Индийские ВВС заказали самолет ДРЛО-топливозаправшик

Командование ВВС Индии направило национальной Организации оборонных исследований и разработок заказ на доработку проекта самолета дальнего радиолокационного обзора и управления, создаваемого на базе европейского пассажирского лайнера Airbus A330. Военные попросили оснастить самолет оборудованием для перевозки топлива и заправки других самолетов в воздухе, пишет Livefist DefenceСамолеты дальнего радиолокационного обзора и управления, иначе называемые «летающими радарами», отвечают за оперативное обнаружение воздушных, наземных и надводных целей противника и передачу данных целеуказания боевым самолетам в воздухе. Все существующие сегодня самолеты такого класса дополнительными функциями не обладают. При этом современные самолеты-заправщики, создаваемые на базе транспортных самолетов, могут использоваться и для перевозки грузов и военнослужащих.Индия занимается разработкой собственного «летающего радара» с 2014 года. Стоимость программы оценивается в 3,1 миллиарда долларов. Оснащение нового самолета топливозаправочным оборудованием, требующим и организации рабочего места оператора заправки, увеличит стоимость программы по меньшей мере на 17 процентов, до 3,6 миллиарда долларов. Подробности о перспективной разработке пока не раскрываются.К настоящему времени по проекту «летающего радара» Организация оборонных исследований и разработок Индии создала радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой массой 12,5 тонны. Радар самолета будет иметь 360 градусный обзор. Разработчики утверждают, что новый самолет сможет обнаруживать истребители или крылатые ракеты на дальности до 400 километров. Завершить разработку «летающего радара» планируется к середине 2020-х годов, передает научный портал "N+1"