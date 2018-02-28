05:59 01 марта
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Украина поставит в США танк 

Украинский «Завод имени Малышева» поставит на экспорт в США один танк «Оплот», сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники. Поставку осуществят с помощью госкомпании-спецэкспортера, сообщает «Оборонно-промышленный курьер» со ссылкой на представителя украинского оружейного бизнеса.

Украина поставит в США танк 


На Украине успели назвать эту поставку перспективной. По мнению украинских "экспертов", американская сторона таким образом изучает украинские технологии, что дает вероятность военно-технического сотрудничества США и Украины, что в дальнейшем подразумевает поставки украинской техники в Соединенные Штаты


Военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский в комментарии для газеты ВЗГЛЯД объяснил, зачем украинский «Завод имени Малышева» поставит на экспорт в США один танк «Оплот».

Один танк американцы купили точно так же, как покупали по одной единице предыдущие модификации советских изделий: один самолет, один танк, одну ракету. Им нужно разобрать технику, провести испытания, проверить параметры защищенности, заметность в различных диапазонах (радиоэлектронных, оптических, инфракрасных) и так далее
– объяснил Мураховский.

Хотя основа танка «Оплот» – хорошо известная советская машина Т-80, американцы интересовались всеми ее дальнейшими модификациями. Точно так же они покупали, например, танк Т-80УД и другие единицы бронетехники, отметил эксперт.

Использованы фотографии: http://yuchansson.blogspot.ru/
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Комментарии 105

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  1. IMH Вчера, 18:58
    Один единственный танк... Но как мы все знаем- река начинается с ручья, а дружьа начинается с улыбки.

    И вообще- мы сегодня пьем и курим, потому что ПУРИМ! Всех с праздником!
    IMH
    1. ul_vitalii Вчера, 19:07
      И Вам не болеть hi
      ul_vitalii
    2. kit88 Вчера, 19:08
      Ждем новость, что армия сша отказалась от своих абрамсов в пользу новейшего-не-имеющего-... супер танка Оплот?
      Не, то что на Украине все майданутые - это понятно, но об Израиле я был лучшего мнения. Закусывайте поплотнее.
      kit88
      1. IMH Вчера, 19:18
        Как вам пометить сарказм? laughing
        IMH
        1. Тралл Вчера, 19:23
          Цитата: IMH
          Как вам пометить сарказм? laughing

          На ВО принцип, кто метит - тот и прибирает за собой yes
          Тралл
          1. Арон Заави Вчера, 19:42
            Цитата: Тралл

            На ВО принцип, кто метит - тот и прибирает за собой yes

            Рабинович никогда за собой не убирается.
            Арон Заави
            1. Васян1971 Вчера, 19:47
              Цитата: Арон Заави
              Рабинович никогда за собой не убирается.

              Вот за это его никто не любит и не уважает.
              Васян1971
              1. Shurik70 Вчера, 21:24
                Цитата: IMH
                Как вам пометить сарказм? laughing

                Shurik70
            2. Аскет Вчера, 19:55
              Цитата: Арон Заави
              Рабинович никогда за собой не убирается.

              Поэтому регулярно убирают самого Рабиновича,правда так же регулярно он опять возникает под новым ником и адресом.
              Рабинович, заходите ещё! Без вас потом так хорошо! laughing
              Аскет
            3. Иеремия Вчера, 19:59
              Цитата: Васян1971
              Цитата: Арон Заави
              Рабинович никогда за собой не убирается.

              Вот за это его никто не любит и не уважает.

              А иногда по физиономии бьют и он за собой языком вылизывает. Смотря как к проблеме свиньи Рабиновича, подойти
              Иеремия
            4. Angel_and_Demon Вчера, 20:28
              Цитата: Арон Заави
              Рабинович никогда за собой не убирается.

              сегодня же не «Шабат шалом» recourse
              Angel_and_Demon
          2. Балу Вчера, 20:24
            Цитата: Тралл
            На ВО принцип, кто метит - тот и прибирает за собой

            Кто из-за стола последний встал, тому посуду мыть, я правильно понимаю, тов.генерал?
            Балу
            1. Микадо Вчера, 23:03
              Кто из-за стола последний встал, тому посуду мыть

              мне казалось, либо "кто первый встал - того и тапки", либо "кто последний - тот и папа" laughing drinks
              Микадо
    3. Angel_and_Demon Вчера, 19:10
      Цитата: IMH
      Один единственный танк...

      КНДР и КНР тоже покупали, а где дальнейшее сотрудничество? не удивлюсь если с этим танком еще и все техдокументация будет отправлена laughing
      Angel_and_Demon
    4. Svarog Вчера, 19:27
      Цитата: IMH
      Один единственный танк... Но как мы все знаем- река начинается с ручья, а дружьа начинается с улыбки.

      И вообще- мы сегодня пьем и курим, потому что ПУРИМ! Всех с праздником!

      Вы бы просто сказали, что это прорыв!
      Svarog
    5. Монос Вчера, 19:44
      Цитата: IMH
      Всех с праздником!

      Э-э-э... Спасибо, конечно, но я воздержусь от веселья до нашей Пасхи. А вас да, поздравляю с вашим праздником.
      Монос
    6. Servisinzhener Вчера, 19:48
      Такое может быть только в воображении майданутых укропитриотов. Украина вооружает США своими танками laughing Американцы такие закупки производят только для испытаний проверок и замера параметров не более. С праздником вас! ))))
      Servisinzhener
      1. Аристарх Людвигович Вчера, 20:44
        Изучение древних, могущественных и тайных технологий шумеров?
        Аристарх Людвигович
    7. АндрейИванов Вчера, 22:17
      Цитата: IMH
      Но как мы все знаем- река начинается с ручья, а дружьа начинается с улыбки.

      Все проще...Тирекс сэбэ оставили,шоб былО.
      АндрейИванов
    8. Кент0001 Вчера, 22:50
      ...а че он весь в фанеру разноцветную зашит?...или это не фанера...если так,то прогресс однако у чубатых...)))) кстати, Чубака из "Звездных войн"-потомок древних хохлошумеров. Точно, я знаю!
      Кент0001
  2. Волька Вчера, 18:59
    янки явно озаботились созданием автоматом заряжания и ходовой...
    Волька
    1. IMH Вчера, 19:04
      Цитата: Волька
      янки явно озаботились созданием автоматом заряжания и ходовой...


      Для этого у украинцев не надо ничего покупать
      IMH
      1. Волька Вчера, 19:20
        учите матчасть генерал-советчик и считайте деньги...
        Волька
      2. ланс Вчера, 19:21
        у меркавы 4появился автомат заряжания скопированный с т-55
        ланс
        1. IMH Вчера, 19:24
          Можно пруфы увидеть, учитывая что у Мерквы нет автомата заряжания laughing lol wassat
          IMH
          1. ланс Вчера, 19:27
            это был вопрос, знак«?» отлетел
            ланс
          2. sergo1914 Вчера, 20:58
            Цитата: IMH
            Можно пруфы увидеть, учитывая что у Мерквы нет автомата заряжания laughing lol wassat


            Заряжающие русскоязычные. Здесь нет заговора госдепа.
            sergo1914
        2. Григорий_45 Вчера, 22:58
          Цитата: ланс
          у меркавы 4появился автомат заряжания

          на "Меркавах" нет АЗ, даже на Мк4. Автомат подразумевает отсутствие заряжающего. Он, как бы, на своем месте остался)
          Григорий_45
    2. BlackMokona Вчера, 19:18
      Всё это и в лучшем качестве есть у Немцев и Французов.
      BlackMokona
      1. ланс Вчера, 19:23
        это кто вам такое выдал, у них полуавтоматы, а это еще та хрень
        ланс
        1. Григорий_45 Сегодня, 00:06
          Цитата: ланс
          BlackMokona Вчера, 21:18 ↑
          Всё это и в лучшем качестве есть у Немцев и Французов.
          BlackMokona
          1 ланс Вчера, 21:23 ↑
          это кто вам такое выдал, у них полуавтоматы, а это еще та хрень

          у немцев АЗ нет, а у французов на "Леклерке" - есть)
          Григорий_45
          1. трассер Сегодня, 02:31
            Козырный мандулятор...!
            трассер
    3. user1212 Вчера, 19:45
      Цитата: Волька
      янки явно озаботились созданием автоматом заряжания и ходовой...

      На абрамсы точно нет, а вот разработки с необитаемой башней автомат никак не обойдут. Но украинский танк для этого не нужен
      user1212
    4. АндрейИванов Вчера, 22:19
      Цитата: Волька
      янки явно озаботились созданием автоматом заряжания и ходовой...

      Аполитично рассуждаете...в вашем предложении слишком много буков...надо писать-янки озаботились.Точка. А чем,выводом вшей или санкциями уже никого не интересует.
      АндрейИванов
    5. aws4 Сегодня, 02:36
      laughing да да хорошо пошутили .. прям до слез посмеялся
      aws4
  3. seregatara1969 Вчера, 18:59
    посмеются заокеанские эксперты от души
    seregatara1969
    1. dgonni Вчера, 19:15
      В далёком 1993-1994 году через мозамбик, ЕМНИП, штаты купили партию Т-64БВ. Взвод по моему и + один для резерва. Ни одного нарекания и других вопросов не возникло. Как в плане надёжности так и в плане стойкости и остальных ТТХ. После покупки штатовци тупо запилили апгрейд своих работающих пепелацев. Чисто красиво и без обмана.
      dgonni
  4. andrej-shironov Вчера, 19:03
    Аха-ха! laughing Ржу ни магу! Да единственная причина интереса к танку от США, это изучение технологий ещё советского танкостроения, в расчёте на противостояния с Россией.
    andrej-shironov
    1. vadson Вчера, 20:01
      в свете предыдущих статей на ВО о нехватке призывного материала для армии сша ими было принято решение о замене недостающих заряжающих негров на автоматы советского образца laughing laughing
      vadson
      1. Балу Вчера, 20:28
        Цитата: vadson
        в свете предыдущих статей на ВО о нехватке призывного материала для армии сша ими было принято решение о замене недостающих заряжающих негров на автоматы советского образца laughing laughing

        Во всем виноват макдональдс! Фастфуд-причина некондиционных негров и ненегров-заряжающих lol
        Балу
        1. vadson Вчера, 21:08
          Цитата: Балу
          Цитата: vadson
          в свете предыдущих статей на ВО о нехватке призывного материала для армии сша ими было принято решение о замене недостающих заряжающих негров на автоматы советского образца laughing laughing

          Во всем виноват макдональдс! Фастфуд-причина некондиционных негров и ненегров-заряжающих lol

          макдональдс под санкции за подрыв обороноспособности сша))))
          проще было автогеном люк расширить )))
          vadson
  5. Equalized Вчера, 19:07
    >Хотя основа танка «Оплот» – хорошо известная советская машина Т-64

    Что автор несет?
    Equalized
    1. PSih2097 Вчера, 19:29
      Цитата: Equalized
      >Хотя основа танка «Оплот» – хорошо известная советская машина Т-64
      Что автор несет?

      Журналисты, что с них взять... Им даже в ВИКИ залезть влом.
      PSih2097
  6. ul_vitalii Вчера, 19:08
    В музей, как у нас в Кубинке.
    ul_vitalii
    1. Angel_and_Demon Вчера, 19:22
      Цитата: ul_vitalii
      В музей, как у нас в Кубинке.

      вы слишком высокого мнения - кунст-камера
      Angel_and_Demon
      1. ul_vitalii Вчера, 19:58
        Считается, что в штатах и у нас самые большие танковые музеи в мире. hi
        ul_vitalii
        1. Angel_and_Demon Вчера, 20:04
          Цитата: ul_vitalii
          самые большие танковые музеи в мире.

          ну можно и так сказать
          Angel_and_Demon
  7. Клебер Вчера, 19:11
    один самолет, один танк, одну ракету


    Для музея. Для изучения покупать ничего не надо .... и так отдадут.
    Клебер
  8. Алексей N Вчера, 19:13
    Решили сменить негра в автомате заряжания ?
    Алексей N
  9. behemot Вчера, 19:14
    украинчеки все продадут, даже маму родную, лишь бы бумажек зеленых получить, а если еще нам нагадить, так и подавно
    behemot
  10. Equalized Вчера, 19:15
    "Оплот" довольно продвинутый танк для оценки пост-советского танкостроения. Для США норма закупать технику для изучения. Они уже покупали Т-84 (предшественник БМ Оплот) для проверки динамической защиты и прочих деталей.

    БМ Оплот оснащен панорамным прицелом с широким обзором, продвинутой трансмиссией и коробкой передач с реверсом (скорость задним ходом до 35км/ч), танковым управляемым вооружением и кучей других интересных вещей, поэтому США и купили одну машину на пробег. Это нормальная практика для Американцев и не удивительно что они так поступают.

    Удивительно то что Украина так просто отдает.
    Equalized
    1. ланс Вчера, 19:25
      тогда проще купить т-80у и не заморачиваться оплотом
      ланс
      1. Equalized Вчера, 19:27
        Т-84 (он же Т-80УД) уже давно купили как я писал в своем комментарии. БМ Оплот имеет отличия от базового Т-84 и поэтому его берут. Т-80У негде взять, они есть только у РФ.

        США кстати закупили и БТР-4 (Индекс ГРАУ "Трещина" :D)
        Equalized
    2. sabakina Вчера, 19:26
      Цитата: Equalized
      Они уже покупали Т-84 (предшественник БМ Оплот) .

      Я не понял, 1984 год наступил раньше 1964-го? belay
      sabakina
      1. Equalized Вчера, 19:28
        Причем тут 1964?
        Equalized
    3. Ин100грамм Вчера, 19:26
      Цитата: Equalized
      Удивительно то что Украина так просто отдает.

      А кто у них спрашивать будет? Страна под внешним управлением. Ещё и бесплатно отдадут, в счет оплаты процентов.
      Ин100грамм
    4. neri73-r Вчера, 19:44
      Цитата: Equalized
      Удивительно то что Украина так просто отдает.

      А что, раб может возражать хозяину? stop Хозяин скажет, они роту таких наделают и, типа, продадут (в смысле отдадут)!!! При чём для своей армии не сделают ни одного, а для хозяина пожалуйста! hi
      neri73-r
    5. Servisinzhener Вчера, 19:51
      Совсем не удивительно, т.к. посол самый главный у них посол США.
      Servisinzhener
    6. Васян1971 Вчера, 19:54
      Цитата: Equalized
      Удивительно то что Украина так просто отдает.

      Как раз это и не удивительно, ибо для Украины в отношении США это и есть - "нормальная практика".
      И кстати, давно-ли "американцы" стали "Американцами"?
      Ах да, комментатор из Джорджии! Тогда всё ясно-понятно!
      Васян1971
    7. gerkost2012 Вчера, 21:19
      Почему UA "так просто отдает"? Ей США и Канада уже начали массовые поставки вооружений, Украина с ними воевать не собирается и потому отдает не только танк, но и продолжает отдаваться в кредитном экстазе.
      gerkost2012
    8. Альф Вчера, 21:31
      Цитата: Equalized
      Удивительно то что Украина так просто отдает.

      Как раз-то это и не удивительно, глядя на то, КТО сидел во главе стола во время визите Байдена.
      Альф
  11. DEZINTO Вчера, 19:15
    Ленточки разрезали? Флаги и воздушные шарики, гимн хоть спели?......перемога же!
    DEZINTO
    1. ul_vitalii Вчера, 20:03
      Николай, добрый вечер hi Старший брат уделил внимание, как бы не стал красным днём в календаре. smile
      ul_vitalii
  12. ded100 Вчера, 19:31
    Ну надо еще один азовец прикупить для комплекта! wassat
    ded100
  13. Denis Obukhov Вчера, 19:36
    На Окраине выражают надежду на сотрудничество...!"Я примерно так же "сотрудничаю" со своими кроликами и прочей домашней живностью!Кормлю их ,как МВФ ,забочусь о их здоровье ,а потом ,когда они подрастут ,наше сотрудничество переходит в более плотные отношения!
    Denis Obukhov
  14. Denis Obukhov Вчера, 19:36
    Я не понял: это зрада или перемога?
    Denis Obukhov
  15. мерцание Вчера, 19:41
    Они бы еще пулемет максим купили бы для изучения.
    мерцание
    1. vadson Вчера, 20:03
      так это их разработка )))
      vadson
  16. APASUS Вчера, 20:00
    Украинцы наивные дети ,если верят в эту брехню:
    По мнению украинских "экспертов", американская сторона таким образом изучает украинские технологии, что дает вероятность военно-технического сотрудничества США и Украины, что в дальнейшем подразумевает поставки украинской техники в Соединенные Штаты

    Танк подвергнется всестороннему анализу,будут выявлены прежде всего слабые стороны,разработаны система противодействия,ну по дороге что то для себя могут украсть ,как идею.Украинцы американцам не будут предъявлять,а на оборот будут гордиться.
    Ну в общем попадет этот танк во все базы данных для систем ПТРК. Не известно ,куда еще и кому,Украина поставит эти танки
    APASUS
    1. Григорий_45 Вчера, 22:13
      Цитата: APASUS
      Не известно ,куда еще и кому,Украина поставит эти танки

      Никому. Думаю, последователей Таиланда не найдется)
      Григорий_45
  17. taiga2018 Вчера, 20:06
    если они всё будут поставлять в единственном экземпляре,это когда же поставки из перспективных превратятся в приносящие прибыль?
    taiga2018
  18. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 20:16
    Украинский «Завод имени Малышева» поставит на экспорт в США один танк «Оплот».
    Ну теперь точно перемога будет.

    Интересно, БМ "Оплот" или Т-84У "Оплот"? laughing
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. Григорий_45 Вчера, 22:12
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      Интересно, БМ "Оплот" или Т-84У "Оплот"

      надо полагать что БМ "Оплот". Зачем им Т-80УД в обвесе?
      Григорий_45
  19. Xscorpion Вчера, 20:23
    Наивные люди, ожидают,что США после этой покупки оценит высокую конструкторскую мысль украинцев,и примет решение заменить Абрамсы на Оплоты.Как будто непонятно,зачем они покупают этот танк.
    Xscorpion
    1. Avis-bis Вчера, 21:18
      Цитата: Xscorpion
      Наивные люди, ожидают,что

      Да не наивные оне. Правильно выше написали: как Хозяин сказал, так хунта и сделала; никто им ничего не объяснял, просто назвали номенклатуру поставки и дату.
      Avis-bis
  20. Борзиков Вчера, 20:34
    Украинцы продались, продались позорно. Они просто с радостью отдают на изучение противникам России - американцам всё, что тем интересно в техническом плане, зная, что подобное как раз есть у России. Современная Украина - позор и предатель.
    Борзиков
    1. Антарес Вчера, 23:47
      Цитата: Борзиков
      Они просто с радостью отдают на изучение противникам России - американцам всё, что тем интересно в техническом плане, зная, что подобное как раз есть у России

      Так США сейчас главный союзник Украины. А РФ враг. Действие логично. Если у РФ есть Оплоты то да. Но ведь в РФ объявили Оплот никуда не годным танком и пиарят Т 90, которого в Украине нет. Тогда чего кипятиться то?
      Кто то вооружает две стороны, кто то вооружает одну. РФ тоже не красавец в современной торговле оружием и интересами народа.
      Главное на Украину перевести внимания...она олицетворение всего плохого. РФ вся в белом.
      Антарес
      1. dvina71 Сегодня, 02:05
        Цитата: Антарес
        . А РФ враг

        Вся пикантность ситуации в том,что Украина для РФ не враг. О чем было многократно заявлено на самом высоком уровне. Так же никто не называл харьковские танки отстоем..,обычно речь шла о самом производителе,но тот того заслужил..срывами контрактов. И третье..,Т-90 в пиаре
        не нуждается..свои возможности эта техника успешно доказывала в соревновательных тестах,а последнее время в реальной войне..Результат - новый..новые контракты.
        dvina71
  21. Lesorub Вчера, 20:48
    Украинский «Завод имени Малышева» поставит на экспорт в США один танк «Оплот»

    Позорище!! Хозяин сказал - сразу выполнили.
    Lesorub
  22. demo Вчера, 20:48
    На Украине успели назвать эту поставку перспективной. По мнению украинских "экспертов", американская сторона таким образом изучает украинские технологии, что дает вероятность военно-технического сотрудничества США и Украины, что в дальнейшем подразумевает поставки украинской техники в Соединенные Штаты.
    Что-то мне подсказывает что украинцы начинают верить в любой бред, который несется со всех сторон.
    Напрочь отсутствует хоть какая-то критичность к услышанному.
    Майдан действует? И прогрессирует?
    demo
    1. Антарес Сегодня, 00:13
      Цитата: demo
      На Украине успели назвать эту поставку перспективной. По мнению украинских "экспертов", американская сторона таким образом изучает украинские технологии, что дает вероятность военно-технического сотрудничества США и Украины, что в дальнейшем подразумевает поставки украинской техники в Соединенные Штаты

      Если на ВО так подаю новости, которые вроде от первоисточника-но со своими домыслами и выводами-это печально.
      На Украине успели назвать эту поставку перспективной. По мнению украинских "экспертов", американская сторона таким образом изучает украинские технологии, что дает вероятность военно-технического сотрудничества США и Украины, что в дальнейшем подразумевает поставки украинской техники в Соединенные Штаты

      Это не соответствует первоисточнику.Называется -отсебятина. А вы строите выводы по ней. А такой "отсебятины" почти в каждой новости про Украину. Видимо с целью сформировать мнение.
      Идем на сайт первоисточник
      http://opk.com.ua
      Читаем
      Як повідомив в інтерв’ю інформаційному агентству «Оборонно-промисловий кур’єр» представник українського збройного бізнесу, поставку буде здійснено через державну компанію – спецекспортера.
      Співрозмовник «ОПК» вважає таку поставку перспективною, оскільки, за його словами, йдеться про вивчення американською стороною українських технологій та ймовірного військово-технічного співробітництва з Україною.

      Даже перевода не требуется ибо в статье то первая часть переведена. Представитель оружейного бизнеса сам поведал о сделке, сам и рассказал свое мнение о выгоде. Где тут эксперты, где тут страна то...обычный барыга что то продал и считает выгоду.
      Кстати на остальных ресурсах новость верно перевели и озвучили. Там никаких "экспертов" и "На Украине назвали выгодной" нет. Представитель оружейного бизнеса и все.
      Что-то мне подсказывает что украинцы начинают верить в любой бред, который несется со всех сторон.
      Напрочь отсутствует хоть какая-то критичность к услышанному.
      Майдан действует? И прогрессирует?

      печально если у вас формируется именно это нужное для кого то мнение.
      Антарес
  23. gerkost2012 Вчера, 21:11
    Господа, вам бы не гы-гыкать про "тупых" хохлов, а задуматься, почему столь активно в США военные изучают всю технику, подобную российской. Как бы вскоре плакать не пришлось да затылок чесать, типа вона чё есть у супостатов!
    Да пора бы понять, что ВСУ стремительно укрепляются, перевооружаются и вполне смогут в день и час Икс просто раздавить оборону ДЛНР. Тогда поздно будет взывать к исполнению Киевом минских соглашений. Утерянное вернуть обратно в статус кво будет уже не возможно.
    gerkost2012
    1. FalconD Вчера, 22:12
      Цитата: gerkost2012
      ....и вполне смогут в день и час Икс просто раздавить оборону ДЛНР....


      И остановятся только взяв Владивосток!););)
      FalconD
      1. gerkost2012 Сегодня, 00:37
        Как знать. Ведь еще 21 июня 1941г никто не знал- не ведал, что придется
        от границы сбегать до Москвы и Сталинграда. Так что, гы-гы надо бы оставить детишкам, а взрослым задуматься.
        gerkost2012
      2. Владивосток1969 Сегодня, 02:33
        Вот Владивосток трогать не надо.
        Владивосток1969
    2. sxfRipper Вчера, 22:23
      задуматься, почему столь активно в США военные
      находят всё новые и новые источники дохода! Табуреткин нервно курит в сторонке.
      sxfRipper
  24. garpastum75 Вчера, 21:20
    Следующая статья по этой теме будет примерно следующего содержания-" На полигоне таком то,Оплот растреливается из всех имеющихся видов противотанковых средств".Иначе я ничего не понимаю.
    garpastum75
  25. Стройбат запаса Вчера, 21:43
    слабоумные... Радуются, что продают технику для изучения и составления принципов противодействия...
    Стройбат запаса
  26. BAI Вчера, 21:49
    Ну и что за шум? Что Штатам для музея танк нельзя купить?
    BAI
  27. FalconD Вчера, 22:02
    Це зрада или це перемога??)
    FalconD
  28. Григорий_45 Вчера, 22:06
    В ВСУ скоро на один танк станет меньше) Это не может не радовать)
    Григорий_45
  29. FalconD Вчера, 22:07
    Теперь могут громко заявит, что даже США покупают их бронетехнику!))
    FalconD
    1. Григорий_45 Вчера, 23:55
      Цитата: FalconD
      Теперь могут громко заявит, что даже США покупают их бронетехнику!

      ага, с таким же успехом могут заявить, что американцы летают на украинских вертолетах) Смеха будет столько же)
      Григорий_45
  30. FalconD Вчера, 22:15
    Илон Маск наверное заказал...хочет на орбиту вывести;););)
    FalconD
  31. sxfRipper Вчера, 22:20
    Один танк американцы купили точно так же, как покупали по одной единице предыдущие модификации советских изделий: один самолет, один танк, одну ракету
    ...одного стратега, одну ПЛАРБ... Ой. ё... А ношеные кирзачи с портянками они ещё не купили?
    sxfRipper
  32. Радио-няня Вчера, 22:21
    1 танк для коллекции. Но зачем сшашникам укропские ТАНКИ? Наивные как дети....
    Радио-няня
    1. Григорий_45 Вчера, 23:53
      Цитата: Радио-няня
      Но зачем сшашникам укропские ТАНКИ? Наивные как дети

      не дети они. Всё очень логично. Изучают, куда двигается танкостроение на постсоветском пространстве. Наши бы тоже с превеликим удовольствием покатали и разобрали для изучения "Леклерк", "Леопард" последних модификаций или "Пуму" с "Боксером"
      Григорий_45
  33. Черный Джо Вчера, 22:33
    Вот так тачка
    Черный Джо
  34. Вкд Двк Вчера, 22:46
    ВПК США кирдык.
    Вкд Двк
  35. perepilka Вчера, 23:13
    Нормуль, пускай от 6тд опупеют what
    perepilka
  36. Azazelo Вчера, 23:37
    неужели у янкерсов нехватка ржавых двигателей??? Хммм
    Azazelo
  37. Викторио Вчера, 23:51
    да уж, нынешняя украина готова на все
    Викторио
  38. Злой 55 Сегодня, 03:16
    Найти надо все сильные и слабые стороны, чтобы жечь было удобней..
    Злой 55
  39. Доктор Хаб Сегодня, 04:12
    По одному танку в каждую страну. Неплохая партия получится. Идиотизм незалежной зашкаливает
    Доктор Хаб
  40. tolmachiev51 Сегодня, 04:44
    готовы все отдать-продать ,только дайте кредит !!!
    tolmachiev51
  41. LeonidL Сегодня, 05:07
    Украина продала танк ... Этим все сказано, зачем комментарии?
    LeonidL
  42. Nitarius Сегодня, 05:23
    ну понятно ! хохлы все продают как и совесть!
    Nitarius
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