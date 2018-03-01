В Пентагоне назвали преждевременным заявление Порошенко о поставках оружия

По поводу поставок вооружений преждевременно говорить о том, когда это будет,

Министерство обороны Соединенных Штатов считает преждевременным сообщение украинского лидера Петра Порошенко о поставке американского оружия в ближайшее время, передает РИА Новости сказал агентству сотрудник пресс-службы Пентагона.Напомним, вчера Порошенко заявил журналистам на пресс-конференции, что «первая партия оборонительного оружия из США поступит (на Украину) уже через несколько недель».Кроме того, президент сообщил, что в текущем году он ожидает целый ряд военных поставок.Как сообщалось ранее, разрешение на поставки Киеву оружия Белый дом выдал в конце прошлого года. В частности, речь может идти снайперских винтовках и о противотанковых комплексах Javelin. Ранее украинские власти уже неоднократно анонсировали скорые поставки американского оружия.Москва выступает против поставок, опасаясь, что они спровоцируют обострение ситуации на востоке Украины.