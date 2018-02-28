17:38 28 февраля
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Порошенко внёс в ВРУ законопроект с "шагами" на пути к вступлению в НАТО

В Верховной раде Украины заявили о внесении президентом Петром Порошенко законопроекта о национальной безопасности. Речь идёт о проекте, в котором Порошенко описывает «стратегические шаги», которые, по его мнению, должны привести к вступлению Украины в Североатлантический военный блок.

О получении Верховной радой порошенковского законопроекта заявил спикер ВРУ Андрей Парубий. По словам Парубия, рассмотрение этого законопроекта станет приоритетом для народных избранников.




О каких конкретно «стратегических шагах» в направлении НАТО идёт речь, - официально не сообщается. При этом на Украине уже появились суждения о «зраде» со стороны Порошенко. Речь идёт о том, что Порошенко якобы готов подписать соглашение о продолжении так называемой евроатлантической интеграции, отказавшись от притязаний на Крым. Причиной таких заявлений со стороны украинских экспертов стал устав НАТО, который предписывает расширение за счёт государств, которые не имеют территориальных споров и проблем.

Нужно напомнить, что ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Венгрия будет блокировать любые украинские инициативы по европейской и евроатлантической интеграции. Причиной является принятие Киевом скандального закона «Об образовании», фактически запрещающего обучение в школах на языках национальных меньшинств.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 26

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  1. polpot Сегодня, 15:47
    Этому малохольному может быть в НАТО обьяснят о том что туда в НАТО по уставу организации страны с военными конфликтами и спорными территориями не берут
    polpot
    1. Spartanez300 Сегодня, 15:49
      Принимайте в НАТО нацистов и алкашей , как раз к месту .
      Spartanez300
      1. cniza Сегодня, 16:02
        НАТО даже близко не понимает , что такое Украина и что с ними будет если они её примут. lol
        cniza
        1. майор Юрик Сегодня, 17:11
          Порошенко внёс в ВРУ законопроект с "шагами" на пути к вступлению в НАТО

          Гыы,летящей походкой,я вышел за водкой...!!! Петюн,нато конечно помойка,но не вытрезвитель для хохлогероев, там на халяву не катит! fool
          майор Юрик
    2. Чёрный Сегодня, 15:49
      Могу подсказать шумерам короткий путь: Надо объявить войну Польше и сразу же сдаться. Они вас захватывают... Иииии!!! Вуаля!! Вы Автоматически попадаете в Евросоюз и В НАТО!!! wassat
      Чёрный
      1. himRa Сегодня, 15:52
        Цитата: Чёрный
        Могу подсказать шумерам

        Они уже рассматривали этот вариант wassat
        Потом кто то сказал что их всех пересодют в связи с новым законом в Польше о бандере.... drinks
        himRa
        1. Чёрный Сегодня, 15:54
          Читал вчера племяшке сказку «Федорино горе»…это ж реально про Украину. Грязные, немытые кастрюли и сковородки решили кинуть Федору (он же Фёдорович)))). Побузили, поорали – потом простили, он их отмыл, накормил и …..«стали они опять, словно солнышко сиять» laughing Кастрюли – или делайте это стихотворение своим гимном, или возвращайте Федору – будете сытыми и блестеть wassat
          Чёрный
    3. Охотовед 2 Сегодня, 15:55
      Цитата: polpot
      Этому малохольному может быть в НАТО обьяснят о том что туда в НАТО по уставу организации страны с военными конфликтами и спорными территориями не берут

      Вот не устаю Петрушке удивляться! Видимо не только алкоголь, но и общение с Парубием (это тот что со справкой) сказывается! fool Три раза, статью прочитал - а так и не понял что он сказал! В НАТО - тоже не поймут!
      Это из разряда, шагаем туда - известно куда, но как и зачем - не скажем совсем! fool КЛОУН!!!
      Охотовед 2
      1. Masya Masya Сегодня, 16:10
        Цитата: Охотовед 2
        Это из разряда, шагаем туда - известно куда, но как и зачем - не скажем совсем!

        и зачем скачут, кода можно просто шагать? recourse
        Masya Masya
      2. volodya Сегодня, 16:18
        Цитата: Охотовед 2
        Вот не устаю Петрушке удивляться! Видимо не только алкоголь, но и общение с Парубием (это тот что со справкой) сказывается! Три раза, статью прочитал - а так и не понял что он сказал! В НАТО - тоже не поймут!

        volodya
  2. Magic Archer Сегодня, 15:50
    И не только венгры будут блокировать.Скоро и поляки начнут.Не видать хохлам НАТО как и Евросоюза.Кому эти отмороженные нищеброды нужны?!
    Magic Archer
  3. BerBer Сегодня, 15:51
    Суматошное вылизывание зада сюзерену.
    BerBer
  4. Masya Masya Сегодня, 15:54
    Речь идёт о том, что Порошенко якобы готов подписать соглашение о продолжении так называемой евроатлантической интеграции, отказавшись от притязаний на Крым.

    тогда и от притязаний на Донбасс придется отказаться...
    Masya Masya
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 16:01
      Цитата: Masya Masya
      тогда и от притязаний на Донбасс придется отказаться...

      а может к этому и идет?
      Angel_and_Demon
      1. Masya Masya Сегодня, 16:03
        Цитата: Angel_and_Demon
        а может к этому и идет?

        могет быть, могет быть... поживем увидим...
        Masya Masya
    2. cniza Сегодня, 16:05
      Что то мне подсказывает , это Донбасс не откажется от притязаний на Украину.
      cniza
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 16:10
        Цитата: cniza
        это Донбасс не откажется от притязаний на Украину.

        ну если только до львова - а так ему рагули не нужны no
        Angel_and_Demon
        1. cniza Сегодня, 16:11
          Естественно , они их не собираются содержать и кормить.
          cniza
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 16:14
            значит раздел, польша с удовольствием поучаствует, а им и пыжится не надо будет - сразу и евросоюз и нато
            Angel_and_Demon
            1. cniza Сегодня, 16:16
              Угу , будет им и дудка , будет и свисток.
              cniza
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 16:21
                Цитата: cniza
                Угу , будет им и дудка , будет и свисток.

                Angel_and_Demon
  5. mavrus Сегодня, 16:08
    Цитата: Чёрный
    Могу подсказать шумерам короткий путь: Надо объявить войну Польше и сразу же сдаться. Они вас захватывают... Иииии!!! Вуаля!! Вы Автоматически попадаете в Евросоюз и В НАТО!!! wassat

    Поляки им Волынскую резню припомнят. Венгров тоже обидели, Румынам сдаться себе дороже, так что остаётся одна Словакия...
    mavrus
  6. Опер Сегодня, 16:10
    При всех соцопросах на Украине еще до 2014 года по вопросам вектора движения на запад или восток украинцы делились примерно на две равные, но жутко антагонистические части! Вот так и с НАТО. Окружение Порошенко может и со справками, но далеко не одинокое! Это надо четко себе представлять. Если не принимать в расчет земли щедро подаренные и никогда украинскими не бывшие, то мы поймем - все оставшиеся вообще исторически стремились то на запад то вообще к турецкому султану. Такая традиция. Бог им судья! Не надо просто кого попало братьями называть и с кем попало брататься! Есть такие братья, которые в родню плевать перестают только когда прижмет конкретно!
    Опер
  7. taiga2018 Сегодня, 17:00
    широко шагаешь-штаны порвёшь...
    taiga2018
  8. BAI Сегодня, 17:16
    А он предусмотрел перешивку железнодорожной колеи на европейский стандарт?
    BAI
  9. Ураган70 Сегодня, 17:30
    Алканоид из созвездия Свиного Сала продолжает поднимать звездную пыль!
    Ураган70
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