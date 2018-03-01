NYT: сирийские курды не хотят воевать с ИГ

Победная кампания над ИГ находится под угрозой

Как сообщает газета The New York Times со ссылкой на американских военных, «тысячи курдских бойцов и командиров» из «Сирийских демократических сил» (SDF) все чаще отказываются воевать с террористами (в частности, с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»).Источники рассказали, что арабские и американские силы были вынуждены прекратить операции по зачистке сирийских территорий от боевиков и заняли оборонительные позиции, что может дать возможность боевикам сбежать в другие страны.— приводит NYT слова старшего специалиста по разведке в Институте изучения войны в Вашингтоне Дженнифер Кафареллы.Напомним, с 20 января Турция проводит операцию «Оливковая ветвь» против курдских вооруженных формирований в Африне. На прошлой неделе стало известно, что сирийские проправительственные войска также собирались войти в город, но отступили после обстрела со стороны Турции. NYT отмечает, что курды сейчас устремились на защиту Африна, передает "Коммерсантъ"