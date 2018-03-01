18:15 01 марта
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В Пентагоне назвали преждевременным заявление Порошенко о поставках оружия

Министерство обороны Соединенных Штатов считает преждевременным сообщение украинского лидера Петра Порошенко о поставке американского оружия в ближайшее время, передает РИА Новости.



По поводу поставок вооружений преждевременно говорить о том, когда это будет,
сказал агентству сотрудник пресс-службы Пентагона.


Напомним, вчера Порошенко заявил журналистам на пресс-конференции, что «первая партия оборонительного оружия из США поступит (на Украину) уже через несколько недель».

Кроме того, президент сообщил, что в текущем году он ожидает целый ряд военных поставок.

Как сообщалось ранее, разрешение на поставки Киеву оружия Белый дом выдал в конце прошлого года. В частности, речь может идти снайперских винтовках и о противотанковых комплексах Javelin. Ранее украинские власти уже неоднократно анонсировали скорые поставки американского оружия.

Москва выступает против поставок, опасаясь, что они спровоцируют обострение ситуации на востоке Украины.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 27

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  1. Alex-a832 Сегодня, 08:15
    Раб сказал - хозяин сделал!
    Алкашам только секреты и доверять... laughing
    Alex-a832
    1. Зяблицев Сегодня, 08:44
      В данном случае, если отбросить браваду Порошенко - вопрос поставок или не поставок серьезного оружия , будет зависеть от жесткой позиции Москвы! А так, всякая дрянь итак просачивается на Донбасс, через Прибалтийских марионеток, системы контрбатарейной борьбы, к примеру...Так что Пеца не просто выдает желаемое за действительное!
      Зяблицев
      1. сибиралт Сегодня, 09:12
        Американцам сейчас не до Украины. Им бы на БВ удержаться, да с Европой сладить.
        сибиралт
        1. Зяблицев Сегодня, 09:17
          Ресурсов у Америки предостаточно! Что касается Украины, то здесь все зависит, повторюсь, от позиции Москвы, хотя, в любом случае США бардак у наших границ только на руку, поэтому достаточно просто иметь в кресле Президента Украины свою марионетку кормить ее обещаниями и небольшими подачками, все остальное хохлы сами сделают! laughing
          Зяблицев
      2. Alex-a832 Сегодня, 09:38
        Цитата: Зяблицев
        Так что Пеца не просто выдает желаемое за

        Ну, тот факт, что США поддерживают Поросенко, в т.ч. оружием, вполне очевиден, хотя и не стремятся это афишировать. Поросенко же наоборот нужен пиар его поддержки штатами, чтобы поддержать свой пропитый авторитет среди свидомых и вассальных штатам государств. Первые ещё в пол уха слушают, а вторые хором спят под эту басню. По последним данным большинству на Украине фиолетово что там в укрополитике делается, это большинство занимается разворовыванием того, что плохо лежит, а также разаоровыванием наворованного, все это сопровождается полной апатией и пессимизмом. Бр-р-р... А ведь в перспективе именно нам предстоит их из этого болота вытаскивать - сами уже не справятся.
        Alex-a832
  2. 210окв Сегодня, 08:15
    Что за чушь!Это все уже четвертый год поставляется!
    210окв
    1. Teberii Сегодня, 08:22
      Пока официально нет, согласие есть,но чего-то не хватает,толи мозгов,толи маразм замучил.
      Teberii
      1. Балу Сегодня, 08:43
        Цитата: Teberii
        Пока официально нет, согласие есть,но чего-то не хватает,толи мозгов,толи маразм замучил.

        Пока не определятся куда деньги потрачены и какие шансы и когда их вернуть, "друзья" бандерии будут только обещать. Наконец, хозяева бандерии просто не определились на кого менять попрошенко. Наплевайченко? Вакарчук? Трупчинов? Яйценюх? Колода небольшая, но за каждым разные олигархи, которых пока не выдавить из бандерии. Ждем спектакля под названием "Антикоррупционный суд". Ростов не резиновый, на рублевке все занято, куда деваться бедным украинским олигархам везде интерпол достанет. Рискну предположить, что первый акт начнется с окончанием учебы Вакарчука на президента бандерии в США. Пока пролог, репетиция оркестра, дирижер листает партитуру. lol
        Десантные калоши США в средиземном море подготовка к крупномасштабной бойне в Сирии, фашингтонским макакам пока не до бандерии. winked
        Балу
        1. Лелёк Сегодня, 12:20
          Цитата: Балу
          Ждем спектакля под названием "Антикоррупционный суд".

          hi
          Будет ли он сформирован - большой, большой секрет. А пока его нет фюреры незалежной срочно отовариваются забугорными площадками для ПМЖ. Симптом, однако. yes
          Лелёк
    2. Чёрный Сегодня, 08:49
      Новые поставки оружия на украину, это предмет торга между США и РФ, а никак не хотелка свинорылого убийцы Пецы...
      Чёрный
  3. pjastolov Сегодня, 08:16
    Напомним, вчера Порошенко заявил журналистам на пресс-конференции, что «первая партия оборонительного оружия из США поступит (на Украину) уже через несколько недель».
    что не привидится с будуна, или ему это белочка нашептала?
    pjastolov
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:28
      Володя , привет ! hi Глянул мельком на фото к статье и подумал : "Что же никто не отфотошопил , чтобы палец Петруччо в носу был ? Ведь так более подходяще ." . lol
      bouncyhunter
      1. pjastolov Сегодня, 08:34
        Паша hi это тело уже бессортовое, уже ни у кого нет желания его шопить laughing
        pjastolov
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:39
          Цитата: pjastolov
          это тело уже бессортовое, уже ни у кого нет желания его шопить

          А он всё ходит и просит ... wassat
          bouncyhunter
          1. pjastolov Сегодня, 08:43
            Цитата: bouncyhunter
            А он всё ходит и просит ...

            ну кто-то же и поможет
            pjastolov
            1. bouncyhunter Сегодня, 08:46
              Цитата: pjastolov
              ну кто-то же и поможет

              Такую помощь ему нужно было оказать изначально , как и всем кастрюлькам .
              bouncyhunter
              1. pjastolov Сегодня, 08:52
                Цитата: bouncyhunter
                Такую помощь ему нужно было оказать изначально , как и всем кастрюлькам .

                ну это уже кастрюлки пускай решают - мне лично по баарабану что у них там
                pjastolov
                1. bouncyhunter Сегодня, 08:53
                  Цитата: pjastolov
                  мне лично по баарабану что у них там

                  Не будь они так близко к нам - мне тоже было бы по барабану ... sad
                  bouncyhunter
                  1. pjastolov Сегодня, 08:54
                    Цитата: bouncyhunter
                    Не будь они так близко к нам

                    да они у себя разбираться будут, а "экспортеров" на границе отстреливать
                    pjastolov
                    1. bouncyhunter Сегодня, 08:56
                      Цитата: pjastolov
                      а "экспортеров" на границе отстреливать

                      Двумя руками "за" ! good soldier
                      bouncyhunter
  4. ul_vitalii Сегодня, 08:19
    Это они кокетничают так друг перед другом.
    ul_vitalii
  5. Masya Masya Сегодня, 08:21
    вот заразы какие, опять морковку отодвинули...
    Masya Masya
    1. Балу Сегодня, 09:01
      Цитата: Masya Masya
      вот заразы какие, опять морковку отодвинули...

      Пока у них идет дискуссия: Где деньги, Петья?
      Балу
  6. Avis-bis Сегодня, 09:00
    По поводу поставок вооружений преждевременно говорить о том, когда это будет


    Если перевод верный, то получается, что не согласованы только даты. А сами поставки будут.
    Avis-bis
  7. sgr291158 Сегодня, 09:22
    Водка делает свое дело.
    sgr291158
  8. rotmistr60 Сегодня, 10:33
    В Пентагоне назвали преждевременным заявление Порошенко о поставках оружия
    "Мамаша, вы и помечтать не даете..." (х/ф "Женитьба Бальзаминова"). Весь кайф обломили, а так похвастаться хотелось.
    rotmistr60
  9. медведик Сегодня, 14:59
    Кульминацией во всем этом действе будет поставка на Украину нашивок и шевронов ВС США, а так же их торжественное вручение.
    медведик
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