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Иран – главная угроза США на Ближнем Востоке, полагают в Пентагоне
Иран представляет главную угрозу интересам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, передает ТАСС заявление глава Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) генерала Джозефа Вотела.
В зону ответственности Центрального командования входят Ближний Восток, Восточная Африка и Центральная Азия.
По его мнению, Иран намерен «создать с помощью политических союзников в Ираке, Сирии и Ливане дугу влияния на Ближнем Востоке».
Он сообщил, что с Ираном «пытается установить связи по разным направлениям Россия».
Кроме того, добавил он, «отмена санкций ООН (в отношении Тегерана) в связи с достигнутыми договоренностями о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) открыла для Ирана путь для того, чтобы снова подать заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества».
Коснувшись ситуации в Пакистане, Вотел отметил, что Исламабад пока не предпринимает решительных действий по борьбе с боевиками на своей территории, однако есть некоторые «позитивные признаки».
По словам генерала, «важно понимать, что Пакистан – это страна, которая очень сильно пострадала от терроризма», и местные власти в свое время «предприняли ряд мер для борьбы с экстремистами».
Напомним, отношения между Вашингтоном и Исламабадом ухудшились в конце 2017 года после обнародования новой стратегии США в Южной Азии и Афганистане. Тогда пакистанские власти были обвинены в поддержке радикальных группировок, которые действуют против военных сил США и их союзников на территории Афганистана.
В зону ответственности Центрального командования входят Ближний Восток, Восточная Африка и Центральная Азия.
Иран остается главной угрозой интересам и партнерствам США в зоне ответственности СЕНТКОМ. Соперничество между Ираном и Саудовской Аравией за влияние в регионе создает множество дилемм по всему Ближнему Востоку: от поддержки Ираном хуситов в Йемене до попыток Эр-Рияда снизить значимость (шиитской партии) "Хезболлах" в Ливане,сказал Вотел на слушаниях в конгрессе.
По его мнению, Иран намерен «создать с помощью политических союзников в Ираке, Сирии и Ливане дугу влияния на Ближнем Востоке».
Пути решения проблем в регионе и развития там отношений со странами мы рассматриваем через призму противодействия Ирану,отметил генерал.
Он сообщил, что с Ираном «пытается установить связи по разным направлениям Россия».
Будучи историческими противниками, Москва и Тегеран разделяют интересы в регионе, что включает и стремление оттеснить в сторону или даже вытеснить США из региона. Как Россия, так и Иран пытается поддержать жестокий режим в Сирии, ограничить военное влияние США в Афганистане, внести раскол в стратегическое партнерство США с Турцией,заявил Вотел.
Кроме того, добавил он, «отмена санкций ООН (в отношении Тегерана) в связи с достигнутыми договоренностями о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) открыла для Ирана путь для того, чтобы снова подать заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества».
Коснувшись ситуации в Пакистане, Вотел отметил, что Исламабад пока не предпринимает решительных действий по борьбе с боевиками на своей территории, однако есть некоторые «позитивные признаки».
Сейчас мы стали наблюдать очень позитивные индикаторы того, что они движутся в правильном направлении. Но это не сопоставимо с теми решительными действиями, которые мы хотели бы видеть от них в плане стратегического сдвига, но позитивные признаки есть,сказал он.
По словам генерала, «важно понимать, что Пакистан – это страна, которая очень сильно пострадала от терроризма», и местные власти в свое время «предприняли ряд мер для борьбы с экстремистами».
Наш подход заключается в том, чтобы поддерживать взаимодействие с ними. Мы хотим открытого обсуждения, частых контактов, выстраивания доверия. Мы продолжаем работать с ними, чтобы подтолкнуть их к стратегическим переменам,заключил Вотел.
Напомним, отношения между Вашингтоном и Исламабадом ухудшились в конце 2017 года после обнародования новой стратегии США в Южной Азии и Афганистане. Тогда пакистанские власти были обвинены в поддержке радикальных группировок, которые действуют против военных сил США и их союзников на территории Афганистана.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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