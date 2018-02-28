Порошенко внёс в ВРУ законопроект с "шагами" на пути к вступлению в НАТО

В Верховной раде Украины заявили о внесении президентом Петром Порошенко законопроекта о национальной безопасности. Речь идёт о проекте, в котором Порошенко описывает «стратегические шаги», которые, по его мнению, должны привести к вступлению Украины в Североатлантический военный блок.О получении Верховной радой порошенковского законопроекта заявил спикер ВРУ Андрей Парубий. По словам Парубия, рассмотрение этого законопроекта станет приоритетом для народных избранников.О каких конкретно «стратегических шагах» в направлении НАТО идёт речь, - официально не сообщается. При этом на Украине уже появились суждения о «зраде» со стороны Порошенко. Речь идёт о том, что Порошенко якобы готов подписать соглашение о продолжении так называемой евроатлантической интеграции, отказавшись от притязаний на Крым. Причиной таких заявлений со стороны украинских экспертов стал устав НАТО, который предписывает расширение за счёт государств, которые не имеют территориальных споров и проблем.Нужно напомнить, что ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Венгрия будет блокировать любые украинские инициативы по европейской и евроатлантической интеграции. Причиной является принятие Киевом скандального закона «Об образовании», фактически запрещающего обучение в школах на языках национальных меньшинств.