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NYT: сирийские курды не хотят воевать с ИГ
Как сообщает газета The New York Times со ссылкой на американских военных, «тысячи курдских бойцов и командиров» из «Сирийских демократических сил» (SDF) все чаще отказываются воевать с террористами (в частности, с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»).
Источники рассказали, что арабские и американские силы были вынуждены прекратить операции по зачистке сирийских территорий от боевиков и заняли оборонительные позиции, что может дать возможность боевикам сбежать в другие страны.
Напомним, с 20 января Турция проводит операцию «Оливковая ветвь» против курдских вооруженных формирований в Африне. На прошлой неделе стало известно, что сирийские проправительственные войска также собирались войти в город, но отступили после обстрела со стороны Турции. NYT отмечает, что курды сейчас устремились на защиту Африна, передает "Коммерсантъ"
Источники рассказали, что арабские и американские силы были вынуждены прекратить операции по зачистке сирийских территорий от боевиков и заняли оборонительные позиции, что может дать возможность боевикам сбежать в другие страны.
Победная кампания над ИГ находится под угрозой— приводит NYT слова старшего специалиста по разведке в Институте изучения войны в Вашингтоне Дженнифер Кафареллы.
Напомним, с 20 января Турция проводит операцию «Оливковая ветвь» против курдских вооруженных формирований в Африне. На прошлой неделе стало известно, что сирийские проправительственные войска также собирались войти в город, но отступили после обстрела со стороны Турции. NYT отмечает, что курды сейчас устремились на защиту Африна, передает "Коммерсантъ"
Использованы фотографии: http://riataza.com/
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