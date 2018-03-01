Эксперт рассказал о возможной роли украинских спецназовцев в войне между НАТО и Россией

Особенно ценны в этих условиях для НАТО бойцы украинского спецназа. Родственные в этнокультурном отношении с российским населением, говорящие с ним на одном языке, они будут незаменимы при ведении специальных действий с предварительным скрытным развертыванием,

Украинские спецназовцы могут оказать существенную помощь войскам НАТО в случае войны с Россией, полагает военный эксперт капитан первого ранга Константин Сивков. Об этом сообщает РИА Новости «В случае конфликта силы альянса сфокусируются на захвате ядерных объектов России для ликвидации ее преимущества в стратегических вооружениях», пишет Сивков в материале для «Военно-промышленного курьера».При этом НАТО будет делать ставку на спецназ.«Спецназовцев могут перебросить в РФ как под видом гражданских пассажиров, так и военными самолетами, по суше или с моря. Агентура влияния, которая поможет в решении боевых задач, уже ждет. После первичной нейтрализации ядерного потенциала альянс для закрепления успеха может ввести силы быстрого реагирования, которые установят надежный контроль над стратегическим арсеналом нашей страны», – говорится в статье.По мнению эксперта, именно этим объясняется «наращивание в приграничных с Россией районах группировки натовских сил спецопераций и частей быстрого развертывания».Он также отмечает особую роль украинских военных, которую они могут сыграть в вероятном конфликте.подчеркивает Сивков.Ранее Сергей Лавров, выступая на конференции по разоружению в Женеве, заявил, что Вашингтон готовит Европу к использованию ядерного оружия против России. Глава МИД отметил, что сохранение американского нестратегического ядерного оружия в Европе, а также практика «совместных ядерных миссий» препятствуют процессу разоружения.