18:19 01 марта
«Военному обозрению» нужен помощник выпускающего редактора. Должностные обязанности: подбор иллюстративного материала и формирование заголовков. Требования к соискателям: журналистский опыт, творческие способности, умение быстро анализировать текст, грамотность и ответственность. Обращаться: [email protected]

На Камчатке в ходе учения «уничтожена» группа диверсантов

На Камчатке отрядом противодействия диверсионным силам и средствам (ПДСС) соединения кораблей охраны водного района проведено совместное с морской авиацией ТОФ учение по обезвреживанию группы условных диверсантов, сообщает пресс-служба Восточного округа.

На Камчатке в ходе учения «уничтожена» группа диверсантов


По легенде учения дежурная смена поста наблюдения обнаружила высадку десанта противника в прибрежной части Камчатского полуострова.


Сообщается, что «бойцы отряда ПДСС в ходе отработки практических задач делились на две группы: первая играла роль диверсантов, а вторая осуществляла их поиск и обезвреживание».

В район высадки десанта был направлен вертолет с поисковой группой. Действия военнослужащих ПДСС по поиску "диверсантов" обеспечивал беспилотный летательный аппарат "Орлан-10". После обнаружения "противника" поисковая группа отряда ПДСС в заданном районе была десантирована с вертолета Ми-8 без парашюта "по штурмовому". Военнослужащие ТОФ успешно блокировали, а затем, после короткого боя, уничтожили условных диверсантов,
говорится в релизе.

К учению были привлечены около 30 военнослужащих ПДСС.

Справка пресс-службы: «Подразделения ПДСС предназначены для обеспечения защиты кораблей и подводных лодок флота от диверсионно-разведывательных подразделений противника. На их вооружении стоят быстроходные лодки и новейшие катера типа "Грачонок", современное водолазное снаряжение и специальное оружие для ведения боя, как на суше, так и под водой».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
3

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 4

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Сегодня, 13:30
    Не пора ли подобные учения проводить поближе к "горячей точке"?Где нибудь под Курском?
    210окв
    1. 1vlad19 Сегодня, 13:55
      ПДСС флотские, у сухопутчиков свои есть.
      1vlad19
  2. Saling Сегодня, 15:20
    30 военнослужащих ПДСС!!! Событие года!!! Следующая новость: Рядовой почистил автомат!!!
    Saling
  3. Чичиков Сегодня, 16:55
    «бойцы отряда ПДСС в ходе отработки практических задач делились на две группы: первая играла роль диверсантов, а вторая осуществляла их поиск и обезвреживание» ... Военнослужащие ТОФ успешно блокировали, а затем, после короткого боя, уничтожили условных диверсантов
    Понятно, "наши" всегда сверху, - несмотря на одинаковую подготовку! Все, как и раньше, - были "синие" и "красные", но, при всем старании ребят, - "назначенных противником или синими", побеждали всегда, "красные". Тухлый принцип, для победной реляции в вышестоящий штаб - напоминает далекие времена, когда "страна крепка и танки наши быстры...".
    Чичиков
Картина дня