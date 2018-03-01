Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
В Пентагоне назвали преждевременным заявление Порошенко о поставках оружия
Министерство обороны Соединенных Штатов считает преждевременным сообщение украинского лидера Петра Порошенко о поставке американского оружия в ближайшее время, передает РИА Новости.
Напомним, вчера Порошенко заявил журналистам на пресс-конференции, что «первая партия оборонительного оружия из США поступит (на Украину) уже через несколько недель».
Кроме того, президент сообщил, что в текущем году он ожидает целый ряд военных поставок.
Как сообщалось ранее, разрешение на поставки Киеву оружия Белый дом выдал в конце прошлого года. В частности, речь может идти снайперских винтовках и о противотанковых комплексах Javelin. Ранее украинские власти уже неоднократно анонсировали скорые поставки американского оружия.
Москва выступает против поставок, опасаясь, что они спровоцируют обострение ситуации на востоке Украины.
По поводу поставок вооружений преждевременно говорить о том, когда это будет,сказал агентству сотрудник пресс-службы Пентагона.
Напомним, вчера Порошенко заявил журналистам на пресс-конференции, что «первая партия оборонительного оружия из США поступит (на Украину) уже через несколько недель».
Кроме того, президент сообщил, что в текущем году он ожидает целый ряд военных поставок.
Как сообщалось ранее, разрешение на поставки Киеву оружия Белый дом выдал в конце прошлого года. В частности, речь может идти снайперских винтовках и о противотанковых комплексах Javelin. Ранее украинские власти уже неоднократно анонсировали скорые поставки американского оружия.
Москва выступает против поставок, опасаясь, что они спровоцируют обострение ситуации на востоке Украины.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти