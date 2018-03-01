18:21 01 марта
«Военному обозрению» нужен помощник выпускающего редактора. Должностные обязанности: подбор иллюстративного материала и формирование заголовков. Требования к соискателям: журналистский опыт, творческие способности, умение быстро анализировать текст, грамотность и ответственность. Обращаться: [email protected]

На Украине признан неконституционным закон о русском языке от 2012 года

Конституционный суд Украины (КС) признал неконституционным закон об основах государственной языковой политики, наделяющий русский язык статусом регионального, передает РИА Новости.

На Украине признан неконституционным закон о русском языке от 2012 года


Данное решение означает, что закон утратил свою силу.


В 2012 году на Украине был принят закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 областях. После госпереворота в 2014 году Верховная рада признала утратившим силу закон 2012 года, однако это решение спровоцировало волнения в юго-восточных регионах страны, и на тот момент и.о. президента Турчинов отказался подписывать это решение парламента.

Позже президент Украины Порошенко заявил, что украинский язык должен оставаться единственным государственным языком в стране, так как, «является консолидирующим фактором для общества». И это при том, что почти три четверти жителей считают русский своим родным языком.

Решение КС – откровенно политическое. Аргументация неконституционности несостоятельна. Всем должно быть понятно, что сегодня Конституционный суд Украины, подыгрывая действующей власти и "партии войны", совершил серьезный политический, а не правовой акт. Всему миру четко дали понять, что Украина не хочет примирения, хочет сеять раздор между западом и востоком страны,
сказал агентству соавтор закона от 2012 года депутат Верховной рады Сергей Кивалов.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в свою очередь полагает, что отмена «языкового» закона «носит исключительно политический характер». По его мнению, «перед началом избирательной кампании украинские власти пытаются получить политические баллы от праворадикального электората».

Очевидно, что это политически обусловленное решение. Власть разворачивает избирательную кампанию. Это похоже на борьбу за электорат,
сказал Бортник.

При этом он считает, что теперь украинские власти могут принять новый закон о государственном языке.

В парламенте уже есть ряд таких законопроектов… Однако какое-либо ограничение может привести к политическому обострению внутри общества,
отметил он.

Использованы фотографии: ТВ Центр
12

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 36

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. pjastolov Сегодня, 08:40
    Очевидно, что это политически обусловленное решение. Власть разворачивает избирательную кампанию. Это похоже на борьбу за электорат,
    а кто не согласен в АТО
    pjastolov
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:43
      На Украине признан неконституционным закон о русском языке от 2012 года

      А что же скакуасы только сейчас до этого допёрли ? Им давно пора написать новую бандероконституцию "с нуля" . Вспоминаются крылатые слова Лаврова . fool
      bouncyhunter
      1. Teberii Сегодня, 08:46
        А какие решения кроме националистических выполняются.Нет, предлог успокоить избирателей и не более того.
        Teberii
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:47
          В статье верно сказано - решение чисто политическое для набора очков Петюней в глазах разных правосеков .
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 09:11
            Доброе утро Паша! hi это политическое решение и похоронит Украину , как единое государство.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:16
              Витя , салют ! hi
              Цитата: cniza
              это политическое решение и похоронит Украину , как единое государство.

              Похоже , что этого и добиваются , неумные . fool
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 09:17
                У них инструкторы , которые могут работать только с пластмассовыми куклами.
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 09:22
                  Цитата: cniza
                  У них инструкторы , которые могут работать только с пластмассовыми куклами.

                  Угу . И только на развал , а не на созидание и укрепление .
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 09:48
                    Они их учить пытаются. laughing
                    cniza
                    1. bouncyhunter Сегодня, 10:01
                      Цитата: cniza
                      Они их учить пытаются.

                      Угу .
                      Два пионера искали старушку
                      Но не нашли -
                      Обслужили друг дружку .
                      wassat
                      bouncyhunter
                      1. Владимир16 Сегодня, 10:48
                        Нужно спасать русских на украине. Хохлы своими законами не оставляют выбора - нужно присоединять русские земли к России.
                        Иначе англоговорящими будет продолжено отсоединение русских земель и геноцид русского населения на этих землях.
                        Тут нет серединки. Отсидеться не получится. Сто лет назад Русь была значительно больших размеров. Да и 27 лет назад Русь была поболее.

                        А всё остальное лишь бла-бла-бла.
                        Владимир16
      2. ul_vitalii Сегодня, 08:48
        Паша, приветствую hi Пусть тогда и выражаются на мове. smile И на заборе пишут что-нибудь другое. smile
        ul_vitalii
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:50
          Привет , Виталий ! hi
          Цитата: ul_vitalii
          Пусть тогда и выражаются на мове.

          Я почему-то уверен что думают они традиционно по-русски , а потом в уме старательно переводят свои мысли на ридну мову . yes
          bouncyhunter
      3. pjastolov Сегодня, 08:50
        Цитата: bouncyhunter
        бандероконституцию "с нуля"

        выборы пройдут - и напишут, только неправильный электорат утилизируют в АТО
        pjastolov
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:16
          Цитата: pjastolov
          только неправильный электорат утилизируют в АТО

          Или наоборот . wink
          bouncyhunter
      4. роман66 Сегодня, 09:38
        Вспоминаются крылатые слова Лаврова
        как говаривал
        опасно!!!
        роман66
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:44
          Рома , привет ! hi
          Цитата: роман66
          опасно!!!

          Как говорил тот же Н.Н.Озеров : "Всё в пределах правил ." . wink
          bouncyhunter
          1. роман66 Сегодня, 09:45
            да и вообще! " такой хоккей нам не нужен!" hi
            роман66
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:48
              Цитата: роман66
              " такой хоккей нам не нужен!"

              good Золотые слова , друже !
              bouncyhunter
    2. Зяблицев Сегодня, 08:47
      Впрочем, это дело украинское, на самом деле, но по факту будет только усугублять ситуацию в взаимоотношениях двух берегов...Украина, и так сшитое белыми нитками лоскутное одеяло, которое трещит по швам и подобными решениями остановить внутреннее гниение вряд ли удастаться!
      Зяблицев
    3. антивирус Сегодня, 10:51
      Порошенко все правильно делает--что бы (?) объединиться, надо сначала разъединиться.

      наш агент работает( Зурабов его воспитал как надо Кремлю)
      антивирус
      1. pjastolov Сегодня, 17:02
        Цитата: антивирус
        Зурабов его воспитал как надо Кремлю

        в этом не сомневаюсь, но Зурабов - не наш человек
        pjastolov
        1. антивирус Сегодня, 18:16
          а отделить зерна от плевел надо!
          антивирус
  2. 210окв Сегодня, 08:47
    По большому счету-наплевать на эти решения.Это все было ожидаемо.Да и заслужили.
    210окв
    1. красноярск Сегодня, 11:13
      Цитата: 210окв
      По большому счету-наплевать на эти решения.Это все было ожидаемо.Да и заслужили.

      Да Вам то конечно наплевать. А каково нам? Внучка пришла из шклы и рассказала - распоряжением мэра при школах из старшекласников создаются дружины. Они будут ходить по городу и в случае если услышат от кого либо русскую речь, будут подходить, делать замечание и требовать перехода на украинец. мову. Лиха беда начало. Что дальше будет?
      красноярск
      1. 210окв Сегодня, 11:18
        Каково Вам?!Как бы ответить что бы не обидеть...Ну,продолжайте попивать пивко и смотреть телевизор..Кстати,в Одессе в мае достаточно было выйти на улицы горожанам что бы трагедии не случилось.Каждый народ заслуживает свое правительство.Это относится и к нам в России.
        Цитата: красноярск
        Цитата: 210окв
        По большому счету-наплевать на эти решения.Это все было ожидаемо.Да и заслужили.

        Да Вам то конечно наплевать. А каково нам? Внучка пришла из шклы и рассказала - распоряжением мэра при школах из старшекласников создаются дружины. Они будут ходить по городу и в случае если услышат от кого либо русскую речь, будут подходить, делать замечание и требовать перехода на украинец. мову. Лиха беда начало. Что дальше будет?
        210окв
        1. красноярск Сегодня, 14:51
          Цитата: 210окв

          0
          210окв Сегодня, 11:18 ↑
          Каково Вам?!Как бы ответить что бы не обидеть...Ну,продолжайте попивать пивко и смотреть телевизор.

          А я не из обидчивых. Справедливую критику воспринимаю как должно.
          П.С. Крепче кефира ничего не пью от слова - совсем. Но дома всегда есть. И гость, при его желании, уходит от меня в полном удовлетворении.
          красноярск
          1. 210окв Сегодня, 15:00
            Дай вам Бог здоровья и терпения.Я прекрасно понимаю что адекватных людей у вас больше гораздо чем утырков...Мне жаль старшее поколение,а этот озлобленный молодняк пусть смыкается без работы без полезного дела да и без всяких перспектив на будущее раз они так ненавидят соседей.
            Цитата: красноярск
            Цитата: 210окв

            0
            210окв Сегодня, 11:18 ↑
            Каково Вам?!Как бы ответить что бы не обидеть...Ну,продолжайте попивать пивко и смотреть телевизор.

            А я не из обидчивых. Справедливую критику воспринимаю как должно.
            П.С. Крепче кефира ничего не пью от слова - совсем. Но дома всегда есть. И гость, при его желании, уходит от меня в полном удовлетворении.
            210окв
            1. красноярск Сегодня, 15:03
              Цитата: 210окв
              Дай вам Бог здоровья и терпения

              Спасибо на добром слове. Мечтаю переехать на Родину, в Россию. На если бы Вы знали как это не просто.
              красноярск
  3. sgr291158 Сегодня, 09:20
    С языком них в обще клоунада, как не посмотришь все на русском говорят.
    sgr291158
  4. Yrec Сегодня, 09:26
    Укронациков понять можно. Они пытаются заиметь национальную идентичность. Для этого нужно, как минимум, чтоб подавляющее количество населения говорило на мове. А этого нет. Они идут по стопам прибалтов, хотя это путь в тупик. Их язык умирает, как и у прибалтов. За пределами Украины на мове никто, практически, не говорит. Через какое-то время мова станет языком, а может даже наречием, небольших изолированных этнических групп.
    Yrec
    1. Дормидонт Сегодня, 09:31
      Конечно можно понять: грушевский столько сил положил на создание этого корявого эсперанто, а они неблагодарные...
      Дормидонт
  5. Дормидонт Сегодня, 09:30
    Будем как-то отвечать животным, или просто выразим глубокую озабоченность?
    Дормидонт
  6. taiga2018 Сегодня, 10:46
    а я считаю,что всё правильно!вот сколько всего на Украине русских и русскоязычных,думаю много,и где они,почему молчат,а раз молчат,значит всё их устраивает,не надо нам пытаться быть большими русскоязычными Украины,чем они...
    taiga2018
  7. Антарес Сегодня, 11:50
    В новости допущена ошибка. Закон не о русском языке.
    закон "Об основах государственной языковой политики", касался он языков меньшинств.Там не только русский(который оказался "языком нац меньшинств!!!!, венгерский румынский и проч...)
    Не конституционный он как раз именно из за нарушения регламента его принятия.
    Статья 10 Конституции Украины
    Государственным языком в Украине является украинский язык.
    Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины.
    В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины.
    Государство способствует изучению языков международного общения."
    Применение языков в Украине гарантируется Конституцией Украины и определяется законом.

    Хотя наши конституции-это те еще "гарантии" народу.
    Пока действует закон о украинском языке(квоты, обучение и пр)
    действие этого Закона не распространяется на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов.
    Учитывая рекомендации Венецианской комиссии и твердость Венгерской и Румынской позиции-скорее всего дадут венгерскому и румынскому языку какие то послабления....
    ЧТо касается русского...он бедный родственник. У него нет своей "Венгрии".
    Венгрия настаивает на своей позиции вернуть все языковые права своим 160 тыс этническим(гражданам Украины) Румынский президент не поехал в Украину в знак протеста.Поддерживает венгерскую сторону.А румынов примерно столько же.
    Венгрия же потребовала от ООН провести расследование из-за украинского закона.
    ПАСЕ предлагает 60-40%.Где не менее 60% учебных программ будут на украинском языке и до 40% на языке меньшинства.
    Сейчас в наших школах всего 1 час изучения русского(русский поменялся с английским местами, вместо 3-4 дней всего 1). Но это русский.. у него нет своей страны.


    Антарес
  8. SlavaS Сегодня, 13:48
    Вывелся весь русски дух в Киеве чтоль?
    SlavaS
Картина дня