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На Украине признан неконституционным закон о русском языке от 2012 года
Конституционный суд Украины (КС) признал неконституционным закон об основах государственной языковой политики, наделяющий русский язык статусом регионального, передает РИА Новости.
Данное решение означает, что закон утратил свою силу.
В 2012 году на Украине был принят закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 областях. После госпереворота в 2014 году Верховная рада признала утратившим силу закон 2012 года, однако это решение спровоцировало волнения в юго-восточных регионах страны, и на тот момент и.о. президента Турчинов отказался подписывать это решение парламента.
Позже президент Украины Порошенко заявил, что украинский язык должен оставаться единственным государственным языком в стране, так как, «является консолидирующим фактором для общества». И это при том, что почти три четверти жителей считают русский своим родным языком.
Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в свою очередь полагает, что отмена «языкового» закона «носит исключительно политический характер». По его мнению, «перед началом избирательной кампании украинские власти пытаются получить политические баллы от праворадикального электората».
При этом он считает, что теперь украинские власти могут принять новый закон о государственном языке.
Данное решение означает, что закон утратил свою силу.
В 2012 году на Украине был принят закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 областях. После госпереворота в 2014 году Верховная рада признала утратившим силу закон 2012 года, однако это решение спровоцировало волнения в юго-восточных регионах страны, и на тот момент и.о. президента Турчинов отказался подписывать это решение парламента.
Позже президент Украины Порошенко заявил, что украинский язык должен оставаться единственным государственным языком в стране, так как, «является консолидирующим фактором для общества». И это при том, что почти три четверти жителей считают русский своим родным языком.
Решение КС – откровенно политическое. Аргументация неконституционности несостоятельна. Всем должно быть понятно, что сегодня Конституционный суд Украины, подыгрывая действующей власти и "партии войны", совершил серьезный политический, а не правовой акт. Всему миру четко дали понять, что Украина не хочет примирения, хочет сеять раздор между западом и востоком страны,сказал агентству соавтор закона от 2012 года депутат Верховной рады Сергей Кивалов.
Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в свою очередь полагает, что отмена «языкового» закона «носит исключительно политический характер». По его мнению, «перед началом избирательной кампании украинские власти пытаются получить политические баллы от праворадикального электората».
Очевидно, что это политически обусловленное решение. Власть разворачивает избирательную кампанию. Это похоже на борьбу за электорат,сказал Бортник.
При этом он считает, что теперь украинские власти могут принять новый закон о государственном языке.
В парламенте уже есть ряд таких законопроектов… Однако какое-либо ограничение может привести к политическому обострению внутри общества,отметил он.
Использованы фотографии: ТВ Центр
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