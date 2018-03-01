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«Мостовые» танки сирийской армии тонут в каналах
Штурмующим позиции боевиков в Восточной Гуте правительственным войскам приходиться преодолевать умело выстроенную оборону, которая подкрепляется целой сетью широких (до 7 метров) каналов и рвов, доверху заполненных водой, сообщает Вестник Мордовии.
Попытки преодолеть препятствия происходят под плотным огнем террористов. В результате подразделения несут потери в личном составе и технике.
Недавно штурмующие подразделения лишились мостоукладчика МТУ-20 на базе Т-55. Машина перевернулась в ров и опрокинулась вверх гусеницами.
Ранее здесь были уничтожены исламистами еще два таких «мостовых танка».
Агентство приводит комментарий эксперта по сирийскому конфликту Юрия Лямина:
«Командованию незаконных формирований стало ясно, что, в отличие от густо застроенных восточных пригородов Дамаска, в прилегающих к ним сельскохозяйственных районах у них не получается выстроить такую же прочную оборону. Здесь существует преимущество сирийской армии в бронетехнике, авиации и артиллерии.
Поэтому, чтобы помешать дальнейшему продвижению правительственных войск террористы уже в 2016 году начали в оставшихся под их контролем районах возводить сеть рвов, валов и других препятствий.
За основу была взята существовавшая еще до войны ирригационная система с оросительными каналами, которые превратили в полноценные водные препятствия.
Неудивительно, что для преодоления этих преград сирийцы вынуждены использовать специальную инженерную технику, а поскольку противник оказывает ожесточенное сопротивление, сирийские военные несут заметные потери».
Кроме того, военные специалисты не исключают в данном районе провокаций от США и их союзников – американцы могут нанести удар крылатыми ракетами армии САР в отместку, за якобы совершенную ранее в Восточной Гуте химическую атаку.
Попытки преодолеть препятствия происходят под плотным огнем террористов. В результате подразделения несут потери в личном составе и технике.
Недавно штурмующие подразделения лишились мостоукладчика МТУ-20 на базе Т-55. Машина перевернулась в ров и опрокинулась вверх гусеницами.
Ранее здесь были уничтожены исламистами еще два таких «мостовых танка».
Агентство приводит комментарий эксперта по сирийскому конфликту Юрия Лямина:
«Командованию незаконных формирований стало ясно, что, в отличие от густо застроенных восточных пригородов Дамаска, в прилегающих к ним сельскохозяйственных районах у них не получается выстроить такую же прочную оборону. Здесь существует преимущество сирийской армии в бронетехнике, авиации и артиллерии.
Поэтому, чтобы помешать дальнейшему продвижению правительственных войск террористы уже в 2016 году начали в оставшихся под их контролем районах возводить сеть рвов, валов и других препятствий.
За основу была взята существовавшая еще до войны ирригационная система с оросительными каналами, которые превратили в полноценные водные препятствия.
Неудивительно, что для преодоления этих преград сирийцы вынуждены использовать специальную инженерную технику, а поскольку противник оказывает ожесточенное сопротивление, сирийские военные несут заметные потери».
Кроме того, военные специалисты не исключают в данном районе провокаций от США и их союзников – американцы могут нанести удар крылатыми ракетами армии САР в отместку, за якобы совершенную ранее в Восточной Гуте химическую атаку.
Использованы фотографии: Отвага2004
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