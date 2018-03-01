18:13 01 марта
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Эксперт рассказал о возможной роли украинских спецназовцев в войне между НАТО и Россией

Украинские спецназовцы могут оказать существенную помощь войскам НАТО в случае войны с Россией, полагает военный эксперт капитан первого ранга Константин Сивков. Об этом сообщает РИА Новости.



«В случае конфликта силы альянса сфокусируются на захвате ядерных объектов России для ликвидации ее преимущества в стратегических вооружениях», пишет Сивков в материале для «Военно-промышленного курьера».


При этом НАТО будет делать ставку на спецназ.

«Спецназовцев могут перебросить в РФ как под видом гражданских пассажиров, так и военными самолетами, по суше или с моря. Агентура влияния, которая поможет в решении боевых задач, уже ждет. После первичной нейтрализации ядерного потенциала альянс для закрепления успеха может ввести силы быстрого реагирования, которые установят надежный контроль над стратегическим арсеналом нашей страны», – говорится в статье.

По мнению эксперта, именно этим объясняется «наращивание в приграничных с Россией районах группировки натовских сил спецопераций и частей быстрого развертывания».

Он также отмечает особую роль украинских военных, которую они могут сыграть в вероятном конфликте.

Особенно ценны в этих условиях для НАТО бойцы украинского спецназа. Родственные в этнокультурном отношении с российским населением, говорящие с ним на одном языке, они будут незаменимы при ведении специальных действий с предварительным скрытным развертыванием,
подчеркивает Сивков.

Ранее Сергей Лавров, выступая на конференции по разоружению в Женеве, заявил, что Вашингтон готовит Европу к использованию ядерного оружия против России. Глава МИД отметил, что сохранение американского нестратегического ядерного оружия в Европе, а также практика «совместных ядерных миссий» препятствуют процессу разоружения.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 65

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  1. 210окв Сегодня, 09:55
    Очередной бред?А вот и нет!Давно уже пора прихлопнуть этот зверинец.
    210окв
    1. Зяблицев Сегодня, 10:00
      Виртуозное владение приемами боевого гопака делает украинский спецназ вне конкуренции... laughing
      А если быть серьезным, то нужно учитывать любой вариант развития событий понимая гнилую продажную сущность наших "братьев" из ВСУ!
      Зяблицев
      1. Тралл Сегодня, 10:05
        У Сивкова кризис жанра, темы для обзоров заканчиваются. Приходится дофантазировывать самом.
        Тралл
        1. Silvestr Сегодня, 10:14
          артобстрелы нашей территории с жертвами уже были.Последнее на слуху- расстрел пограннаряда в Белгородской области. Есть сомнения?
          Silvestr
        2. Монос Сегодня, 10:15
          Бред. не бред, а я уверен, что уже немало бандеровских боевиков у нас легализовалось.
          Монос
          1. 210окв Сегодня, 10:29
            Виктор hi О чем и речь,необходимо решать кардинально и без "тамтожелюди".И пошерстить здесь.
            Цитата: Монос
            Бред. не бред, а я уверен, что уже немало бандеровских боевиков у нас легализовалось.
            210окв
            1. Монос Сегодня, 12:28
              Приветствую, Дмитрий hi
              Цитата: 210окв
              О чем и речь,необходимо решать кардинально и без "тамтожелюди".И пошерстить здесь.

              Есть ещё и реальная 5-я колонна.
              Монос
              1. Piramidon Сегодня, 13:56
                Цитата: Монос
                Есть ещё и реальная 5-я колонна.

                К счастью они хорошо известны.
                Piramidon
          2. KCA Сегодня, 11:34
            Если-бы это были реально профессиональные диверсанты, то это серьёзно, но, если и легализовались, то сплошной сброд - бухают, дебоширят, залетают в ментовку, где их мутузят ногами по лицу, какую поддержку силам НАТО по захвату стратегических объектов они могут оказать? Предел их возможностей это терракт против мирных жителей, да и то, уверен, все они уже на карандаше и стучат друг на друга, кто больше расскажет
            KCA
            1. Piramidon Сегодня, 14:01
              Цитата: KCA
              Если-бы это были реально профессиональные диверсанты, то это серьёзно, но, если и легализовались, то сплошной сброд - бухают, дебоширят, залетают в ментовку, где их мутузят ногами по лицу, какую поддержку силам НАТО по захвату стратегических объектов они могут оказать? Предел их возможностей это терракт против мирных жителей, да и то, уверен, все они уже на карандаше и стучат друг на друга, кто больше расскажет

              Не нужно путать украинскую армию, набранную по всем притонам и их спецслужбы. Туда бухариков не набирают. Они тоже имеют опыт советских КГБ и ГРУ. А сейчас их еще и западные спецслужбы натаскивают.
              Piramidon
              1. KCA Сегодня, 16:07
                Сколько этих спецов? 10? 20? 30? Это штучный товар, а сколько у них задач стоит внутри страны, в Крыму, в ЛДНР? Сколько специалистов они смогут законсервировать в РФ в районе стратегических объектов? Всё-равно придётся им набирать, а это слабое звено, сдадут всё, что знают. и что не знают
                KCA
        3. vovanpain Сегодня, 10:18
          Цитата: Тралл
          Сивкова кризис жанра, темы для обзоров заканчиваются. Приходится дофантазировывать самом

          Почему? Сивков тот ещё экспёид конечно, но кое в чем он прав
          Родственные в этнокультурном отношении с российским населением, говорящие с ним на одном языке, они будут незаменимы при ведении специальных действий с предварительным скрытным развертыванием,

          И такой момент
          Спецназовцев могут перебросить в РФ как под видом гражданских пассажиров, так и военными самолетами, по суше или с моря. Агентура влияния, которая поможет в решении боевых задач, уже ждет.

          Сколько у нас гастеров заробитчан, за лям и больше и границы у нас на замке будьто, Классика жанра однако и анекдот про негра шпиона тут не прокатит.
          vovanpain
          1. Partyzan Сегодня, 10:25
            Цитата: vovanpain
            Сколько у нас гастеров заробитчан, за лям и больше

            и по большей части - западенцы
            Partyzan
            1. Sirocco Сегодня, 11:16
              Цитата: Partyzan
              и по большей части - западенцы

              В Днепропетровской области у меня много друзей осталось, все русскоговорящие, есть среди них полные нацисты, о этих их качествах я и не подозревал, яростные и злые, (по естественным причинам) уже не друзья. Так вот, есть один из батальона, так вот у него родной брат в Москве проживает. В прошлом году мать к нему в гости приезжала фотки с братиком показывала, без камуфляжа ну милашка просто. Так вот как раз через такие связи, мамок папок и дедушек эти хамелеоны могут наворотить нам дел. Вот такие вот времена.
              Sirocco
      2. Sargas Сегодня, 10:10
        А "боевой гопак" поможет "украинским спецназовцам" не сгореть на первых-же метрах полосы инженерных заграждений?
        Sargas
        1. Андрей К Сегодня, 10:48
          Цитата: Sargas
          ...А "боевой гопак" поможет "украинским спецназовцам" не сгореть на первых-же метрах полосы инженерных заграждений?...

          Я рад Вашему оптимизму.
          Напомнить Вам сколько в России "заробитчан" - гопак исполняют. Вы можете утверждать, что среди них нет кадровых спецов либо вербанутых?
          Я нет. Более того, уверен - среди них, 100% есть люди работающие как на спецслужбы укровермахта, так и западных "партнёров".
          Андрей К
        2. shark Сегодня, 11:42
          Для сарказма очень мало причин. Лучше задуматься вот о чем:
          1. "Агентура влияния, которая поможет в решении боевых задач, уже ждет" - как эту агентуру распознать и ликвидировать? Тут есть определенные сложности. Во первых эта "демократия" которая ограничивает возможности наших спецслужб, во вторых сами спецслужбы. Это уже не идейные бойцы времен раннего СССР, эти спецслужбы озабоченны в основном перетягиваем бюджета, зарабатыванием бабла и крышеванием коммерсов. фееричные обсеров наших спецслужбистов мы наблюдаем периодически. И кто тогда?
          2. Если мы понимаем угрозу нашему ЯО , то сделали ли выводы и предупреждающие мероприятия. Или ответственные лица почивают на лаврах сидя в кабинетах под календарями с фотографиями "вежливых людей"? Не надо об этом рассказывать, но делать то надо.
          3. Тут вопрос. Ко всем. Удастся ли избежать войны? Я читаю новости и невольно соотношу с 1939-1940 годами. Очень много аналогий. Если раньше была надежда ,что ЯО сдержит развитие ситуации подобным образом. То с опубликованием ядерной доктрины США ,эти надежды тают.... И самое печальное,что мы к этой войне неготовы. И не важен процент нового вооружения. Суть в другом. Народ не тот. Если Сталину очень помогли годы так называемых репрессий (а посути морально-нравственного очищения нации ) то сейчас процент человеческого дер ь ма зашкаливает. И не будет Матросовых , Космодемьянских... А если и будут, то что потенциально они получат после победы? Письмо из банка о процентах за просроченный кредит?
          Вот такие вот печальные мысли.
          shark
          1. слава1974 Сегодня, 15:07
            И не будет Матросовых , Космодемьянских...

            Они есть. Старший лейтенант Прохоренко А., майор Филипов Р. и т.д. Так что в этом плане не все так печально.
            По остальным пунктам тоже не все пропало. В Северной Корее непонятно есть ЯО или нет, а страшно ............
            Единственно что может нас погубить, это пятая колонна.
            слава1974
        3. Piramidon Сегодня, 14:08
          Цитата: Sargas
          А "боевой гопак" поможет "украинским спецназовцам" не сгореть на первых-же метрах полосы инженерных заграждений?

          Ага, крикнуть: "Кто не скачет, тот москаль!" - и вся агентура спалилась. laughing good Смех смехом, а такая проблема с гастерами действительно имеется. Снаружи они все белые и пушистые "братья славяне".
          Piramidon
    2. cniza Сегодня, 10:01
      Это не бред , это действительность и воплощение их мечты , что бы русские убивали русских.
      cniza
      1. BerBer Сегодня, 10:06
        Если рассматривать Украину в оперативном контексте. Мы понесли поражение. Цели США достигнуты, причём малыми ресурсами. Всё по Бжезинскому. А в стратегическом плане я надеюсь удастся развернуть ситуацию в свою сторону.
        BerBer
        1. cniza Сегодня, 10:09
          Да и пока продолжаем отступать , к сожалению.
          cniza
        2. Silvestr Сегодня, 10:10
          Цитата: BerBer
          А в стратегическом плане я надеюсь удастся развернуть ситуацию в свою сторону.

          каким образом?
          Silvestr
          1. BerBer Сегодня, 10:23
            Янкесам не нужна Украина, как таковая, им нужен конфликт у наших границ и контроль за газовой трубой. Если СП 2 начнёт работать, то часть мотива отпадёт. Да и потом долговая яма Украины играет в нашу пользу. Долго замалчивать дефолт не получится - факты вопиют.
            BerBer
            1. Silvestr Сегодня, 10:45
              Цитата: BerBer
              Да и потом долговая яма Украины играет в нашу пользу.

              так мы им еще и деньги платим за газ, а Ес будет держать на плаву это болото до тех пор, пока это надо США. Вот если США их бросят- тогда да. Но верится в это с трудом
              Silvestr
      2. Partyzan Сегодня, 10:12
        Цитата: cniza
        это действительность и воплощение их мечты

        значит нужно ввести визрежим - ограничить время пребывания на территории РФ
        Partyzan
        1. cniza Сегодня, 10:28
          Военным визы не нужны. lol
          cniza
      3. shark Сегодня, 11:49
        Да не русские они. Вот чего всем давно пора понять.
        shark
    3. Андрей К Сегодня, 10:09
      Цитата: 210окв
      ...Очередной бред?А вот и нет!Давно уже пора прихлопнуть этот зверинец...

      Приветствую Дмитрий hi
      Сивков прав. К НАТО мы можем относиться как угодно, относиться к спецам из укровермахта необходимо имея ввиду, что мы одни и те же "университеты" заканчивали.
      Немцы, долго подбиравшие ключик к "ящику пандоры" раздора между славянами, говорили:
      ...Украинцы - это оскотинившиеся русские, которые за идею украинской державы готовы зарезать даже свою фрау. Они идеальные бойцы против Красной Армии...

      То же самое, только поаккуратнее подтверждает и Сивков:
      ...Родственные в этнокультурном отношении с российским населением, говорящие с ним на одном языке, они будут незаменимы при ведении специальных действий с предварительным скрытным развертыванием...

      Мерзавцы из западных "демократий", на этой нашей "ахиллесовой пяте" могут сыграть - недооценивать возможности наших "небратьев" не стоит.
      Андрей К
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:13
        Андрей , привет ! hi Полностью солидарен с твоим мнением .
        Цитата: Андрей К
        относиться к спецам из укровермахта необходимо имея ввиду, что мы одни и те же "университеты" заканчивали

        Ключевой момент ! good
        bouncyhunter
      2. Антарес Сегодня, 12:09
        Цитата: Андрей К
        Украинцы - это оскотинившиеся русские, которые за идею украинской державы готовы зарезать даже свою фрау. Они идеальные бойцы против Красной Армии...

        цитата, якобы принадлежащая Михаэлю Виттману: "Украинцы, это оскотинившиеся Русские, которые за идею украинской державы готовы зарезать даже свою фрау (жену). Они идеальные бойцы против красной армии. Но после, подлежат тотальной санации, как самые страшные варвары". К сведению тех, кто ее использует, - а используют часто: это фейк. Лучший танковый ас Германии ничего такого не говорил,
        Так же как Эрих Кох - нет документальных доказательств-однако ему приписано гораздо больше высказываний украинцев с поляками и данная фраза.
        Да и вообще забавно видеть фразу о украинцах от немцев-против которых украинцы сражались миллионами, гибли миллионами и каждый 6 украинец не пережил этой войны.
        Антарес
        1. Андрей К Сегодня, 13:09
          Цитата: Антарес
          ... цитата, якобы принадлежащая Михаэлю Виттману...
          ...К сведению тех, кто ее использует, - а используют часто: это фейк. Лучший танковый ас Германии ничего такого не говорил...
          ...Так же как Эрих Кох - нет документальных доказательств-однако ему приписано гораздо больше высказываний украинцев с поляками и данная фраза...
          Да и вообще забавно видеть фразу о украинцах от немцев-против которых украинцы сражались миллионами, гибли миллионами и каждый 6 украинец не пережил этой войны...

          Коллега, Вы малость перевозбудились.
          Я нигде не упоминал имя SSсовца, даже клавиатуру не поганил - Вы не заметили?
          Как и не указывал - чья это фраза.
          Употребил эту фразу, исключительно к укровермахту - чем эти кровопийцы и являются.
          Ваши "забавы" о погибших украинцах - это Ваши забавы, не делайте их темой обсуждения.
          Угомонитесь и не устраивайте полемику, вокруг "высосанного из пальца" повода.
          Некрасиво hi
          Андрей К
        2. слава1974 Сегодня, 15:13
          Да и вообще забавно видеть фразу о украинцах от немцев-против которых украинцы сражались миллионами, гибли миллионами и каждый 6 украинец не пережил этой войны.


          Сначала было забавно смотреть, как потомки тех, кто чудом был не убит немцами, носятся с портретами убийц - немцами да бандеровцами в фашистской форме.
          Но уже давно все поняли, что украинские нацисты, как и германские готовы убить туеву хучу своего народа, и искать рациональной логики в их действиях не стоит.
          слава1974
    4. частное лицо Сегодня, 11:34
      Цитата: 210окв
      Очередной бред?А вот и нет!Давно уже пора прихлопнуть этот зверинец.

      Это не бред а так оно и будет в случае вооружённого конфликта , одень хохла в форму ВС РФ и на тебе боец РФ. И это не смешно.
      частное лицо
  2. Хагалаз Сегодня, 09:57
    Хох....ы привычно грезят кому бы они могли пригодиться.
    Хагалаз
  3. сибиралт Сегодня, 09:59
    Если исходить из постулата, что нет ничего чего быть не может, то мнение автора статьи может быть единственно верным. lol
    сибиралт
  4. Дормидонт Сегодня, 09:59
    Пленных не брать
    Дормидонт
  5. Silvestr Сегодня, 10:09
    к этому медленно подводят украинцев, к возможной войне. Если раньше о таком и не думалось, то с каждым днем это становится все явственнее.
    Silvestr
    1. Хагалаз Сегодня, 12:11
      Читал где то, что после распада СССР, при становлении ВСУ, офицерам на собеседовании задавали вопрос, готовы ли они воевать против России, если прийдётся. Если это действительно так, то думали о войне и раньше, ещё как думали!
      Хагалаз
  6. 1536 Сегодня, 10:11
    Да, это похоже на правду и всё к тому идет.
    1536
  7. Yrec Сегодня, 10:15
    Почитайте другие перлы этого "эксперта", многое станет ясно. Кстати, попытка захвата наших ядерных объектов автоматически приведёт к ядерной войне.
    Yrec
  8. Alex-a832 Сегодня, 10:16
    Гитлер не был идиотом, поэтому не использовал болгарские войска при нападении на Союз, так как не был уверен, на чью сторону они станут при первом же боеконтакте. С украинскими ВС та же песня - кто поручится, что в рядах укроспецназа нет потенциальных перебежчиков? Есть, были и будут в большом количестве. Если натовцы это в расчет не принимают, то они даже тупее, чем нам хотелось бы.
    Alex-a832
    1. слава1974 Сегодня, 15:15
      С украинскими ВС та же песня - кто поручится, что в рядах укроспецназа нет потенциальных перебежчиков?

      это не мешало немцам готовить диверсантов из пленных.Да, кто -то сдавался в плен, а кто-то и воевал против нас.
      слава1974
  9. КВУ-НСвД Сегодня, 10:17
    Вот прям живенько представил захват ядерного объекта или стартовых позиций ракетной дивизии украинским спецназом , прибывшим в страну под видом гастеров... Почему-то Сивков думает что на таких объектах охрана из расслабленных , полупьяных недоучек ..., а воины света с запада неубиваемые универсальные солдаты...Наверное отходняки от праздника до сих пор ловит..
    КВУ-НСвД
  10. demo Сегодня, 10:21



    Вот пусть ребята из спецназа НАТО наложат названия мест расположения частей на карту, потом посчитают сколько туда на самолете лететь, сколько по ним отработают средств ПВО.
    Потом сколько надо туда перебросить личного состава.
    Потом подумают об обратном билете - если он потребуется.
    Совсем с головами дружить перестали?
    demo
    1. слава1974 Сегодня, 15:17
      все уже давно посчитано, планы разработаны, боевые группы готовы. В условиях, когда нет сплошного радиолокационного и гидроакустического наблюдательного поля на севере РФ, такие группы имеют большие шансы на успех.
      слава1974
  11. Altona Сегодня, 10:22
    Цитата: 210окв
    Очередной бред?А вот и нет!Давно уже пора прихлопнуть этот зверинец.

    ----------------------------------
    У нас два ядерных центра- Саров (Нижний Новгород) и Снежинск (Челябинская область). И там и там проживают огромные украинские диаспоры (Нижний Новгород и Екатеринбург). Плюс Новый Уренгой, где можно нейтрализовать всю газовую инфраструктуру. Может и никого им перебрасывать не надо? Всюду уже свои кадры есть.
    Altona
    1. Silvestr Сегодня, 10:48
      Цитата: Altona
      Может и никого им перебрасывать не надо?

      вот именно. Никто не знает, кто есть кто из миллионов гастрбайтеров Украины
      Silvestr
    2. алтай Сегодня, 11:02
      Altona У нас два ядерных центра- Саров (Нижний Новгород) и Снежинск (Челябинская область). И там и там проживают огромные украинские диаспоры (Нижний Новгород и Екатеринбург). Плюс Новый Уренгой, где можно нейтрализовать всю газовую инфраструктуру. Может и никого им перебрасывать не надо? Всюду уже свои кадры есть. А вот это возможно.
      алтай
  12. taiga2018 Сегодня, 10:24
    ничего нового в этом нет,немцы ведь тоже в начале войны использовали диверсионные отряды,так скажем из русскоязычных,которые ещё до 22 июня были заброшены на территорию СССР с целью нарушения связи и распространения панических настроений...что касается мнения данного эксперта,то у меня большие сомнения,что можно так быстро и легко нейтрализовать наш ядерный потенциал,ну допустим на суше это получится,а как же на подводных лодках,или украинский спецназ набрав побольше воздуха в шаровары доберётся и до них?
    taiga2018
  13. Altona Сегодня, 10:25
    Цитата: КВУ-НСвД
    Почему-то Сивков думает что на таких объектах охрана из расслабленных , полупьяных недоучек ...

    ----------------------------
    Сивков вообще слабо представляет охрану режимных объектов, там еще на подлете каждого орла вычислят, проверят и отправят по назначению, каким бы он не был в языковом и этнокультурном отношении. Также и в США, есть несколько зон доступа к объекту, у последней просто ликвидируют любопытного, не спрашивая кто он и что он хотел.
    Altona
  14. seregatara1969 Сегодня, 10:28
    по одному спецу на пусковую установку и то не хватит- в сибирь тоже скрытно ползти будут?
    seregatara1969
  15. Andrey160479 Сегодня, 10:34
    Не надо не дооценивать вероятного противника. История повторяется. Вспомните знаменитый гитлеровский отряд "Брандербург".
    Andrey160479
  16. askme Сегодня, 10:38
    Что опять за бред?? Особенно помогут, по Сивкову, спецназовцы при штурме шахт МБР под Козельском и шахт за Уралом, но главное они проштурмуют РПКСН на боевом дежурстве. Закусывать надо, каперанг. Как следует закусывать. И при этом не говорить о ядерном оружии и проч. апокалиптичных вещах. Максимум что потенциально могут нейтрализовать спецназовцы - это ПГРК. Но и там их уже давно готовы встретить!

    По принципиальному вопросу войны НАТО-РФ. В обычном её измерении, конвенциальном, её не будет. Либо она будет продолжаться десятки минут, ну час. Для подобной войны нужно неск. недель концентрировать ударные кулаки. С танками, самолетами и проч. и проч. по штату. Все это только слепой не увидит в Генштабе. Хотя их так натаскивают, что они и слепыми узреют такое стягивание со всего мира сил для удара по РФ.

    И как только стянут, по ним будет нанесен удар РВСН РФ. Точка. Без вариантов. Читай ядерную доктрину РФ.

    В случае же схватки НАТО с РФ через гибридную операцию, когда дело дойдет до локальных стычек и начнется эскалация в процессе взаимных ударов конвенциальным оружием, то тут тоже все очевидно: на определенном уровне дело дойдет до тактического ядерного оружия на фоне стягивания группировок НАТО опять же для удара по РФ. И тут последует удар РВСН. Просто потому что наша Козельская дивизия РВСН в любом случае окажется под угрозой удара НАТО, что мы не можем допустить.

    Все кто в НАТО считает возможным планировать конвенциальный удар по европейской группировке СФ РФ должны понимать, что это то же самое, что планировать удары по группировкам СВ США в радиусе неск. сотен км от базы ВВС США Ванденберг. Ответ и там и там один: массовый пуск МБР, т.е. из шахт, которые подверглись угрозе превентивного удара. Ни Россия, ни США этого никому никогда не позволят. Вот почему нет никакой необходимости нам укреплять сухопутную группировку западнее Москвы, кроме ныне существующих частей, соединений. Новые не нужны. Потому что по ним никто не ударит из-за близости шахт с МБР под Козельском. А если ударит, то проживет не более получаса. НАТО просто испариться. И совсем другая война начнется. К которой НАТО не готово.
    askme
    1. Silvestr Сегодня, 10:49
      Цитата: askme
      Особенно помогут, по Сивкову, спецназовцы при штурме шахт МБР под Козельском

      зачем так сложно. Сколько атомных электростанций в России? Они построены по тем же проектам, что и на Украине.Тренируйся- не хочу!
      Silvestr
      1. askme Сегодня, 10:59
        Нет. По другим. В России это ВВЭР, а не РБМК, как на Украине.

        Кроме того, в Европе блоков поболее будет. Так что НАТО таким образом против РФ не полезет. Да и АЭС современная - это суперзащищенный укрепрайон. Никакие диверсанты туда не проникнут. Исключено. У нас дивизии Росгвардии только тем и заняты...
        askme
    2. слава1974 Сегодня, 15:25
      Для подобной войны нужно неск. недель концентрировать ударные кулаки. С танками, самолетами и проч. и проч. по штату.

      а это сейчас и происходит. НАТО приближается к нашим границам, вместе со своими выкормышами типа аль-каиды, игил, ваххабитов и т.д.
      на определенном уровне дело дойдет до тактического ядерного оружия на фоне стягивания группировок НАТО опять же для удара по РФ. И тут последует удар РВСН.

      у нас в доктрине нет ЯУ по прилегающим странам в целях предотвращения нападения на РФ. Тем более РВСН несколько для других целей.
      А вот тактическое ЯО мы можем применить, но только уже после начала боевых действий.
      Ответ и там и там один: массовый пуск МБР, т.е. из шахт, которые подверглись угрозе превентивного удара. Ни Россия, ни США этого никому никогда не позволят.

      А если нападут Польша и гопкомпания, тоже по США МБР стрелять будем?
      слава1974
  17. Самара_63 Сегодня, 10:46
    Вначале они попытаются при первой возможности захватить Резиденцию Президента в Сочи, но там роль ССО США будет решающей, думаю у них уже и русские там служат...
    Самара_63
  18. rotmistr60 Сегодня, 10:47
    С учетом того, что от воинственных жителей сопредельной территории можно ожидать все, что угодно, то и этот прогноз нельзя сбрасывать со счета. Единственно есть сомнения в том, что американцы начнут войну (захват стратегических объектов) со спецназа и не важно какой стране он принадлежит.
    rotmistr60
  19. Шептун Сегодня, 11:02
    ФСБ не зря же на границе дежурит. Надо ловить гонцов.
    Шептун
  20. sgr291158 Сегодня, 11:34
    Да когда закончатся каникулы в доме хи хи.
    sgr291158
  21. OSTup bender Сегодня, 11:39
    Разведка и целеуказание,отслеживание маршрутов пгрк.все что потребуется.и никаких штурмов,захватов,и прочей ерунды.с такими задачами справится любой западэнский гастарбайтеров,при теперешнем уровне технологий.
    OSTup bender
  22. OSTup bender Сегодня, 11:40
    Вплоть до обстрела стартующих МБР из ПЗРК.это сверхсложно?
    OSTup bender
    1. askme Сегодня, 12:32
      Это более чем сложно: это невозможно в принципе. Ближе 10 км к позиционному району даже мышка не проскочит. И сплошняком датчики слежения, КПП, проволока и проч. и проч. А в особый период и по солдату у березки. Их очень немного, позиционных районов МБР по стране. Единицы.
      askme
  23. Altona Сегодня, 15:05
    Цитата: Самара_63
    Вначале они попытаются при первой возможности захватить Резиденцию Президента в Сочи

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    Пфф, я вас умоляю. Коттедж Усамы Бен Ладена, который охранял только его сын брал отряд элитного спецназа, при этом потеряв один вертолет (Блэк Хоук вроде, да еще прокачанный всякими ПНВ, лебедками для быстрого спуска, турбинками для быстрого вертикального набора высоты), потеряв одну группу. В оконцовке полуживого старика убили. А вы хотите послать их на взятие фактически логова Дарта Вейдера. Да они там обсерутся по полной.
    Altona
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