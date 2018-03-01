18:19 01 марта
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Индийские ВВС заказали самолет ДРЛО-топливозаправшик

Командование ВВС Индии направило национальной Организации оборонных исследований и разработок заказ на доработку проекта самолета дальнего радиолокационного обзора и управления, создаваемого на базе европейского пассажирского лайнера Airbus A330. Военные попросили оснастить самолет оборудованием для перевозки топлива и заправки других самолетов в воздухе, пишет Livefist Defence

Индийские ВВС заказали самолет ДРЛО-топливозаправшик


Самолеты дальнего радиолокационного обзора и управления, иначе называемые «летающими радарами», отвечают за оперативное обнаружение воздушных, наземных и надводных целей противника и передачу данных целеуказания боевым самолетам в воздухе. Все существующие сегодня самолеты такого класса дополнительными функциями не обладают. При этом современные самолеты-заправщики, создаваемые на базе транспортных самолетов, могут использоваться и для перевозки грузов и военнослужащих.


Индия занимается разработкой собственного «летающего радара» с 2014 года. Стоимость программы оценивается в 3,1 миллиарда долларов. Оснащение нового самолета топливозаправочным оборудованием, требующим и организации рабочего места оператора заправки, увеличит стоимость программы по меньшей мере на 17 процентов, до 3,6 миллиарда долларов. Подробности о перспективной разработке пока не раскрываются.

К настоящему времени по проекту «летающего радара» Организация оборонных исследований и разработок Индии создала радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой массой 12,5 тонны. Радар самолета будет иметь 360 градусный обзор. Разработчики утверждают, что новый самолет сможет обнаруживать истребители или крылатые ракеты на дальности до 400 километров. Завершить разработку «летающего радара» планируется к середине 2020-х годов, передает научный портал "N+1"

Использованы фотографии: https://www.livefistdefence.com/
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Комментарии 21

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  1. Angel_and_Demon Сегодня, 14:01
    Индия занимается разработкой собственного «летающего радара» с 2014 года. Стоимость программы оценивается в 3,1 миллиарда долларов. Оснащение нового самолета топливозаправочным оборудованием, требующим и организации рабочего места оператора заправки, увеличит стоимость программы по меньшей мере на 17 процентов, до 3,6 миллиарда долларов. Подробности о перспективной разработке пока не раскрываются.
    а впихнут все туда? и какой объм этого заправщика будет? шаманы однако laughing
    Angel_and_Demon
    1. Muvka Сегодня, 14:08
      Вещь, которая может все, хорошо не может делать ничего.
      Muvka
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 14:15
        Цитата: Muvka
        Вещь, которая может все, хорошо не может делать ничего.

        вот и я протоже, оборудование дальней РЛС это не ноутбук на столе
        Angel_and_Demon
        1. ЗВО Сегодня, 14:22
          Цитата: Angel_and_Demon

          вот и я протоже, оборудование дальней РЛС это не ноутбук на столе


          Посмотрите на разницу оборудования в суперсовременном Е-767 и стареньком Е-3А...
          Будете очень удивлены огромными свободными объемами...
          ЗВО
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 14:37
            Цитата: ЗВО
            Будете очень удивлены огромными свободными объемами...

            а в кубометрах сколько?
            Angel_and_Demon
    2. faiver Сегодня, 17:30
      а теперь со всей этой херней мы попробуем взлететь laughing
      надо им подсказать еще брамосы под крылья подвесить laughing
      faiver
  2. ЗВО Сегодня, 14:14
    У А-330 огромный объем внутренних топливных баков
    110 тонн только в своих баках.
    Плюс запас грузоподъемности еще на 40 тонн.
    Почему бы и не совместить?
    Современная элементная база - позволит с запасом использовать огромные объемы этого планера...
    Ничего реально несовместимого нет...
    ЗВО
    1. Alex777 Сегодня, 14:40
      Стоимость самолета ДРЛО такова, что потерять его при решении второстепенной задачи было бы досадно ИМХО. hi
      Alex777
      1. ЗВО Сегодня, 14:53
        Цитата: Alex777
        Стоимость самолета ДРЛО такова, что потерять его при решении второстепенной задачи было бы досадно ИМХО. hi


        Много потеряно современных заправщиков при операциях дозаправок?
        Как мне кажется, ни одного за последние 30 лет...
        ЗВО
  3. павлентий Сегодня, 14:15
    Идея интересная, но действительно такая универсализация, на фиг не нужна
    павлентий
  4. Avis-bis Сегодня, 14:23
    заказ на доработку проекта самолета дальнего радиолокационного обзора и управления, создаваемого на базе европейского пассажирского лайнера Airbus A330. Военные попросили оснастить самолет оборудованием для перевозки топлива и заправки других самолетов в воздухе

    Откуда то из России донеслось оглушительное чиханье усталого архивариуса.
    шесть И-16 должны были посменно по три самолета подцепляться снизу и питаться горючим от ТБ-3. Вся эта "летающая этажерка" предназначалась для ПВО, продолжительность воздушного патрулирования предполагалась в 6,5 часов.
    Avis-bis
    1. faiver Сегодня, 17:32
      на фото вижу только два И-16
      faiver
      1. Avis-bis Сегодня, 18:04
        Цитата: faiver
        на фото вижу только два И-16

        А понятие "должны были" видели когда-нибудь? Или слово "предполагалось"?
        Avis-bis
  5. Alex-a832 Сегодня, 14:25
    А ещё отсеки для бомб, систему прицеливания бомбера, пилоны под крыльями для ракет и доп.баков, и грузовой отсек для десанта или техники... laughing
    Alex-a832
    1. ЗВО Сегодня, 14:54
      Цитата: Alex-a832
      А ещё отсеки для бомб, систему прицеливания бомбера, пилоны под крыльями для ракет и доп.баков, и грузовой отсек для десанта или техники... laughing


      Представьте, что все это есть в давно летающем Посейдоне...
      Кроме огромного количества бортовой электроники для поиска ПЛ...
      ЗВО
      1. Avis-bis Сегодня, 14:57
        Цитата: ЗВО

        Представьте, что все это есть в давно летающем Посейдоне...
        Кроме огромного количества бортовой электроники для поиска ПЛ...

        Десанта нет...
        Avis-bis
    2. atesterev Сегодня, 15:05
      Вы ещё забыли магнитометр и глубинные бомбы с торпедами...
      atesterev
  6. inkass_98 Сегодня, 14:43
    На хрена козе баян? Торпеды еще туда надо присобачить для полного счастья.
    inkass_98
  7. Spook Сегодня, 16:03
    Вот например по нашим самолетам с википедии:

    В настоящее время на вооружении ВВС России имеются только четыре типа самолётов, способных служить для дозаправки других самолётов в воздухе: самолёт-заправщик Ил-78, фронтовой бомбардировщик Су-24 и палубные истребители Су-33 и МиГ-29К / МиГ-29КУБ.

    так что идея в принципе имеет возможность быть
    Spook
  8. Kurare Сегодня, 16:38

    Ну прям как кот Матроскин, всё уметь должен! fool
    Kurare
    1. Avis-bis Сегодня, 18:14
      Цитата: Kurare

      Ну прям как кот Матроскин, всё уметь должен! fool

      Этт ещё фигня...







      :)
      Avis-bis
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