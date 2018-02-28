17:39 28 февраля
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Иран – главная угроза США на Ближнем Востоке, полагают в Пентагоне

Иран представляет главную угрозу интересам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, передает ТАСС заявление глава Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) генерала Джозефа Вотела.



В зону ответственности Центрального командования входят Ближний Восток, Восточная Африка и Центральная Азия.


Иран остается главной угрозой интересам и партнерствам США в зоне ответственности СЕНТКОМ. Соперничество между Ираном и Саудовской Аравией за влияние в регионе создает множество дилемм по всему Ближнему Востоку: от поддержки Ираном хуситов в Йемене до попыток Эр-Рияда снизить значимость (шиитской партии) "Хезболлах" в Ливане,
сказал Вотел на слушаниях в конгрессе.

По его мнению, Иран намерен «создать с помощью политических союзников в Ираке, Сирии и Ливане дугу влияния на Ближнем Востоке».

Пути решения проблем в регионе и развития там отношений со странами мы рассматриваем через призму противодействия Ирану,
отметил генерал.

Он сообщил, что с Ираном «пытается установить связи по разным направлениям Россия».

Будучи историческими противниками, Москва и Тегеран разделяют интересы в регионе, что включает и стремление оттеснить в сторону или даже вытеснить США из региона. Как Россия, так и Иран пытается поддержать жестокий режим в Сирии, ограничить военное влияние США в Афганистане, внести раскол в стратегическое партнерство США с Турцией,
заявил Вотел.

Кроме того, добавил он, «отмена санкций ООН (в отношении Тегерана) в связи с достигнутыми договоренностями о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) открыла для Ирана путь для того, чтобы снова подать заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества».

Коснувшись ситуации в Пакистане, Вотел отметил, что Исламабад пока не предпринимает решительных действий по борьбе с боевиками на своей территории, однако есть некоторые «позитивные признаки».

Сейчас мы стали наблюдать очень позитивные индикаторы того, что они движутся в правильном направлении. Но это не сопоставимо с теми решительными действиями, которые мы хотели бы видеть от них в плане стратегического сдвига, но позитивные признаки есть,
сказал он.

По словам генерала, «важно понимать, что Пакистан – это страна, которая очень сильно пострадала от терроризма», и местные власти в свое время «предприняли ряд мер для борьбы с экстремистами».

Наш подход заключается в том, чтобы поддерживать взаимодействие с ними. Мы хотим открытого обсуждения, частых контактов, выстраивания доверия. Мы продолжаем работать с ними, чтобы подтолкнуть их к стратегическим переменам,
заключил Вотел.

Напомним, отношения между Вашингтоном и Исламабадом ухудшились в конце 2017 года после обнародования новой стратегии США в Южной Азии и Афганистане. Тогда пакистанские власти были обвинены в поддержке радикальных группировок, которые действуют против военных сил США и их союзников на территории Афганистана.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 9

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  1. silberwolf88 Сегодня, 16:09
    Да у них во врагах все ... кто не стелется под США ... и отстаивает свои принципы ... удивляет - А почему только про Иран???
    А где ... Китай ... РОСИИЯ ??? такое впечатление фраза вырвана из контекста ...
    silberwolf88
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 16:18
      Цитата: silberwolf88
      А где ... Китай ... РОСИИЯ ???

      Будучи историческими противниками, Москва и Тегеран разделяют интересы в регионе,
      ну а Китай еще про себя услышит laughing
      Angel_and_Demon
    2. To be or not to be Сегодня, 16:57
      Весь мир в"ЗОНЕ!" -по американским взглядам ..
      Не пора ли в Америку .. домой.
      To be or not to be
  2. shans2 Сегодня, 16:13
    Иран и не таких пережил за несколько тысячелетий). США- империя помойка, разваливающаяся на наших глазах....
    shans2
  3. dojjdik Сегодня, 16:26
    так ведь у евреев по плану сроки поджимают им уж в этом году надоб потопить Иранцев в хаосе кровавой "гражданской" войны- но вот незадача споткнулись об Сирию и не уложились в срок Ассада повесить; теперь у евреев аврал-с Хизбаллой разделатся не могут и Иранский газ как назло еще в руках у Аяттолы
    dojjdik
  4. taiga2018 Сегодня, 16:54
    Иран вам не Ирак,хотя уверен,что большинство политиков в США не могут их отличить,так просто с ними не разделаешься,пытались это провернуть руками местных пятиколонников,но те не нашли широкой поддержки среди иранцев...
    taiga2018
  5. Иеремия Сегодня, 17:05
    Значит Иран надо всячески поддерживать и поощрять в этом направлении
    Иеремия
  6. Балу Сегодня, 17:08
    Террористическое государство США-главная угроза землянам. angry
    Балу
  7. Ураган70 Сегодня, 17:23
    Цитата: silberwolf88
    Да у них во врагах все ... кто не стелется под США ... и отстаивает свои принципы ... удивляет - А почему только про Иран???
    А где ... Китай ... РОСИИЯ ??? такое впечатление фраза вырвана из контекста ...

    Про Иран потому что это страшный сон сиониста! Черношляпочники давят мошной, просят отрабатывать шабес-гоев полосатых!
    Истина где то рядом! drinks
    Ураган70
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