, который никак не может успокоиться и все норовит себя укусить за пятку.
      turbris
    4. Владыка Ситх Сегодня, 17:16
      Эти комплексы идут в комплекте к ранее развернутым полкам С-400. По 2 комплекса на дивизион/ 4 комплекса на полк/ 20 комплексов на 5 полков С-400.
      Владыка Ситх
  2. Звездочка Сегодня, 15:38
    Правильно, ПВО на особо важных объектах должна быть эшелонираванная.
    Глядишь и на моей даче данный аппарат появиться, у меня это самое дорогое материальное вложение.
    Звездочка
    1. gippernano Сегодня, 16:15
      Люди говорят, что если в твоем дворе ставят минометную точку, то это верный знак, что пора переезжать)))
      gippernano
  3. АндрейИванов Сегодня, 15:41
    Я интересуюсь,когда уже в войска поступать начнут Панцири-СМ...
    АндрейИванов
  4. AID.S Сегодня, 15:54
    2-3 кв.см..... всех воробьев в Подмосковье отследят.... laughing
    AID.S
  5. SarS Сегодня, 15:55
    У кого то параноя? Вокруг Маасквы частокол ракет ПВО в три ряда стоит, а они Панцири разворачивают. Осталось дивизию вокруг кремля с иглами разместить для полного спокойствия.
    SarS
    1. turbris Сегодня, 16:57
      Вот такой вы знающий, прямо частокол? Хорошая очень привычка имеется, могу поделится с вами - если не в курсе, то лучше помолчи, чтобы глупо не выглядеть.
      turbris
  6. 8200 Сегодня, 16:11
    Я зачем в Москве ПРО с постоянной дислокацией? Кто или что угрожает Москве более чем другим, пограничным, регионам? Почему именно в Москве?

    В Израиле железный купол разворачивают по мере надобности и там, где он необходим в конкретный момент.
    8200
    1. НасРать Сегодня, 16:36
      МО РФ забыло спросить у граждан Израиля, куда, что размещать...К тому же в Москве проживает в полтора раза больше населения, чем во всем Израиле...
      НасРать
    2. fan_ Сегодня, 16:38
      Я так понимаю остальных не жалко! Все "главнюки" в МСК находятся.
      fan_
      1. gig334 Сегодня, 17:27
        Цитата: fan_
        Я так понимаю остальных не жалко! Все "главнюки" в МСК находятся.

        Так в Москве одна периферия проживает, твои земляки. 22 миллиона человек в Москве живёт если не больше. А москвичей всех давно уже загород депортировали, дав им там новое жильё.
        gig334
        1. Sergej1972 Сегодня, 17:33
          В Москве вместе с Московской областью, пожалуй, будет более 20 млн. Но не в одной Москве.
          Sergej1972
  7. groks Сегодня, 16:42
    Кто или что угрожает Москве более чем другим, пограничным, регионам? Почему именно в Москве?
    А что им - холопов защищать? От кого? Какие-то ещё оборонные предприятия ... все вынести в чисто поле, а офисы в Москве надо прикрыть в три наката.
    Цитата: НасРать
    МО РФ забыло спросить у граждан Израиля, куда, что размещать...К тому же в Москве проживает в полтора раза больше населения, чем во всем Израиле...

    Ну а у жителей своей страны? И какой же нормальный враг будет атаковать Москву? Она в нынешнем состоянии способна уничтожить целую страну - что и делает.
    groks
    1. turbris Сегодня, 17:01
      Вот только у вас точно не надо спрашивать, прийдется поверить тем профессионалам в МО, которые этим занимаются, они кстати этому учились, а вы чему учились? По всем вопросам свое "компетентное" мнение высказывать?
      turbris
  8. Razvedka_Boem Сегодня, 16:49
    Столицу России лучше перенести за Урал.
    Кроме защишенности, Сибирь начнет интенсивней развиваться. Да и князьки в той стороне не будут говорить, что Москва далеко..)
    Razvedka_Boem
  9. Михаил177 Сегодня, 16:58
    Беспилотники сбивать будут? Ну-ну.........
    Михаил177
  10. Xscorpion Сегодня, 17:05
    Цитата: fan_
    Я так понимаю остальных не жалко! Все "главнюки" в МСК находятся.


    Дело не в этом,на Москву будет главный удар,и чем больше средств ПРО-ПВО тем больше ракет понадобится для их преодоления.При глобальном ударе количество ракет будет выделено с запасом,чтоб гарантировано преодолеть защиту,то есть удар все равно достигнет цели,только в меньшем объеме,и чем больше туда ракет полетит,тем меньше полетит в другие города страны,а куда то вообще не полетят,страна у нас большая.Так что защищая Москву,мы защищаем всю страну.К тому же район ПРО не только Москву прикрывает,но и несколько густонаселённых областей вокруг нее,то есть в общем территорию на которой проживает значительная часть населения страны.
    Xscorpion
    1. Sergej1972 Сегодня, 17:35
      Да Ваш визави прекрасно всё понимает. Просто троллит и воду мутит...
      Sergej1972
  11. Ураган70 Сегодня, 17:39
    Как я уже говорил, наша страна начинается и заканчивается Москвой! И это так аукнется, не дай Бог конечно...
    Как вы все знаете по договору ПРО:
    "...Каждая сторона обязалась иметь не более двух систем ПРО (вокруг столицы и в районе сосредоточения пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет), где в радиусе 150 километров могло быть развернуто не более 100 пусковых неподвижных противоракетных установок. Позже, в июле 1974 года, по дополнительному протоколу к этому Договору, разрешалось иметь только одну такую систему: либо вокруг столицы, либо в районе пусковых установок МБР (для СССР — с центром в столице; для США — на базе Гранд-Форкс)..."
    Заметьте- они защитили военную базу, а мы ... Нас тогда уже вокруг пальца вертели...
    Ураган70
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