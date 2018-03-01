На Камчатке в ходе учения «уничтожена» группа диверсантов

В район высадки десанта был направлен вертолет с поисковой группой. Действия военнослужащих ПДСС по поиску "диверсантов" обеспечивал беспилотный летательный аппарат "Орлан-10". После обнаружения "противника" поисковая группа отряда ПДСС в заданном районе была десантирована с вертолета Ми-8 без парашюта "по штурмовому". Военнослужащие ТОФ успешно блокировали, а затем, после короткого боя, уничтожили условных диверсантов,

На Камчатке отрядом противодействия диверсионным силам и средствам (ПДСС) соединения кораблей охраны водного района проведено совместное с морской авиацией ТОФ учение по обезвреживанию группы условных диверсантов, сообщает пресс-служба Восточного округа.По легенде учения дежурная смена поста наблюдения обнаружила высадку десанта противника в прибрежной части Камчатского полуострова.Сообщается, что «бойцы отряда ПДСС в ходе отработки практических задач делились на две группы: первая играла роль диверсантов, а вторая осуществляла их поиск и обезвреживание».говорится в релизе.К учению были привлечены около 30 военнослужащих ПДСС.Справка пресс-службы: «Подразделения ПДСС предназначены для обеспечения защиты кораблей и подводных лодок флота от диверсионно-разведывательных подразделений противника. На их вооружении стоят быстроходные лодки и новейшие катера типа "Грачонок", современное водолазное снаряжение и специальное оружие для ведения боя, как на суше, так и под водой».