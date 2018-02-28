Более 20-ти комплексов «Панцирь-С» усилят ПВО Москвы

Боевые машины ЗРПК "Панцирь-С" будут доставлены в Подмосковье в пункты постоянной дислокации зенитных ракетных полков 1 армии ПВО-ПРО (особого назначения) ВКС, где они будут нести боевое дежурство по противовоздушной обороне г. Москвы и обеспечивать прикрытие зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф",

Более двадцати новых зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» усилят противовоздушную оборону Москвы, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.говорится в релизе.Сообщается, что ранее эти комплексы выполнили начальные боевые стрельбы на полигоне "Ашулук" в Астраханской области.«В ходе начальных стрельб боевыми расчетами ЗРПК "Панцирь-С" было проведено около 2,5 тысяч выстрелов из ракетного и пушечного вооружения по более 20 ракетам-мишеням, имитирующим крылатые ракеты, аэродинамические цели, беспилотные летательные аппараты, а также мишеням, имитирующим наземную легкобронированную технику», – уточнили в ведомстве.Справка пресс-службы: «ЗРПК "Панцирь-С" представляет собой зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия, размещаемый на шасси грузовика, прицепа или устанавливаемый стационарно. Комплекс способен поражать любые цели с минимальной отражающей поверхностью от 2-3 см² и скоростями до 1000 м/с, максимальной дальностью 20 километров и высотой до 15 километров, включая самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты, управляемые авиабомбы, высокоточное оружие».