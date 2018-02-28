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Украина поставит в США танк
Украинский «Завод имени Малышева» поставит на экспорт в США один танк «Оплот», сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники. Поставку осуществят с помощью госкомпании-спецэкспортера, сообщает «Оборонно-промышленный курьер» со ссылкой на представителя украинского оружейного бизнеса.
На Украине успели назвать эту поставку перспективной. По мнению украинских "экспертов", американская сторона таким образом изучает украинские технологии, что дает вероятность военно-технического сотрудничества США и Украины, что в дальнейшем подразумевает поставки украинской техники в Соединенные Штаты
Военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский в комментарии для газеты ВЗГЛЯД объяснил, зачем украинский «Завод имени Малышева» поставит на экспорт в США один танк «Оплот».
Хотя основа танка «Оплот» – хорошо известная советская машина Т-80, американцы интересовались всеми ее дальнейшими модификациями. Точно так же они покупали, например, танк Т-80УД и другие единицы бронетехники, отметил эксперт.
На Украине успели назвать эту поставку перспективной. По мнению украинских "экспертов", американская сторона таким образом изучает украинские технологии, что дает вероятность военно-технического сотрудничества США и Украины, что в дальнейшем подразумевает поставки украинской техники в Соединенные Штаты
Военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский в комментарии для газеты ВЗГЛЯД объяснил, зачем украинский «Завод имени Малышева» поставит на экспорт в США один танк «Оплот».
Один танк американцы купили точно так же, как покупали по одной единице предыдущие модификации советских изделий: один самолет, один танк, одну ракету. Им нужно разобрать технику, провести испытания, проверить параметры защищенности, заметность в различных диапазонах (радиоэлектронных, оптических, инфракрасных) и так далее– объяснил Мураховский.
Хотя основа танка «Оплот» – хорошо известная советская машина Т-80, американцы интересовались всеми ее дальнейшими модификациями. Точно так же они покупали, например, танк Т-80УД и другие единицы бронетехники, отметил эксперт.
Использованы фотографии: http://yuchansson.blogspot.ru/
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