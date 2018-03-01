18:12 01 марта
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Конкурс в военно-морские вузы вернулся на советский уровень

Конкурс в высшие военно-морские образовательные учреждения, входящие в систему Военного учебно-научного центра (ВУНЦ) ВМФ РФ вышел на показатели, которые фиксировались до 1990-х годов, передает ТАСС сообщение начальника ВУНЦ ВМФ вице-адмирала Владимира Касатонова.

Конкурс в военно-морские вузы вернулся на советский уровень


С этого года мы вышли на полный набор. У нас некоторое время были наборы неполные, сейчас мы полностью вышли на заложенные возможности и на тот конкурс, который был до 90-х годов: более четырех человек на место, по девушкам - более 12 человек на место. Я думаю, что это не предел,
сказа Касатонов.


Он также отметил высокий минимальный бал среди поступающих.

С такими минимальными баллами поступают в престижные учебные заведения. При том что специальности у нас весьма сложные: от ядерной физики, управления ядерными реакторами до управления сложнейшим оружием и вычисления курса корабля в море,
рассказал вице-адмирал.

По его словам, в следующем году высшие военно-морские учреждения планируют набрать больше курсантов, чем в текущем.

Около 1000 человек будет отобрано по всем военно-морским институтам, входящим в систему Военного учебно-научного центра ВМФ. Это на 5-10% больше, чем в этом году,
сообщил Касатонов.

Он рассказал также, что до 2020 года ВУНЦ ВМФ России получит 90 комплектов тренировочного оборудования.

Мы непрерывно получаем новые тренажеры: до 2020 года - еще 90, а в этом году - 16 новых тренажеров и образцов новой техники,
сказал вице-адмирал, добавив, что в настоящее центр оснащен современными тренажерами на 80%.

Использованы фотографии: http://tovvmu.mil.ru
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Комментарии 9

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  1. Forcecom Сегодня, 14:10
    Ага, только ВВМУ стало заметно меньше. А конкурс, а что конкурс, в 1996 году поступил в ВВМУРЭ набор был 6 рот по 100+ человек, конкурс составлял 1,2 человека на место в среднем по Училищу (по факультетам понятное дело все было несколько иначе), в следующем году набирали 5 рот по 60 человек конкурс резко стал 3-4 человека на место.
    Forcecom
    1. слава1974 Сегодня, 14:17
      Понятно, что конкурс все не покажет.Но некоторое представление дает. В некоторые военные училища в 90-е годы был хронический недобор, а в некоторые стабильно как в МИМО, независимо от войн, конфликтов, зарплаты.
      слава1974
    2. Serg65 Сегодня, 14:18
      Цитата: Forcecom
      Ага, только ВВМУ стало заметно меньше

      Так и кораблей по пальцам пересчитать what
      Serg65
    3. Sasha_Sar Сегодня, 15:44
      В 1983 год КВВМУ 1 фак 160 чел, 2-й фак 130 чел, 3 фак 120 чел. Конкурс был 3-4 человека на место.
      Sasha_Sar
  2. Serg65 Сегодня, 14:13
    сообщение начальника ВУНЦ ВМФ вице-адмирала Владимира Касатонов

    Ну вот уже и внук Владимира Афанасьевича в сообщениях замелькал good
    вышел на показатели, которые фиксировались до 1990-х годов

    Глядишь скоро и ВВМУ возрождать начнут!!!
    Serg65
  3. bazzbazz Сегодня, 14:23
    Как жалко, что когда я учился, армия была не престижна и боялись все. Вернутся бы назад пошел бы служить, а сейчас уже поздно.
    bazzbazz
    1. К.А.С Сегодня, 15:01
      да нет друг мой!. в армию служить нужно идти не по понятию престижа. денег или боязни, идти надо по призванию! потому как сейчас это престижно и выгодно. но через несколько лет может все измениться, будет маленькое денежное довольствие и плевки в спину: и что тогда опять искать престижную?
      А могут еще и на войну отправить! ведь армия это не только хорошее денежное довольствие. и ранняя пенсия но и возможность рано закончить свою жизнь,а про мотание по дальним гарнизонам это как само сабой разумеющиеся! У военного должны тылы быть прикрыты очень хорошо-я имею виду жену которая разделит все тяготы и возможность остаться женой вечного капитана или вдовой!
      Я служил, но понял что это не моё! есть такая профессия родину защищать (с)Поэтому уволился, что бы не относится к делу абыбы-как и не стал насиловать себя, командиров, и подчинённых. Это проффесия не моя! Хотя считаю это время самым лучшим в моей жизни!
      ПС сейчас многие идут в военные училища или на службу за рублем и престижем. когда нужно повоевать то сразу видно его это профессия или нет. но многие потихоньку кантуются до пенсии!
      К.А.С
      1. bazzbazz Сегодня, 15:12
        Вы правы. Но понятие Родину защищать, может и не прийти в 16-17 лет, где с экранов только и говорят про бардак. А сейчас оно пришло, и вернувшись назад, пошел бы не смотря ни на что. Надеюсь верно поймете!
        bazzbazz
  4. АнГиНа Сегодня, 15:26
    Главное, что молодежь идет, что не все хотят быть нэпманами, как порой кажется.
    АнГиНа
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