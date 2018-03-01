На Украине признан неконституционным закон о русском языке от 2012 года

Решение КС – откровенно политическое. Аргументация неконституционности несостоятельна. Всем должно быть понятно, что сегодня Конституционный суд Украины, подыгрывая действующей власти и "партии войны", совершил серьезный политический, а не правовой акт. Всему миру четко дали понять, что Украина не хочет примирения, хочет сеять раздор между западом и востоком страны,

Очевидно, что это политически обусловленное решение. Власть разворачивает избирательную кампанию. Это похоже на борьбу за электорат,

В парламенте уже есть ряд таких законопроектов… Однако какое-либо ограничение может привести к политическому обострению внутри общества,