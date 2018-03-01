Конкурс в военно-морские вузы вернулся на советский уровень

С этого года мы вышли на полный набор. У нас некоторое время были наборы неполные, сейчас мы полностью вышли на заложенные возможности и на тот конкурс, который был до 90-х годов: более четырех человек на место, по девушкам - более 12 человек на место. Я думаю, что это не предел,

С такими минимальными баллами поступают в престижные учебные заведения. При том что специальности у нас весьма сложные: от ядерной физики, управления ядерными реакторами до управления сложнейшим оружием и вычисления курса корабля в море,

Около 1000 человек будет отобрано по всем военно-морским институтам, входящим в систему Военного учебно-научного центра ВМФ. Это на 5-10% больше, чем в этом году,

Мы непрерывно получаем новые тренажеры: до 2020 года - еще 90, а в этом году - 16 новых тренажеров и образцов новой техники,