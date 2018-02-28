Иран – главная угроза США на Ближнем Востоке, полагают в Пентагоне

Иран остается главной угрозой интересам и партнерствам США в зоне ответственности СЕНТКОМ. Соперничество между Ираном и Саудовской Аравией за влияние в регионе создает множество дилемм по всему Ближнему Востоку: от поддержки Ираном хуситов в Йемене до попыток Эр-Рияда снизить значимость (шиитской партии) "Хезболлах" в Ливане,

Пути решения проблем в регионе и развития там отношений со странами мы рассматриваем через призму противодействия Ирану,

Будучи историческими противниками, Москва и Тегеран разделяют интересы в регионе, что включает и стремление оттеснить в сторону или даже вытеснить США из региона. Как Россия, так и Иран пытается поддержать жестокий режим в Сирии, ограничить военное влияние США в Афганистане, внести раскол в стратегическое партнерство США с Турцией,

Сейчас мы стали наблюдать очень позитивные индикаторы того, что они движутся в правильном направлении. Но это не сопоставимо с теми решительными действиями, которые мы хотели бы видеть от них в плане стратегического сдвига, но позитивные признаки есть,

Наш подход заключается в том, чтобы поддерживать взаимодействие с ними. Мы хотим открытого обсуждения, частых контактов, выстраивания доверия. Мы продолжаем работать с ними, чтобы подтолкнуть их к стратегическим переменам,