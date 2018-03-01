18:18 01 марта
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NYT: сирийские курды не хотят воевать с ИГ

Как сообщает газета The New York Times со ссылкой на американских военных, «тысячи курдских бойцов и командиров» из «Сирийских демократических сил» (SDF) все чаще отказываются воевать с террористами (в частности, с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»).

NYT: сирийские курды не хотят воевать с ИГ


Источники рассказали, что арабские и американские силы были вынуждены прекратить операции по зачистке сирийских территорий от боевиков и заняли оборонительные позиции, что может дать возможность боевикам сбежать в другие страны.


Победная кампания над ИГ находится под угрозой
— приводит NYT слова старшего специалиста по разведке в Институте изучения войны в Вашингтоне Дженнифер Кафареллы.

Напомним, с 20 января Турция проводит операцию «Оливковая ветвь» против курдских вооруженных формирований в Африне. На прошлой неделе стало известно, что сирийские проправительственные войска также собирались войти в город, но отступили после обстрела со стороны Турции. NYT отмечает, что курды сейчас устремились на защиту Африна, передает "Коммерсантъ"

Использованы фотографии: http://riataza.com/
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Комментарии 18

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  1. Teberii Сегодня, 11:15
    Дашь на дашь, либо Турция прекращает бомбить курдов,либо курды прекращают воевать с террористами.
    Teberii
    1. Андрей К Сегодня, 11:27
      ...The New York Times со ссылкой на американских военных, «тысячи курдских бойцов и командиров» из «Сирийских демократических сил» (SDF) все чаще отказываются воевать с террористами...

      Американские военные готовят себе почву для того, что бы в очередной раз переобуться - зачем курдам воевать самим с собой. Все ошмётки ИГИЛ, уже давно собраны в кучку и вошли в штат "курдских отрядов"...
      Андрей К
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:40
        Цитата: Андрей К
        Американские военные готовят себе почву для того, что бы в очередной раз переобуться

        Скорее бы уже эти хитромудрые матрасы перехитрили самих себя и цапнули себя за седалище чужими зубами ! am
        bouncyhunter
        1. Андрей К Сегодня, 11:48
          Цитата: bouncyhunter
          ...Скорее бы уже эти хитромудрые матрасы перехитрили самих себя и цапнули себя за седалище чужими зубами ! am...

          Этот матрасно-курдский цирк с эквилибристикой, достиг степени маразма.
          Андрей К
          1. bouncyhunter Сегодня, 11:54
            Цитата: Андрей К
            достиг степени маразма

            Заметь - матрасам свойственно доводить до этой степени многое . Плохо то , что все это знают и понимают , но большинство предпочитают молча соглашаться с этим театром абсурда .
            bouncyhunter
            1. Андрей К Сегодня, 12:03
              Цитата: bouncyhunter
              ...Заметь - матрасам свойственно доводить до этой степени многое...

              Это их фирменный стиль, позаимствованный у нацистов. Довести всё до абсурда, изолгаться так, чтоб у окружающих мозг поплыл и реальность происходящего, рассматривалась в нужном ракурсе.
              Андрей К
              1. bouncyhunter Сегодня, 12:22
                Цитата: Андрей К
                Это их фирменный стиль, позаимствованный у нацистов.

                Это точно . Недаром я уже давно Матрасию четвёртым рейхом называю . yes
                bouncyhunter
            2. Лесс Сегодня, 12:07
              Цитата: bouncyhunter
              все это знают и понимают , но большинство предпочитают молча соглашаться с этим театром абсурда .

              Не все могут выдержать санкции, а большинство из тех немногих, кто может, просто боится реакции собственных "диванных войск" на ухудшение уровня жизни из-за санкций.
              Лесс
              1. bouncyhunter Сегодня, 12:24
                Есть такое . Матрасы многих на кукан надели и крепко держат . Этим и пользуются в продавливании своей линии .
                bouncyhunter
  2. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 11:18
    Конечно не хотят воевать, что курды что ИГ выкормыши США.
    Генерал Песчаных Карьеров
  3. Дормидонт Сегодня, 11:20
    Оно и понятно. Их задача отжимать сирийские нефтеносные месторождения для наших ближневосточных партнёров
    Дормидонт
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 11:24
    Источники рассказали, что арабские и американские силы были вынуждены прекратить операции по зачистке сирийских территорий от боевиков и заняли оборонительные позиции, что может дать возможность боевикам сбежать в другие страны.
    Победная кампания над ИГ находится под угрозой
    Надо же как то оправдывать свои неудачи в Сирии . А вообще раз отказываются плясать под американскую дудку , то это нормально - кому ж охота в гроб ради интересов заокеанских дядек
    КВУ-НСвД
  5. rotmistr60 Сегодня, 11:30
    что может дать возможность боевикам сбежать в другие страны
    Пока американцы замечены в эвакуации в т.ч. вертолетами главарей боевиков с их окружением. И эвакуируют на подконтрольные Сша территории, а также неоднократно проходила информация о переброске бандитов в Афганистан. Опять отвлечение внимания на "ложный объект".
    rotmistr60
  6. mavrus Сегодня, 11:35
    Цитата: Teberii
    Дашь на дашь, либо Турция прекращает бомбить курдов,либо курды прекращают воевать с террористами.

    Ну да, на два фронта курды явно не потянут...
    Тут как в известной фразе: "Интересные вы ребята, сначала объявляете нас как и ИГ террористами, а потом сами же просите с этим ИГ разобраться."
    mavrus
  7. taiga2018 Сегодня, 11:44
    даже не до очень умных курдов стало доходить,что пока они в интересах США воюют против ИГ,союзник США по НАТО Турция уничтожает их соплеменников...
    taiga2018
  8. андрсон Сегодня, 11:47
    Ахахах.. Вот так сюрприз написали..Ждём новых событий .Ибо с курдами не карусель , а чёртого колесо начинает крутиться.
    андрсон
  9. gukoyan Сегодня, 12:23
    В общем уже нашли виноватых.. .
    gukoyan
  10. Cetron Сегодня, 16:27
    Воевать сам с собой - одна из форм шизофрении, а они хоть и отморозки но не шиза.
    Cetron
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