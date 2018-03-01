18:13 01 марта
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«Мостовые» танки сирийской армии тонут в каналах

Штурмующим позиции боевиков в Восточной Гуте правительственным войскам приходиться преодолевать умело выстроенную оборону, которая подкрепляется целой сетью широких (до 7 метров) каналов и рвов, доверху заполненных водой, сообщает Вестник Мордовии.

«Мостовые» танки сирийской армии тонут в каналах


Попытки преодолеть препятствия происходят под плотным огнем террористов. В результате подразделения несут потери в личном составе и технике.


Недавно штурмующие подразделения лишились мостоукладчика МТУ-20 на базе Т-55. Машина перевернулась в ров и опрокинулась вверх гусеницами.



Ранее здесь были уничтожены исламистами еще два таких «мостовых танка».

Агентство приводит комментарий эксперта по сирийскому конфликту Юрия Лямина:

«Командованию незаконных формирований стало ясно, что, в отличие от густо застроенных восточных пригородов Дамаска, в прилегающих к ним сельскохозяйственных районах у них не получается выстроить такую же прочную оборону. Здесь существует преимущество сирийской армии в бронетехнике, авиации и артиллерии.

Поэтому, чтобы помешать дальнейшему продвижению правительственных войск террористы уже в 2016 году начали в оставшихся под их контролем районах возводить сеть рвов, валов и других препятствий.

За основу была взята существовавшая еще до войны ирригационная система с оросительными каналами, которые превратили в полноценные водные препятствия.

Неудивительно, что для преодоления этих преград сирийцы вынуждены использовать специальную инженерную технику, а поскольку противник оказывает ожесточенное сопротивление, сирийские военные несут заметные потери».



Кроме того, военные специалисты не исключают в данном районе провокаций от США и их союзников – американцы могут нанести удар крылатыми ракетами армии САР в отместку, за якобы совершенную ранее в Восточной Гуте химическую атаку.

Использованы фотографии: Отвага2004
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Комментарии 20

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 13:10
    Попытки преодолеть препятствия происходят под плотным огнем террористов. В результате подразделения несут потери в личном составе и технике.
    с флангов не пробовали? или из принципа-в лоб? авиация на отдыхе наша видимо...странная война...
    андрей юрьевич
    1. Viktor.12.71 Сегодня, 13:45
      Цитата: андрей юрьевич
      с флангов не пробовали?

      Полагаю что эти рвы обойти нет возможности, скорее всего боевики выкопали не одну линию таких рвов вокруг населенного пункта.
      Viktor.12.71
      1. Leeds Сегодня, 14:13
        27.02 недалеко от того места духи устроили засаду, намолотив под 40 человек в окопах. Реально, окопы, заваленные бойцами САА... Потери там жесткие. Плюс, выложили дух видео работы снайпера с тепловизором. Настрелял он человек 10 на нем...
        Leeds
      2. Leeds Сегодня, 14:18
        Цитата: андрей юрьевич
        Попытки преодолеть препятствия происходят под плотным огнем террористов. В результате подразделения несут потери в личном составе и технике.
        с флангов не пробовали? или из принципа-в лоб? авиация на отдыхе наша видимо...странная война...



        Если посмотреть на восточную часть восточной Гуты, то это напоминает один сплошной населенный пункт, состоящий из деревень, городков и плотно разбросанными между ними фермами. На востоке продвижение минимальное. Говорят сейчас там духи пошли в контратаку, нивелируя скромные успехи САА. Численность бойцов в этом анклаве очень большая. Как-никак, это Восточные кварталы огромного Дамаска с пригородами.
        Leeds
        1. Viktor.12.71 Сегодня, 15:12
          Вчера Россия поставила свежую партию бронетехники. Это уже вторая за февраль. Сколько и чего неизвестно.
          Viktor.12.71
  2. 210окв Сегодня, 13:11
    "Вестник Мордовии" меня поражает.Там такие военэксперты сидят.....Главное что умеют с нета копировать.
    210окв
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:24
      Цитата: 210окв
      Там такие военэксперты сидят.....

      эх, ничего вы не понимаете - они Шойгу советуют, а вы..... laughing
      Angel_and_Demon
      1. 210окв Сегодня, 13:25
        А я-"Вестнику"... laughing
        Цитата: Angel_and_Demon
        Цитата: 210окв
        Там такие военэксперты сидят.....

        эх, ничего вы не понимаете - они Шойгу советуют, а вы..... laughing
        210окв
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:28
          Вы бог? what
          А я-"Вестнику".
          ..
          Angel_and_Demon
  3. bogart047 Сегодня, 13:11
    командованию как обычно становится ясно уже значительно после... после первых потерь
    bogart047
  4. BerBer Сегодня, 13:14
    Подготовить оборону арабам помогли. Сами бы вряд ли додумались. Там наверное инструкторов от "партнёров".... Надеюсь пленных не будет.
    BerBer
    1. Viktor.12.71 Сегодня, 13:49
      Много мозгов не нужно что бы выкопать ров, в древности это останавливала кавалерию, а в наше время танки. Пленных и так не берут, что те что другие.
      Viktor.12.71
  5. Vik66 Сегодня, 13:17
    А мне интересно - где они столько воды набрали в полупустынной Сирии ? Причем ирригационные системы разрушены многолетней войной и не обслуживаются, дамбы взорваны.
    Vik66
    1. Игорь В Сегодня, 13:32
      Теперь там будет город-сад.
      Игорь В
    2. андрей юрьевич Сегодня, 13:33
      Цитата: Vik66
      А мне интересно - где они столько воды набрали в полупустынной Сирии ?

      и какой длинны каналы? километр? не объехать? или сколько? что то я теряюсь от таких "новостей"...
      андрей юрьевич
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:55
        Цитата: андрей юрьевич
        и какой длинны каналы? километр? не объехать? или сколько? что то я теряюсь от таких "новостей"...

        есть каналы и довольно много вот карта
        https://syria.liveuamap.com/ru/2018/26-february-t
        he-situation-in-syria-and-in-particular-east#
        Angel_and_Demon
      2. Viktor.12.71 Сегодня, 13:56
        Цитата: андрей юрьевич
        и какой длинны каналы? километр? не объехать? или сколько? что то я теряюсь от таких "новостей"...

        Примерно такие. Парочка строительной техники и через месяц населенный пункт выглядит вот так.
        Viktor.12.71
  6. toha124 Сегодня, 13:44
    Статейка "ниачем", но полезная. Глядишь - непричастные поймут зачем нужны инженерные войска.
    toha124
  7. lexx2038 Сегодня, 14:30
    Канавки узкие. Пустить танк с отвалом и он их засыплет, или заминировать и взорвать стенки рва, получится неглубокий и неширокий брод.
    lexx2038
    1. Игорь В Сегодня, 16:52
      Танк с отвалом это БАТ или ИМР?
      Игорь В
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