18:13 01 марта
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США решили модернизировать синхроптеры

Американская компания Kaman Aerospace объявила о намерении разработать усовершенствованные версии беспилотных и пилотируемых синхроптеров семейства K-Max, единственных в мире серийных летательных аппаратов такого класса. Как сообщает Flightglobal, решение о модернизации вертолета было принято после успешной поставки первой машины, выпущенной в рамках возобновленного производства.

США решили модернизировать синхроптеры


Отличительной особенностью синхроптеров K-Max является поперечное расположение двух несущих винтов, плоскости вращения которых расположены под углом друг к другу и пересекаются. Вращение винтов синхронизировано и производится в противоположных направлениях. Считается, что такая схема существенно упрощает управление вертолетом в режиме висения или на малой скорости полета.


K-Max при длине 15,8 и высоте 4,14 метра оснащен винтами диаметром 14,7 метра каждый. Максимальная взлетная масса аппарата составляет 5,4 тонны. Синхроптер может развивать скорость до 185 километров в час и выполнять полеты на расстояние до 500 километров.

Kaman Aerospace возобновила производство синхроптеров K-Max, прекратившееся в 2003 году, в июне 2015 года, а в июле 2017-го — поставила первый такой вертолет заказчику. В настоящее время компания занимается сборкой первой партии из десяти синхроптеров.

Эти машины, разработанные во второй половине 1980-х годов, оснащаются устаревшим бортовым радиоэлектронным оборудованием и восстановленными турбовальными двигателями Honeywell T53. Последние были созданы в середине 1950-х годов.

В Kaman Aerospace заявили, что модернизированная версия K-Max получит новый более мощный турбовальный двигатель, а также новую бортовую электронику. Кроме того, некоторым доработкам будут подвергнуты корпус синхроптера и его несущие винты.

Сегодня в мире выполняют полеты около 40 синхроптеров K-Max. Большая часть из них принадлежит Морской пехоте США. Вертолеты также поставлялись сухопутным войскам Колумбии и гражданским компаниям в Германии, Новой Зеландии, Перу и Швейцарии, передает научный портал "N+1"

Использованы фотографии: http://www.carpictures.pro/
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Комментарии 34

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  1. 210окв Сегодня, 14:13
    Внешний вид у него какой то...Уставший..
    210окв
    1. Диванный Хенераль Сегодня, 14:20
      я даже представить не могу, как ЭТО летает...
      реально не могу - как винты друг друга не задевают?
      Диванный Хенераль
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 14:22
        Цитата: Диванный Хенераль
        как винты друг друга не задевают?

        синхронизатор стоит и их плоскости находятся под углом
        Angel_and_Demon
        1. шурави Сегодня, 14:48
          Цитата: Angel_and_Demon
          Цитата: Диванный Хенераль
          как винты друг друга не задевают?

          синхронизатор стоит и их плоскости находятся под углом


          Какой к чёрту синхронизатор? Там один редуктор но с двумя валами.
          шурави
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 15:04
            Цитата: шурави
            Отличительной особенностью синхроптеров K-Max является поперечное расположение двух несущих винтов, плоскости вращения которых расположены под углом друг к другу и пересекаются. Вращение винтов синхронизировано и производится в противоположных направлениях.

            статью внимательно читали?
            Angel_and_Demon
      2. 210окв Сегодня, 14:23
        Попробуйте представить как стреляет через винт пулемет...
        Цитата: Диванный Хенераль
        я даже представить не могу, как ЭТО летает...
        реально не могу - как винты друг друга не задевают?
        210окв
      3. Ушлый_башкорт Сегодня, 14:24
        Синхронизация винтов, как с пулеметом в ПМВ винт синхронизировали.
        Ушлый_башкорт
        1. Диванный Хенераль Сегодня, 14:25
          я сейчас видео на ютубе посмотрел - да, летает, но все равно - для меня это слишком сложно...
          Диванный Хенераль
          1. шурави Сегодня, 14:49
            Цитата: Диванный Хенераль
            я сейчас видео на ютубе посмотрел - да, летает, но все равно - для меня это слишком сложно...


            Подари жене на 8 марта новый миксер, старый разбери и всё поймёшь. laughing
            шурави
            1. Диванный Хенераль Сегодня, 15:03
              не могу... у жены есть новенький миксер...
              но идея разобрать старый мне понравилась...
              Диванный Хенераль
            2. faiver Сегодня, 17:35
              пять баллов laughing
              faiver
      4. dauria Сегодня, 14:51
        реально не могу - как винты друг друга не задевают?


        Да крутятся от одного редуктора , причём в разные стороны,что тут неясно ? Шестерни не умеют "проскальзывать" - вот угол и постоянен. А плоскости наклонены - лопасти левого проходят НАД втулкой правого ( и наоборот). Схема древняя, применена немцем Флеттнером.
        dauria
      5. Deadушка Сегодня, 15:30
        Цитата: Диванный Хенераль
        я даже представить не могу, как ЭТО летает...

        Замечательно летает.
        "Безумный тевтонский гений" еще во время ВОВ их применял.
        Deadушка
    2. gukoyan Сегодня, 14:22
      Приуныл он малёха)
      gukoyan
  2. Антарес Сегодня, 14:17
    нормальная машинка. Послужит еще.
    Антарес
  3. lexx2038 Сегодня, 14:20
    По идее такая схема должна быть близка по ТТХ к вертолетам Камова - если довести до ума.
    lexx2038
    1. Avis-bis Сегодня, 15:12
      Цитата: lexx2038
      По идее такая схема должна быть близка по ТТХ к вертолетам Камова - если довести до ума.

      "Этт-вряяядли...". :)
      Что то мне ИМХается, что в месте взаимного перекрытия конусов винты уж очень друг другу мешают потоком. На соосных вертолётах, ПМСМ, всё симметричнее. Чисто интуитивно кажется, что тяга у него будет, при прочих равных, ниже, чем у соосника.
      Avis-bis
  4. Тот же ЛЕХА Сегодня, 14:21
    https://topwar.ru/?newsid=77499


    Была статья на ВО о синхроптерах... smile
    Тот же ЛЕХА
    1. Васян1971 Сегодня, 14:34
      Дрова по воздуху убирают? Красиво жить не запретишь, однако. Разве, что помешать можно.
      Васян1971
      1. Avis-bis Сегодня, 15:20
        Цитата: Васян1971
        Дрова по воздуху убирают? Красиво жить не запретишь, однако. Разве, что помешать можно.

        Во многих горных странах на трелёвке применяют вертолёты. Например, Ка-32. Чтоб не использовать летающий кран и при вывозе "строительного мусора"? В США, например, с MD-500 ЛЭП обслуживают и кроны деревьев подрезают.
        Avis-bis
  5. Piramidon Сегодня, 14:30
    Такую схему вертолета немцы еще во вторую мировую использовали. Писали, что у этих ЛА, при резком изменении режима, происходит схлестывание винтов.

    Piramidon
    1. prodi Сегодня, 14:53
      от перехлёста они должны быть даже лучше чем соосные, а вот представить хотя бы трёхлопастные винты уже сложно
      prodi
      1. Avis-bis Сегодня, 15:14
        Цитата: prodi
        представить хотя бы трёхлопастные винты уже сложно

        Посмотрите на пятилопастные винты В-12-го. Правда, там степень перекрытия на порядок меньше.
        Avis-bis
        1. prodi Сегодня, 16:19
          вот именно, там только концы лопастей, как шестерни в зацеплении, а тут получается переменное по длине лопастей сближение - наибольшее у втулок, где у лопастей наименьшая свобода, и наименьшее у концов. С увеличением числа лопастей это безопасное их разнесение (особенно на концах) будет уменьшаться
          prodi
          1. Avis-bis Сегодня, 16:25
            Цитата: prodi
            С увеличением числа лопастей это безопасное их разнесение (особенно на концах) будет уменьшаться

            Не будет: там безопасность зависит от градусов, а не сантиметров. Лопасти же "вперёд-назад" не машут настолько, чтобы "выбрать" зазор в десятки градусов.
            Другой вопрос, что чем больше перекрытие, тем, ПМСМ, ниже тяга ВМГ — мешают винты друг другу.
            Avis-bis
            1. prodi Сегодня, 17:16
              вот у ми-12 - да, там схлёстывание маловероятно лопасти расположены в одной плоскости и всё решают градусы. А здесь, как и у соосника - ещё и сантиметры
              prodi
  6. Altona Сегодня, 14:36
    Цитата: lexx2038
    По идее такая схема должна быть близка по ТТХ к вертолетам Камова - если довести до ума.

    --------------------------
    Фигня какая-то, если честно. Гадкий утенок.
    Altona
  7. Хорт Сегодня, 14:42
    любопытный пепелац
    Хорт
  8. san4es Сегодня, 14:48
    Синхронизация вращения винтов происходит за счет наличия жесткой механической связи между их валами, что гарантирует предотвращение столкновения крутящихся лопастей в полете. Считается, что использование данной схемы упрощает управление летательным аппаратом в режиме висения или полета на малой скорости, а также позволяет экономить горючее за счет отказа от передачи вращения на хвостовой винт.


    ПЛА и БПЛА
    san4es
  9. kos2910 Сегодня, 15:01
    Нет, принцип понятен, но гибкость лопостей никто не отменял. Вероятность схлёстывания при сильных порывах ветра или резком маневрировании вполне реальны
    kos2910
    1. Avis-bis Сегодня, 15:16
      Цитата: kos2910
      Нет, принцип понятен, но гибкость лопостей никто не отменял. Вероятность схлёстывания при сильных порывах ветра или резком маневрировании вполне реальны

      Если, и правда, угол разноса лопастей обеспечен жёсткими шестернями, то не будет схлёста. У соосника вероятность выше. И они бывали у "Камовых".
      Avis-bis
    2. Vorchun Сегодня, 16:12
      Журнал "Моделист конструктор" № 2 1982г стр.11-12 модель такой схемы.
      - http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Modelist-konstr
      uktor''/_''Modelist-konstruktor''_1982_.htm
      l
      Vorchun
  10. Евгений Стрыгин Сегодня, 16:50
    прямо воплощение бесполезности. Нуль перспектив.
    Евгений Стрыгин
  11. Вася Васильев Сегодня, 18:04
    лепня из говна- конфет!))) то-что оно летает,то понятно! вопрос в практичности и в востребованности сего аппарата!)))
    Вася Васильев
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