Украина поставит в США танк 

Один танк американцы купили точно так же, как покупали по одной единице предыдущие модификации советских изделий: один самолет, один танк, одну ракету. Им нужно разобрать технику, провести испытания, проверить параметры защищенности, заметность в различных диапазонах (радиоэлектронных, оптических, инфракрасных) и так далее

Украинский «Завод имени Малышева» поставит на экспорт в США один танк «Оплот», сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники. Поставку осуществят с помощью госкомпании-спецэкспортера, сообщает «Оборонно-промышленный курьер» со ссылкой на представителя украинского оружейного бизнеса.На Украине успели назвать эту поставку перспективной. По мнению украинских "экспертов", американская сторона таким образом изучает украинские технологии, что дает вероятность военно-технического сотрудничества США и Украины, что в дальнейшем подразумевает поставки украинской техники в Соединенные ШтатыВоенный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский в комментарии для газеты ВЗГЛЯД объяснил, зачем украинский «Завод имени Малышева» поставит на экспорт в США один танк «Оплот».– объяснил Мураховский.Хотя основа танка «Оплот» – хорошо известная советская машина Т-80, американцы интересовались всеми ее дальнейшими модификациями. Точно так же они покупали, например, танк Т-80УД и другие единицы бронетехники, отметил эксперт.