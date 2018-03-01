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Конкурс в военно-морские вузы вернулся на советский уровень
Конкурс в высшие военно-морские образовательные учреждения, входящие в систему Военного учебно-научного центра (ВУНЦ) ВМФ РФ вышел на показатели, которые фиксировались до 1990-х годов, передает ТАСС сообщение начальника ВУНЦ ВМФ вице-адмирала Владимира Касатонова.
Он также отметил высокий минимальный бал среди поступающих.
По его словам, в следующем году высшие военно-морские учреждения планируют набрать больше курсантов, чем в текущем.
Он рассказал также, что до 2020 года ВУНЦ ВМФ России получит 90 комплектов тренировочного оборудования.
С этого года мы вышли на полный набор. У нас некоторое время были наборы неполные, сейчас мы полностью вышли на заложенные возможности и на тот конкурс, который был до 90-х годов: более четырех человек на место, по девушкам - более 12 человек на место. Я думаю, что это не предел,сказа Касатонов.
Он также отметил высокий минимальный бал среди поступающих.
С такими минимальными баллами поступают в престижные учебные заведения. При том что специальности у нас весьма сложные: от ядерной физики, управления ядерными реакторами до управления сложнейшим оружием и вычисления курса корабля в море,рассказал вице-адмирал.
По его словам, в следующем году высшие военно-морские учреждения планируют набрать больше курсантов, чем в текущем.
Около 1000 человек будет отобрано по всем военно-морским институтам, входящим в систему Военного учебно-научного центра ВМФ. Это на 5-10% больше, чем в этом году,сообщил Касатонов.
Он рассказал также, что до 2020 года ВУНЦ ВМФ России получит 90 комплектов тренировочного оборудования.
Мы непрерывно получаем новые тренажеры: до 2020 года - еще 90, а в этом году - 16 новых тренажеров и образцов новой техники,сказал вице-адмирал, добавив, что в настоящее центр оснащен современными тренажерами на 80%.
Использованы фотографии: http://tovvmu.mil.ru
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